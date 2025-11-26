கும்பகோணம் ஆதி கும்பேஸ்வரர் கோயிலில் நடிகர் ஜெயராம் சாமி தரிசனம்
கும்பகோணத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ ஆதி கும்பேஸ்வரர் திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது.
Published : November 26, 2025 at 10:33 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்த்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஆதி கும்பேஸ்வரர் கோயிலில் நடிகர் ஜெயராம் அவரது மனைவியுடன் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை கும்பகோணத்தில் நடைபெறும் மகாமகத் திருவிழா தொடர்புடைய 12 சைவ திருத்தலங்களில் முதன்மையானது ஸ்ரீ மங்களாம்பிகா சமேத ஸ்ரீ ஆதி கும்பேஸ்வரர் திருக்கோயில். இக்கோயிலில் ரூபாய் 10 கோடி மதிப்பீட்டில் திருப்பணிகள் செய்து முடிக்கப்பட்டதை அடுத்து, நாளை (நவ. 27) யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்குகிறது. அதன் பிறகு டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி காலையில் மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது.
இந்த நிலையில் இன்று (நவ. 26) மாலை ஸ்ரீ ஆதி கும்பேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் தரிசனம் செய்வதற்காக, நடிகர் ஜெயராம் அவரது மனைவி பார்வதியுடன் வருகை தந்தார். அப்போது, அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, திருக்கோயில் சிவாசாரியார் அவர்களுக்கு திருக்கோயில் வரலாறு குறித்து எடுத்துரைத்தார். சாமி தரிசனம் முடித்து வந்த நடிகர் ஜெயராமை கண்ட பக்தர்கள், அவருடன் ஆர்வமாக செல்ஃபி, புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் ஜெயராம், “என்னுடைய அம்மாவின் சொந்த ஊர் கும்பகோணம் அருகே உள்ள அம்மன்குடியை அடுத்த செருகுடி கிராமம். கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்கு வந்துள்ளேன். என்னுடைய சிறு வயதில் இத்திருக்கோயிலுக்கு முன்பு இருபுறமும் உள்ள பொம்மை, வளையல் கடைகளைப் பார்த்து கொண்டே சுற்றித் திரிந்துள்ளேன்.
|இதையும் படிங்க: தவெக தலைவர் விஜய் சினிமா பாணியில் ரசிகர்களை கூட்டுகிறார் - அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் விமர்சனம்
தற்போது மீண்டும் அங்கே செல்வது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அதேபோல, சிறு வயதில் சினிமா பார்க்க வேண்டும் என்றால் கூட கும்பகோணத்திற்கு தான் வருவோம். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இங்கு வருவேன் என்று கனவில் கூட நினைத்தது இல்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து, நடிகர் விஜய் அரசியல் வருகை குறித்த கேள்விக்கு, "ஆளை விடுங்கள் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது".. என நழுவிச் சென்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, செருகுடி கிராமத்தில் உள்ள கிராமக் கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்த அவர், இன்று இரவே சென்னை திரும்பினார். இதேபோல, நேற்று நடிகர் ஜெயராம் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு கோயில் தீட்சிதர்கள் சார்பில் அவருக்கு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.