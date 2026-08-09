ஆடி அமாவாசை; சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு சாரை சாரையாக வரும் பக்தர்கள்
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு வனத்துறையினர் பல்வேறு கட்டுப்பாட்டுகளை விதித்துள்ளனர்.
Published : August 9, 2026 at 12:09 PM IST
திருநெல்வேலி: பாபநாசம் அருகே உள்ள காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா இன்று (ஆகஸ்ட் 09) தொடங்கியது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் மேற்குத் தொடர்சி மலையில் அமைந்துள்ளது பிரசித்து பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில். இந்த கோயிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெகுவிமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், இந்த ஆண்டிற்கான ஆடி அமாவாசை திருவிழா இன்று முதல் தொடர்ந்து அடுத்த 6 நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளது. இதை முன்னிட்டு, சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் இருக்கும் வனப்பகுதிக்குள் பக்தர்கள் தங்கி வழிபாடு செய்ய வனத்துறையினர் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய அனுமதி வழங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, இன்று ஒருநாள் மட்டும், தனியார் வாகனங்களில் பக்தர்கள் தங்களது உடமைகள், உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை கோயிலுக்கு எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், தென்காசி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, ஆலங்குளம், இராஜபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் அதிகாலை 4 மணி முதல் சொரிமுத்து அய்யனார் கோயிலுக்கு தனியார் வாகனங்களில் குடும்பத்துடன் வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதன் காரணமாக, பாபநாசம் வனச் சோதனைச்சாவடியில் வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தன. ஒவ்வொரு வாகனத்தையும் வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் இணைந்து தீவிர சோதனைக்கு பின்னரே காரையாறு நோக்கி அனுமதித்து வருகின்றனர்.
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு, ஆறு நாட்கள் பக்தர்கள் கோயிலில் தங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், முக்கிய திருவிழா நாட்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக ஆகஸ்ட் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் ஆடி அமாவாசை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பூக்குழி இறங்குதல், ராஜ தர்பார் காட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை காண தென் மாவட்டங்களின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையடுத்து காரையாறு, பாபநாசம் மற்றும் அதன் வனச்சோதனைச்சாவடி பகுதிகளில் வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
சொரிமுத்து அய்யனார் கோயில் தாமிரபரணி நதிக்கு அருகிலும், வனப்பகுதியிலும் இருப்பதால், பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும், கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.