சொரிமுத்து அய்யனார் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா: கட்டுபாடுகள் குறித்து ஆட்சியர் அறிவிப்பு
காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோவிலில் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை திருவிழா நடைபெறுகிறது.
Published : July 31, 2026 at 11:35 AM IST
திருநெல்வேலி: காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோவிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழாவையொட்டி செய்யப்பட்டுள்ள பல்வேறு வசதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.
நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தாமிரபரணி ஆற்றிற்கு நடுவே பிரசித்தி பெற்ற காரையாறு சொரிமுத்து அய்யனார் கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவிலில் ஆடி அமாவாசை திருவிழா ஆண்டுதோறும் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
இந்த ஆடி அமாவாசை திருவிழாவிற்காக பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த கோவிலுக்கு வருகை தரும் நிலையில், அதில் பலர் சுமார் ஒரு வாரம் வரை குடும்பத்தோடு கோவிலிலேயே குடில்கள் அமைத்து தங்கி வழிபாடு நடத்துவது வழக்கமாக உள்ளது.
கோயிலுக்கு செல்ல கட்டுப்பாடுகள்
சொரிமுத்து அய்யனார் கோவில் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப் பகுதியாக உள்ளதாலும், தென் மாவட்ட மக்களின் முக்கிய நீர் ஆதாரமான தாமிரபரணி ஆற்றின் அருகே இருப்பதாலும், இங்கு வரும் பக்தர்களுக்கு சமீப காலமாக சில கட்டுபாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது. சமீப காலமாக பக்தர்கள் தங்களது சொந்த வாகனங்களில் வருவதற்கும், குடில்கள் அமைப்பதற்கும் வனத்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடு விதித்தனர்.
அதன்படி, குறிப்பிட்ட நாட்களில் மட்டுமே பக்தர்களின் வாகனங்கள் வனப்பகுதிக்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறது. மீதமுள்ள நாட்களில் அரசு பேருந்துகளில் மட்டுமே பக்தர்கள் இந்த பகுதிக்குள் வர வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அதிகபட்சமாக மூன்று நாட்கள் மட்டுமே சொரிமுத்து அய்யனார் கோவில் அருகே தங்கவும் வனத்துறை அனுமதி கொடுத்துள்ளது.
இந்நிலையில், கட்டுப்பாட்டை தளர்த்தி கூடுதல் நாட்கள் கோவிலில் தங்குவதற்கும், தங்களது சொந்த வாகனங்களில் வருவதற்கும் வனத்துறை அனுமதியளிக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இருந்தபோதும், வனத்துறை கட்டுபாடுகளை தளர்த்தவில்லை.
சொரிமுத்து அய்யனார் கோவில் திருவிழா
இதனையடுத்து, இந்த ஆண்டு வருகிற ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை திருவிழா சொரிமுத்து அய்யனார் கோவிலில் நடைபெற உள்ளதால், நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் இதற்கான கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த மோகன் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், ஆடி அமாவாசை திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்களின் நலன் கருதி பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு முந்தைய ஆண்டு போலவே பாரம்பரிய முறைப்படி 6 நாட்கள் வரை வழிபாடு செய்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவிழாவிற்கான முன்னேற்பாடுகள் காரணமாக ஆகஸ்ட் 7 மற்றும் 8-ஆம் தேதி பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி காலை 6 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை பக்தர்கள் தங்களது பொருட்களை கோவிலுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு ஏதுவாக தனியார் வாகனங்கள் அனுமதிக்கப்படும்.
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தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 10 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை அரசு பேருந்துகளில் மட்டுமே பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அன்றைய தினங்களில் தனியார் வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படும். ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி காலையில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பேருந்துகள் இயக்கப்படும். ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி பக்தர்கள் பொருட்களை கீழே கொண்டு வருவதற்காக மட்டும் தனியார் வாகனங்களுக்கு காலை 6 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை அனுமதியளிக்கப்படும்.
அதன்பின்னர், உழவாரப்பணி காரணமாக தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதால் ஆகஸ்ட் 15, 16 ஆகிய தேதிகளில் பாபநாசம் வன சோதனை சாவடி மூடப்பட்டு பக்தர்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்படும். இதையடுத்து ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதியிலிருந்து பக்தர்கள் வழக்கமான நடைமுறையில் கோவிலுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த மோகம் செய்தி குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.