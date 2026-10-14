பக்தர்கள் கேட்டதை அள்ளித்தரும் குலசை முத்தாரம்மன்; பாண்டியர் கால வரலாற்று மரபும், மெய்சிலிர்க்க வைக்கும் வேட வழிபாடும்
திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள குலசை முத்தாரம்மன் கோயில், பாண்டிய மன்னன் குலசேகரனால் வழிபடப்பட்ட திருத்தலமாகும். பாண்டிய நாட்டின் உலகப் புகழ்பெற்ற முத்துக்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, வழிபாடு செய்யப்பட்டதால் 'முத்தாரம்மன்' என்ற பெயர் பெற்றுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 6:27 PM IST
-By இரா.சிவக்குமார்
முத்தாரம்மன் கோயில் தசரா என்பது இந்தியாவில் மைசூருக்கு அடுத்தபடியாக பக்தர்கள் அதிக அளவில் பங்கேற்கும் திருவிழா. இங்கு வீற்றிருக்கும் முத்தாரம்மன், பக்தர்கள் கேட்டதை அள்ளித்தரும் கருணைமிக்கவளாக விளங்குகிறார்.
ஆம்... தமிழகத்தின் ஆன்மிக வரலாற்றிலும், 300 ஆண்டுகள் பழமையான நாட்டுப்புற வழிபாட்டு மரபுகளிலும் தனித்துவமான இடத்தை பெற்றுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர் அருகே அமைந்துள்ள குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருக்கோயில். ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தசரா பெருந்திருவிழா, பல்வேறு தெய்வங்களின் வேடங்களை அணிந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் பக்தர்கள், அம்மனுடன் ஒரே பீடத்தில் எழுந்தருளும் ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் ஆகியவை இக்கோயிலின் தனிச்சிறப்புகளாக விளங்குகின்றன.
இதன் வரலாறு என்பது வழிபாட்டுத் தலத்தின் தோற்றத்தை பற்றிய செய்திகளுடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. அம்மன் வழிபாடு, பாண்டியர் காலத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படும் மரபுகள், சுயம்பு வழிபாடு, கடற்கரை சார்ந்த ஆன்மிக நம்பிக்கைகள், கிராமியச் சடங்குகள், தசரா விழாவின் சமூகப் பங்களிப்பு எனப் பல்வேறு கூறுகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது.
கேட்டதை அள்ளிதரும் சக்தித் தலம்
குலசேகரன்பட்டினம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் வட்டத்தில், வங்கக்கடலுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஊராகும். திருச்செந்தூரிலிருந்து கன்னியாகுமரி செல்லும் கடற்கரைச் சாலையில் சுமார் 13 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள இவ்வூரில் முத்தாரம்மன் கோயில் முக்கியமான ஆன்மிக மையமாக விளங்குகிறது. தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும், பிற மாநிலங்களிலிருந்தும் பக்தர்கள் இங்கு வந்து வழிபடுகின்றனர். குறிப்பாக, நவராத்திரி காலத்தில் நடைபெறும் தசரா திருவிழா குலசேகரன்பட்டினத்தை ஆன்மிகக் கடலாக மாற்றுகிறது.
பக்தர்கள் தங்கள் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விரதமிருந்து, பல்வேறு வேடங்களை அணிந்து அம்மனை வழிபடுவது இவ்விழாவின் தனித்துவமாகும். புராண கதைகளோடு பின்னிப்பிணைந்து தற்போது அதற்குரிய தன்மைகளோடு விளங்கி வந்தாலும், அடிப்படையில் முத்தாரம்மன் நாட்டுப்புற மக்களின் நம்பிக்கையாக அவர்களின் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு ஆற்றுப்படுத்தும் தெய்வமாக விளங்கி வருகிறது என்பதுதான் உண்மை.
குலசேகர பாண்டியனும், முத்தாரம்மனும்
பாண்டிய நாட்டை ஆட்சி செய்த குலசேகர பாண்டிய மன்னனுக்கு அன்னை முத்தாரம்மன் காட்சியளித்து அருள்புரிந்ததாகவும், அதன் பின்னர் இவ்வூர் சிறப்புப் பெற்று வளர்ச்சியடைந்ததாகவும் கோயிலின் தல வரலாறு தெரிவிக்கிறது. மன்னனின் பெயருடன் தொடர்புப்படுத்தி இவ்வூர் குலசேகரன்பட்டினம் என்று அழைக்கப்படுவது இதனை உறுதி செய்கிறது.
ஒரே பீடத்தில் முத்தாரம்மனும், ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும்
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலின் முக்கியமான தனிச்சிறப்பு, அம்மனும் சுவாமி ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும் ஒரே பீடத்தில் எழுந்தருளியிருப்பதாகும். பொதுவாக பல கோயில்களில் அம்மனுக்கும், சுவாமிக்கும் தனித்தனி சன்னதிகள் அமைந்திருக்கும் நிலையில், இக்கோயிலில் இருவரும் ஒரே பீடத்தில் காட்சியளிப்பது குறிப்பிடத்தக்க வழிபாட்டு அம்சமாகக் கருதப்படுகிறது.
கோயிலின் தல வரலாற்றின்படி, தற்போது வழிபடப்படும் திருவுருவத்தின் கீழ்ப்பகுதியில், பாதத்தின் அருகே சுயம்புவாகத் தோன்றிய உருவம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சுயம்பு என்பது மனிதர்களால் செதுக்கி உருவாக்கப்படாமல், இயற்கையாக தோன்றியதாக நம்பப்படும் தெய்வ வடிவத்தை குறிப்பதாகும். இத்தகைய சுயம்பு வடிவங்களின் வழிபாடு தமிழகத்தின் பல்வேறு பழமையான கோயில்களிலும் காணப்படுகிறது. முத்தாரம்மன் கோயிலிலும் சுயம்பு வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய மரபு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
8 காளி அம்மன் கோயில்கள்
குலசேகரன்பட்டினத்தில் எட்டு காளி அம்மன் கோயில்கள் அமைந்திருப்பதாக முத்தாரம்மன் கோயிலின் அதிகாரப்பூர்வ தல வரலாறு குறிப்பிடுகிறது.
- வீரகாளியம்மன்
- பத்ரகாளியம்மன்
- கருங்காளியம்மன்
- முப்பிடாரியம்மன்
- முத்தாரம்மன்
- உச்சினிமாகாளியம்மன்
- மூன்று முகம் கொண்ட அம்மன்
- வண்டி மறித்த அம்மன்
இந்த எட்டு அம்மன் கோயில்களில் முத்தாரம்மன் முதன்மையான தெய்வமாகச் சிறப்பிக்கப்படுகிறது. ஒரே ஊரில் பல்வேறு பெயர்களில் காளி அம்மன் வழிபாட்டுத் தலங்கள் அமைந்திருப்பது, அந்த பகுதியின் சக்தி வழிபாட்டு மரபைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் முக்கிய அம்சமாகும்.
முத்தாரம்மன் பெயர் வந்த கதை
இதுதொடர்பாக, தூத்துக்குடியை சேர்ந்த எழுத்தாளர் மற்றும் நாடக ஆசிரியர் முத்தாலங்குறிச்சி காமராசு ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு தொலைபேசி வழியாக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், "பாண்டிய மன்னன் குலசேகர பாண்டியனுக்கு முத்தாரம்மன் மீது அதீத பக்தி உண்டு. முத்துக்கள் அதிகம் விளையும் பகுதி என்பதால் அவற்றை குவித்து அம்மனாக குலசேகர பாண்டியன் வழிபட்டுள்ளார். அதன் பிறகு தெய்வச் சிலை உருவாக்கி, முத்துக்களால் ஆன ஆபரணத்தை அம்மனுக்கு அணிவித்து வழிபட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக 'முத்தாரம்மன்' என்று பெயர் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதிக வெப்பம் காரணமாக மனிதர்களின் உடலில் ஏற்படும் கொப்புளங்களை 'அம்மை' நோய் என்கிறோம். முத்து முத்தாக உடலில் அம்மை கொப்பளிக்கும்போது, அந்த நோயை நீக்க வேண்டி, இந்த அம்மனை பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் இருந்து வழிபடுவதும் உண்டு. இந்த 'அம்மை நோயை நீக்க வல்ல சக்தி படைத்தவள் முத்தாரம்மன்' என்ற நம்பிக்கை இன்றைக்கும் மக்களிடம் உண்டு.
காலப்போக்கில் மாறிய வேட நிகழ்வு
மேலும், நன்றாக வாழ்ந்த மனிதர்கள் பிச்சை எடுக்கும் இழி நிலைக்கு செல்லும் சூழல் உருவானால், உடனடியாக பிச்சைக்கார வேடம் அணிந்து முத்தாரம்மனை வழிபட்டால் உடனடியாக அதற்குரிய தீர்வினை தந்து காப்பாற்றுவாள் என்ற நம்பிக்கை காலங்காலமாக இந்த மக்களிடம் நிலவி வருகிறது. அரசுக்கு கப்பம் கட்டும் முறையை போன்றது இந்த வழிபாடு. முன்பெல்லாம் அம்மன் வழிபாட்டில் உடல் முழுவதும் கரும்புள்ளி, செம்புள்ளி குத்தி தான் வேடமணிந்து வணங்குவார்கள். காலப்போக்கில் இவையெல்லாம் மாறிவிட்டன" என்கிறார்.
தசராவின் பின்னணி
முத்தாரம்மன் கோயிலின் மிகப்பெரிய விழாவாக 'தசரா' கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழாவின் பின்னணியில் மகிஷாசுரனை பராசக்தி அழித்த புராணக் கதை கூறப்படுகிறது. கோயிலின் தல வரலாற்றின்படி, வரமுனி என்ற முனிவர் அகத்தியரின் சாபத்தால் எருமைத் தலையும், மனித உடலும் கொண்டவராக மாறினார். பின்னர் மகிஷாசுரனாக உருவெடுத்த அவர், மூவுலகங்களையும் துன்புறுத்தியதாக புராண மரபு தெரிவிக்கிறது.
மகிஷாசுரனின் கொடுமைகளை தாங்க முடியாத முனிவர்கள் அன்னையை நோக்கித் தவமிருந்து வேண்டினர். அப்போது ஒரு பெண் குழந்தை தோன்றியதாகவும், அக்குழந்தை லலிதாம்பிகை என அழைக்கப்பட்டதாகவும் தல வரலாறு கூறுகிறது. ஒன்பது நாட்களில் முழுமையான வளர்ச்சியடைந்த லலிதாம்பிகை, பத்தாம் நாள் பராசக்தியின் வடிவில் மகிஷாசுரனை வதம் செய்ததாக ஐதீகம்.
10 நாட்கள் களைகட்டும் திருவிழா
கோயிலின் அதிகாரப்பூர்வ தல வரலாற்றின்படி, புரட்டாசி மாத அமாவாசைக்குப் பிறகு வரும் பிரதமை திதியில் கொடியேற்றத்துடன் தசரா திருவிழா தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு காப்பு கட்டப்படுகிறது. விழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் அம்மன் வெவ்வேறு திருக்கோலங்களில் எழுந்தருளி வீதியுலா வருவது வழக்கம். அந்த வகையில், துர்க்கை, விசுவகர்மேஸ்வரர், பார்வதி, பாலசுப்பிரமணியர், நவநீதகிருஷ்ணர், மகிஷாசுரமர்த்தினி, ஆனந்த நடராஜர், அலைமகள், கலைமகள் உள்ளிட்ட திருக்கோலங்களில் அம்மன் காட்சியளிப்பார்.
ஒவ்வொரு அலங்காரமும் சக்தியின் வெவ்வேறு வடிவங்களையும், இறை வழிபாட்டில் இடம்பெறும் பல்வேறு தத்துவங்களையும் நினைவூட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
விழாவின் நிறைவு பகுதியில் மகிஷாசுர சம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. இதை காண்பதற்காகப் பெருந்திரளான பக்தர்கள் கடற்கரைப் பகுதியில் கூடுகின்றனர். அம்மனின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் வகையில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள், குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவின் முக்கிய அடையாளமாக விளங்குகின்றன.
காளி வேடம் அணிந்து நேர்த்திக்கடன்
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயிலை தமிழகத்தின் பிற சக்தித் தலங்களிலிருந்து தனித்துவப்படுத்தும் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று, வேடமணிந்து வழிபடும் பக்தர்களின் பங்கேற்பாகும். தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் விரதமிருந்து, காளி, அம்மன் உள்ளிட்ட பல்வேறு தெய்வங்களின் வேடங்களை அணிகின்றனர்.
சிலர் அரசர்கள், அனுமன் போன்ற புராணப் பாத்திரங்கள் அல்லது பல்வேறு சமூகப் பாத்திரங்களை நினைவூட்டும் வேடங்களையும் அணிவது வழக்கம். வேடமணியும் பக்தர்கள் வீடு வீடாகவும், தெருக்களிலும் சென்று காணிக்கை பெறுகின்றனர். அவற்றை அம்மனுக்குச் செலுத்துவது நேர்த்திக்கடன் மரபின் ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது.
கடல் தீர்த்தமும், துணைக் கோயில்களும்
கடற்கரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள முத்தாரம்மன் கோயிலில் கடல் தீர்த்தம் முக்கியமான புனித அம்சமாகக் கருதப்படுகிறது. கடல்நீரில் புனித நதிகளின் நீர் கலப்பதால், கடல் மகா தீர்த்தமாக கருதப்படுவதாகக் கோயிலின் தல வரலாறு குறிப்பிடுகிறது. கடல் நீராடி அம்மனையும், ஞானமூர்த்தீஸ்வரரையும் வழிபடுவது சிறப்பானதாக பக்தர்கள் நம்புகின்றனர்.
இக்கோயிலுடன் தொடர்புடைய சிதம்பரேஸ்வரர் திருக்கோயில் கடற்கரைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. சிவகாமி அம்பாள் உடனாய சிதம்பரேஸ்வரர் இங்கு அருள்பாலிக்கிறார். மேலும், விண்ணவரம் பெருமாள் திருக்கோயிலும் குலசேகரன்பட்டினத்தின் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒன்றாகத் தல வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில் வழிபாடு, ஒரே தெய்வத்தை மையமாகக் கொண்டதாக மட்டுமல்லாமல், அந்தப் பகுதியின் பல்வேறு சமய வழிபாட்டு மரபுகளுடன் இணைந்ததாகவும் விளங்குகிறது.
வருடம் முழுவதும் நடக்கும் வழிபாடுகள்
தசரா திருவிழாவை தவிர, ஆண்டு முழுவதும் பல்வேறு வழிபாடுகளும், விழாக்களும் இக்கோயிலில் நடைபெறுகின்றன. கோயில் நிர்வாகம் வழங்கிய தகவல்களின்படி, தினசரி காலசந்தி, உச்சிக்காலம், சாயரட்சை, இராக்காலம் என நான்கு கால பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன. தமிழ் மாதத்தின் கடைசி செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மாதாந்திர விழா நடைபெறுகிறது. அன்றைய இரவில் அம்மன் திருத்தேரில் வீதியுலா வருகிறார்.
பௌர்ணமி நாள்களில் திருவிளக்கு வழிபாடு நடைபெறுகிறது. மார்கழி மாதத்தில் அதிகாலை வழிபாடுகள் சிறப்பாக நடத்தப்படுகின்றன. சித்திரை மாதத்தில் வருஷாபிஷேகம் நடைபெறுகிறது. ஆடி மாதத்தில் முளைப்பாலிகை வழிபாடு மற்றும் கொடை விழா ஆகியவையும் நடைபெறுகின்றன. இந்த வழிபாடுகள் கோயில் ஒரு குறிப்பிட்ட பெருவிழாவை மட்டுமே சார்ந்திருக்காமல், உள்ளூர் மக்களின் அன்றாட மற்றும் பருவகால ஆன்மிக வாழ்க்கையுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன.
பக்தியையும், சமூகப் பங்கேற்பையும் இணைக்கும் குலசை தசரா
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் தசரா திருவிழா, மத வழிபாட்டைத் தாண்டி மக்களின் சமூகப் பங்கேற்பையும் வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக உள்ளது. பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து பக்தர்கள் குழுக்களாக வருவது, விரதமிருந்து வேடமணிவது, காணிக்கை சேகரிப்பது, அதை அம்மனுக்குச் செலுத்துவது போன்ற செயல்கள் பலரையும் ஒருங்கிணைக்கின்றன.
ஒரு குடும்பத்தின் நேர்த்திக்கடன், ஒரு கிராமத்தின் வழிபாட்டு மரபு, பக்தர்கள் குழுவின் கூட்டு முயற்சி ஆகியவை ஒரே திருவிழாவில் வெளிப்படுகின்றன. இதனால், குலசை தசரா என்பது கோயிலின் திருவிழா மட்டுமல்ல; தலைமுறைகளாகத் தொடர்ந்து வரும் நம்பிக்கைகள், சமூக உறவுகள், உள்ளூர் அடையாளம் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் பண்பாட்டு நிகழ்வாகவும் திகழ்கிறது.
முத்தாரம்மன் கோவில் அடையாளங்கள்
குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோயில், தென்னகத்தின் சக்தி வழிபாட்டு மரபில் தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஒரே பீடத்தில் முத்தாரம்மனும், ஞானமூர்த்தீஸ்வரரும் எழுந்தருளியிருப்பது, சுயம்பு வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய மரபு, எட்டு காளி அம்மன் கோயில்கள் குறித்த தல வரலாற்றுக் குறிப்பு, கடற்கரைத் தீர்த்தத்தின் சிறப்பு, பத்து நாள் தசரா விழா மற்றும் வேடமணிந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் பக்தர்களின் பங்கேற்பு ஆகியவை இத்தலத்தின் முக்கிய அடையாளங்களாக விளங்குகின்றன.