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வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்ற நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயில் ஆனி தேரோட்டம்

வரலாற்றில் முதல்முறையாக தேர்திருவிழாவில் தேர் நகர்வதற்கு உறுதுணையாக தேரின் பின்புறம் இருந்து தடி போடும் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மலையாள மேடு மற்றும் தென்பத்துகிராமங்களை சேர்ந்த மக்களுக்கு அமைச்சர் ரமேஷ் மரியாதை செலுத்தினார்.

நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயில் தேரோட்டம்
நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயில் தேரோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 3:12 PM IST

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திருநெல்வேலி: நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் ஆனிப் பெருந்திருவிழாவின் 520- வது திரு தேரோட்டம் இன்று வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.

தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சிவாலயங்களில் ஒன்று நெல்லையப்பர் அருள்மிகு காந்திமதி அம்மன் திருக்கோயில். இங்கு மாதம்தோறும் விழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம். குறிப்பாக ஆனிப் பெருந்திருவிழா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இந்த திருவிழா கடந்த 20- ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி 10 நாட்கள் நடைபெற்று வருகிறது.

திருவிழாவின் ஒவ்வொரு நாளும் காலை மாலை இரு வேளைகளிலும் சுவாமி அம்பாள் பல்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து வருகின்றனர். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஒன்பதாம் திருநாளான இன்று திருதேரோட்டம் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.

இதனை ஒட்டி கோயில் நடை அதிகாலை திறக்கப்பட்டு சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தேரில் அவர் எழுந்தருளார். இதனைத் தொடர்ந்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், சிறு, குறு தொழில்கள் துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வடம் பிடித்து தேரை இழுத்து விழாவை தொடங்கி வைத்தனர்.

நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் ஆனிப் பெருந்திருவிழாவின் 520- வது திருத்தேரோட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பின்னர் பக்தர்கள் எழுப்பிய 'சிவாய நமக', 'நமச்சிவாய' கோஷங்கள் விண் அதிர தேர் நான்கு ரத வீதிகளிலும் பவனி வந்தது. சுவாமி தேரைத் அடுத்து அப்பாள் தேரும் இழுக்கப்பட்டது.

தேர் திருவிழாவையொட்டி பாதுகாப்பு பணியில் நெல்லை மாநகர் உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் ஈடுபட்டிருந்தனர். மேலும் விழா நடைபெறும் பகுதி முழுவதும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு , மூன்று கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறை தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டனர்.

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இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை இழுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். வரலாற்றில் முதல்முறையாக நெல்லையப்பர் தேர் திருவிழாவில் தேர் நகர்வதற்கு உறுதுணையாக தேரின் பின்புறம் இருந்து தடி போடும் இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மலையாள மேடு மற்றும் தென்பத்துகிராமங்களை சேர்ந்த கிராமத்து பெரியவர்களை அமைச்சர் ரமேஷ் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

தேர் திருவிழாவின்போது தென்பத்து மலையாள மேடு கிராம இளைஞர்களை தடி போட்டு பெயர் நகர்வதற்கு காரணமாக அமைகிறார்கள். இவர்கள்தான் நூற்றாண்டை கடந்து தேருக்கு தடி போடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எனவே இதுவரை இல்லாத நிகழ்வாக அந்த கிராமத்து பெரியவர்களை அமைச்சர்கள் மரியாதை செய்த நிகழ்வு சிறப்பானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அதிகாரிகள் மட்டுமே மரியாதை செய்வார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

NELLAIYAPPAR GANDHIMATHI TEMPLE
520TH CHARIOT PROCESSION
520 வது திருத்தேரோட்டம்
நெல்லையப்பர் காந்திமதி கோயில்
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