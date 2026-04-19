கும்பகோணம் அருகே வெகு விமர்சையாக நடைபெற்ற அமுது படையல் விழா

Published : April 19, 2026 at 12:32 PM IST

தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே 300-க்கும் மேற்பட்ட திருமணமான பெண்கள் கலந்து கொண்ட அமுது படையல் விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.

கும்பகோணம் அருகே வேப்பத்தூரில் கடந்த 9 ஆம் தேதி 109வது அமுது படையல் விழா ஆத்தீஸ்வர சுவாமிக்கு அன்னக்கொடி ஏற்றுதலுடன் தொடங்கியது. இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, கோயிலில் தென்னங்குலை, பனங்குலை, வாழைத்தார், ஈச்சங்குலை ஆகியவற்றை கொண்டு விசேஷ பந்தல் அமைக்கப்பட்டு, அமுது படையல் விழா நேற்று வெகு சிறாப்பாக நடைபெற்றது.

அதாவது, சிவனடியார்களை மையமாக கொண்ட புராணத்தை குறிக்கும் வகையில், கும்பகோணம் அருகேயுள்ள வேப்பத்தூரில் ஆத்தீஸ்வரசுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாத அமாவாசைக்கு மறுநாள் வரும் பரணி நட்சத்திர தினத்தில் இத்திருவிழா நடைபெறுகிறது. சீராளன் உருவத்தை ஊர்வலமாக கொண்டு வந்து, சிறப்பு பூஜைகளுடன் அமுது படையல் படைப்பது வழக்கம்.

குழந்தை பாக்கியம் வேண்டி தமிழ்நாடு மற்றும் பல்வேறு வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும், 300-க்கும் மேற்பட்ட திருமணமான பெண்கள் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்கின்றனர். அவ்வாறு கலந்து கொள்ளும் பெண்கள் இங்கு நடைபெறும் விழாவில், ஆத்தீஸ்வரை தரிசனம் செய்து, அங்குள்ள சிவனடியார்களிடம் சேலை தலைப்பில் பிரசாத உணவை பெறுகின்றனர். அவற்றை அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு ஊட்டியும் எஞ்சியதை தானும் பிரசாதமாக அருந்துவது வழக்கம்.

அதன்படி சுமார் 200 மூட்டை அரிசி மற்றும் 4 டன் காய்கறிகள் கொண்டு தயார் செய்யப்பட்ட அமுது படையலை, 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சமபந்தி அன்னதானத்தில் கலந்து கொண்டு, பிரசாதமாக அருந்தினர். அதேபோல் விழாவின் இறுதியில் இக்கோயில் தல விருட்ச இலையையும், சீராளன் உருவத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியை பிரசாதமாக வீட்டிற்கு வாங்கி செல்கின்றனர்.

கணவன், மனைவி இருவரும் தொடர்ந்து மூன்று தினங்களுக்கு, காலை வேளையில் குளித்து விட்டு வெறும் வயிற்றில் இங்குள்ள ஆத்தீஸ்வரை மனமுருக வணங்கி, பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும். அப்படி உண்டால், அடுத்த ஆண்டே அவர்களுக்கு குழந்தை பேறு கிட்டும் என்பது ஐதீகமாக உள்ளது.

இதையும் படிங்க: தஞ்சையில் கொலு பொம்மை கண்காட்சி

இவ்விழா கடந்த 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அமுது படையல் விழாவினையொட்டி, வேப்பத்தூர் பகுதியே விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது. இந்நிகழ்வினை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு மற்றம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக திருவிடைமருதூர் உட்கோட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

