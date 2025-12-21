ETV Bharat / photos

நெல்லை பொருநை அருங்காட்சியகம் இவ்வளவு ஸ்பெஷலா? வாங்க பார்க்கலாம்

திருநெல்வேலி பொருநை அருங்காட்சியகம்
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை ரெட்டியார்பட்டி இரட்டை மலை அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள பொருநை அருங்காட்சியகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று திறந்து வைத்தார். சுமார் 67.25 கோடி ரூபாய் செலவில் 13.2 ஏக்கர் பரப்பளவில், 54 ஆயிரம் சதுர அடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அருங்காட்சிகத்தில், ஆதிச்சநல்லூர், கொற்கை, சிவகளை, துலுக்கர்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் அகழாய்வு செய்யப்பட்ட பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. (#Tirunelveli #PorunaiMuseum)
