அனிருத், காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பில் பங்கேற்ற திரை நட்சத்திரங்கள் - வைரலாகும் புகைப்படங்கள்
அனிருத், காவியா மாறன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்வின் புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளத்தை ஆக்கிரமித்து உள்ளது. இவர்களது திருமணம் கிரீஸ் நாட்டில் நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக சென்னையில் அனிருத், காவியா மாறனின் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நேற்று இரண்டாவது நாள் வரவேற்பு நிகழ்வில் நெல்சன் திலீப்குமார், லோகேஷ் கனகராஜ், பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட திரைப் பிரபலங்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர்கள் பங்கேற்றனர். (Special Arrangement)
Published : November 23, 2026 at 11:35 AM IST