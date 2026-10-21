தாம்பரம் அருகே குண்டும் குழியுமாக மாறிய சாலை
தாம்பரம் – வேளச்சேரி செல்லும் மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலையில், கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்காக குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டன. பணிகளுக்குப் பின்னர் தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள் சரி வர மூடப்படாததால், சாலை குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று இரவு அவ்வழியாக வந்த தனியார் மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸ் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தடுப்புச் சுவரில் மோதி தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. அதில் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் மற்றும் பணியிலிருந்த செவிலியர் காயமடைந்தனர். (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 21, 2026 at 7:18 PM IST