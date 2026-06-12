பிரம்மாண்ட தொடக்க விழாவுடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து திருவிழா
உலகெங்கிலும் உள்ள கால்பந்து ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026 தொடர், மெக்சிகோ நகரின் புகழ்பெற்ற எஸ்டாடியோ அஸ்டெகா மைதானத்தில் பிரம்மாண்டமான தொடக்க விழாவுடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியது. பாரம்பரிய இசை, நடனங்கள் மற்றும் வண்ணமயமான அலங்காரங்களுடன் நடைபெற்ற இந்த மாபெரும் நிகழ்வில், போட்டியை நடத்தும் கூட்டு நாடுகளில் ஒன்றான மெக்சிகோ தனது கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் உலகிற்கு வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. (AP)
Published : June 12, 2026 at 1:55 PM IST