தீபாவளி கொண்டாட்டம்: சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள்!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நேற்று முதலே சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு மக்கள் செல்ல துவங்கி விட்டனர். இதனால், எழும்பூர், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது. கடந்த இரண்டு நாட்களில், சென்னையில் இருந்து ரயில்களில் மட்டும் இதுவரை மூன்று லட்சம் பேர் பயணம் செய்துள்ளனர். மேலும், சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கும், மேற்கு மாவட்டங்களுக்கும் நாளை முதல் அதிகளவில் பொதுமக்கள் செல்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 17, 2025 at 8:55 PM IST