இணையத்தை அலங்கரித்த அனிருத், காவியா மாறன் திருமண புகைப்படங்கள்
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர் அனிருத், காவியா கலாநிதி மாறன் திருமணம் நேற்று கிரீஸ் நாட்டில் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இந்த திருமணத்தில் முன்னாள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், லதா ரஜினிகாந்த் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர். இந்த திருமணத்தில் அனிருத் பட்டு வேட்டி சட்டையிலும், காவியா மாறன் பிங்க் நிற லெஹங்கா உடையிலும் ஜொலித்தனர். (Instagram/ Anirudhofficial)
Published : November 12, 2026 at 12:14 PM IST