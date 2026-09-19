உருகும் பனி மலைகள் - வறண்டு வரும் ஆறுகள்| ஐநா கொடுத்த 'ரெட் அலர்ட்'!
2025 முதல் பரவலாக பனிப்பாறைகள் உருகத் தொடங்கின. இது அடுத்து வரும் 4 ஆண்டுகளுக்கும் நீடிக்கும். பனிப்பாறைகள் உருகுவது வெள்ளம் போன்ற குறுகிய கால பேராபத்துகளுக்கும், நீண்ட கால குடிநீர் தட்டுப்பாட்டுக்கும் காரணமாக அமைகிறது.
Published : September 19, 2026 at 8:59 AM IST
பனி ஆறுகள் தொடர்ந்து உருகி கொண்டே வருவதாலும், நிலத்தடி நீர்மட்டம் வறண்டு கொண்டே இருப்பதாலும், பூமியின் நீர் சுழற்சி மிகவும் சீரற்றதாக மாறி, "மிக குறைவான நீர்வரத்து" மற்றும் "மிக அதிகமான வெள்ளப்பெருக்கு" ஆகிய இரு முரண்களுக்கும் இடையே ஊசலாடி கொண்டிருப்பதாக WMO என அழைக்கப்படும் ஐநாவின் உலக வானிலை அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது. மேலும், வலுவடைந்து வரும் எல் நினோ விளைவு இந்த நீண்டகாலப் பாதிப்பை இன்னும் மோசமாக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பூமியின் நன்னீர் இருப்பு மற்றும் பனி ஆறுகள் உருகுவது ஆகியவற்றால் ஏற்படும் நீண்டகால பாதிப்பின் தொடர்ச்சியை காட்டும் 'உலகளாவிய நீர் வளங்களின் நிலை' அறிக்கையில், 2025-ஆம் ஆண்டில் உலகில் உள்ள ஆறுகள், கடந்த 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் வறண்டிருப்பதாக ஐநாவின் உலக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இந்த போக்கு வரும் காலத்தில் உலகில் மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று எச்சரித்துள்ளது.
1991 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஆறுகளே வழக்கமான நீரோட்டங்களை கொண்டிருப்பதால், நீர் சுழற்சி மிகவும் சீரற்றதாகவும் கணிக்க முடியாததாகவும் மாறிவிட்டது என்று இந்த அறிக்கை சுட்டிக் காட்டுகிறது.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நீர் தொடர்பான பேரழிவுகளில் 50 சதவீதம் மற்றும் அது தொடர்பான பதிவான உயிரிழப்புகளில் 80%-க்கும் அதிகமானவை ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இரு கண்டங்களிலேயே நிகழ்ந்துள்ளது என்ற அதிர்ச்சித் தகவலையும் அந்த அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
இது, ஆற்றின் ஓட்டம், நிலத்தடி நீர்மட்டம், நீர் ஆவியாதல், நிலத்தில் சேமிக்கப்படும் நீர், பனி மற்றும் பனிக்கட்டி, அத்துடன் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட முழு நீர் சுழற்சியின் ஒரு விரிவான, அறிவியல் அடிப்படையிலான மதிப்பீட்டை வழங்குகிறது. இந்த அறிக்கை 2025 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வரும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான முன்னெச்சரிக்கையை சுருக்கமாக சுட்டிக் காட்டுகிறது.
இந்த சுழற்சியின் சில பகுதிகள் – மழைப்பொழிவு, ஆற்று நீரோட்டம், மண் ஈரப்பதம் போன்றவை – வேகமாக செயல்படுகின்றன. அவை சில நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்குள் வானிலைக்கு ஏற்ப மாறுகின்றன. நிலத்தடி நீர், பனி ஆறுகள் மற்றும் பருவகால பனிப்பொழிவு போன்றவை எப்போதாவது தான் செயல்படுகின்றன.
"பாரம்பரியமாக, இந்த குறைந்த நீர் இருப்புக்கள் புவியின் சேமிப்பாக கருதப்படுகின்றன. அதாவது, ஒரு வறட்சி பருவம் நேரடியாக ஒரு தண்ணீர் நெருக்கடியாக மாறிவிடாமல் தடுப்பதற்காக ஒரு காப்பு அரணாக இவை விளங்குகின்றன" என்று உலக வானிலை ஆய்வு மையத்தின் (WMO) பொதுச் செயலாளர் செலஸ்டே சௌலோ கூறுகிறார்.
"நாம் அந்த சேமிப்பை கரைத்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். 2014–2016 முதல் உலகளாவிய நிலப்பகுதி நீர்ச் சேமிப்பு குறைந்து வரும் போக்கைக் காட்டுகிறது. இது கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொடரும் நிலையான அறிகுறியாகும். தொடர்ந்து நான்காவது ஆண்டாக, பூமியில் உள்ள அனைத்து முக்கிய பனிப்பாறை பகுதிகளிலும் மிகப் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீரின் நிலையும் இதே போன்ற ஒரு தனி கதையை சொல்கிறது. 2025-ல் உலகம் முழுவதும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட கிணறுகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கிணறுகள் இயல்பு நிலைக்கு அப்பாற்பட்ட சூழலை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. மேலும் 2024-ம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், நிலைமை மீட்சியை நோக்கி செல்லாமல், பற்றாக்குறையை நோக்கியே மேலும் நகர்ந்துள்ளது" என்று சௌலோ கூறினார்.
"அதேவேளை, நீர் தொடர்பான பேரிடர்கள் அதிகரிப்பதையும் நாம் காண்கிறோம். வலுவடைந்து வரும் 'எல் நினோ' நிகழ்வு, சில பகுதிகளில் வறட்சியின் அபாயத்தையும், வேறு சில பகுதிகளில் வெள்ள அபாயத்தையும் அதிகரிக்கும்" என்றும் அவர் எச்சரித்தார்.
அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள கவலை தரும் அம்சங்கள்
கடந்த 35 ஆண்டுகளில், உலகளாவில் ஆறுகளை பொறுத்த வரை 2025-ஆம் ஆண்டு மிகவும் வறண்ட ஒன்றாக இருந்தது. உலகளாவிய ஆற்றுப் படுகை பரப்பளவில் 36%-க்கும் அதிகமான பகுதிகளில் நீரோட்டம் இயல்பை விட குறைவாக இருந்தது. இது, கணிக்கப்பட்ட வானிலை தரவுகளின் அடிப்படையில் 13 உலகளாவிய நீரியல் மாதிரிகள் (hydrological models) மூலம் பெறப்பட்ட தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
அறிக்கையின் படி, தொடர்ந்து ஏழாவது ஆண்டாக, "இயல்பான" நிலை கொண்ட ஆற்றுப் படுகைகளின் எண்ணிக்கை மிகக் குறைவாகவே இருந்தது. 1991-2020 கால கட்டத்தில் சராசரியாக 46%-ஆக இருந்த நிலை, தற்போது 34-38% என்ற அளவில் உள்ளது.
நிலப்பகுதி நீர்ச் சேமிப்பு – அதாவது நிலத்தடி நீர், ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகள், மண் ஈரப்பதம், தாவரங்கள் மற்றும் பனி ஆகியவற்றில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மொத்த நீர் அளவு – 2010-களின் நடுப்பகுதியிலிருந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது.
2025-ம் ஆண்டு முதல் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் பரவலாக பனிப்பாறைகள் உருகத் தொடங்கி விட்டன. இது அடுத்து வரும் 4 ஆண்டுகளுக்கும் நீடிக்கும். பனிப்பாறைகள் உருகுவது வெள்ளம் போன்ற குறுகிய கால பேராபத்துகளுக்கும், நீண்ட கால நீர் தட்டுப்பாட்டுக்கும் காரணமாக அமைகிறது.
2023 மற்றும் 2025-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் பனிப் பாறைகளின் உருகும் அளவு அதிகரித்தது. உலக அளவில் ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் பனிப்பாறைகள் உருகுவது 1400 ஜிகா டன் (Gigatonnes) நீருக்கு சமமாக இருந்தது. இது சுமார் 560 மில்லியன் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இடம்பெறும் நீச்சல் குளங்களை நிரப்புவதற்கு தேவையான நீரின் அளவிற்கு சமமானது. மேலும் கூறுவது என்றால், ஆண்டுதோறும் உலக அளவில் குடிநீருக்காக பயன்படுத்தப்படும் நீரின் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு சமமாகும்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெரு வெள்ளம் அல்லது கடும் வறட்சி போன்றவை நிகழ்ந்துள்ளன. சில இடங்களில், ஒரு பேரிடர் நிகழ்வுக்கும் அடுத்ததுக்கும் இடையே மீள்வதற்கான கால அவகாசம் கூட கிடைக்கவில்லை.
“நீர் எல்லைகளை மதிப்பதில்லை. ஒரு நதியில் ஏற்படும் மாற்றம் என்பது மற்றொரு நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை சார்ந்தே அமைகிறது. ஒரு நாட்டில் பனிப்பாறை உருகுவது, அங்கிருந்து நூற்றுக்கணக்கான கிலோ மீட்டர் தொலைவில் ஆற்றின் கரையோரத்தில் வசிக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கிறது. இதனால் தான் தரவுப் பகிர்வு மற்றும் கூட்டு முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகள் போன்றவை நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. இவற்றைச் செயல்படுத்துவதே WMO-வின் (உலக வானிலை ஆய்வு நிறுவனம்) முக்கியப் பணியாகும்” என்று சௌலோ கூறினார்.
தேசிய வானிலை மற்றும் நீரியல் சேவைகள், தரவு மையங்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை சேர்ந்த நிபுணர்கள் தங்களது கள ஆய்வுகள், ஆய்வு முடிவுகள் மற்றும் விண்வெளி சார்ந்த தரவுகளை ஐநாவின் இந்த அறிக்கைக்கு பங்களித்தனர். 2021-ல் ஐநா அறிக்கையின் முதல் பதிப்பு வெளியானது. அப்போது ஆய்வு செய்யப்பட்ட நீரியல் காரணிகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆக மட்டுமே இருந்தது. ஆனால், அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் நீரியல் காரணிகளின் எண்ணிக்கை 15 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல், ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட நாடுகளின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், தீவிர வானிலை மாற்றங்களால் அதிகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் அபாயத்தில் உள்ள ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா நாடுகளின் பிரதிநிதித்துவம் மிக குறைவாகவே உள்ளன.
முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள்
காலநிலை: மிக வெப்பமான ஆண்டுகளில் ஒன்றாக 2025-ம் ஆண்டு அமைந்தது. இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில், ஒரு பலவீனமான 'லா நினா' (La Niña) நிகழ்வு உருவானது. மேலும், மழைப்பொழிவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய 'இந்தியப் பெருங்கடல் இருமுனை' (Indian Ocean Dipole) நிகழ்வு பெரும்பாலும் எதிர்மறையான நிலையிலேயே இருந்தது.
ஆற்றுப் படுகைகள்: 2021-2025 வரையிலான கால கட்டத்தில், அமேசான் மற்றும் லா பிளாட்டா படுகைகள், வட அமெரிக்கா, மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா, மத்திய ஆசியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் முக்கியப் பகுதிகளில் ஆற்றின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து இயல்பை விட குறைவாகவே இருந்தது. 2025-ம் ஆண்டில், தெற்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் வட தென் அமெரிக்காவின் சில பகுதிகளில் ஆண்டு ஆற்று நீர் வெளியேற்றம் இயல்பை விட அதிகமாகவோ அல்லது மிக அதிகமாகவோ இருந்தது.
ஆப்பிரிக்காவில், செனகல், நைஜர், சாட் ஏரி, ஆரஞ்சு மற்றும் லிம்போபோ படுகைகளில் நீரோட்டம் இயல்பை விட அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் நைல், காங்கோ மற்றும் ஜாம்பேசி படுகைகளில் நீர் வெளியேற்றம் இயல்பை விட மிகக் குறைவாக இருந்தது.
வட அமெரிக்காவின் பெரும்பகுதி, தென் அமெரிக்காவின் லா பிளாட்டா மற்றும் சாவ் பிரான்சிஸ்கோ படுகைகள், கிழக்கு ஐரோப்பியப் படுகைகள், மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசியா உள்ளிட்ட பல முக்கியப் பகுதிகள் இயல்பை விடக் குறைவான அல்லது மிகக் குறைவான ஆற்று நீர் வெளியேற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்டன.
நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் ஏரிகளின் நீர்மட்டமும் ஆற்றுப் படுகைகளை போலவே புவியியல்ரீதியான மாற்றங்களை காட்டின. கரிபா ஏரியை தவிர, ஆப்பிரிக்க ஏரிகளில் நீர்மட்டம் பெரும்பாலும் இயல்பை விட மிக அதிகமாக இருந்தது.
நிலப்பரப்பு நீர் சேமிப்பு: 2014-2016 முதல் நிலப்பரப்பு நீர் சேமிப்பில் தொடர்ந்து எதிர்மறையான நிலையே காணப்படுகிறது. மேலும் இயல்பை விட குறைவான நீர் இருப்பு கொண்ட பகுதிகளின் பரப்பளவும் அதிகரித்து வருகிறது. 2021 மற்றும் 2025-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், தென்மேற்கு அமெரிக்கா, படகோனியா மற்றும் துணை வெப்ப மண்டல ஆண்டிஸ் மலைப்பகுதிகள், கங்கை - சிந்து நதிகளின் மேல் பகுதிகள், வட ஆப்பிரிக்கா, மத்திய கிழக்கு, மத்திய ஆசியா மற்றும் கிழக்கு சீனா ஆகிய பகுதிகள் இயல்பை விட குறைவான நிலப்பரப்பு நீர் சேமிப்பால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டன. அதே வேளை, சஹாரா - கீழ் ஆப்பிரிக்கா, சாஹெல் மற்றும் திபெத்திய பீடபூமி ஆகியவற்றின் சில பகுதிகளில் தொடர்ந்து நேர்மறையான மாற்றம் (அதாவது இயல்பை விட அதிக நீர் இருப்பு) காணப்பட்டன.
2025-ஆம் ஆண்டில், வட அமெரிக்காவின் வடக்கு மற்றும் தென்மேற்குப் பகுதிகள், படகோனியா, கிழக்கு ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு, மத்திய ஆசியா, கிழக்கு பிரேசில், வட இந்தியா, வட ஐரோப்பாவின் சில பகுதிகள், ரஷ்ய கூட்டமைப்பு, சீனா மற்றும் வட ஆப்பிரிக்கா ஆகிய இடங்களில் நீர் சேமிப்பு இயல்பை விடக் குறைவாக இருந்தது. தென் அமெரிக்காவில் உள்ள லா பிளாட்டா படுகையில், நீண்டகால வறட்சியிலிருந்து ஓரளவு மீண்டு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டன.
மத்திய மற்றும் தெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் 2024-ல் இருந்து 2025 வரையிலும் இயல்பை விட மிக அதிகமான நீர் சேமிப்பு நிலை நீடித்தது.
நிலத்தடி நீர் மட்டங்கள்: 2022-2025 காலகட்டத்தில் அமெரிக்க கண்டங்கள், ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு, இந்தியா, தெற்கு ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் சில பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் பற்றாக்குறை தொடர்ந்து காணப்பட்டது. மத்திய மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பா, மத்திய அமெரிக்கா, மெக்சிகோவின் சில பகுதிகள், வடக்கு மற்றும் மத்திய சிலி, வடகிழக்கு மற்றும் மத்திய - மேற்கு பிரேசில், வடக்கு தென்னாப்பிரிக்கா, வடமேற்கு இந்தியா மற்றும் தெற்கு ஆஸ்திரேலியாவின் சில பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் தொடர்ந்து மற்றும் பரவலாக இயல்பை விட குறைவாகவோ அல்லது மிகக் குறைவாகவோ காணப்பட்டது. இது பல ஆண்டுகளாக நீடிக்கும் வறட்சிப் போக்கு மற்றும் நீர் இருப்பின் ஒட்டுமொத்த சரிவை குறிக்கிறது.
பிரான்ஸின் சில பகுதிகள், வட ஐரோப்பாவின் பெரும்பகுதி, தென்கிழக்கு அமெரிக்கா, தென்னாப்பிரிக்காவின் பெரும்பகுதி, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் கிழக்கு ஆஸ்திரேலியா ஆகிய பகுதிகளில் நீர்மட்டம் இயல்பை விட அதிகமாகவோ அல்லது மிக அதிகமாகவோ இருந்தது.
பனிப்போர்வை மற்றும் பனிப்பாறைகள்: 2025-ல் ஐரோப்பா முழுவதும் பனிப்பொழிவு இயல்பை விட குறைவாக இருந்தது. அதேவேளை ரஷ்ய கூட்டமைப்பு மற்றும் வட அமெரிக்காவில் மிகப் பெரிய மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. 2025 நீரியல் ஆண்டில், பனிப்பாறைகள் 408 (±132) ஜிகா டன்கள் (Gigatonnes) அளவுக்கு உருகியிருந்தன. இது கடல் மட்டத்தை 1.1 (±0.4) மிமீ உயர்த்தும் அளவிற்கு சமம் ஆகும். அனைத்து முக்கிய பனிப்பாறை பகுதிகளிலும் நிகர நீர் இழப்பு நான்காவது ஆண்டாக தொடர்கிறது.
மத்திய ஆசியா, மேற்கு தெற்காசியா, ரஷ்ய ஆர்க்டிக், ஐஸ்லாந்து, மேற்கு கனடா மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய பகுதிகள் அனைத்தும், அந்தந்த பகுதிகளின் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான அளவினை பதிவு செய்தன.
காகசஸ், மேற்கு கனடா மற்றும் அமெரிக்கா மற்றும் மத்திய ஐரோப்பா போன்ற சிறிய பனிப்பாறைகள் அதிகம் உள்ள சில பகுதிகள், ஏற்கனவே "உச்ச நீர் நிலை" என்ற எல்லையை எட்டியிருக்கலாம். இந்த நிலையில், பனி உருகுவதால் பனிப்பாறையிலிருந்து வெளியேறும் நீரின் அளவு அதன் அதிகபட்ச அளவை அடைகிறது.
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