பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமா ஈரான்? மத்திய கிழக்கில் அமைதி எப்போது?
அமெரிக்காவும் ஈரானும் தொடர்ந்து போரில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சீனா நிதானத்தை கடைபிடிக்கும் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது.
Published : April 7, 2026 at 5:32 PM IST
பேச்சுவார்த்தைக்கு ஈரான் முன் வருமா? என்ற கேள்வி மிக எளிதானதாக தோன்றலாம். ஆனால், மத்திய கிழக்கின் போர்க்களத்தில் இருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் அவ்வாறு இல்லை. இந்த போர் நாளுக்கு நாள் தீவிரம் அடைந்து கொண்டே சென்று கொண்டிருக்கிறது. பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தாலும், அமைதி திரும்புவதற்கான சாத்தியங்கள் அரிதாகவே உள்ளன.
இந்த போர் ஒரு முடிவை நோக்கி நகர்வது போல் தெரியவில்லை. இந்த போர், பலதரப்பட்ட நாடுகள் சம்பந்தப்பட்டது என்பதால் அடுத்தடுத்த பரிணாமங்களை எடுத்து கொண்டே செல்கிறது என்று தான் கூற வேண்டும்.
நெருக்கடி நிலையில் டிரம்ப்
அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தலைமையிலான அமெரிக்க அரசு, ஈரானின் ராணுவத்தை பலவீனப்படுத்துவது மற்றும் அதன் அணுசக்தி திறன்களை சீரழிப்பது என்ற நோக்கங்களுடன் தாக்குதலை தொடங்கியது. ஆனால், இந்த போர் தற்போது சென்று கொண்டிருக்கும் எதிர்பாராத பாதை ஒரு நெருக்கடியான தர்மசங்கடத்தை அமெரிக்காவுக்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கூடுதல் படைகளை குவித்தும், தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தியும் தனது ராணுவ பலத்தை அமெரிக்கா வெளிப்படுத்தியது. ஆனாலும், போரின் தற்போதையை நிலை அவ்வாறு இல்லை. மத்திய கிழக்கில் தற்போது பதற்றம் அதிகரித்த நிலையில், சமரச முயற்சிகள் தலைகாட்டுகின்றன.
ஈரானுக்கு எதிரான தாக்குதலை தொடர்ந்து நடத்தும் பலம் அமெரிக்காவிடம் உள்ளது. ஆனால் வெற்றிக்கான பாதை தெளிவாக இல்லை என்பது தற்போது புலப்பட தொடங்கியுள்ளது. ஈரானின் பரவலாக்கப்பட்ட பொருளாதார கட்டமைப்பை சீர்குலைக்கவோ அல்லது தகர்க்கவோ அது தவறிவிட்டது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கைப்பற்றுவதிலும் அது தவறிவிட்டது.
கடந்த காலங்களில் வியட்நாம், ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈராக்கில் ஏற்பட்டது போன்ற ஒரு நிலையை தான் அமெரிக்கா இப்போதும் சந்தித்து வருகிறது.
ஈரானின் கணக்கு என்ன?
ஆனால், ஈரான் வேறொரு வியூகத்தில் செயல்படுவதாக தெரிகிறது. தற்போதைய தேவை பதற்றத்தை தணிக்க வேண்டும் என்பதல்ல. போரின் போக்கை தனக்கு சாதகமாக மாற்றிக் கொள்வது என்ற நிலைபாட்டில் ஈரான் சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வருகிறது.
'தி எகனாமிஸ்ட்' என்ற இதழில் வெளியான செய்தியின்படி, போருக்கு முன்பு இருந்த அதே அளவில், அதாவது ஒரு நாளைக்கு 2.4 முதல் 2.8 மில்லியன் பீப்பாய்கள் வரை எண்ணெயை தொடர்ந்து ஈரான் ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது. மிக முக்கியமாக, தட்டுப்பாடு காரணமாக அதிகரித்து வரும் விலையை ஏற்றுமதி மூலம் வருவாயாக மாற்றி வருகிறது ஈரான்.
தொடர்ச்சியாக பதற்றம் இருந்தபோதிலும், ஈரானின் பொருளாதார நிலை முன்பை விட தற்போது வலுப்பெற்றுள்ளது. அதன் எண்ணெய் வர்த்தகம், ஐ.ஆர்.ஜி.சி-என அழைக்கப்படும் இஸ்லாமிய புரட்சிப் படையுடன் இணைந்த தளவாட விற்பனை ஆகியவற்றின் மூலம் பொருளாதார ரீதியில் ஈரான் மேலும் தன்னை கட்டமைத்து கொண்டுள்ளது. இத்தகைய சூழ்நிலைகளில், பேச்சுவார்த்தைக்கு ஈரான் வருமா என்பது சந்தேகமே. ஈரானை பொறுத்தவரை, காலம் ஒரு தடையல்ல. அது ஒரு கருவி.
போரின் மையப்புள்ளி ஹார்முஸ் நீரிணை?
தற்போது ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே போர் நடந்து வருவதற்கு ஹார்முஸ் நீரிணையே மிக முக்கிய காரணம். இந்த பகுதியில் நிலவும் பதற்றம் அனைத்து நாடுகளிலும் மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஹார்முஸ் நீரிணையை மையமாக கொண்ட புவியியலை ஈரான் மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்தி வருகிறது. மற்ற வளைகுடா நாடுகளின் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி குறைந்த நிலையிலும், ஈரான் எண்ணெய்க் கப்பல்கள் எந்தவித தடையுமின்றி தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன. இது, தனது புவியியல் நிலையை மிகவும் சாதகமாக ஈரான் மாற்றிக் கொண்டது காட்டுகிறது.
ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பரப்பை கட்டுப்படுத்துவதை விட எரிசக்தி வர்த்தகத்தை கட்டுப்படுத்துவது அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுவதே நவீன போரின் யுக்தி.
சீனாவின் நிலைப்பாடு என்ன?
அமெரிக்காவும் ஈரானும் தொடர்ந்து போரில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சீனா திட்டமிட்ட நிதானத்தை கடைப்பிடிக்கும் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது.
சீன ஆய்வாளர்கள் இந்தப் போரை அமெரிக்காவின் ஒரு தவறான நடவடிக்கையாக கருதுகின்றனர். இது கிழக்கு ஆசியாவிலிருந்து அமெரிக்காவின் கவனத்தை திசை திருப்புவதோடு, பொருளாதாரரீதியில் ஒரு மிகப் பெரிய பின்னடைவை அந்த நாடு சந்திக்கும் என அவர்கள் கருதுகின்றனர். அதே நேரத்தில், இந்த போரால் சீனா தொடர்ந்து பொருளாதாரரீதியாக பயனடைந்து வருகிறது. காரணம் ஈரான் எண்ணெய் ஏற்றுமதி. பல்வேறு தடைகள் இருந்தாலும் ஈரானின் எண்ணெய் வருவாய் தொடர்ந்து சீனாவுக்கு சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறது.
சீனா மிக சிறந்த வியூகத்தை வகுத்து, தனது எரிசக்தி வர்த்தகத்தை பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதன் மூலம் எந்தவொரு நெருக்கடியையும் சமாளிக்க முடியும் என்ற நிலையை அந்த நாடு அடைந்துள்ளது. சீனாவை பொறுத்தவரை, ஈரான் போரை நெருக்கடி என்பதை விட ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகிறது.
பேச்சுவார்த்தையை சீனா ஊக்குவிக்குமா?
சமரச பேச்சுவார்த்தைகளை சீனா வெளிப்படையாக எதிர்க்க வாய்ப்பில்லை. அத்தகைய நடவடிக்கை அமெரிக்காவுடன் நேரடி மோதலுக்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும், ஈரானை ஒரு தீர்வை நோக்கி தள்ள சீனா எந்த முயற்சியும் எடுக்காது.
நீண்டகால போர் சீனாவின் நலன்களுக்கு உதவுகிறது. அது எரிசக்தி துறையில் பொருளாதார வாய்ப்புகளை வாரி வழங்குகிறது. அமெரிக்காவிற்கு மாறாக, ஒரு நிலையான மற்றும் நம்பகமான கூட்டாளியாக சீனாவை கருதும் பிம்பத்தை அது வலுப்படுத்துகிறது. எனவே, சீனாவின் நடவடிக்கைகள் தற்போது ரகசியமாகவே உள்ளது. ஈரானின் முடிவுகளை அது வெளிப்படையாக வடிவமைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
சிக்கலான நிலையில் இஸ்ரேல்
தற்போதைய போரால் இஸ்ரேல் ஒரு சிக்கலான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த போரால் இஸ்ரேல் சில நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்து கொண்டுள்ளது. ஈரானின் ராணுவ கட்டமைப்பை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற இஸ்ரேலின் நீண்டகால கனவு இதுவரை பலிக்கவில்லை. ஆனால், மாறாக ஈரானின் ராணுவ கட்டமைப்பு தற்போது மேலும் பலம் வாய்ந்ததாக மாறியுள்ளது.
இஸ்ரேலுக்கு தற்போது நிலைமை அவ்வளவு சாதகமாக இல்லை. மத்திய கிழக்கு முழுவதும் ஏவுகணை மற்றும் ஆளில்லா விமானங்கள் உள்ளிட்ட மறைமுக தாக்குதல்கள் மூலம் தனது நடவடிக்கைகளை தொடரும் ஈரானின் வியூகம், அதன் ராணுவ கட்டமைப்பை சிதையாமல் வைத்துள்ளது என்பதை காட்டுகிறது. பல்வேறு பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் தொடர்வதால், மோதலின் வீச்சு விரிவடைந்து கொண்டே வருகிறது.
போர் நீடிப்பது இஸ்ரேலுக்கான ஆபத்துகளை அதிகரித்து வருகிறது. இஸ்ரேலின் பல பகுதிகள் பாதுகாப்பற்ற சூழலை உருவாக்கியுள்ளன. இதனால், இந்த போரில் இஸ்ரேல் வெற்றி பெற்றாலும் அது பல்வேறு நீண்டகால பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதை தவிர்க்க முடியாது.
புதிய போர் பொருளாதாரம்
இந்த போர் வரையறை செய்யும் முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்று ஈரான் பொருளாதாரத்தின் மீட்சி ஆகும். அதன் எண்ணெய் வர்த்தகம் ஒரு தனி அமைப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, மாறாக அரசியல், ராணுவம் உள்ளிட்ட பலதரப்பட்ட சக்திகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. கப்பல் போக்குவரத்து, பெரும்பாலும் இஸ்லாமிய புரட்சி படைகளுடன் தொடர்புடைய அமைப்புகளால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
ஈரானின் இந்த பரவலாக்கப்பட்ட அமைப்பை சீர்குலைப்பது மிகவும் கடினம். தனிப்பட்ட பகுதிகள் குறிவைக்கப்பட்டாலும், இந்த வலையமைப்பு தன்னைத் தானே வடிவமைத்துக் கொள்கிறது. இதன் விளைவாக, செழித்து வளரும் ஒரு போர் பொருளாதாரம் உருவாகிறது.
இது போரின் தன்மையில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது. வெற்றி என்பது இனி சொத்துக்களை அழிப்பது மட்டுமல்ல. அது அமைப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதாகும்.
இந்தியாவிற்கான பாதிப்புகள்
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போரின் தாக்கங்கள் உடனடியானவை மற்றும் குறிப்பிடத்தக்கவை. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஏற்படும் நெருக்கடி இந்தியாவின் எண்ணெய் இறக்குமதியை கணிசமாக பாதிக்கிறது. இது விலையேற்றத்திற்கும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கும் வழி வகுக்கிறது.
கடல்சார் பாதுகாப்பு என்பது மற்றொரு முக்கியமான பரிமாணமாகும். வளைகுடா மற்றும் அதை ஒட்டிய கடல் வழிப் பாதைகளில் ஏற்படும் நிலையற்ற தன்மை, இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடியதாக உள்ளது.
மேற்கு ஆசியாவில் அமெரிக்காவின் நீடித்த தலையீடு, இந்தோ-பசிபிக் பகுதியில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை மேம்படுத்தி, இந்தியாவின் பாதுகாப்புச் சூழலை நேரடியாக பாதிக்கிறது.
பேச்சுவார்த்தையை பின்னுக்கு தள்ளிய செல்வாக்கு
ஈரான் பேச்சுவார்த்தைக்கு முன் வருமா? என்ற கேள்விக்கு, உடனடியாக பதில் சொல்லிவிட முடியாது. தற்போதைய நிலையில், பேச்சுவார்த்தைக்கு உகந்த சூழல் இல்லை. அமெரிக்கா ஒரு தீர்வை தேடும் முயற்சியில் உள்ளது. ஆனால் அந்த முயற்சி தெளிவற்றதாக உள்ளது. போரின் அழுத்தங்களுக்கு தன்னை தகவமைத்து கொண்டு, அதனை ஈரான் சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்கிறது. மோதல் தொடர்வதால் சீனா நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பயனடைந்து வருகிறது. இஸ்ரேல் பல்வேறு ஆதாயங்களை அடைந்தாலும், அதன் பாதுகாப்பு இன்னும் கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.
நவீனப் போர் என்பது ராணுவ தாக்குதல்களை விட, பொருளாதாரம், அதன் கட்டமைப்புகள் உள்ளிட்டவற்றை குறி வைத்து வடிவமைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில், பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒரு போதும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதில்லை.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம் பெற்றுள்ளவை அனைத்தும் கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். அவை ஈடிவி பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)