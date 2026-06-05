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உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை ஏன் அனுசரிக்க வேண்டும்?

காடுகள் சுருங்கும் போது, காற்றும் ஆறுகளும் வளம் குன்றி மாசுபடும் போது, வெப்பநிலை உயரும் போது, கிரகம் தனது துயரத்தின் அறிகுறிகளை காட்ட தொடங்குகிறது.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (ETV Bharat)
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By C P Rajendran

Published : June 5, 2026 at 9:01 AM IST

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“என் சக அமெரிக்கர்களே, உங்கள் நாடு உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்காதீர்கள், உங்கள் நாட்டிற்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேளுங்கள்”

பனிப்போரின் உச்சக்கட்டத்தில், அமெரிக்க அதிபர் ஜான் எஃப். கென்னடி இந்த வார்த்தைகளை பேசி, குடிமக்கள் தங்கள் தேசத்திற்குத் தனிப்பட்ட பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். இன்று, மனிதகுலத்தின் வரம்பு மீறிய செயல்களால் பூமியே மிகப் பெரிய ஆபத்தில் உள்ளது. எனவே, அவர் சொன்னதை நாம் இவ்வாறு மாற்றிச் சொல்வோம். “ஆகவே, பூமியில் வசிப்பவர்களே, பூமி உங்களுக்கு இன்னும் என்ன கொடுக்க முடியும் என்று கேட்காதீர்கள், மாறாக நீங்கள் வசிக்கும் இந்த பூமியை பாதுகாக்க நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேளுங்கள்” என்று தான் நாம் கேட்க வேண்டும்.

ஆண்டுக்கு ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே பெரும்பாலான மனிதர்கள் இந்த கேள்வியை எதிர் கொள்கின்றனர். ஆனாலும், நாம் முதன்முதலில் இந்தப் பூமியில் குடியேறியதில் இருந்தே இந்தக் கேள்வி இருந்து வருகிறது. ஆரம்பத்தில் மிகவும் குறைந்த சப்தத்தில் அதாவது முணுமுணுப்புகளாக தொடங்கியது இப்போது உரத்ததாகவும் தெளிவாகவும் உள்ளது. ஆனால், மனிதகுலம் ஒரு திருப்திகரமான பதிலை அளிப்பதிலிருந்து வெகு தொலைவில் நின்று கொண்டிருக்கிறது.

மிக நீண்ட காலமாக, பூமியின் வளங்கள் அனைத்தும் எல்லையற்றவை என்பது போல நாம் அவற்றை பயன்படுத்தி வருகிறோம். அவை எல்லையற்றவை அல்ல. ஒவ்வொரு அறிகுறியும் நாம் ஒரு திருப்புமுனையில் இருக்கிறோம் என்பதையே காட்டுகிறது. உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் இனி வெறும் அடையாளமாக மட்டும் இல்லை. இது ஒரு நினைவூட்டல். பூமிக்கு அதன் உயிர் ஆதார அமைப்புகள் தேவை. அவற்றை மனிதர்களாகிய நாம் தான் பாதுகாக்க வேண்டும்.

மனிதத் தலையீட்டால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களுக்கு ஐநா சபையின் எதிர்வினையாகவே உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் என்பது பற்றிய எண்ணம் உருவானது. இதன் மூலம், விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதையும், இயற்கையின் மீதான அத்துமீறலைக் கட்டுப்படுத்துவதையும், பாதுகாப்பை ஊக்குவிப்பதையும் ஐ.நா. நோக்கமாக கொண்டிருந்தது.

முதன்முறையாக சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான விவாதம் 1972-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 5 முதல் ஜூன் 16 வரை சுவீடனின் ஸ்டாக்ஹோமில் நடைபெற்றது. அன்று முதல், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 5 உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாகக் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. 1973-ல், முதல் கொண்டாட்டம் "ஒரே பூமி" என்ற கருப்பொருளைக் கொண்டிருந்தது. அன்று முதல், ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்பொருள், பெரும்பாலும் ஒரு உறுப்பு நாடால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

1978 முதல், ஓசோன் படலம் மற்றும் வனவிலங்குப் பாதுகாப்பில் உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் முயற்சிகள் வரலாற்று மற்றும் சட்டரீதியான வெற்றிகளை பெற்றுள்ளன. மேலும் மிகப் பெரிய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களும் பெருமளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஆனால், காலநிலை மாற்றம், நெகிழி மாசுபாடு மற்றும் நிலச் சீரழிவு ஆகியவற்றுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் உலகின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருகின்றன.

இதற்கிடையே, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட போர்களும் ஆயுத மோதல்களும் மிகவும் பேரழிவுகரமான மற்றும் மீளமுடியாத சில சுற்றுச்சூழல் பேரழிவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இத்தகைய நடவடிக்கைகள், உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் ஒப்பந்தங்களின்கீழ் பல தசாப்தங்களாக எட்டப்பட்ட முன்னேற்றத்தை நேரடியாக சீர்குலைக்கின்றன. அவை அப்பாவி மக்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பது மட்டுமல்லாமல், போர்களால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சேதமானது உலகளாவிய காலநிலை மீட்பு முயற்சிகளையும் சீர்குலைக்கிறது.

அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO2) வெளியேற்றம் குறித்து உலகம் கவலை கொண்டுள்ளது. "நிகர பூஜ்ஜியம்" என்பதே நமது இறுதி இலக்காக இருந்தாலும், கடந்த பத்தாண்டுகளில் வளி மண்டல கார்பனில் நிகரக் குறைப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை. மாறாக, உலகளாவிய மனிதனால் ஏற்படும் கார்பன் வெளியேற்றம் வரலாற்றுரீதியாக உயர்ந்த அளவிலேயே மாறாமல் இருந்து வருகிறது. மேலும் வளி மண்டலத்தில் CO2-வின் செறிவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

உலகளவில், மனித செயல்பாடுகள் ஆண்டுதோறும் சுமார் 38 பில்லியன் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகின்றன. காடுகள், மண் மற்றும் பெருங்கடல்கள் போன்ற இயற்கை கார்பன் சேமிப்பிடங்கள் இந்த வெளியேற்றத்தில் ஏறக்குறைய பாதியை உறிஞ்சி கொள்கின்றன. ஆனால் மீதமுள்ள கார்பன் ஆண்டுதோறும் வளிமண்டலத்தில் குவிகிறது. கடந்த பத்தாண்டுகளில், வளி மண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆண்டுக்கு சராசரியாக 2.4 முதல் 2.6 பிபிஎம் (ppm) என்ற விகிதத்தில் அதிகரித்துள்ளது. இது மிகவும் குறைவாகத் தோன்றுகிறது—வெறும் 0.00024% முதல் 0.00026% வரை—ஆனால் அதன் தாக்கங்கள் மிகப் பெரியவை, அதை நாம் ஏற்கனவே அனுபவித்து வருகிறோம்.

இதனுடன் போரின் பங்களிப்புகளையும் நாம் சேர்க்கிறோம். போரின் பசுமை இல்ல வாயு (GHG) கணக்கீட்டு முயற்சியின் விரிவான கண்காணிப்பின் படி, உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்பின் முதல் நான்கு ஆண்டுகளில் 311 மில்லியன் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு சமமான வாயு வெளியேற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. அந்த ஒரு போரே, பிரான்ஸ் போன்ற ஒரு தொழில்மயமான நாட்டின் முழு ஆண்டு கார்பன் வெளியேற்றத்திற்கு சமமாகும்.

இந்த வாயு வெளியேற்றங்களில் பெரும்பாலானவை, தொடர்ச்சியான துருப்புக்களின் போக்குவரத்து, கனரக பீரங்கிகள், போர் விமானங்களின் தாக்குதல்கள் மற்றும் ஏவுகணை தாக்குதல்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகின்றன. இவை போரின் மொத்த வெளியேற்றத்தில் 37% ஆகும். மேலும், நிலப்பரப்பு மற்றும் காடுகளின் பெரும் அழிவு மிக அதிகமாக உள்ளது. உக்ரைனில், போரினால் தூண்டப்பட்ட காடு மற்றும் ஈரநிலத் தீயானது, போரின் மொத்த வெளியேற்றத்தில் 23%-க்கு காரணமாக அமைந்தது. இது கார்பனை உறிஞ்சும் சூழல் அமைப்புகளை முக்கிய கார்பன் வெளியேற்றிகளாக மாற்றியது. பின்னர், புனரமைப்புப் பணிகள் மேலும் பல கார்பன் தொழிற்சாலைகளை இயக்குகின்றன.

உதாரணமாக, காஸாவில் நடந்த மோதல் குறித்த விரிவான காலநிலை தணிக்கையை எடுத்துக் கொள்வோம். நேரடிப் போரில் இருந்து 1.3 மில்லியன் டன் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேற்றப்பட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால், அழிக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பை மீண்டும் கட்டியெழுப்பத் தேவைப்படும் எதிர்கால கான்கிரீட் மற்றும் எஃகு உற்பத்தி 31 மில்லியன் டன்களுக்கும் அதிகமான வாயுவை உருவாக்கும்.

ஆக, ஒருபுறம், கார்பன் டை ஆக்சைடு இல்லாத நிலையை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அதை அடைவதற்காக, நாம் மின்சார கார்களை ஓட்டுகிறோம், சூரிய மின் தகடுகளை நிறுவுகிறோம். ஆனால் மறுபுறம், நாம் நிலத்தை கனரக பீரங்கிகளால் நிரப்பி, நமது நகரங்கள் மீது குண்டுவீசும் ட்ரோன்கள் மற்றும் போர் விமானங்களால் வானத்தை நிரப்புகிறோம். பின்னர், நாம் பூமியின் மீட்பர்களாக பாவனை செய்து கொண்டு, உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தைக் கொண்டாடுகிறோம்.

இந்த பின்னடைவுகளுடன் கூடுதலாக, பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் மீதான கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் விலகியதும் சேர்ந்துள்ளது. அமெரிக்கா பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திலிருந்து முறையாக வெளியேறியது. ஐ.நா.வின் பசுமை காலநிலை நிதியம் (GCF) போன்ற பலதரப்பு நிதியங்களுக்குத் தான் அளித்திருந்த நிதிசார் கட்டுப்பாடுகளையும் அது ரத்து செய்தது. அதன் அரசாங்கம் புதைபடிவ எரிபொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வை தீவிரமாக ஊக்குவித்து வருவதோடு, தூய ஆற்றல் பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்தும் பாதையிலிருந்து பின்வாங்கியும் வருகிறது.

கேட்கப்படாத பூமியின் அழுகுரல்

பலருக்கு, உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் என்பது நாட்காட்டியில் உள்ள மற்றுமொரு தேதியாக மட்டுமே இருக்கலாம். ஆனால், பூமியின் நாடித்துடிப்பை உணரக் கூடியவர்களுக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் சுற்றுச் சூழலுக்கானது. நாம் சுவாசிக்கும் காற்று, நாம் குடிக்கும் நீர், நிலம் மற்றும் நம்முடன் சேர்ந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த அனைத்து தாவரங்களும் விலங்குகளும் ஒரே அமைப்பு. இந்தப் பூமியில் சுயமாக சிந்திக்கவும், இதில் உயிர்கள் வளர்வதன் முக்கியத்துவத்தை உணரவும் கூடிய ஒரே குடிமக்கள் நாம் என்பதால், இதன் எதிர்காலம் ஆபத்தில் உள்ளது என்பதை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது.

பில்லியன்கணக்கான ஆண்டுகளாக, நமது கிரகம் மௌனமாக இருந்து வருகிறது. மனிதர்களுடன் இணைந்து வாழ்வதற்கான நிபந்தனைகள் குறித்து பூமி ஒரு போதும் வாய் திறந்து பேசியதில்லை. ஆனால், பூமியின் மௌனத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள கூடாது என்பதை உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் நினைவூட்டுகிறது. முக்கிய அமைப்புகள் சரிவின் விளிம்பில் தள்ளாடும் போது, கிரகம் பேசத் தொடங்குகிறது.

காடுகள் சுருங்கும் போது, காற்றும் ஆறுகளும் வளம் குன்றி மாசுபடும் போது, வெப்பநிலை உயரும் போது, கிரகம் தனது துயரத்தின் அறிகுறிகளை காட்ட தொடங்குகிறது. உயரும் வெப்பநிலை, மறைந்து வரும் காடுகள் மற்றும் மாசுபட்ட பெருங்கடல்கள் ஆகியவற்றின் மூலம்—கிரகம் நமக்கு அதன் துயர சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.

அப்படியானால், இவையெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், நாம் 2026 உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தைக் கொண்டாடுவது சிந்திக்க வைப்பதாக உள்ளது. சுற்றுச்சூழல்ரீதியாக எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய பகுதிகளில் கனரக உள்கட்டமைப்புகள் கட்டுப்பாடின்றி பெருகி வருவதால், இந்தியா இப்போது பெரும் சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர் கொண்டுள்ளதுடன், மோசமான காற்றின் தரம், சீரழிந்த ஆறுகள், சுருங்கி வரும் காடுகள் மற்றும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஆகியவற்றையும் சமாளிக்க வேண்டியுள்ளது.

இந்தியப் பெண் ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு சல்யூட்

பூமியின் குரலுக்கு செவிசாய்த்து, மகத்தான சேவையாற்றும் சிலர் இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் பெண்கள் நீண்ட காலமாகவே சுற்றுச்சூழல் சேவையில் முன்னணியில் இருந்து வருகின்றனர். இயற்கையை பாதுகாப்பதற்காக, பாரம்பரிய ஞானத்தை நவீன வாதங்களுடன் அவர்கள் இணைக்கின்றனர். கௌரா தேவி போன்ற கிராமப்புறப் பெண்கள் 1970-களின் புகழ் பெற்ற சிப்கோ இயக்கத்தை வழிநடத்தினர். இந்தியச் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலரும் விஞ்ஞானியுமான வந்தனா சிவா, பல்லுயிர்ப் பாதுகாப்பு மற்றும் வேளாண் இறையாண்மைக்கான தனது போராட்டங்களுக்காக உலகளவில் அறியப்படுகிறார்.

ராஜஸ்தானில், தங்கள் மூதாதையர் வீடுகளிலும் கிராமங்களிலும் வறண்டு போன படிக்கிணறுகளை மீட்டெடுக்கும் பெண் ஆர்வலர்கள், நீர் பாதுகாப்புத் துறையில் முன் மாதிரியாகத் திகழ்கின்றனர். படிக்கிணறுகள் வெறும் பாரம்பரியம் மட்டுமல்ல, அவையே வாழ்க்கை என்றும், அவற்றைப் பாதுகாப்பது பெண்களின் கடமை என்றும் இந்த ஆர்வலர்கள் நம்புகிறார்கள். அந்த இலக்கை நோக்கி அவர்கள் அயராது உழைத்து வருகின்றனர்.

சுந்தர்வன காடுகளில் புயல்களாலும் கடல் அரிப்பாலும் வாழ்க்கையை தொலைத்த ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள், தற்போது இயற்கையின் பாதுகாவலர்களாக மாறியுள்ளனர். ‘Badabon Farmers’ Interest Groups’ (BFIG) அமைப்பைச் சேர்ந்த 18,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், 4,600 ஹெக்டேருக்கும் அதிகமான கடலோர நிலங்களை மீட்டெடுத்துள்ளதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. புலிகளின் தாக்குதலில் தங்கள் கணவர்களை இழந்ததால் ‘புலி விதவைகள்’ (Tiger Widows) என்று அழைக்கப்படும் இப்பெண்களில் பலர், மனச்சோர்வை வென்று, ‘Mangrove Army’ (மாங்குரோவ் படை) என்ற அமைப்பின் வாயிலாக 50,000 மாங்குரோவ் (சதுப்பு நில) கன்றுகளை நட்டுப் பாதுகாத்து வருகின்றனர்.

திம்மக்கா, கர்நாடகாவை சேர்ந்த உலகப் புகழ் பெற்ற சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர். அவர் மரங்களைத் தன் சொந்தக் குழந்தைகளைப் போலவே நேசித்ததுடன், பூமிக்கே ஒரு தாயாகவும் திகழ்ந்தார். திம்மக்காவும் அவரது மறைந்த கணவர் சிக்கையாவும், ஆலமரங்களை நட்டு அவற்றைச் சொந்தக் குழந்தைகளைப் போலவே வளர்க்கத் தீர்மானித்த போது, ​​அவர்களது மகத்தான பணி தொடங்கியது. இந்த தம்பதியினர் நெடுஞ்சாலை ஓரமாக நூற்றுக்கணக்கான மரங்களை நட்டு, மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் அவற்றைப் பராமரித்து வளர்த்தனர். திம்மக்காவின் இச்சேவையைப் பாராட்டி, அப்பகுதி மக்கள் அவருக்கு "சாலுமராதா" (கன்னட மொழியில் 'மரங்களின் தாயார்' என்று பொருள்) என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். நெடுஞ்சாலை ஓரமாக அமைந்துள்ள அந்தப் புகழ் பெற்ற ஆலமரங்களைத் தவிர, மேலும் 8,000-க்கும் மேற்பட்ட மரங்களை நடுவதிலும் அவர் முக்கியப் பங்காற்றினார்.

தன் வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியை வறுமையிலேயே கழித்தவரும், முறையான கல்வி வாய்ப்பு கிடைக்காதவருமான திம்மக்கா, தன்னிடம் இருந்த அனைத்தையும் பூமித்தாய்க்கே அர்ப்பணித்தார்.

சுனிதா நாராயண், மேதா பட்கர், கவிஞர் சுகதகுமாரி, அறிவியலாளர் ஜானகி அம்மாள் என பல பெண்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காகத் தங்கள் வாழ்வையே அர்ப்பணித்துள்ளனர். இந்தியாவின் முதல் பெண் தாவரவியலாளர்களில் ஒருவராகவும், தேசிய அளவில் பெரிதும் மதிக்கப்படும் அறிவியலாளராகவும் திகழ்ந்த ஜானகி அம்மாள், 1970-களில் குந்திப்புழா ஆற்றின் குறுக்கே நீர்மின் நிலையத் திட்டம் அமைக்கும் அரசின் முடிவை எதிர்த்துப் போராடத் தனது அறிவியல் சார்ந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தினார். அத்திட்டம் அமைக்கப்பட்டிருந்தால், அங்குள்ள காடுகள் அழிந்திருக்கும்.

"மரத்தினு ஸ்துதி" (மரத்திற்கு ஒரு கீதம்) போன்ற தனது ஆழமான உணர்வுமிக்க கவிதைகளின் வாயிலாக, சுகதகுமாரி மக்களின் மனசாட்சியைத் தட்டி எழுப்பினார். ஈடுசெய்ய முடியாத இந்த இயற்கை வாழ்விடத்தை அழிப்பதனால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்துப் பரவலான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, அவர் சாமானிய மக்கள், மாணவர்கள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றினார்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் நிலையை பிரதிபலிக்கவில்லை)

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