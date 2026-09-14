EXPLAINER: அமெரிக்கா- சீனாவுக்கு மறைமுக எச்சரிக்கை விடுத்த பிரதமர் மோடி - பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கர்ஜித்தது ஏன்?
முக்கியமான கனிமங்கள், தொழில்நுட்பத் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்த சீனா, அமெரிக்கா இடையே போட்டி நிலவும் சூழலில் பிரதமர் மோடி இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 8:41 PM IST
புது தில்லி: டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் மாநாட்டில், முக்கியமான கனிமங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை ஆயுதமாக்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பிரதமர் மோடி பேசியிருந்தார். சர்வதேச அளவில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதில் அமெரிக்கா, சீனா இடையே போட்டி நிலவி வரும் சூழலில், சீன அதிபர் ஷி ஜின்பிங் முன்னிலையில் இந்த எச்சரிக்கையை மோடி விடுத்துள்ளார்.
சர்வதேச அளவில், அரியவகை கனிமங்கள் சுத்திகரிப்பில் 90 சதவீதத்தை சீனா தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. அதே நேரத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் மேம்பட்ட செமிகண்டக்டர் சிப் தயாரிப்பு (Semiconductor Chips) போன்ற துறைகளில் அமெரிக்கா தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த இரு நாடுகளும், பிற நாடுகள் மீது ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளையும் தடையையும் விதித்து வருகின்றன. இவர்களின் போட்டிக்கு நடுவே சிக்கிக்கொண்ட நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று.
இத்தகைய சூழ்நிலை, வளர்ந்து வரும் நாடுகள் தங்கள் திறனை வலுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், ஒரு நாட்டை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், ஒத்த கருத்துடைய பிற நாடுகளுடன் கூட்டு சேர்ந்து சொந்தமாக தொழில்நுட்பத் திறன்களை மேம்படுத்த வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்த்தியுள்ளது.
முக்கிய கனிமங்களுக்கான போட்டி
தொழில்நுட்பம் மற்றும் முக்கியமான கனிமங்கள் மீது பின்னப்பட்ட போர், உலக அளவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முக்கியமான கனிமங்கள், சுற்றுச் சூழலுக்கு உகந்த ஆற்றல் மாற்றத்திற்கு முக்கியமானவையாக மாறுகின்றன. உதாரணமாக, மின்சார வாகனங்களின் பேட்டரிகளில் லித்தியம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்மார்ட்போன்களில் இண்டியம், ஜெர்மானியம் போன்ற தாதுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டில், காலியம் மற்றும் ஜெர்மானியம் போன்ற முக்கியமான கனிமங்கள் மீதும், கடோலினியம் மற்றும் லுடீடியம் போன்ற அரிய மண் தாதுக்கள் மீதும் சீனா ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. இது, உலக நாடுகளுக்கு ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாக அமைந்தது.
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சீனா இந்த முடிவை எடுப்பதற்கு முன்னதாக, மேம்பட்ட செமிகண்டக்டர் சிப்கள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்பங்களை சீனா பெறுவதற்கு அமெரிக்கா தடை விதித்திருந்தது.
ஆனால், கட்டுப்பாடு விதித்ததற்கு சீனா விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதாவது, இந்த கனிமங்கள் முக்கியமான நோக்கத்திற்கும், இராணுவ நோக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படலாம் என்றும், இவை ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்கவே ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடு விதித்ததாகவும் சீனா கூறியது.
சீனாவின் இந்த கட்டுப்பாடு தனது முதன்மை இலக்கான அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகள் மட்டுமன்றி, பிற நாடுகளையும் பாதித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரே விநியோகச் சங்கிலியை மட்டுமே அதிகமாக நம்பியிருப்பதால் வரும் ஆபத்தும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது. முக்கியமான கனிமங்கள் துறையில் சீனாவின் இந்த ஆதிக்கம் உலகளவில் கவலையுடன் பார்க்கப்படுகிறது.
மின்னணு சாதனங்கள், மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் இராணுவ உபகரணங்களுக்கு அவசியமான முக்கியமான தாதுக்கள் மற்றும் அரிய மண் தாதுக்களின் சர்வதேச அளவிலான விநியோகம், சுத்திகரிப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் பெரும்பகுதியை சீனாவே கட்டுப்படுத்துகிறது என்று சர்வதேச எரிசக்தி முகமை தெரிவித்துள்ளது.
20 முக்கியமான கனிமங்களில், 19 கனிமங்களுக்கு சீனாதான் முதன்மை சுத்திகரிப்பாளராக உள்ளது. அதன் சராசரி சந்தை பங்கு 70 சதவீதம் என்றும் சர்வதேச எரிசக்தி முகமையின் குளோபல் கிரிட்டிகல் மினரல்ஸ் அவுட்லுக்-2025 அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
முக்கியமான கனிமங்களை சீனா தனது சொந்த இருப்புக்கு பயன்படுத்துவதுடன் வெளிநாடுகளில் உள்ள தாதுக்களையும் கைப்பற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆப்பிரிக்க ஆய்வு மையத்தின் தகவல்படி, மாலியில் உள்ள லித்தியம் சுரங்கம் போன்ற ஆப்பிரிக்காவின் முக்கிய சுரங்க சொத்துக்களை சீனா கைப்பற்றியுள்ளது.
தொழில்நுட்பப் போட்டி
முக்கிய கனிமங்கள் தொடர்பான போர் என்பது தொழில்நுட்ப போருடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது. அதாவது, முக்கியமான கனிமங்கள் மற்றும் அரிய மண் தாதுக்கள் மீது சீனா ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் அதேவேளையில், மேம்பட்ட செமிகண்டக்டர் சிப்கள் மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்பங்கள் சீனாவுக்கு சென்று சேராதபடி அமெரிக்கா ஏற்றுமதி தடைகளை விதிக்கிறது.
தொழில்நுட்பத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் முன்னணி நிறுவனங்களின் தாயகமாக அமெரிக்கா திகழும் நேரத்தில், சீனாவும் செயற்கை நுண்ணறிவு , மைக்ரோசிப்கள், டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான போட்டியில் இறங்கியுள்ளன.
அமெரிக்காவுக்கு தொழில்நுட்ப ரீதியில் சாதகமான சூழல் இருந்தாலும், சீனா குறைந்த செலவிலான செயற்கை நுண்ணறிவை அறிமுகப்படுத்துவது போன்ற தனது திறன்களை மேம்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
அமெரிக்காவில் ஓபன்ஏஐ, ஆந்த்ரோபிக் போன்ற இத்துறையில் தரநிலைகளை நிர்ணயிப்பதால், மேம்பட்ட மைக்ரோசிப்கள் மற்றும் ஏஐ தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டில் அமெரிக்கா முன்னணி வகிக்கிறது.
இருப்பினும், சீனத் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இப்போது மலிவான ஏஐ தொழில்நுட்ப மாற்றுகளை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கின்றன. இது, குறிப்பாக தெற்கு பகுதியில் உள்ள வளரும் நாடுகளை ஈர்க்கிறது. இதனால் தொழில்நுட்பப் போட்டி மேலும் தீவிரமடைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஏஐ குறியீட்டு அறிக்கை, அமெரிக்க மற்றும் சீன செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளுக்கு இடையேயான செயல்திறன் இடைவெளி குறைந்து வருவதை சுட்டிக்காட்டி, அமெரிக்காவை சீனா நெருங்கி வருவதைக் காட்டுகிறது
Sharing my concluding remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’ https://t.co/4E8aBDksfK— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரிமாதம் டீப்சீக்-ஆர்1 தொழில்நுட்பம், அமெரிக்க மாடலுக்கு இணையாக நின்றது.
இந்தியாவின் நிலை என்ன?
இந்நிலையில், அமெரிக்கா - சீனா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான போட்டிக்கு மத்தியில், இந்தியா உட்பட மற்ற அனைத்து நாடுகளும் எதிர்கொள்ளும் சவாலை, பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டினார். அப்போது அவர், "தொழில்நுட்பம் மற்றும் முக்கியமான கனிமங்களை ஆயுதமாக்குவது நமது கூட்டு முன்னேற்றத்திற்குத் தடையாக இருக்கும்" என்று கூறினார்.
மேலும், "இன்றைய ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட உலகில், எந்தவொரு நெருக்கடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட பிராந்தியத்துடன் மட்டும் நின்றுவிடுவதில்லை என்பதை பெருந்தொற்று காலம், காலநிலை பேரிடர், விநியோகச் சங்கிலி பாதிப்பு ஆகியவை வெளிப்படுத்துகின்றன" என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை, ஏதேனும் ஒரு நாட்டை மட்டும் சார்ந்திருப்பதை குறைத்து, சொந்தமாகத் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வது சவாலாக உள்ளது.
முக்கியமான கனிமங்கள் துறையில், இந்தியா தனது உள்நாட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதற்காக, தேசிய கிரிட்டிகல் மினரல் மிஷன் திட்டத்தின் மூலம் ஆய்வு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சிக்கு ரூபாய் 34,300 கோடியை ஒதுக்கியுள்ளது. அதே நேரம், பிற நாடுகளுடனான ஒத்துழைப்பையும் விரிவுபடுத்தவும் இந்தியா முயன்று வருகிறது.
மற்ற நாடுகளுடன் முக்கியமான கனிமங்கள் கூட்டுறவை மேம்படுத்த, இந்தியா தனது தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் அவற்றை அதிக அளவில் சேர்த்து வருகிறது. தற்போது சிலி உடனான தடையற்ற வர்த்த ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தையில் முக்கியமான தாதுக்களுக்காக ஒரு பிரத்யேகப் பிரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
முக்கிய கனிமங்களை பெறுவதற்காக, இந்தியா பிற நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அத்துடன் செமிகண்டக்டர் துறையில் கவனம் செலுத்தும் அமெரிக்காவின் பாக்ஸ் சிலிகா திடத்திலும் இந்தியா கையெழுத்திட்டது.
செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில், இந்தியாவின் மனிதவளத் திறமையை அமெரிக்காவும் பிற நாடுகளும் வலிமையாக பார்க்கின்றன. இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு, உள்நாட்டு மாடல்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்க இந்தியா ஏஐ மிஷன் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், அமெரிக்கா மற்றும் சீனா இடையேயான போட்டி தீவிரமடைவதை விட, உள்நாட்டுத் திறனை நம்மால் விரைவாக உருவாக்க முடியுமா என்று இந்தியாவுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும் மிகப்பெரிய கேள்வி எழுந்துள்ளது.