மத்திய கிழக்கு அரசியலில் புதிய வியூகம்: லெபனான் உடனான உறவுக்கு இந்தியா முக்கியத்துவம் அளிப்பது ஏன்?
வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, தற்போது லெபனானில் சுமார் 1,500 இந்தியர்கள் வசிக்கின்றனர். இதில், பெய்ரூட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய அமெரிக்க தூதரகக் கட்டிடத் திட்டத்தில் பணிபுரியும் சுமார் 350 இந்தியர்களும் அடங்குவர்.
Published : November 14, 2026 at 9:01 AM IST
புதுடெல்லி: இரான் மோதலில் அடுத்து என்ன நடக்கும்? ஏமன் முதல் லெபனான் வரையிலான பகுதியில் அதன் தாக்கம் குறித்து இன்னும் நிச்சயமற்ற போக்கு நிலவுகிறது. இதற்கு மத்தியில், லெபனானுடன் தனது வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் முதல் சுற்று பேச்சுவார்த்தையை நடத்த இந்தியா முடிவு எடுத்துள்ளது. இது, மேற்கு ஆசியக் கொள்கையில் முக்கியத்துவம் பெறாத நாடுகளுடன் உறவுகளை கட்டியெழுப்புவதில் உள்ள இந்தியாவின் ஆர்வத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
இருப்பினும், லெபனான் ஒரு மோசமான அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு காலகட்டத்தை கடந்து செல்வதால், அந்த நாட்டுடனான உறவை தீவிரப்படுத்துவதில் இந்தியா கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்ளும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லெபனானில், இரானின் கைக்கூலியாகக் கருதப்படும் ஹிஸ்புல்லா, இஸ்ரேலுடனான மோதலால் மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இருந்தாலும், ஆயுத பலத்தால் இஸ்ரேல் மற்றும் ஹிஸ்புல்லா இடையே தொடர்ந்து மோதலும், அதனால் பதற்றமும் நீடிக்கிறது. ஹிஸ்புல்லாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே மீண்டும் ஒரு பயங்கரமான தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெறுவதற்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
டிசம்பர் 31 அன்று ஐ.நா. அமைதிப்படையின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்த பிறகு, அடுத்த ஆண்டு லெபனானிலிருந்து அவர்கள் வெளியேற திட்டமிட்டுள்ளனர். இதனால், ஒரு பாதுகாப்பு இடைவெளி உருவாகி, பாதுகாப்பிற்கான பொறுப்பு உள்நாட்டு ராணுவத்திடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். மேலும், பல ஆண்டு காலம் நீடித்த மோதல், அந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மிகவும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளியுள்ளது. லெபனானில் பணவீக்கம் 17.5 சதவீதத்தை தொடும் என்று உலக வங்கி எச்சரித்துள்ளது.
The first India-Lebanon Foreign Office Consultations was held at New Delhi today, co-chaired by Secretary (CPV&OIA), Ambassador @ranganathan_sr and Ambassador Abdel Sattar Issa, Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Lebanon. The meeting reviewed the entire gamut of India-Lebanon bilateral relations and discussed ways to further strengthen it across political-security, economic and socio-cultural pillars. They identified cooperation in trade & investment, digital public infrastructure and pharmaceuticals, as priorities. They also discussed regional and international issues of mutual interest. @mofalebanon1— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 9, 2026
நீடிக்கும் மோதலுக்கு இடையே இந்தியாவின் அணுகுமுறை
இந்த பின்னணியில் தான், நட்புறவை மறுஆய்வு செய்து எந்தெந்த துறைகளில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை வகுப்பதற்கான வெளியுறவு அமைச்சக அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது. இதில் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் ஸ்ரீப்ரியா ரங்கநாதன் மற்றும் லெபனான் வெளியுறவு மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் அமைச்சகத்தின் செயலாளர் அப்தெல் சத்தார் இசாவும் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது, இரு தரப்பினரும் முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், "இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நட்புறவுக்கு புத்துயிர் அளிப்பதற்கான ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலைபாட்டையும் அவர்கள் மறுஆய்வு செய்தனர்" என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது. இது தூதரக உறவுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
இந்த பேச்சுவார்த்தை ஒரு வழக்கமான நிகழ்வு என்று அதிகாரிகள் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையே 1954-ல் தூதரக உறவு ஏற்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இருப்பினும், அந்த பகுதியில் நிலவும் பதற்றம் காரணமாக இந்தியா எச்சரிக்கையுடன் முடிவு எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்றபோதிலும், லெபனானுடன் மேலும் உறவை வலுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
'லெபனானுடன் தற்போது நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை, இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்தும். இரு தரப்பிலும் உள்ள சிக்கல்களை இன்னும் சிறந்த முறையில் தீர்க்க உதவும் என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம்' என்று இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் தெரிவித்தார்.
இந்தியா - லெபனான் நட்புறவின் முக்கியத்துவம்
இந்தியாவுக்கும் லெபனானுக்கும் இடையே ஏற்கனவே வரலாற்றுரீதியான தொடர்புகள் உள்ளன. இருப்பினும், இஸ்ரேல், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சவூதி அரேபியா போன்ற அப் பகுதியில் உள்ள பிற நாடுகளுடன் இந்தியா கொண்டுள்ள ஆழமான பிணைப்புகளுடன் இதை ஒப்பிட முடியாது. மேற்கு ஆசியாவில் இந்தியாவுக்கு பரந்த அளவிலான நட்புறவுகள் உள்ளன. அந்த பகுதியில் இந்தியர்கள் பெருமளவில் வசித்து வருகின்றனர். மேலும் முதலீடுகள் மற்றும் எரிசக்தி சார்ந்த உறவுகளும் உள்ளன.
லெபனானுடனான இந்தியாவின் உறவு தற்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறுக்கப்பட்ட அளவிலேயே இருந்தாலும், நீண்ட கால வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்டது. 1975 முதல் 1990 வரை நீடித்த லெபனான் உள்நாட்டுப் போரின் போதும், பல நாடுகள் அல்லாமல், இந்தியா தனது தூதரகத்தை திறந்தே வைத்திருந்தது.
வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, தற்போது லெபனானில் சுமார் 1,500 இந்தியர்கள் வசிக்கின்றனர். இதில், பெய்ரூட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய அமெரிக்க தூதரகக் கட்டிடத் திட்டத்தில் பணிபுரியும் சுமார் 350 இந்தியர்களும் அடங்குவர். இது தவிர, கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் வேளாண் துறைகளிலும் இந்தியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவுக்கும் லெபனானுக்கும் இடையிலான தொடர்பு இத்துடன் முடிந்துவிடவில்லை. தெற்கு லெபனானில் அமைதி காக்கும் பணிக்காக, ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தற்காலிகப் படையில் சுமார் 600 வீரர்களைக் கொண்ட இந்திய ராணுவப் படைப் பிரிவு 1998-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் பணியில் உள்ளது.
ஒரு காலத்தில், பாலிவுட் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கு லெபனான் ஒரு விருப்பமான இடமாக இருந்தது. பல பாலிவுட் திரைப்படங்களின் காட்சிகள் அங்கு படமாக்கப்பட்டுள்ளன.
இஸ்ரேல் மற்றும் சிரியா ஆகிய நாடுகளின் எல்லையில், மத்திய தரைக்கடலின் கிழக்குக் கரையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்தில் அமைந்துள்ள லெபனான் போன்ற நாடுகளுடனான உறவில் இந்தியா கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தருணம் இது என்று, அந்த பகுதி நிகழ்வுகளைக் கண்காணிக்கும் நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
'லெபனான் எப்போதும் தனது அண்டை நாடுகளின் தாக்குதல் அல்லது பல்வேறு தரப்பினருக்கு இடையிலான மோதல் களமாகவே இருந்து வந்துள்ளது. 70-களில் இருந்து லெபனான் பெரும் துன்பங்களை சந்தித்துள்ளது. தற்போது அங்கு ஓரளவு அமைதி நிலவுகிறது, ஆனால் அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாது' என்று பல்வேறு அரபு நாடுகளில் பணியாற்றிய முன்னாள் தூதர் ஜிக்ருர் ரஹ்மான் தெரிவித்தார்.
'ஆனால், இது நமது ஒட்டுமொத்த மத்திய கிழக்குக் கொள்கையையும் மறுஆய்வு செய்ய வேண்டிய தருணம். இதுவரை நாம் ஆழமான நட்புறவு கொண்டிராத நாடுகள் மீது மீண்டும் கவனம் செலுத்த. அந்த வகையில் லெபனான் தற்போது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது' என்றும் ரஹ்மான் சுட்டிக்காட்டினார்.
இந்தியா அடைய விரும்பும் இலக்குகள்
லெபனான் என்பது மத்தியதரைக் கடலின் கிழக்குக் கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய நாடு. இது ஐரோப்பா, மேற்கு ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகள் சந்திக்கும் மையப்புள்ளியில் அமைந்துள்ளது.
மேற்கு ஆசியாவில் இந்தியாவுக்கு பரந்த அளவிலான நலன்கள் உள்ளன. இரான் முதல் இஸ்ரேல் வரையிலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் முதல் சவூதி அரேபியா வரையிலும், அந்தந்த நாடுகளின் சார்புகளை கடந்து, அவர்களுடனான உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும் பாதுகாக்கவும் இந்தியா பெருமளவுக்கு வெற்றி பெற்றுள்ளது.
லெபனானுடன் நட்புறவை கட்டியெழுப்புவது, இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவைகளுக்கும், அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்களின் நலனுக்கும் முக்கியமானது. அந்த பகுதி பதற்றம் காரணமாக தற்போது கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள திட்டங்களை இந்தியா முன்னெடுக்க முயன்றால், இது ஒரு வாய்ப்பை வழங்கும். வர்த்தகத் தொடர்புகள் மேம்படுவதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
லெபனானுடனான உறவுகளில் கவனம் செலுத்துவதில் இந்தியா தனியாக இல்லை. அக்டோபர் மாதம், பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியாவின் தூதரகங்கள் லெபனானின் பெய்ரூட்டில் ஒரு ஆசியான் குழுவை அமைக்க முன்மொழிந்தன. பிலிப்பைன்ஸ் தூதரகத்தின் சமூக ஊடகப் பதிவின் படி, லெபனானுடனான உறவுகளை வலுப்படுத்துவதும், பொருளாதார-கலாச்சார தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதும் இதன் நோக்கமாகும்.
தற்போது, லெபனானுடனான இந்தியாவின் உறவு சற்று சுமாராகவே உள்ளது. 2024-ல் 323 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்த இரு தரப்பு வர்த்தகம், 2025-ல் 337 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்தது. வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் படி, லெபனானின் 11-வது மிகப் பெரிய இறக்குமதி நாடாக இந்தியா விளங்குகிறது.
மருந்துகள் துறை மிக முக்கியமானது. லெபனான் தனது மருந்து தேவைகளில் 70 சதவீதம் இறக்குமதியை மட்டுமே நம்பியுள்ளது. இது இந்தியாவின் மருந்துத் துறைக்கு ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகளின் போது, வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றுடன், மருந்துகளையும் முக்கிய முன்னுரிமைத் துறைகளாக இரு தரப்பினரும் பட்டியலிட்டனர்.
இருப்பினும், அந்த பகுதியில் நிலவும் நிச்சயமற்ற சூழலை கருத்தில் கொண்டு, லெபனானுடன் இந்தியாவால் எவ்வளவு நட்புறவை பாராட்ட முடியும் என்பதே கேள்வியாக உள்ளது.
ஹிஸ்புல்லாவுக்கும் லெபனான் அதிபர் ஜோசப் அவுனுக்கும் இடையே தொடர்ந்து மோதல் நீடித்து வருகிறது. ஹிஸ்புல்லா தன் மீதான தடையை ரத்து செய்ய தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. மார்ச் மாதம், ஹைஃபா அருகே உள்ள இஸ்ரேலிய ராணுவத் தளம் மீது ஹிஸ்புல்லா நடத்திய ராக்கெட் மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதலை தொடர்ந்து, இஸ்ரேல் வான்வழித் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது. இதையடுத்து, லெபனான் அரசு ஹிஸ்புல்லா மீது குற்றம்சாட்டியது.
இந்தியா லெபனானுடன் மேலும் நட்புறவை உருவாக்க விரும்பினாலும், எந்தவொரு முன்னேற்றமும் அந்த பகுதி சூழலை பொறுத்தே அமையும். பல பதற்றமான சூழல்களுக்கு மத்தியில் நிலைமை அங்கு நிலையற்றதாகவே உள்ளது.
'நாங்கள் நிலைமையை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம். அடிப்படையில், பலதரப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்குவதே இதன் நோக்கம்" என்று ரஹ்மான் கூறினார்.
'அந்த பகுதி சூழலை பார்க்கும் போது, தற்போதுள்ள நிலையில் பெரிய அளவில் எதையும் செய்ய முடியாது. இருப்பினும், இந்த முயற்சி தொடங்கப்பட்டிருப்பது நல்ல விஷயம். நாங்கள் டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 'ரூபே' குறித்து பணியாற்றி வருகிறோம். மருந்துகள் மற்றும் பிற வர்த்தக உறவுகள் மட்டுமின்றி, இது குறித்தும் நாங்கள் அவர்களிடம் பேசி வருகிறோம்' என்று விளக்கம் அளித்தார் முன்னாள் தூதர் ஜிக்ருர் ரஹ்மான்.