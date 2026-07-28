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மத்திய கிழக்கில் உருவாகும் அணு ஆயுத போட்டி? அமெரிக்கா - சௌதி ஒப்பந்தத்தால் வெடிக்கும் சர்ச்சை

அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை, இதில் ஒரு பெரிய மறைமுக திட்டமும் உள்ளது. சௌதியின் அணுசக்தி திட்டத்தில் ரஷ்யா அல்லது சீனா ஆகியவற்றை தடுக்க முடியும் என்று கருதுகிறது.

சௌதி இளவசர் முஹமது பின் சல்மானுடன் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்
சௌதி இளவசர் முஹமது பின் சல்மானுடன் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் (ANI)
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By Nirmala Ganapathy

Published : July 28, 2026 at 8:01 AM IST

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By Nirmala Ganapathy

புதுடெல்லி: அமெரிக்கா மற்றும் சௌதி அரேபியா இடையிலான அணுசக்தி ஒப்பந்தம், கையெழுத்தான உடனேயே பல்வேறு முக்கிய சிக்கல்களை எதிர்கொண்டுள்ளது.

ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான 24 மணி நேரத்திற்குள்ளேயே, அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்த 30 ஆண்டுகள் ஆயுள் கொண்ட அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் செயல்படுத்தப்படுவதை 'ஆபிரகாம் ஒப்பந்தங்களில்' சௌதி அரேபியா இணைவதாக கூறினார். இஸ்ரேலுக்கும் அரபு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை மேம்படுத்துவதற்காக 2020-ல் அமெரிக்காவின் முன்னிலையில் கையெழுத்தான மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒப்பந்தங்களின் தொகுப்பே ஆபிரகாம் ஒப்பந்தங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

இது தொடர்பாக தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' கணக்கில் பதிவிட்ட டிரம்ப், இந்த ஒப்பந்தம் சௌதி அரேபியா "மிகவும் மதிக்கப்படும் மற்றும் வெற்றிகரமான ஆபிரகாம் ஒப்பந்தங்களில் இணைவதற்கு" உட்பட்டது என்று கூறியது மட்டுமல்லாமல், இனி அணு செறிவூட்டல் என்பதே இருக்காது என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இஸ்ரேலுடனான உறவுகளை மேம்படுத்த ஒரு சுதந்திர பாலஸ்தீன அரசு அமைவதே நிரந்தர தீர்வு என்ற தனது நிலைப்பாட்டிலிருந்து விலகி செல்வதாகவே, இந்த ஒப்பந்தங்களை ஏற்றுக் கொள்வது சௌதி அரேபியாவிற்கு அமையும் என்று அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அதே சமயம், அணுசக்தி விவகாரம் தொடர்பாக ஈரானுடன் அமெரிக்கா மோதிக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், இந்த ஒப்பந்தம் அந்த பகுதியில் அணுசக்தி போட்டியை தூண்டிவிடுமோ? என்ற கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒப்பந்தம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது ஏன்?

அமெரிக்க எரிசக்தித் துறையின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்காவும் சௌதி அரேபியாவும் அமைதியான அணுசக்தி ஒத்துழைப்பு (இது '123 ஒப்பந்தம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது) மற்றும் இரு தரப்பு பாதுகாப்பு உத்தரவாத ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவற்றில் உடன்பட்டுள்ளன.

2012-ம் ஆண்டு முதல் பேச்சுவார்த்தையில் இருந்து வரும் இந்த '123 ஒப்பந்தம்', அமெரிக்க நிறுவனங்கள் சௌதியின் அணுசக்தி திட்டத்தில் பங்கேற்க வழி வகுக்கும். இது அமெரிக்க தொழில் துறை, தொழிலாளர்களுக்கு பயனளிப்பதோடு, சௌதியின் எரிசக்தி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் உதவும் என்று அந்தத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

"இந்த இரண்டு ஒப்பந்தங்களும் இணைந்து, பல தசாப்தங்கள் நீடிக்கும் மற்றும் பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள நட்புறவுக்கான சட்டப்பூர்வ அடித்தளத்தை அமைக்கின்றன. இது அணு ஆயுதப் பரவல் தடுப்பு உள்ளிட்ட பல முன்னுரிமை வாய்ந்த பொருளாதார மற்றும் முக்கிய நோக்கங்களை முன்னெடுத்துச் செல்கிறது" என்று அமெரிக்க எரிசக்தித் துறை கூறியுள்ளது. மேலும், இந்த ஒப்பந்தம் மறுஆய்வுக்காக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பப்படும் என்றும் அது தெரிவித்தது.

ஆனால், ஈரான் அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கினால் தங்களது நாடும் அணு ஆயுதத்தை உருவாக்கும் என்று சௌதி இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் கடந்த காலத்தில் கூறியிருந்த நிலையில், இனிவரும் காலங்களில் என்ன நடக்கும் என்பது தான் கவலையை தூண்டியுள்ளது.

ஈரான் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்குவதை தடுப்பது மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் இருப்புகளை ஒப்படைக்க செய்வது ஆகியவற்றை முதன்மை நோக்கமாக கொண்டு டிரம்ப் தொடங்கி வைத்த மோதலில், ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்கள் மீது அமெரிக்கா தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வரும் சூழலிலேயே இந்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தற்போது, சௌதி அரேபியாவுடனான அணுசக்தி ஒப்பந்தம், மற்ற அரபு நாடுகளையும் அணுசக்தித் திறன்களை பெற ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அந்த பகுதியில் அணு ஆயுத போட்டியைத் தூண்டக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மேலும், இந்த ஒப்பந்தம் குறித்த தெளிவும் மிக குறைவாகவே உள்ளது. டிரம்ப், தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' பதிவில், "செறிவூட்டல் இல்லை" என்று கூறியுள்ளார், ஆனால் அதனை அவர் தெளிவாக குறிப்பிடவில்லை.

இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒரு விதிமுறை உள்ளது. அது, சௌதி அரேபியாவில் அமைந்திருந்தாலும் அமெரிக்க நிறுவனங்களால் யுரேனியம் செறிவூட்டல் வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்று அமெரிக்காவின் 'வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னல்' தெரிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவும் சௌதி அரேபியாவும் நடத்தும் இரண்டு ஆண்டு கால ஆய்வுக்குப் பிறகு இந்த விதிமுறை செயல்படுத்தப்படும். இது சௌதிக்கு செறிவூட்டல் திறன்களை வழங்கும் என்றும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

ஐக்கிய அரபு அமீரகம், தனது 123 ஒப்பந்தத்தில், எந்தவிதமான செறிவூட்டல் வசதிகளையும் கொண்டிருக்க மாட்டோம் என்று ஒப்புக் கொண்டதுடன், சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் கடுமையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் ஏற்றுக் கொண்டது.

சௌதி எரிசக்தி அமைச்சகம், இந்த ஒப்பந்தம் "எரிசக்தி மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத் துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துகிறது" என்றும், நிபுணத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களின் பரிமாற்றத்தை எளிதாக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

டிரம்ப் ஏன் ஒரு நிபந்தனையை சேர்த்துள்ளார்?

இந்த ஒப்பந்தம், டிரம்பின் ஆதரவாளர்கள் மத்தியிலேயே விமர்சனங்களை கிளப்பியிருக்கிறது. அணு சக்திக்கு எதிரானவர்கள், இந்த ஒப்பந்தத்தில் போதுமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனவா என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

"அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் இதனை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்" என்று ஜனநாயகப் பாதுகாப்புக்கான அறக்கட்டளையின் (Foundation for Defense of Democracies) அணு ஆயுதப் பரவல் தடுப்புத் திட்டத்தின் துணை இயக்குநர் ஆண்ட்ரியா ஸ்ட்ரைக்கர், எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"அவ்வாறு செய்யாவிட்டால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை நீர்த்துப் போகச் செய்துவிடுவதோடு, பிற நாடுகளுக்கு எதிர்மறையான முன்னுதாரணங்களை அமைத்துக் கொடுக்கும். இது மட்டுமல்லாமல் செறிவூட்டல் மற்றும் மறுசுழற்சியின் பரவலை கட்டுப்படுத்தத் தவறுவது போன்றவற்றில் அதிக பாதிப்பு ஏற்படும். ஆனால் அடுத்த நிர்வாகத்தால் இந்தக் கொள்கை மாற்றியமைக்கப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது" என்று ஆண்ட்ரியா ஸட்ரைக்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய கிழக்கில் உள்ள வேறு எந்த நாடும் அணுசக்தி திறன்களை பெறுவதை இஸ்ரேல் தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது. இஸ்ரேலுக்கு துணை நிற்கும் அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுமா என்பது குறித்தும் சந்தேகங்கள் நிலவுகின்றன.

டிரம்ப் இந்த ஒப்பந்தத்தை ஆபிரகாம் உடன்படிக்கைகளுடன் தொடர்புபடுத்தியது, இந்த ஒப்பந்தத்தின் நம்பகத்தன்மையை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளது.

வெள்ளை மாளிகையின் செய்தித்தொடர்பாளர் கரோலின் லீவிட், அதிபர் டிரம்ப் இதற்கு முன்னர் பலமுறை சௌதி தலைவர்களிடம் ஆபிரகாம் உடன்படிக்கைகளை பற்றிக் குறிப்பிட்டதாகக் கூறினார்.

"அவர்கள் ஆபிரகாம் உடன்படிக்கையில் சேராவிட்டால், இந்த ஒப்பந்தம் ரத்து செய்யப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்" என குறிப்பிட்டதோடு, "இனிவரும் காலங்களில் எங்கள் சௌதி நண்பர்களுடன் அந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடர்ந்து நடத்துவோம்" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.

ஆனால், அமெரிக்காவின் நிபந்தனைகள் குறித்து சௌதி தரப்பிலிருந்து இதுவரை எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், ஆபிரகாம் ஒப்பந்தங்கள் மீதான அந்நாட்டின் நிலைப்பாடு மிகவும் தெளிவாகவே உள்ளதாக சர்வதேச அரசியல் நிபுணர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.

"ஆபிரகாம் ஒப்பந்தங்களில் இணைய சௌதி அரேபியா பலமுறை மறுத்துவிட்டது. பாலஸ்தீன பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்பதே அவர்களின் நிலைப்பாடு. இது இப்போது எடுத்த முடிவல்ல. கடந்த 40 ஆண்டுகளாக அவர்கள் கொண்டிருக்கும் நிலைப்பாடு. அதனை அவ்வளவு எளிதாக அவர்கள் இப்போது மாற்றிக் கொள்ள மாட்டார்கள்" என்று பல்வேறு அரபு நாடுகளில் பணியாற்றிய முன்னாள் தூதரான ஜிக்ருர் ரஹ்மான் குறிப்பிட்டார்.

"அது போன்று ஏதாவது நடந்தால், இஸ்லாமிய உலகின் தலைமை பதவி வகிக்கும் சௌதி அரேபியாவுக்கு மிகப் பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். அவர்கள் பாலஸ்தீன பிரச்சினையை ஒரு போதும் கைவிட மாட்டார்கள்" என்றும் ஜிக்ருர் ரஹ்மான் திட்டவட்டமாக கூறினார்.

அமெரிக்காவை பொறுத்தவரை, இதில் ஒரு பெரிய மறைமுக திட்டமும் உள்ளது. சௌதியின் அணுசக்தி திட்டத்தில் ரஷ்யா அல்லது சீனா ஆகியவற்றை தடுக்க முடியும் என்று கருதுகிறது.

ஆனால், சௌதி அரேபியாவில் அமையவுள்ள அணுமின் நிலையத்திற்கான ஒப்பந்தப் புள்ளிகளை சமர்ப்பித்தவர்களில், ரஷ்ய அரசுக்கு சொந்தமான அணுசக்தி நிறுவனமான 'ரோசாட்டம்' (ROSATOM) நிறுவனமும் இடம் பெற்றுள்ளதாக தற்போது தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

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