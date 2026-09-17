Explainer| யுபிஐ கட்டணம் - தெருவோர வியாபாரிகள் முதல் ஏர்லைன்ஸ் வரை யாருக்கு அதிகம் பாதிப்பு?
அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளை பொறுத்தவரை – குறிப்பாக நுகர்வோர் மற்றும் இணையவழி சில்லறை வர்த்தகத்தில் – வணிகர்கள் இதனை எவ்வாறு கையாளுகிறார்கள் என்பதில் தான் அனைத்தும் அடங்கியுள்ளது.
By R Srinivasan
Published : September 17, 2026 at 6:24 PM IST
புதுடெல்லி: யுபிஐ கட்டணச் சேவையை நிர்வகித்து வரும் NPCI என அழைக்கப்படும் 'இந்திய தேசிய கட்டணக் கழகம்' அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய பரிவர்த்தனை கட்டண முறை அக்டோபர் 15 அன்று நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வருகிறது. இதன் மூலம், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக பயனர்களுக்கு அதாவது பொதுமக்களுக்கு கிடைத்து வந்த இலவச சேவை முடிவுக்கு வருகிறது.
வர்த்தக பயன்பாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் கட்டணங்களுக்கு (அதாவது, சாலையோர தேநீர் விற்பனையாளர் முதல் விமான நிறுவனங்கள், வங்கிகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்குத் தரகர்கள் வரை அனைவரையும் உள்ளடக்கியது) இனி கட்டணம் விதிக்கப்படும். ரூ. 2,000-க்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு, அதன் மதிப்பில் 0.4 சதவீதம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். அதே சமயம் ரூ. 75,000-க்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஒன்றுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ. 300 மட்டும் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது MDR என்று ஆங்கிலத்திலும், 'வணிகர் தள்ளுபடி விகிதம்' என்று தமிழிலும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டணத்தை வாடிக்கையாளர்கள் அதாவது பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டியதில்லை, வணிகரே ஏற்க வேண்டும்.
மத்திய அரசின் இந்த முடிவுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், இதனை ரத்து செய்யுமாறு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளதால், இது ஆளும் கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையிலான அரசியல் மோதலாக மாறும் சூழலை உருவாகியுள்ளது.
Empowering your financial transactions with easy, safe & instant money transfers through UPI. Time to stay #AlwaysForward. #UPI #DigitalPayments #UPIChalega @GoI_MeitY | @_DigitalIndia | @RBI | @dilipasbe | @UPI_NPCI https://t.co/xWIYPbTcM6— NPCI (@NPCI_NPCI) September 1, 2026
அமெரிக்காவின் அழுத்தத்திற்கு மத்திய அரசு அடிபணிந்து விட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன. ஏனெனில், விசா (Visa), மாஸ்டர்கார்டு (Mastercard) மற்றும் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் (American Express) போன்ற மாற்று கட்டணச் சேவைகள் அனைத்தும் அமெரிக்க நிறுவனங்களாகும். இந்த நிறுவனங்கள் பரிவர்த்தனை மதிப்பில் 1.5 முதல் 4 சதவீதம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கும் நிலையில், யுபிஐ மட்டும் இதுவரை இலவசமாக இருந்ததாலும், அதன் அபரிமிதமான வளர்ச்சியாலும் இந்த அமெரிக்க நிறுவனங்களின் இந்திய விரிவாக்கம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுபுறம், அமெரிக்காவின் அழுத்தம் ஏதுமில்லை என்று மத்திய அரசு மறுத்துள்ளது. யுபிஐ சேவையை நிதிரீதியாக தன்னிறைவு பெற்றதாக மாற்றவே எம்டிஆர் கட்டணம் என்றும் மத்திய அரசு கூறி வருகிறது. இதுவரை யுபிஐ ஒரு 'டிஜிட்டல் பொது சேவையாக' கருதப்பட்டு வந்தது. அதாவது, இதற்கான செலவுகள் மத்திய அரசின் மானியங்கள் மூலம் ஈடுசெய்யப்பட்டன. அதாவது தொழில்நுட்பரீதியாக பார்த்தால், வருமான வரி, ஜிஎஸ்டி அல்லது சுங்க வரி போன்ற வரிகளை செலுத்தும் ஒவ்வொருவரும் இதற்கான செலவை ஏற்று வந்தனர். ஆனால் இது ஒரு தொழில்நுட்பரீதியான வாதம் மட்டுமே. நடைமுறையில் யுபிஐ இதுவரை இலவசமாகவே இருந்து வந்தது. இனி சில பயனர்களுக்கு அந்த நிலை மாறப்போகிறது.
அப்படியானால், எந்தெந்தப் பயனர்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுவார்கள்? இந்திய தேசிய கட்டணக் கழகம் வழங்கும் தரவுகள் பொதுவான வகைகளை மட்டுமே கொண்டிருப்பதாலும், விரிவான பரிவர்த்தனை விவரங்களை அளிக்காததாலும், அவற்றை கொண்டு துல்லியமான கணக்கீடுகளை தற்போது செய்வது சற்று கடினம்.
ஆனால், அதன் ஒட்டுமொத்த புள்ளிவிவரங்கள் சுவாரஸ்யமானவை. ஆகஸ்ட் 2026-ல், யுபிஐ மூலம் 29.82 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 2,451 கோடி (24.51 பில்லியன்) பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளன. இதில் வணிகர்களுக்கான கட்டணங்கள் (பொதுமக்கள் -வணிகர் அல்லது P2M பரிவர்த்தனைகள்) மொத்த பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கையில் சுமார் 63.3 சதவீதத்தையும், பரிவர்த்தனை மதிப்பில் 30 சதவீதத்தையும் கொண்டிருந்தன. அதாவது, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சுமார் 8.95 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான 1,550 கோடி (15.5 பில்லியன்) பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளன.
மேலோட்டமாக பார்க்கும் போது, வணிகர் பரிவர்த்தனைகளில் சுமார் 4 சதவீதத்திற்கு மட்டுமே எம்டிஆர் விதிக்கப்படும் என்ற மத்திய அரசின் கூற்றுக்கு இந்த புள்ளிவிவரம் முரணாகத் தோன்றலாம். ஆனால், அந்த 4 சதவீத மதிப்பீடு எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டது என்பதற்கான விரிவான விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், என்பிசிஐ-யின் எம்டிஆர் கட்டண அட்டவணையை விரிவாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் அரசின் கூற்று நம்பத்தகுந்ததாகவே தோன்றுகிறது.
ஏனெனில், அனைத்து வணிகர்களும் ஒரே மாதிரியாக நடத்தப்படுவதில்லை. சில வணிகர்களுக்கு இதிலிருந்து முற்றிலும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில், வேறு சில வணிகர்கள் சிறப்புப் பிரிவுகளின் கீழ் வருகின்றனர். இவர்களுக்கு குறைவான எம்டிஆர் விகிதம், பரிவர்த்தனைக்கு ஒரு நிலையான கட்டணம் அல்லது பரிவர்த்தனை தொகையை பொருட்படுத்தாமல் கட்டணத்தின் மீது உச்சவரம்பு போன்றவை விதிக்கப்படுகின்றன.
முதலாவதாக, 'தனிநபர்-வணிகர்' என்ற பிரிவு உள்ளது. இதற்கு எம்டிஆரில் இருந்து முற்றிலுமாக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. யுபிஐ க்யூஆர் குறியீடுகள் மூலம் மாதத்திற்கு 1 லட்சம் ரூபாய் வரை வருவாய் ஈட்டும் சிறு வணிகர்கள் (தெருவோர வியாபாரிகள் உட்பட) 'தனிநபர்-வணிகர்கள்' என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளனர். இத்தகைய ஏற்பாடு, தெருவோர வியாபாரிகள், உள்ளூர் கடைகள் மற்றும் பிற சிறு வணிகர்களை கூடுதல் கட்டணச் சுமையிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மேலும், சிறு வணிகர்களிடையே யுபிஐ பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதற்காக அரசு ஒரு பிரத்யேக நிதியையும் உருவாக்கி வருகிறது. மொத்த எம்டிஆர் வசூலில் 5 சதவீதத்திற்கு இணையான தொகை இந்த நிதிக்காக ஒதுக்கப்படும்.
அடுத்ததாக, அத்யாவசிய அல்லது முக்கிய துறைகளாக அரசு கருதும் பிரிவுகளில் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகள் உள்ளன. இவற்றில், 2,000 ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் 5 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது (2,000 ரூபாய்க்கு குறைவான பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஏற்கனவே கட்டணம் ஏதுமில்லை). ரயில்வே, பெட்ரோல், டீசல் கட்டணம், தொலைத்தொடர்பு சேவைகள், காப்பீட்டு பிரீமியம் செலுத்துதல், அனைத்து வகையான விவசாய இடுபொருட்கள், மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் போன்ற பொதுச் சேவைகள், கிரெடிட் கார்டு கட்டணங்கள் மற்றும் யுபிஐ மூலம் அரசுக்கு செலுத்தப்படும் அனைத்து வரிகள் ஆகியவை இந்தப் பிரிவில் வருகின்றன.
இறுதியாக, மூலதன சந்தை சார்ந்த பரிவர்த்தனைகளும் உள்ளன. வாடிக்கையாளர்கள் நிதியை மாற்றினாலும், வர்த்தகங்களை மேற்கொள்ளாததால் தரகு நிறுவனங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் என்று ஜெரோதாவின் இணை நிறுவனர் நிதின் காமத் வாதிட்டாலும், அரசாங்கம் அந்த காரணத்திற்காகவே ஒரு சிறப்புப் பிரிவை உருவாக்கியுள்ளதாக வாதிட்டுள்ளது.
பரஸ்பர நிதி, பத்திரங்கள், பங்குத் தரகர்கள் மற்றும் முகவர்கள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளுக்கு 0.02 சதவீத எம்டிஆர் விதிக்கப்படும். ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ. 300 என உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குறைந்த விகிதம், முறைசார் நிதி சந்தைகளில் சில்லறை முதலீட்டாளர்களின் தொடர்ச்சியான பங்கேற்பை அதிகரிக்கும் நோக்கம் கொண்டது என்று மத்திய அரசின் அறிக்கை ஒன்று தெரிவித்துள்ளது.
அப்படியானால், இந்தக் கூடுதல் சுமையை யார் ஏற்பார்கள்? பரிவர்த்தனை எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது, அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளை கொண்ட பிரிவுகளில் சராசரி பரிவர்த்தனை மதிப்பு (அல்லது 'டிக்கெட்' அளவு) மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 400 கோடி (4 பில்லியன்) பரிவர்த்தனைகளுடன் 'மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள்' முதலிடத்தில் இருந்தன. அடுத்ததாக துரித உணவகங்கள் மற்றும் பிற உணவகங்கள் (மொத்தம் 280 கோடி பரிவர்த்தனைகள்) மற்றும் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் பெட்ரோல் நிலையங்கள் ஆகியவை இருந்தன. ஆனால், இவற்றில் பரிவர்த்தனைகளின் சராசரி மதிப்பு வெறும் ரூ. 572 மட்டுமே. இது கட்டணம் விதிக்கப்படுவதற்கான வரம்பை விட மிக குறைவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகள் முக்கியமாக இரண்டு பிரிவுகளில் காணப்படுகின்றன. கடன் வசூல் முகமைகள் (சராசரி மதிப்பு ரூ. 3,441) மற்றும் பங்குச் சந்தை தரகர்கள் (சராசரி மதிப்பு ரூ. 7,569). இவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக மின்னணு சாதனங்கள் மற்றும் ஜவுளிக் கடைகள் உள்ளன. இவர்களுக்கு கட்டணம் விதிப்பது யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளும் ஆர்வத்தை குறைக்குமா என்பதை மதிப்பிடுவது சற்று கடினம். அன்றாட பரிவர்த்தனைகளை பொறுத்தவரை, தற்போது எந்தக் கட்டணமும் இல்லாததால், அதில் பெரிய மாற்றம் எதுவும் இருக்க வாய்ப்பில்லை.
அதிக மதிப்புள்ள பரிவர்த்தனைகளைப் பொறுத்தவரை – குறிப்பாக நுகர்வோர் மற்றும் இணையவழி சில்லறை வர்த்தகத்தில் – வணிகர்கள் இதனை எவ்வாறு கையாளுகிறார்கள் என்பதில் தான் அனைத்தும் அடங்கியுள்ளது. இந்த கூடுதல் செலவை ஏற்க விரும்பாத வணிகர், யுபிஐ மூலம் பணம் பெறுவதை நிறுத்தி விடலாம். அல்லது, விதிமுறைகளின்படி செய்யக் கூடாது என்றாலும், கிரெடிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு பலர் செய்வது போல, எம்டிஆர் கட்டணத்தை வாடிக்கையாளர்கள் மீதே சுமத்தலாம்.
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