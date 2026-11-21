ரூ.16,000 கோடி செலவழித்தும் மாறாத நச்சுக் காற்று! டெல்லி மாசுபாட்டிற்குக் காரணம் விவசாயிகளா, ஊழலா?
இந்தியாவில் உள்ள தொழிற்சாலைகள், ஊழலில் ஈடுபடாமலும் அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்காமலும் அரசாங்கத்தின் விதிகளைப் பின்பற்றினாலே, பாதிப் பிரச்சினைகள் தீர்ந்துவிடும்.
Published : November 21, 2026 at 1:12 PM IST
இந்தியா இதுவரை கண்டிராத மிக மோசமான, சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திய தீபாவளியை இந்த முறை கொண்டாடியுள்ளது. ஊடக தகவல்களின்படி, காற்றின் தரக் குறியீடு (AQI) 3000-ஐ தாண்டியது. இது டெல்லி - என்சிஆர் பகுதியை செர்னோபில் பேரழிவு நடந்த இடத்திற்கு இணையான சூழலுக்குத் தள்ளியது.
தீபாவளிக்கு பிந்தைய நாட்களிலும், அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரங்களின்படி காற்றின் தரக் குறியீடு 300-க்கு மேலேயே நீடிக்கிறது. பஞ்சாபில் நெல் அறுவடைக்குப் பிறகு பயிர்க் கழிவுகளை எரிக்கும் நிகழ்வுகள் அதிகரித்துள்ளன. அதேவேளை, தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வாகனங்களிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுப் புகையும் துகள்களும் நம் நுரையீரலில் படிந்து வருகின்றன. அப்படியென்றால், மக்கள் எங்கே சென்று தூய்மையான காற்றை சுவாசிப்பது? தீர்வுகளை எங்கே தேடுவது?
புனேவில் உள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வின்படி, தீபாவளி இரவில் டெல்லியில் நிலவிய காற்று மாசுபாட்டிற்குப் பட்டாசுகள் 71% காரணமாக இருந்தன. அடுத்தடுத்த இடங்களில், இரண்டாம் நிலை கரிம ஏரோசோல்கள் (17.5%), வாகனப் புகை (11.7%), இரண்டாம் நிலை கனிம ஏரோசோல்கள் (11.7%), மரம் மற்றும் உயிரி எரிபொருட்களை எரித்தல் (14%), கழிவுகளை எரித்தல் (7.7%) மற்றும் தாதுத் துகள்கள் மற்றும் சாம்பல் (1.5%) ஆகியவை உள்ளன.
காற்று மாசுபாட்டை குறைக்க கடந்த 11 ஆண்டுகளில், பல்வேறு திட்டங்களுக்காக அரசாங்கம் 16,000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் செலவிட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுவது என்னவென்றால், அந்தத் திட்டங்கள் அனைத்தும் எதிர்பார்த்த பலனைத் தர தவறிவிட்டன. தொழிற்சாலைகள் தொடர்ந்து மாசை வெளியேற்றுகின்றன. வாகனங்கள் நச்சுப் புகையை வெளியேற்றம் அதிகரித்துள்ளது. ரசாயன கழிவுகளால் ஆறுகளில் நுரை பொங்குகிறது. விளை நிலங்களில் பயிர்க் கழிவுகள் தொடர்ந்து எரிக்கப்படுகின்றன.
இதற்கிடையே, காற்று எவ்வளவு நச்சுத்தன்மையுடன் மாறியுள்ளது என்பதை விளக்கும் அறிக்கைகளும் ஆய்வுகளும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. சமீபத்திய அறிக்கை ஒன்றின்படி, இந்தியாவில் காற்று மாசுபாட்டினால் 20 லட்சம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், 2023-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 9.5 சதவீதத்திற்கு இணையான இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் சுவாசக் கோளாறுகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். பிறந்த குழந்தைகளுக்குப் பிறவி ஊனங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஏழை மக்கள் தூய்மையான காற்றைப் பெறும் உரிமையையே இழக்கின்றனர். அரசியல் கட்சிகள் மாறி மாறி குற்றம் சாட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றன. இதற்கு இடையே பாதிக்கப்படுவது நாம் தான்.
காற்று மாசுவில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?
இதற்கான முதல் படி, ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை தொடங்குவது ஆகும். ஏனெனில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளிடம் காகித அளவில் மிகச் சிறந்த திட்டங்கள் உள்ளன. ஆனால் அவை மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதில் தொடர்ந்து தோல்வியடைந்து வருகின்றன. 16,000 கோடி ரூபாய் என்பது மிகப்பெரிய தொகை. இந்தியாவின் ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையர் மற்றும் தணிக்கையாளர் ஜெனரல் ஆகியோர் இணைந்து, ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். அதாவது, மாசுபாட்டின் பல்வேறு அம்சங்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் முறையாக அமல்படுத்தப்பட்டனவா? என்பதை அவர்கள் கண்டறிய வேண்டும். இது குறித்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை அவர்கள் வெளியிடப்பட வேண்டும். அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரத்தை மறுஆய்வு செய்ய நாடாளுமன்றக் கூட்டுக்குழு ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும்.
அடுத்த கட்டமாக, ஊழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுக்குக் காரணமானவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். அண்மையில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர், மாநிலங்கள் தோறும் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் குழுக்களுக்குச் செயலாளர் நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளைத் தலைமை தாங்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார். மேலும், மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும் தொழிற்சாலைகளில் சோதனை நடத்துதல், வாகனங்களை முறையாகக் கண்காணித்தல் மற்றும் கடமையில் தவறும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுத்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இந்த விவகாரத்தில் மத்திய மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியங்களுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கைகள் விடப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஏன் இவ்வளவு தாமதம்? இந்தியாவில் எப்போதும் காற்றுத் தரத்திற்கான தரநிலைகள் நடைமுறையில் இருக்க வேண்டியது தானே? எனவே, இந்த நடவடிக்கைகள் வரவேற்கத்தக்கவை என்றாலும், இவை மிகவும் தாமதமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மீண்டும் ஒரு நச்சுத்தன்மை கொண்ட குளிர்காலம் நம்மை எதிர்நோக்கியுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு நிலைமையை மாற்ற வேண்டும் என்றால், நாம் அடிமட்டத்தில் இருந்து தொடங்க வேண்டும். மாசுக்கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை மிகக் கடுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும். மேலும், மத்திய மற்றும் மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியங்களுக்கு மாசுபாட்டைத் தடுப்பதற்கான போதிய அதிகாரத்தை வழங்க வேண்டும். இந்தியாவில் உள்ள தொழிற்சாலைகள், ஊழலில் ஈடுபடாமலும் அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்காமலும் அரசாங்கத்தின் விதிகளைப் பின்பற்றினாலே, பாதிப் பிரச்சினைகள் தீர்ந்துவிடும்.
மற்றொரு முக்கியமான சவாலாக, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களில் விவசாயிகள் அறுவடைக்குப் பின் பயிர்க் கழிவுகளை எரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இந்த கழிவுகளை அகற்றுவதற்குத் தேவையான இயந்திரங்களோ, அதற்கான போதிய கால அவகாசமோ அல்லது நிதி ஊக்கத்தொகையோ விவசாயிகளிடம் இல்லை. ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டும், இந்தக் கழிவுகளைத் தொழிற்சாலைகளுக்கு மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும், விவசாயிகளுக்கு இதிலிருந்து எந்த வருமானமும் கிடைக்கவில்லை. எனவே, வேறு வழியின்றி அவர்கள் பயிர்க்கழிவுகளை எரிக்க வேண்டிய சூழலுக்குத் தள்ளப்படுகிறார்கள்.
எனவே, நாம் விவசாயிகளிடமிருந்தே தொடங்க வேண்டும். அரசாங்கமும் இந்திய உணவுக் கழகமும் தங்கள் கொள்முதல் கொள்கை மற்றும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை கொள்கையை மாற்றியமைக்க வேண்டும். பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் நெல் கொள்முதல் செய்வதற்குப் பதிலாக, அந்தந்தப் பகுதியின் தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற பிற பயிர்களை விளைவிக்க ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
தற்போது இந்த இரு மாநிலங்களும் கடுமையான தண்ணீர் பற்றாக்குறை, மக்கள் இடம்பெயர்வு மற்றும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறை போன்ற சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளவும், பயிர்க்கழிவுகளை எரிக்கும் சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணவும், அரசுகள் எண்ணெய் வித்துக்கள், பருப்பு வகைகள், பிற வணிகப் பயிர்கள் அல்லது வேளாண் காடு வளர்ப்பு போன்றவற்றை ஊக்குவிக்க வேண்டும். மறுபுறம், விவசாயிகள் எண்ணெய் வித்துக்கள் அல்லது பயறு வகைப் பயிர்களுக்கு மாறுவது கடினமாக இருக்கலாம். எனவே, அரசு குறைந்தபட்சம் கொள்முதலுக்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதோடு, கூடுதல் நிதி ஊக்கத்தொகையையும் வழங்க வேண்டும். இதன் மூலம் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படமாட்டார்கள், அதே சமயம் நெல் அறுவடைக்குப் பிந்தைய வைக்கோல் எரிப்புப் பிரச்சனையும் முடிவுக்கு வரும்.
அரசு பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவிலிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்வதை படிப்படியாகக் குறைத்துக் கொண்டு, உத்தரப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், பீகார், அசாம் போன்ற இந்தியாவின் நெற்களஞ்சியங்களாகத் திகழும் மாநிலங்களிலிருந்து நெல் கொள்முதல் செய்ய முன் வர வேண்டும். இத்தகைய நடவடிக்கையின் மூலம், நாம் நீர் வளத்தைப் பாதுகாப்பதோடு, அந்தந்தப் பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகளின் வருமானத்தையும் மேம்படுத்த முடியும்.
பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் உயிர் மண்டல வேளாண்மைக் குழுமங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம், விவசாயிகள் சூழலியல் வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்-வனவியல் நோக்கி மாறுவதற்கு ஆதரவளிக்க முடியும். முக்கிய நெடுஞ்சாலைகளின் ஓரங்களிலும், குறிப்பாக டெல்லி - என்சிஆர் பகுதியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில், அரசு மூங்கில் மற்றும் பிற வேகமாக வளரும் மரங்களை வளர்க்கலாம். இதன்மூலம், சாலைகளிலிருந்து வெளியாகும் புகையை அந்த இடத்திலேயே இது போன்ற மரங்கள் மூலம் உறிஞ்சிக் கொள்ள முடியும். சாலைகளுக்கு அருகிலுள்ள வேளாண்-வனவியல் திட்டங்களில் விவசாயிகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையமும் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகமும் இணைந்து அதிக மரங்களை நட வேண்டும். சட்டவிரோத காடு அழிப்பு மற்றும் மரக் கடத்தல் மாஃபியாக்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளும் விதிக்கப்பட வேண்டும்.
மாசுபாட்டைக் குறைப்பதற்காக, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா மாநில அரசுகள் ஈரநிலங்கள் போன்ற கரிம உறிஞ்சிகளை உருவாக்க வேண்டும்.
தற்போதைய நெல் கொள்கையிலிருந்து விலகி, பாரம்பரிய விதைகள் மற்றும் சூழலியலை நோக்கி நம்மை திருப்பிக் கொண்டால் மட்டுமே, வைக்கோல் எரிப்புப் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியும். இந்தியாவும் புதிய இயந்திரங்களைக் கொண்டு புதுமைகளைப் புகுத்த வேண்டும். ஆழமாக வெட்டும் அறுவடை இயந்திரங்கள் முதல், எண்ணெய் வித்துக்கள், பயறு வகைகள் மற்றும் சிறுதானியங்களை அறுவடை செய்வதற்கான அதிக கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் வரை கொண்டு வருவதன் மூலம், இந்தப் பயிர்களைப் பயிரிடுவதை எளிதாக்க வேண்டும்.
நகரங்களைப் பொறுத்தவரை, டெல்லியில் கார்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மேலும் காற்றின் தரக் குறியீட்டு (AQI) அவசரகால பொதுமுடக்கங்களுக்கான நெறிமுறைகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இங்கு இடம்பெற்றுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துகள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)