விரிவடைந்து வரும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்... இந்தியாவில் தாக்கம் எப்படியிருக்கும்?
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், இப்போது பிராந்திய போராக மாறி வரும் நிலையில் இந்தியாவின் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது,
Published : March 6, 2026 at 12:20 PM IST
பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி முதல் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகள் இணைந்து ஈரான் மீது கூட்டு தாக்குதல் நடத்தியதிலிருந்து போர் வெடித்திருக்கிறது. இது அந்த மூன்று நாடுகளிடையே மட்டுமல்லாமல், உலகளவில் கடுமையான அரசியல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஈரானின் குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அழிக்கும் நோக்கில் ராணுவ நடவடிக்கையாக தொடங்கிய சண்டையானது, இப்போது வளைகுடா நாடுகள், கடல்சார் வர்த்தக வழித்தடங்கள் மற்றும் எரிசக்தி துறை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மிகப் பெரிய போராக உருவெடுத்திருக்கிறது.
இது பொருளாதாரத்தில் மட்டுமல்லாமல், ராணுவம் மற்றும் புவிசார் அமைப்புகளின் மீதும் கடுமையாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஒரு நாட்டிலுள்ள குறிப்பிட்ட இடத்தின் மீது நடத்தப்படும் ஒவ்வொரு தாக்குதலும் ஒரு பெரிய சங்கிலியாக விரிவடைந்து வருகிறது. ஈரானின் போர்த்திறன் சக்தியான அணு ஆயுதங்களை அழிப்பதையும், பிராந்திய செல்வாக்கை தடுப்பதையும், அங்கு ஆட்சியை மாற்றுவதையுமே நோக்கமாக கொண்டு அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.
ஆனால், தங்கள் நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் அது எத்தகைய அழுத்தத்தை கொடுக்கும் மற்றும் போர் செலவுகளை அதிகரிக்கும் என்பதை மற்ற நாடுகளுக்கு உணர்த்த வேண்டுமென ஈரான் ஒவ்வொரு அடியாக நகர்த்தி வருகிறது.
ஆய்வாளர்கள் தற்போது நிலவி வரும் போரை Game Theory அடிப்படையில் விளக்குகின்றனர். எதிரிகள் மற்றும் கூட்டாளிகளிடமிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு எதிர்வினையையும் கருத்தில் கொண்டே அடுத்த நகர்வுகள் கணக்கிடப்படுவதாக கூறுகின்றனர்.
எதிராளியை பலவீனப்படுத்தும் உக்தி கைகொடுக்குமா?
தற்போது நடந்து வரும் போரில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது காமேனியின் கொலை. அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் முழுக்க முழுக்க ராணுவ கண்ணோட்டத்தில் இந்த தாக்குதலை நடத்தின. ஈரானின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் தலைமையை சீர்குலைத்து அந்நாட்டின் அரசியல் அதிகாரத்தை பலவீனப்படுத்துவதே இந்த தாக்குதலின் நோக்கம்.
ஆனால், அந்த நாடுகளின் திட்டம் வெற்றியடைந்ததா? என்றால் அது கேள்விக் குறிதான். ஏனென்றால், ஷியா சித்தாந்ததை ஈரான் பின்பற்றுகிறது. அதில் தியாகத்திற்குத்தான் மகத்தான முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு தலைவரின் மரணம், எதிர்ப்பின் சக்தி வாய்ந்த அடையாளமாக மாறுகிறது. இது அந்நாட்டு அரசை பலவீனப்படுத்துவதற்கு பதிலாக, உணர்ச்சிரீதியாக மக்களை ஒன்று திரட்டி, பழி வாங்குவதை வலுப்படுத்தும் நிகழ்வாக மாற்றிவிடும். Game Theory அடிப்படையில் எதிரியை பலவீனப்படுத்தும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு நடவடிக்கை, அவரை மேலும் வலுவாக்கிவிடும்.
பொதுமக்கள் உயிரிழப்புகள் குறித்த உலகளாவிய பார்வை
போர் என்றால் அது களத்தின் மட்டும் தான் என்ற நிலைமை மாறி, இப்போது நவீன போர்கள் உலகளவில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதாவது சமூக வலைதளங்களில் கருத்துகளை பரிமாறுவதன் மூலம் உலகளாவிய கருத்துகள் வெகு வேகமாக வடிவமைக்கப்படுகின்றன. சமீபத்தில் ஈரான் பள்ளி மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டதற்கு, ஈரான் மட்டுமல்லாமல், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் உட்பட உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் மக்கள் எதிர்ப்புகளை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் உலகின் எந்த மூலையில் என்ன நடந்தாலும், அந்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அனைத்தும் சமூக ஊடகங்களில் ஜெட் வேகத்தில் பரவுகின்றன. ஒரு இடத்தில் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் காட்சிகளை பார்க்கும் போது, ஒரு குறிப்பிட்ட அரசின் ராணுவ நடவடிக்கைகள் மற்றும் ராஜதந்திர நகர்வுகள் அனைத்தும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றன.
வளைகுடா பகுதிகளில் விரைவடையும் மோதல்
ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வரும் நிலையில், ஈரானும் பதிலடி தாக்குதலில் இறங்கியுள்ளது. இஸ்ரேல் மட்டுமல்லாமல், கத்தார், குவைத், பஹ்ரைன் போன்ற வளைகுடா நாடுகளிலுள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மற்றும் தூதரகங்கள் மீது ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. ஈரானால் அமெரிக்க நாட்டின் மீது நேரடியாக தாக்குதல் நடத்த முடியாவிட்டாலும், மத்திய கிழக்கு முழுவதும் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்களை தாக்குவதன் மூலம் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்த முடியும்.
இருப்பினும் இந்த இரு நாடுகளுக்கிடையேயான மோதலால் வளைகுடா நாடுகள் கடினமான சூழ்நிலையை எதிர் கொண்டு வருகின்றன. அமெரிக்காவின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை விரிவாக்கி வலுப்படுத்தும் நோக்கில், மேற்கு ஆசியா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளில் அமெரிக்கா தனது ராணுவ தளங்கள், கடற்படைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை நிறுவி இருக்கிறது ஆனால் அவையே ஈரானின் இலக்குகளாக மாறியிருப்பதால், அமெரிக்காவுக்கு மட்டுமல்லாமல் அந்த நாடுகளுக்கும் பிரச்சினையாக மாறியிருப்பதால் இந்த போரானது பிராந்திய போராக விரிவடைந்து வருகிறது.
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியின் முக்கியத்துவம்
பாரசீக வளைகுடாவை அரேபிய கடலுடன் இணைக்கும் ஒரு குறுகிய கடல்வழிப் பாதை தான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி. ஈரானின் எல்லைக்குள் இந்த பகுதி அமைந்திருப்பதால் போரில் முக்கிய ஆயுதமாக இதனை கையில் எடுத்திருக்கிறது ஈரான். ஏனென்றால் உலகின் ஐந்தில் ஒரு பங்கு எண்ணெய் வர்த்தகம் இந்த வழியாக தான் நடைபெறுகிறது. எனவே உலக பொருளாதாரத்தில் ஒரு முக்கியமான வர்த்தக பாதையாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி உள்ளது. ஏற்கனவே பலமுறை இந்த பாதையை அடைப்பதாக ஈரான் அச்சுறுத்தி வந்த நிலையில், தற்போதைய போரானது ஈரானை கோபத்தை மேலும் தூண்டியிருக்கிறது. இதனால் இந்த ஜலசந்தியை தாண்டுகிற கப்பல்கள் குறி வைக்கப்படும் என்று ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது.
இந்த வழித்தடத்தின் தற்காலிக இடையூறு ஏற்பட்டாலும் கூட அது உலக எண்ணெய் வர்த்தகத்தில் மிகப் பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, வளைகுடா நாடுகளுடன் எண்ணெய் வர்த்தகம் மேற்கொண்டு வரும் ஆசிய நாடுகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். இதை தான் ஈரான் இப்போது ஆயுதமாக பயன்படுத்த தொடங்கியிருக்கிறது.
ஈரானின் நீர் பிரச்சினை மிகப்பெரிய சவால்
ராணுவ நடவடிக்கைகளைத் தாண்டி, இயற்கை கட்டமைப்பும் ஈரானுக்கு மிகப் பெரிய சவாலை கொடுத்து வருகிறது. ஈரான் மட்டுமல்லாமல் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நீர் பற்றாக்குறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மிகப் பெரிய சவால்களாக உள்ளன. ஏனென்றால் இந்த நாடுகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைவாகவே இருக்கின்றன. ஏரிகளும் நாளுக்கு நாள் வறண்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் பல வளைகுடா நாடுகள் கடல் நீரை குடிநீராக சுத்திகரிக்கும் ஆலைகளை நம்பியுள்ளன. தற்போது நடந்து வரும் மோதலில் இந்த ஆலைகள் இலக்குகளாகக்கப்பட்டால் அங்கு பொதுமக்களின் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும். எனவே நீண்டகாலம் போர் நீடிக்குமாயின் அது எண்ணெய், எரிசக்தி மட்டுமல்லாமல் அந்த பகுதிகளில் குடிநீர் பிரச்சினையையும் ஏற்படுத்தும்.
உலகளவிலான மோதல்
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையேயான போரானது ஒரு பிராந்திய போராக மட்டுமல்லாமல், உலகளாவிய போராக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், எரிசக்தி விநியோகத்தில் மத்திய கிழக்கு மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இதன் காரணமாக ரஷ்யாவும் சீனாவும் ஈரானுடன் நெருக்கமான உறவுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. எனவே இங்கு நடந்து வருகிற மோதல்களை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன. நேரடியாக ராணுவ ஆதரவை அளிப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும், ராஜதந்திர மற்றும் பொருளாதார ஆதரவை அளிக்கலாம்.
எண்ணெய் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை சந்திக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால், தற்போது நிலவி வரும் நெருக்கடிக்கு எரிசக்தி சந்தைகள் ஏற்கனவே பாதிப்புகளை சந்தித்துள்ளன. வளைகுடா மற்றும் அரேபிய கடல் வர்த்தக பாதைகளிலும் அச்சுறுத்தல் நிலவி வருவதால், இந்த மோதலானது நேரடி போரையும் தாண்டி உலகளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
இந்தியாவிற்கு ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள்
மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் வளைகுடா நாடுகளில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் இந்தியா மீது நேரடி பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். ஏனென்றால் சுமார் 80 லட்சம் இந்தியர்கள், அங்கு தங்கி வேலை பார்த்து, கணிசமான பணத்தை தங்களது வீடுகளுக்கு அனுப்பி வருகின்றனர். அது மட்டுமல்லாமல், கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு இந்தியாவும் வளைகுடா நாடுகளையே சார்ந்திருக்கிறது. அதனால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் இந்தியாவின் எரிசக்தி மற்றும் பொருளாதாரத்தை நேரடியாகவே பாதிக்கும்.
தற்போது விரிவடைந்து வரும் மோதலானது மேற்கு ஆசியா முழுவதும் அரசியல் சீரமைப்புகளை ஏற்படுத்தும். இந்தியாவை பொருத்தவரை பொருளாதார நலன்களை பாதுகாப்பதோடு, அனைத்து நாடுகளுடனும் சமநிலையான அரசியல் உறவை பராமரிப்பதும் மிகப் பெரிய சவாலாக இருக்கிறது.
Game Theory சொல்ல வருவது என்ன?
அமெரிக்கா - ஈரான் மோதல் அந்த இரு நாடுகளிடையே மட்டுமல்லாமல், ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட நவீன மோதல்களுக்கும் வழி வகுக்கிறது. ராணுவ வலிமை, கருத்தியல் சார்ந்த விளக்கங்கள், புவிசார் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பு என அனைத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. ஈரான், அதன் எதிரி நாடுகளுக்கு போர்ச் செலவை அதிகரிக்கவும், போர்க் களத்தை காட்டவும் முயன்று வருகிறது. அதே சமயம், அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும், ஈரானின் அணுசக்தி திறன்களை கட்டுப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த போரின் முடிவானது மத்திய கிழக்கின் எதிர்காலத்தை மட்டுமல்லாமல் உலகளவில் மிகப் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்கிறது Game Theory.