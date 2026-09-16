ஜெர்மனியில் தீவிர வலதுசாரி கட்சியின் அசுர எழுச்சி - அதிரடி மாற்றத்தின் பின்னணி என்ன?
வலதுசாரி கட்சிகள் சமூக மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளை தங்களுக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்தி பிரச்சாரம் செய்தன. ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியும் அதை தான் செய்து வெற்றி பெற்றது.
Published : September 16, 2026 at 9:02 AM IST
ஜெர்மனியின் கிழக்கு மாநிலமான சாக்சனி-அன்ஹால்ட்டில் நடைபெற்ற தேர்தலில், தீவிர வலதுசாரி கட்சியான 'ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி' (AfD) 43.8 சதவீத வாக்குகளையும், 83 தொகுதிகளில் 39 இடங்களையும் கைப்பற்றியது. இது தனிப்பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான எண்ணிக்கையை விட மூன்று இடங்கள் மட்டுமே குறைவு. இதன் மூலம், இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு ஜெர்மனியில் முதன் முறையாக ஒரு மாநிலத்தில் அந்த கட்சி ஆட்சி அமைக்க உள்ளது.
சாக்சனி-அன்ஹால்ட் மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள அந்த கட்சியின் தலைவர்கள் இந்த வெற்றியை உற்சாகமாக கொண்டாடிய வேளையில், பழமைவாத கட்சியான கிறிஸ்டியன் டெமாக்ரடிக் யூனியன் (CDU) தலைவரும் முதலமைச்சர் வேட்பாளருமான ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ் பெரும் அதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் வெளிப்படுத்தினார்.
சாக்சனி-அன்ஹால்ட்டில் தொடர்ந்து 24 ஆண்டுகளாக கிறிஸ்டியன் டெமாக்ரடிக் யூனியன் கட்சி தான் ஆட்சியில் இருந்து வந்தது. இது தொடர்பாக பேசிய மெர்ஸ், "இது பல ஆண்டுகள் அல்லது பல தசாப்தங்களில் கட்சி சந்திக்காத மிக மோசமான தேர்தல் தோல்வி. இந்த முடிவு கட்சியின் அடித்தளத்தையே அசைத்து விட்டது" என்று கூறினார்.
ஜெர்மனி நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையான 'பண்டஸ்டாக்'கில் பேசிய மெர்ஸ், தற்போதைய கொள்கைகளுடன் ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியால் ஜெர்மனியில் வேறு எங்கும் வெற்றி பெற முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்.
ஐரோப்பாவில் வலதுசாரி கட்சியின் எழுச்சி
இரண்டாம் உலகப் போர் முடிவில் ஜெர்மனி சந்தித்த மோசமான தோல்விக்குப் பிறகு, வலதுசாரி கட்சிகள் குறித்து ஜெர்மானியர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனேயே இருந்து வந்தனர். நாஜிக்களோ அல்லது ஹிட்லரோ மீண்டும் ஒரு போதும் எழுச்சிப் பெறுவதை அந்நாட்டுத் தலைவர்களோ அல்லது மக்களோ விரும்பவில்லை.
இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின் ஜெர்மனியின் முக்கிய கட்சிகளான கிறிஸ்டியன் டெமாக்ராட்ஸ் மற்றும் சோஷியல் டெமாக்ராட்ஸ் ஆகியவை மட்டுமே அரசியல் களத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தன. வலதுசாரி கட்சிகளை தங்களுக்கு மிக அருகில் கூட நெருங்க விடாமல் தள்ளி வைப்பதில் அந்த கட்சிகள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருந்து வந்தன.
ஆனால் இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்து 80 ஆண்டுகளுக்கு மேலான நிலையில், நீண்ட காலமாக கோலோச்சி வந்த அந்த இரு கட்சிகளும் இப்போது பலவீனமடையத் தொடங்கியுள்ளன. இதற்கான அறிகுறியே, ஜெர்மனியில் தீவிர வலதுசாரி கட்சியான ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனியின் எழுச்சி.
இது சர்வதேச அளவில் அதிர்ச்சியையோ அல்லது ஆச்சரியத்தையோ அளிக்கக் கூடிய ஒன்றாக இல்லை. பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், ஹங்கேரி மற்றும் இத்தாலி உள்ளிட்ட பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் வலதுசாரி கட்சிகள் அரசியல் களத்தின் முக்கிய இடத்தை பிடித்து வருகின்றன. ஜெர்மனி அரசியலிலும் நிலவி வந்த வெற்றிடத்தை பயன்படுத்தி ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சி தற்போது உள்ளே நுழைந்தது.
வலதுசாரி கட்சியின் எழுச்சிக்கு முக்கிய காரணம் என்ன?
ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியின் எழுச்சிக்கு இரண்டு காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன. முதலாவது, அகதிகள் பிரச்சினை. 2015-களில் சிரியா போன்ற நாடுகளில் நிலவிய மோதல்களில் இருந்து தப்பி வந்த பத்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான அகதிகளை ஜெர்மனி ஏற்றுக் கொண்டது. இரண்டாவது, ஜெர்மனியின் பொருளாதார வீழ்ச்சி. இருப்பினும், மற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளை போல இது மிகத் தீவிரமான சரிவாக இருக்கவில்லை.
வலதுசாரி கட்சிகள் சமூக மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளை தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்தி பிரச்சாரம் செய்தன. ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியும் அதை தான் செய்தது.
சாக்ஸனி-அன்ஹால்ட் மாநில தேர்தலில் அக் கட்சி பெற்ற வெற்றி, அது ஜெர்மனியின் அரசியல் களத்தின் ஒரு அங்கமாகிவிட்டதற்கான சான்றாக பார்க்கப்படுகிறது.
கிறிஸ்டியன் டெமாக்ரடிக் யூனியன் கட்சியின் தலைவர் ஃபிரெட்ரிக் மெர்ஸ், கிறிஸ்டியன் சோஷியல் யூனியன் (CSU) கட்சியுடன் இணைந்து ஒரு கூட்டணி அரசாங்கத்தை நடத்தி வருகிறார். 2025 தேர்தலில், கிறிஸ்டியன் டெமாக்ரடிக் யூனியன் கட்சி 164 இடங்களையும், கிறிஸ்டியன் சோஷியல் யூனியன் கட்சி 44 இடங்களையும் கைப்பற்றின. இதன் மூலம் அந்த கூட்டணிக்கு மொத்தம் 208 இடங்கள் கிடைத்தன.
மேலும், 630 இடங்களை கொண்ட நாடாளுமன்றத்தில் 152 இடங்களை பெற்று, ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி மிகப் பெரிய எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுத்தது.
சுமார் 21 லட்சம் பேரை மக்கள்தொகையாக கொண்ட, ஜெர்மனியின் மொத்தம் 16 மாநிலங்கள் உள்ளன. இதில் மிகச் சிறிய மாநிலங்களில் ஒன்றான சாக்ஸனி-அன்ஹால்ட்டில் பெற்ற வெற்றியால் உற்சாகமடைந்த ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சி, 2029-ல் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கூட்டணியாக ஆட்சியை கைப்பற்றுவோம் என உறுதியாக நம்புகிறது.
ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனியின் வெற்றி ஜெர்மனியிலும் அதற்கு வெளியேயும் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியை கண்காணித்து வந்த ஜெர்மனி உளவு அமைப்பான 'Verfassungsschutz', 2025-ல் அந்த கட்சியை "தீவிர வலதுசாரி தீவிரவாதக் கட்சி" என்று முத்திரை குத்தியது.
ஆனால், இது தொடர்பான வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில், அந்த முத்திரையை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சி தற்போது அந்த முத்திரை புறந்தள்ளி விட்ட, தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், அது ஒரு தீவிர வலதுசாரி அரசியல் கட்சியின் பண்புகளையே கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
2024-ல் 'Pew Research Centre' நடத்திய ஆய்வில், ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியை ஆதரிப்பவர்களில் பெரும்பாலோர் ஆண்கள் என்பதும், அவர்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை விரும்பாதவர்கள் என்பதும், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்கள் என்பதும் தெரிய வந்தது.
இருப்பினும், தீவிர தேசியவாத அரசியல் குழுக்களைத் தள்ளி வைப்பதில் ஜெர்மானியர்கள் மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ளனர். ஏனெனில், இரண்டாம் உலகப் போரின் முடிவில் ஏற்பட்ட தோல்வி மற்றும் பேரழிவிற்கு பிறகு அந்த நாடு மிகப் பெரிய விலையைக் கொடுக்க நேரிட்டது.
இரண்டாம் உலகப் போரின் போது, 'மூன்றாம் ரைக்' என்று தங்களை அழைத்து கொண்ட ஆட்சியின் கீழ், சித்ரவதை முகாம்கள் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் 60 லட்சம் யூதர்கள் மிகக் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட 'ஹோலோகாஸ்ட்' (Holocaust) நிகழ்வை நினைத்து, பெரும்பாலான ஜெர்மானியர்கள் இன்றும் மிகுந்த வேதனையும் அவமான உணர்வும் கொண்டுள்ளனர்.
மென்மையான பிம்பத்தை வெளிப்படுத்த முயற்சி
இந்த வரலாற்றுப் பின்னணியின் காரணமாக, 'ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி' கட்சி தனது தலைவர்கள் வாயிலாக ஒரு மென்மையான பிம்பத்தை வெளிப்படுத்த முயற்சித்து வருகிறது. உதாரணமாக, ஜெர்மனி நாடாளுமன்றத்தின் உறுப்பினரான 47 வயதான ஆலிஸ் வீடெல், நவீன உலகின் தாராளவாதத்திற்கான அனைத்து தகுதிகளையும் கொண்டுள்ளார்.
அவர் சீனாவில் ஆறு ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். சீனாவின் ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முனைவர் படிப்பிற்கான ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும் பேங்க் ஆஃப் சைனாவிலும் பணியாற்றினார். அவர் ஜெர்மனிக்கு திரும்பிய போது, பிராங்பர்ட்டில் உள்ள கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றியிருந்தார்.
சாக்சோனி-அன்ஹால்ட் தொகுதியின் 'ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி' கட்சியின் தலைவர் 35 வயதான உல்ரிச் சீக்மண்ட் ஆவார். கட்சியில் உள்ள மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும் போது, இவர் ஊடகங்களுடன் மிகவும் நட்பாக பழகக் கூடியவராக உள்ளார்.
ஜெர்மனியின் பிரபலமான அடையாளமாகவும், இரு நாடுகளையும் மறு ஒன்றிணைப்பிற்கு முந்தைய காலங்களை நினைவூட்டுவதாகவும் உள்ள ஒரு மொபெட்டில் அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். கிழக்கு மற்றும் மேற்கு ஜெர்மனி மீண்டும் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ஆண்டான 1990-ல் பிறந்தவர் சீக்மண்ட் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஐரோப்பாவின் கண்ணோடத்தில் பார்த்தால், இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தின் தொடக்கமாக தெரிகிறது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பல நாடுகளில், வலதுசாரிகளே வெற்றி பெற்று வருகின்றனர். மேலும் சில நாடுகளில் வலதுசாரிகள் அதிகாரத்தின் கதவுகளை தட்டிக் கொண்டு இருக்கின்றனர்.
பல வலதுசாரி கட்சிகள் தேசியவாத அணுகுமுறையை கடைப்பிடித்து, அகதிகள் மீது கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ளனர். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு எதிரான கொள்கைகளையும் அந்த கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
அந்த கட்சிகள் தேர்தல்கள் மற்றும் பல கட்சி ஜனநாயக அமைப்புகளில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளன. மேலும், தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வருவதற்கான தங்கள் முறைக்காக இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் காத்திருக்க அந்த கட்சிகள் தயாராக உள்ளன.
அத்துடன், தேவைப்பட்டால் தங்கள் நிலைப்பாடுகளில் மாற்றங்களை செய்து கொள்ளவும் அந்த கட்சிகள் தயாராக உள்ளன. உதாரணமாக, வலதுசாரி தேசியவாதக் கட்சியான 'பிரதர்ஸ் ஆஃப் இத்தாலி' யின் தலைவரான ஜியோர்ஜியா மெலோனி, 2022-ல் அக்கட்சியை ஆட்சிக்குக் கொண்டு வந்தார்.
ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு, மெலோனியும் அவரது கட்சியும் ஐரோப்பிய ஒருங்கிணைப்பு குறித்து சந்தேகத்துடனும், அகதிகள் விவகாரத்தில் கடுமையான நிலைப்பாட்டுடனும் இருந்தனர்.
ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, மெலோனி ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் உக்ரைனுக்கு ஆதரவான கொள்கையை கடைப்பிடித்த அதே வேளையில், சட்டவிரோதக் குடியேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டார்.
அகதிகள் விவகாரம்
அதே போல, வைடல் அகதிகள் விவகாரத்தில் அமைதியான ஆனால் உறுதியான தொனியை வெளிப்படுத்துகிறார். இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில், "நாங்கள் ஜெர்மனியில் தேசிய அளவில் ஆட்சியமைக்கும் பொறுப்பை ஏற்றால், எல்லைகளை மூடிவிடுவோம். ஜெர்மனியில் வசிக்க சட்டப்பூர்வ உரிமை உள்ளவர்கள் மட்டுமே இங்கு வர அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இங்கு குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்களையும், சட்டவிரோதமாக இந்நாட்டில் வசிப்பவர்களையும் நாங்கள் வெளியேற்றுவோம்" என்று கூறினார்.
ஆனால், ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியிலுள்ள தீவிர சிந்தனை உள்ளவர்கள், சாக்சனி-அன்ஹால்ட் பகுதியில் அக்கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த உடனேயே 'மறு-குடியேற்றம்' (remigration) - அதாவது கட்டாய வெளியேற்றத்திற்கான ஒரு மென்மையான சொல் - மேற்கொள்ளப்படும் என்று ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டனர்.
சக்சனி-அன்ஹால்ட் பகுதியில் அக்கட்சி இன்னும் ஆட்சிக்கு வரவில்லை.
ஆனால், ஆட்சி அமைப்பதற்காக, தீவிர வலதுசாரி கட்சியான ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனிக்கும், தீவிர இடதுசாரி-பழமைவாதக் கட்சியான 'சஹ்ரா வேகன்க்னெக்ட் அலையன்ஸ்' (BSW)-க்கும் இடையே கூட்டணி அமைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் உள்ளது. BSW கட்சியானது இடதுசாரி கட்சியில் இருந்து பிரிந்து வந்த சஹ்ரா வேகன்க்னெக்ட் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது. இவர் ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனியின் புடின்-ஆதரவு மற்றும் குடியேற்ற எதிர்ப்பு நிலைப்பாடுகளை கொண்டவர்.
ஜெர்மனி அரசியல் உண்மையில் விசித்திரமான திருப்பங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. ஏனெனில், ஆதிக்கம் செலுத்தும் முக்கிய கட்சிகளை எதிர்ப்பதற்காக பல சிறிய கட்சிகள் கைகோர்க்கக் கூடும் என்ற சூழலும் நிலவுகிறது.
இது அரசியல் அதிகாரக் கட்டமைப்பிற்கு எதிரான ஒரு கிளர்ச்சியாகும். மேலும் இது ஐரோப்பா முழுவதும் காணப்படும் ஒரு போக்காகவும் தோன்றுகிறது. வலதுசாரிப் பக்கம் சாய்வது தான் தற்போதைய அரசியல் சூழலின் முக்கிய அம்சமாக உள்ளது.
ஜெர்மனியில் அகதிகள் விவகாரம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதும், வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக ஏதேனும் எதிர்வினைகள் இருக்குமா என்பதும் முக்கியமான கேள்விகளாக உள்ளன.
ஜெர்மனியில் முதியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், இந்தியத் தொழிலாளர்களுக்கு அந்நாடு அதிகளவில் வாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது. பல ஆண்டுகளாக ஜெர்மனியில் இருந்த ஒரே குடியேறிகள் துருக்கியர்கள் மட்டுமே. அவர்கள் தங்கள் இன அடையாளத்தைத் தக்க வைத்துக் கொண்டே, ஜெர்மனியின் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகத்தின் ஒரு அங்கமாகவும் திகழ்கின்றனர்.
ஆனால், 16 ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்த கிறிஸ்டியன் டெமாக்ராட் அதிபரான ஏஞ்சலா மெர்க்கலின் ஆட்சிக் காலத்தில், சிரியாவிலிருந்து பத்து லட்சம் அகதிகளும் புகலிடம் கோருவோரும் ஜெர்மனிக்குள் பெருமளவில் வந்திறங்கியதைத் தொடர்ந்து நிலைமை மாறியது.
இரண்டாவதாக, பிரான்ஸை போல் அல்லாமல், ஜெர்மனியின் பொருளாதாரம் ஏற்ற இறக்கங்கள் இன்றி நிலையானதாகக் கருதப்பட்டது.
இருப்பினும், தற்போது ஜெர்மனி பொருளாதாரம் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகியுள்ளது. இது ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி போன்ற தீவிர வலதுசாரி கட்சிகளுக்கு அகதிகளை மிக எளிதான இலக்காக மாற்றியுள்ளது.
மற்ற வலதுசாரி கட்சிகளைப் போலவே, ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி கட்சியும் சமூக மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகளைத் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறது.
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