உலக அரசியலில் 'திடீர்' திருப்பம் - மீண்டும் திரும்புகிறதா ஹிட்லர் காலம்? ஜெர்மனி தேர்தல் முடிவு உணர்த்துவது என்ன?
கிழக்கு ஜெர்மனியின் தேர்தல் முடிவு, ஐரோப்பாவின் மோசமான கடந்த காலத்தையும், உலகம் முழுவதும் தீவிர வலதுசாரி அரசியலின் மீள் எழுச்சியையும் நினைவூட்டுகின்றன.
By Bilal Bhat
Published : September 16, 2026 at 2:56 PM IST
20-ஆம் நூற்றாண்டு ஐரோப்பாவில் சர்வாதிகாரமும், தீவிரவாதமும் உச்சத்தில் இருந்த கால கட்டத்தை தற்போதைய உலக அரசியல் போக்குகள் நமக்கு மீண்டும் நினைவூட்டுகின்றன.
இரண்டாம் உலகப் போரின் பேரழிவிற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த ஜெர்மனியின் அடோல்ஃப் ஹிட்லரின் காலம், பிரான்சில் நடந்த அரசியல் படுகொலைகள் (எ.கா: ஜீன் ஜாரெஸ் படுகொலை) மற்றும் உலகம் முழுவதும் காட்டுத் தீ போல பரவிய யூத எதிர்ப்பு அலை ஆகியவற்றின் சாட்சியாக வரலாறு உள்ளது.
வரலாற்றாசிரியர் எரிக் ஹோப்ஸ்ஸ்பாம் தனது 'தி ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்' (The Age of Extremes) என்ற புத்தகத்தில், இரண்டாம் உலகப் போருக்கான காரணங்களை 'அடோல்ஃப் ஹிட்லர்' என்ற ஒற்றை சொல்லில் சுருக்கினார்.
இன்று, அதே போன்ற ஒரு தீவிர வலதுசாரி அரசியல் (Far-right Politics) உலக அரங்கில் புதிய முகமூடிகளுடன் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்து வருகிறது. நாஜி ஜெர்மனி காலம், பாசிசம், அரசியல் படுகொலைகள் மற்றும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள தற்போதைய மோதல்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது, வரலாறு இன்னும் மோசமான அல்லது சர்வாதிகாரிகளின் கைகளுக்கு மீண்டும் செல்வது போல் தோன்றுகிறது. தீவிரவாதத்தின் தீப்பந்தம் மீண்டும் தற்போது பற்றி எரியத் தொடங்கியிருக்கிறது. அதனால் உருவாகும் புகை இந்த உலகை மீண்டும் சூழ்கிறது.
கவர்ச்சிகரமான பேச்சுகள் அல்லது மக்களை திசை திருப்பும் அரசியல் தந்திரங்களை தவிர, அடிப்படை விஷயங்களில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. பாசிசம் அல்லது நாசிசத்துடன் தங்களை இணைத்து கொள்ள விரும்பாத கட்சிகள், வசதிக்காக தங்களை வெறும் 'வலதுசாரி' என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கின்றன. உதாரணமாக, ஸ்பெயினின் 'Vox' கட்சி தன்னை பாசிச-எதிர்ப்பு, நாசிச-எதிர்ப்பு மற்றும் வலதுசாரி என்று கூறிக் கொள்கிறது.
இந்த முரண்பாடு தற்போது உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. மேலும் இந்த இரட்டை வேடம் அவர்களுக்கு சாதகமாக அமைகிறது. அமைதியை நிலைநாட்டவே போரிடுவதாக அமெரிக்கா கூறுவது, ஆப்கானிஸ்தானில் அமைதியை நிலைநாட்டியதாக கூறி விட்டு வலுவான தலிபான்களை விட்டுச் சென்றது அல்லது காஸாவை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதாக கூறி விட்டு அங்குள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் உட்பட பொதுமக்கள் இன்றும் துப்பாக்கிகள் மற்றும் குண்டுகளின் நிழலில் வாழும் சூழலை உருவாக்கியது போன்றே மேலோட்டமானதாக இருப்பதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
சதாம் உசேனின் படுகொலை ஈரானை முன்னெப்போதையும் விட வலிமையாக மாற்றியதுடன், அந்த பகுதி முழுவதையும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் (ISIS) போன்ற குழுக்களின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற களமாகவும் மாற்றியது.
உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் மற்றும் சர்வதேசப் பிளவுகள்
உலக நாடுகள் இன்று பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகளாக பிரிந்து கிடக்கின்றன. 20-ஆம் நூற்றாண்டின் உலகப் போர்களின் போது முன் வைக்கப்பட்ட நியாயப்படுத்தல்களுக்கும், தற்போது முன் வைக்கப்படும் நியாயப்படுத்தல்களுக்கும் (அவை உண்மையாகவே நியாயமானவையா? இல்லையா? என்பது விவாதத்திற்குரியது) உள்ள வேறுபாடுகளை ஆராய்ந்து பார்த்தால், ஒரு முக்கிய மாற்றம் தெரிகிறது. சில குறிப்பிட்ட நடத்தைகள் எந்தளவுக்கு சாதாரணமாகிவிட்டன என்றால், இயல்புக்கு மாறான நடத்தைகள் கூட இப்போது இயல்புக்கு மாறானதாக கருதப்படுவதில்லை.
உக்ரைனுக்கு ராணுவ உதவி வழங்குவதை எதிர்ப்பவர்கள், அதற்குத் தீவிர ஆதரவு தெரிவிப்பவர்களுக்கு எதிராக தாங்கள் வரலாற்றின் சரியான பக்கத்தில் இருப்பதாக நம்புகிறார்கள். இந்த குழப்பமான உலக சூழலை தங்களுக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டு, குடியேற்ற எதிர்ப்பு, சிறுபான்மையினர் எதிர்ப்பு மற்றும் உக்ரைன் எதிர்ப்பு ஆகிய கொள்கைகளை முன் வைத்து வலதுசாரிகள் ஆட்சியை நோக்கி நகர்கிறார்கள்.
உக்ரைன் விவகாரத்தில், நடுநிலை வகிப்பது சரி என்று சிலர் கருதுகின்றனர். மௌனம் காப்பதை ஒரு குற்றத்தின் பங்காக சிலர் பார்க்கின்றனர். மற்றும் சிலர் ஒரு தரப்பை ஆதரிக்கின்றனர். இவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் தாங்கள் நியாயமானவர்கள் என்பதை நிரூபிக்க ஒரு காரணம் இருக்கிறது.
ஹிட்லரின் செயல்கள் வெறுப்புடன் பார்க்கப்பட்ட காலத்துடன் இவற்றை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், அந்த காலத்தில் ஒரு பரந்த உடன்பாடு நிலவியது. ஆனால் இப்போது அந்தப் பாகுபாடுகள் மங்கலாகிவிட்டன அல்லது குறைந்துவிட்டன. இதற்கு கிழக்கு ஜெர்மனியே ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு.
ஜெர்மனி தேர்தல் முடிவு - அதிரவைத்த 'AfD' கட்சியின் எழுச்சி
சமீபத்தில் கிழக்கு ஜெர்மனியின் சாக்சோனி-அன்ஹால்ட் (Saxony-Anhalt) மாநில தேர்தல் முடிவு உலக நாடுகளை திகைக்க வைத்துள்ளது. அங்கு தீவிர வலதுசாரி கொள்கை கொண்ட 'ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி' (AfD) என்ற கட்சி, 2002 முதல் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்து வந்த மிதவாத வலதுசாரிக் கட்சியை தோற்கடித்து புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது.
ஜெர்மனியின் உளவுத் துறை இந்தக் கட்சியை ஒரு 'தீவிரவாதக் குழு' என்று வகைப்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. நாஜிக்கள் யூதர்கள் மீது காட்டிய அதே வெறுப்புணர்வை, இந்தக் கட்சியினரும் குறிப்பிட்ட சில சிறுபான்மையினர் மற்றும் அகதிகள் (Immigrants) மீது காட்டுவதாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
தற்போது ஆட்சி அமைக்க இன்னும் மூன்று இடங்களே தேவைப்படும் நிலையில், இந்தக் கட்சி பிற கட்சிகளுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இது நடந்தால், இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்பு ஜெர்மனியில் ஒரு தீவிர வலதுசாரிக் கட்சி மாநில ஆட்சியைப் பிடிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இந்த அரசியல் மாற்றத்திற்கு எதிராக ஜெர்மனியின் பல்வேறு நகரங்களில் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கிப் போராடி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் 'ஆல்டர்நேட்டிவ் ஃபார் ஜெர்மனி' கட்சியின் ஆதரவாளர்களும் எதிர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
பாதிக்கப்பட்டவர்களே ஒடுக்குபவர்களாக மாறும் முரண்பாடு
இந்த அரசியல் மாற்றம் சர்வதேச அரங்கில் நிலவும் மிகப் பெரிய தார்மீக முரண்பாட்டை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது. அன்று நாஜிக்களின் கொடூரமான வேட்டையாடுதலுக்கு பயந்து, உயிர் பிழைக்க ஓடிய நாடற்ற யூதர்கள், இன்று தங்களுக்கு என்று ஒரு நாட்டை (இஸ்ரேல்) உருவாக்கிக் கொண்ட பின்பு, காஸா மக்களின் மீது அதே போன்றதொரு ஒடுக்குமுறையை கட்டவிழ்த்து விட்டு வருகின்றனர்.
பிரான்ட்ஸ் ஃபனானின் புகழ் பெற்ற 'தி ரெட்ச்டு ஆஃப் தி எர்த்' (The Wretched of the Earth) புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல, "ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் ஒடுக்குபவர்களாக மாற விரும்புகிறார்கள்" என்ற உளவியல் தத்துவம் இங்கு நிதர்சனமாகிறது.
இன்று காஸாவில் நடக்கும் தாக்குதல்களால், உலக அளவில் யூத எதிர்ப்பு (Antisemitism) என்பது இஸ்ரேல் நாட்டின் அரசியல் செயல்பாடுகளுக்கு எதிரான எதிர்ப்பாக (Anti-Zionism) உருவெடுத்துள்ளது.
தாராளவாதிகளின் வீழ்ச்சியும் 'குறைந்தபட்ச தீமையின்' தேர்வும்
உலகில் அசாதாரணமான மற்றும் ஆபத்தான பல அரசியல் போக்குகள் இன்று சாதாரணமானவையாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. தீவிரவாத மற்றும் வெறுப்புக் கருத்துக்களை பொதுவெளியில் பேசுவது இன்று ஒரு நாகரிகமாக மாறிவிட்டது.
பல தசாப்தங்களாக ஆட்சியில் இருந்த தாராளவாத (Liberal) அரசியல்வாதிகள் ஊழல், பொய் வாக்குறுதிகள் மற்றும் பொருளாதாரத் தோல்விகளால் மக்களின் நம்பிக்கையை முற்றிலும் இழந்து விட்டனர். மக்களுக்கு வேறு வழியில்லாத சூழலில், இந்தத் தீவிர வலதுசாரிக் கட்சிகள் 'அடுத்த தற்காலிக விருப்பமாக' அல்லது 'குறைந்தபட்ச தீமையாக' (Lesser Evils) தெரிகிறார்கள்.
- பிரான்ஸ்: மரீன் லெ பென் (Marine Le Pen) போன்ற தீவிர வலதுசாரி தலைவர்கள் சர்வாதிகாரப் பேச்சுகளின் மூலம் மிக வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றனர்.
- இத்தாலி: தற்போதைய பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி, தன்னை விட தீவிரமான வலதுசாரி அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து சவால்களை எதிர் கொண்டு வருகிறார்.
- ஆசியா: இந்தியத் துணைக் கண்டமும் இந்த தீவிரவாத அரசியல் மாற்றங்களுக்கு விதிவிலக்கல்ல.
இளைஞர்கள் தரும் உலகளாவிய நம்பிக்கை ஒளி
இத்தகைய இருண்ட சூழ்நிலையிலும், இந்த உலகத்தை மீண்டும் வாழ தகுந்த, அமைதியான இடமாக மாற்ற முடியும் என்ற ஒரே ஒரு நம்பிக்கை எஞ்சியிருக்கிறது. அதுதான் 'அடுத்த தலைமுறை' (Gen Next) இளைஞர்கள்.
1914 ஆம் ஆண்டு உலக அமைதிக்காக தங்களின் எதிர்காலத்தையும், உயிரையும் தியாகம் செய்த ஆக்ஸ்போர்டு மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் 25% மாணவர்களின் வரலாறு, இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு தீவிரவாத அரசியலையும், போர்க்குணத்தையும் நிராகரித்து உலக அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கான ஒரு மிகப் பெரிய பாடம்.
அதே போல, இன்றைய இளம் தலைமுறை இளைஞர்களும் வரலாற்றில் இருந்து பாடம் கற்றுக் கொண்டு, இந்தத் தீவிரவாத அரசியலை நிராகரித்து, உலகிற்கு மீண்டும் அமைதியைக் கொண்டு வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.