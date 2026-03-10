தீவிரமடையும் ஈரான் மீதான தாக்குதல் - இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டுக்கான சோதனை
வாஷிங்டனில் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் எதிர் கொள்ளும் முதன்மையான கேள்வி, அமெரிக்கா ஈரான் மீதான தாக்குதலை எவ்வளவு தூரம் கொண்டு செல்லும் என்பது தான்?
Published : March 10, 2026 at 7:48 PM IST
அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரானுக்கு எதிரான தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திய நிலையில், இந்தியாவின் வெளியுறவு, எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய துறைகளில் சோதனைகளை ஏற்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 28 அன்று ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து நடத்திய கொடூர தாக்குதலில் அந்நாட்டின் உச்ச தலைவர் ஆயதுல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார். அவர் மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசின் மிகப் பெரிய சக்தியாக விளங்கி வந்தார். ஒரு நாட்டின் அரசுத் தலைவரை குறி வைத்து தாக்குதல் நடத்திய அகற்றியது சர்வதேச அரசியலில் மிகவும் அரிதானது.
இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் உளவுத் துறை கூட்டணியின் துல்லியமான தாக்குதல் திறன்களை நிரூபித்தது. இருப்பினும், ஒரு போரின் தொடக்கத்தில் கிடைத்த வெற்றி, அது முடிவடையும் போது வரை இருக்குமா? என்ற கேள்வியும் இல்லாமல் இல்லை.
உச்ச தலைவர் ஆயதுல்லா அலி காமேனி கொலை செய்யப்பட்ட சில மணி நேரத்திற்குள் அடுத்த உச்ச தலைவரை தேர்வு செய்யும் நடவடிக்கையில் இறங்கியது ஈரான். ஒரு தலைவரை மற்றொரு நாடு வந்து அகற்றுவது ஆட்சியாளர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கும். ஆனால், ஆட்சி முழுவதும் மாறி விடும் என்பது ஏனோ ஈரான் விஷயத்தில் பலிக்கவில்லை. அண்மையில் நடந்த சில சம்பவங்கள் இதனை உணர்த்துகின்றன.
2003-ல் ஈரானில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து சதாம் உசேன் அகற்றப்பட்டார். ஆனால், அங்கு அடுத்த ஆட்சியை அமெரிக்காவால் ஏற்படுத்தப்பட்டாலும், ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி மற்றும் வன்முறைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்தன.
2011-ம் ஆண்டு லிபியாவில் உள்நாட்டு போரின் போது கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு ஆதரவு தந்த நேட்டோ படையினர், முஹமது கடாபியை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து தூக்கி எறிந்தனர். ஆனால், அந்த நாடு உள்நாட்டு போராளிகளிடம் சிக்கிக் கொண்டது. ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் ஆட்சி நடைபெறுவதும் இதை தான் காட்டுகிறது.
ராணுவ வெற்றி ஆட்சிகளை அகற்ற உதவலாம். ஆனால், அதிகாரத்தில் மாற்றம் வருவதை அரிதாகவே தீர்மானிக்கிறது.
அமெரிக்க - இஸ்ரேலிய ராணுவ ஒருங்கிணைப்பில் புதிய கட்டம்
ஈரான் மீதான தாக்குதலில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம் என்னவென்றால் அமெரிக்காவிற்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையே இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஏற்பட்ட ராணுவ ஒருங்கிணைப்பு ஆகும். இந்த தாக்குதல் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே முதலில் உண்மையான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையை குறிக்கிறது. இரு ராணுவங்களும் உளவுத் தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டன. ஒருங்கிணைந்த தாக்குதல் நடைமுறைகளை பகிர்ந்து கொண்டன மற்றும் செயல்பாட்டுப் பொறுப்புகளைப் பிரித்துக் கொண்டன.
ஜனவரி 2023-ல் ஜூனிபர் ஓக் பயிற்சி என அழைக்கப்படும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மிகப் பெரிய ராணுவப் பயிற்சிகள், வான், நிலம், கடல், சைபர் மற்றும் விண்வெளி தலங்களில் ஒருங்கிணைப்பை பரிசோதனை செய்து கொண்டன. இந்த ஏற்பாடு, தற்போது அந்த பகுதியில் காணக் கூடிய தொடர்ச்சியான தாக்குதலுக்கு அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தன.
ஈரானின் வியூகம்
ஈரானின் பதில் தாக்குதல் என்பது போரை விரிவுபடுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு வியூகத்தை பிரதிபலிக்கிறது. வழக்கமான போரில் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலிய படைகளை தோற்கடிக்க முயற்சிப்பதற்கு பதிலாக, ஈரான் மோதலை புவியியல்ரீதியாகவும் அரசியல்ரீதியாகவும் விரிவுபடுத்துவதாகத் தெரிகிறது.
ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்கள் மட்டுமல்லாமல், ஈரான் அரசின் ஆதரவு பெற்ற குழுக்கள் பல்வேறு கட்ட தாக்குதல்களை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. லெபனானில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா அமைப்பு இஸ்ரேலிய படைகளுக்கு எதிராக துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளது. அதே நேரத்தில் ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் உள்ள ஈரான் ஆதரவு பெற்ற போராளி குழுக்கள் மேற்கத்திய ராணுவ நிலைகள் மீதான தாக்குதல்களை அதிகரித்துள்ளன.
இந்த முறை ஈரான் கணிக்கமுடியாத தாக்குதலை நம்பியிருப்பதை காட்டுவதாக சர்வதேச ஆய்வு நிறுவனத்தின் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். போர்க்களத்தை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், எதிரிகளுக்கு அரசியல் மற்றும் பொருளாதார இழப்புகளை அதிகரிக்க முடியும் என ஈரான் நம்புகிறது.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலில் மாறுபட்ட உள்நாட்டு கணிப்புகள்
ஈரான் மீதான தாக்குதல் தொடர்பாக அமெரிக்காவிற்குள் பொதுமக்கள் மாறுபட்ட கருத்குளை கொண்டுள்ளனர். காலப் மற்றும் குயின்னிபியாக் பல்கலைக்கழகம் போன்றவை நடத்திய ஆய்வுகள், நீண்டகால போருக்கு பொதுமக்களின் ஆதரவு குறைவாகவே இருப்பதை காட்டுகின்றன. பெரும்பாலான மக்கள் இஸ்ரேலுக்காக அமெரிக்க ராணுவம் நடத்தி வரும் தாக்குதலால், அமெரிக்காவுக்கு ஏதாவது பயன் இருக்கிறதா? என்று கேள்வி எழுப்புகின்றனர். அவர்கள் இதற்கு ஈராக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானை மேற்கோள் காட்டுகின்றனர்.
இருப்பினும், இஸ்ரேலில் நடத்தப்பட்ட கருத்துக்கணிப்பு வேறுமாதிரியாக உள்ளது. இஸ்ரேலிய ஊடகங்கள் நடத்தி வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்புகள், ஈரானுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கைக்கு பெரும்பாலானோர் ஆதரவு தெரிவிப்பதை காட்டுகின்றன. ஆனால், பொதுவாகவே இஸ்ரேலியர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக கருதுகின்றனர்.
ராணுவ ஒத்துழைப்பு வலுவாக இருந்தாலும், பொதுமக்களின் கருத்துகள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான அரசியல் இயக்கவியலை பாதிக்குமா? என்பதை காலம் தான் சொல்லும்
வாஷிங்டன் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்
வாஷிங்டனில் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் எதிர் கொள்ளும் முதன்மையான கேள்வி, அமெரிக்கா ஈரான் மீதான தாக்குதலை எவ்வளவு தூரம் கொண்டு செல்லும் என்பது தான்?
ஈரானின் ராணுவத் திறன்களையும் அணுசக்தி உள்கட்டமைப்பையும் அழிப்பதற்கான தாக்குதல்களை கட்டுப்படுத்துவது ஒரு வழி. இந்த அணுகுமுறையின் படி, ஈரானின் சொத்துக்களை அமெரிக்கா பலவீனப்படுத்தலாம். அதே நேரத்தில் நீண்ட கால போரை தவிர்க்கலாம்.
டெஹ்ரானில் ஆட்சி மாற்றத்தை கொண்டு வருவது மற்றொரு சாத்தியமான வழி. தற்போதைய ஈரானியத் தலைமையை முற்றிலுமாக அகற்றுவது மட்டுமே இஸ்லாமியக் குடியரசின் நீண்டகால அச்சுறுத்தலுக்கு முடிவு கட்ட முடியும் என சில இஸ்ரேலியத் தலைவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.
இருப்பினும், ப்ரூக்கிங்ஸ் மற்றும் சிஎஸ்ஐஎஸ் போன்ற நிறுவனங்களின் ஆய்வாளர்கள், ஈரானிய ஆட்சியை கவிழ்க்கும் முயற்சிகள் அந்த பகுதி முழுவதும் நீடித்த உறுதியற்ற தன்மையைத் தூண்டக் கூடும் என்று எச்சரிக்கின்றனர். போர் எவ்வளவு காலம் நீடிக்க வேண்டும், அது எந்த மாதிரியான அரசியல் விளைவுகளை உருவாக்க முயல்கிறது என்பதை வரையறுப்பதே கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கான சவால்.
இந்தியா முன் உள்ள சவால்கள்
இந்தியா கச்சா எண்ணெய்யில் சுமார் 85 சதவீதத்தை இறக்குமதியே செய்கிறது. மேற்காசிய கப்பல் பாதைகளில் ஏற்படும் இடையூறுகள் பணவீக்கம் மற்றும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை விரைவாக பாதிக்கலாம். இருப்பினும், இந்தியாவுக்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க சவால் எரிசக்தி சந்தைகளில் மட்டுமல்ல, பல்வேறு நாடுகளுடனான உறவுகளை பேணிக் காப்பதிலும் உள்ளது.
ஈரான் மீதான அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் கூட்டுத் தாக்குதலை இந்தியர்கள் பெரிய அளவில் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. ஈரான் மீதான அமெரிக்க - இஸ்ரேலிய தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த நாடுகளை போலவோ அல்லது வெளிப்படையான ஆதரவு தெரிவித்த நாடுகளை போலவோ இந்தியாவால் இருக்க முடியவில்லை. அதாவது சமநிலையை பேணுவது இந்தியாவின் ராஜதந்திரத்தை காட்டுகிறது.
காரணம் வெளிப்படையானது. தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவருடனும் இந்தியா நல்ல உறவுகளைக் கொண்டுள்ளது. சபாஹர் துறைமுகத் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவின் பிராந்திய இணைப்பு லட்சியங்களுக்கு ஈரான் முக்கியமானதாக விளங்குகிறது. இது பாகிஸ்தானை தவிர்த்து ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் மத்திய ஆசியாவிற்கான தொடர்பை வழங்குகிறது. ஆனால், அதே வேளை, இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பாதுகாப்பு கூட்டாளியாக இஸ்ரேல் விளங்குகிறது. வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள், ட்ரோன்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு தளங்கள் உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை இந்தியாவுக்கு இஸ்ரேல் வழங்குகிறது. அதே நேரத்தில், அமெரிக்காவுடனான இந்தியாவின் இரு தரப்பு உறவுகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு தற்போது உள்ளது. பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு, உளவு தகவல்கள் பரிமாற்றம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள் பகிர்வு என இந்தியா - அமெரிக்காவின் நட்புறவு விரிவடைந்துள்ளது.
நெருக்கடியின் ஆரம்பத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இந்தியாவின் கடல்சார் சுற்றுப்புறத்தில் எவ்வளவு வேகமாக பரவக் கூடும் என்பதை விளக்குகிறது. ஈரானிய கடற்படை கப்பல் ஐஆர்ஐஎஸ் லாவன் கொச்சியில் தஞ்சம் புகுந்தது. சர்வதேச கடல்சார் நடைமுறைக்கு இசைவான மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்தியா கப்பலை நிறுத்த அனுமதித்தது. ஆனால், இதில் அரசியல் குறித்த விவாதத்தை இந்தியா கவனமாகத் தவிர்த்தது.
ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் வியூக சமநிலைப்படுத்தப்படுவதையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. ஆயத்துல்லா காமேனியின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து ஈரானிய தூதரகத்தில் இந்திய பிரதிநிதிகள் இரங்கல் பதிவேட்டில் கையெழுத்திட்டனர். இது ராஜதந்திர நெறிமுறைகளுக்கு மரியாதை அளிப்பதையும் தெஹ்ரானுடனான உறவுகளை பராமரிப்பதையும் குறிக்கிறது. அதே நேரத்தில், அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான விமர்சன அறிக்கைகளை இந்தியா கவனமுடன் தவிர்த்தது.
உலக அளவில் இந்தியா வளர்ந்து வரும் நிலையில், இது போன்ற நெருக்கடிகள் உறவுகளைப் பேணுவதற்கான அதன் திறனை சோதிக்கின்றன. இந்த விவகாரத்தில் இந்தியா மௌனம் காப்பது அது ஒரு வகையான ராஜதந்திரத்தை காட்டுகிறது.
போர் கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படுகிறதா? அல்லது பரந்த அளவிலான பிராந்திய நெருக்கடியாக மாறுகிறதா? என்பதை வரும் மாதங்கள் தீர்மானிக்கும். இப்போதைக்கு, மத்திய கிழக்கு ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் நிற்கிறது, அதன் விளைவுகள் போர்க்களத்திற்கு அப்பாலும் நீண்டு செல்லும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ளவை அனைத்தும் கட்டுரையாளரின் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள். அவை ETV பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)