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அழிவின் விளிம்பில் வட இந்தியாவின் அரண்: ஆரவல்லியை மீட்க அறிவியல் ரீதியான கொள்கை அவசியமா?

ஆரவல்லி மலைத்தொடரைச் சார்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் அனுபவங்களை அடிப்படையாக கொள்ளாத ஒரு வரையறை, அறிவியல்ரீதியாக முழுமையற்றதாகவும் சமூகரீதியாக அநீதியானதாகவும் அமையும்.

ஆரவல்லி மலைத் தொடர் - கோப்புப்படம்
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் - கோப்புப்படம் (IANS)
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By C P Rajendran

Published : September 22, 2026 at 9:00 AM IST

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உலகிலேயே மிகப் பழமையான மடிப்பு மலைத் தொடர்களில் ஒன்றான ஆரவல்லி, தற்போது ஒரு இக்கட்டான சட்டம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விவாதத்தின் மையப்புள்ளியாக மாறியுள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணம், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 20 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் தான் பிறப்பித்த உத்தரவை நிறுத்தி வைப்பதாக எடுத்த முடிவு. முந்தைய உத்தரவு என்பது, ஆரவல்லி மலைகளை வரையறுக்க அரசு முன்மொழிந்த அளவுகோல்களை ஏற்றது. நிலப்பரப்பை விட 100 மீட்டர் அல்லது அதற்கும் அதிகமான உயரத்தில் அமைந்திருக்கும் பகுதிகள், 500 மீட்டர் இடைவெளிக்குள் ஒன்றோடொன்று தொடர்ச்சியாக இருப்பவையே ஆரவல்லி மலைத் தொடராக கருதப்படும் என்பதாகும்.

ஆரவல்லி மலைத்தொடர் சர்ச்சை

சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் மத்திய அரசின் அளவுகோலுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்தனர். 'இந்திய வன ஆய்வு' அமைப்பின் தரவு படி, 100 மீட்டர் என்ற வரம்பு சிறிய குன்றுகள் மற்றும் உயரம் குறைந்த மலைப்பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வரம்பிலிருந்து வெளியேற்றிவிடும் என்பதை அவர்கள் சுட்டிக் காட்டினர்.

பருந்துப் பார்வையில் ஆரவல்லி மலைத் தொடர் -கோப்புப்படம்
பருந்துப் பார்வையில் ஆரவல்லி மலைத் தொடர் -கோப்புப்படம் (ANI)

ராஜஸ்தானில் 20 மீட்டர் அல்லது அதற்கும் அதிகமான உயரமுள்ள 12,081 ஆரவல்லி மலைகளில், வெறும் 1,048 (அதாவது 8.7%) மட்டுமே இந்த 100 மீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் இருப்பதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மொத்தம் உள்ள 1,18,575 ஆரவல்லி மலைகளையும் கணக்கில் கொண்டால், 90%-க்கும் அதிகமானவை 100 மீட்டர் உயரத்திற்கு குறைவாக இருப்பவை தான். இந்த குறுகிய வரையறையானது சுண்ணாம்புக்கல், சுரங்கத் தொழில் மற்றும் கல் உடைக்கும் பணிகளுக்கு இப்பகுதியின் பெரும்பகுதியை திறந்து விடும் என்றும், இதனால் உள்ளூர் கிராம மக்கள் கடுமையான உடல்நலப் பாதிப்புகளுக்கு ஆளாவார்கள் என்றும் வாதிட்டனர். சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மற்றும் சுரங்கப் பணிகள் குறித்த அச்சத்தால் ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா மாநிலங்களில் பரவலாக போராட்டங்கள் வெடித்தன.

உச்ச நீதிமன்றம் தலையீடு

டிசம்பர் 29, 2025 அன்று, தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான விடுமுறை கால அமர்வு, நவம்பர் 20-ம் தேதி பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்தது. 100 மீட்டர் அளவுகோல் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படவும், முறையாக செயல்படுத்தப்படாமல் போகவும் வாய்ப்புள்ளதாகச் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவித்த கவலைகளே இதற்கு காரணம் என நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. நீதிமன்றம் தாமாகவே முன் வந்து இந்த விவகாரத்தை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது. அதோடு மட்டுமல்லாமல், இந்த 100 மீட்டர் உயர வரையறையால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை மறுஆய்வு செய்ய நிபுணர் குழுவை அமைக்குமாறும் மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.

பருந்துப் பார்வையில் ஆரவல்லி மலைத் தொடர் -கோப்புப்படம்
பருந்துப் பார்வையில் ஆரவல்லி மலைத் தொடர் -கோப்புப்படம் (ANI)

குறிப்பாக, பல முக்கியமான கேள்விகளை ஆரவல்லி மலைத்தொடர் விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் முன் வைத்தது. மத்திய அரசின் இந்த வரையறை பல பகுதிகளை "ஆரவல்லி அல்லாத"வைகளாக மாற்றி, சுரங்கம் மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளுக்கு வழி வகுக்குமா? 1,048 மலைகள் மட்டுமே தகுதி பெறுகின்றன என்ற கூற்று அறிவியல்பூர்வமாக சரியானதா? என்பது போன்ற கேள்விகளை நீதிமன்றம் எழுப்பியது.

புதிய மதிப்பீடு முடியும் வரை, ஆரவல்லி மலைப்பகுதியில் புதிய சுரங்க குத்தகை உரிமங்களோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள உரிமங்களை புதுப்பிக்கவோ கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டது. இதனையடுத்து மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலை மாற்ற அமைச்சகம், ஆரவல்லி மலைத்தொடர் முழுவதும் புதிய சுரங்கக் குத்தகைக்கு முழுமையான தடை விதித்து உத்தரவிட்டது.

நிபுணர் குழு அமைப்பு

உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தொடர்ந்து, ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்து அறிவியல்ரீதியான ஆய்வு மேற்கொள்ள, இந்திய வன ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி கவுன்சிலின் (ICFRE) தலைமை இயக்குநர் காஞ்சன் தேவி தலைமையில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழுவில் இந்திய வன ஆய்வகத்தின் (Forest Survey of India) முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் சுபாஷ் அசுதோஷ், இந்திய புவியியல் ஆய்வகத்தின் (Geological Survey of India) முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் ராஜேந்திர குமார் சர்மா, சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் முன்னாள் இணைச் செயலாளர் பிரிஜ் மோகன் சிங் ரத்தோர் மற்றும் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் தாவரவியல் துறை முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் அசோக் கே. பட்நாகர் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.

ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்த கிராபிக்ஸ்
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்த கிராபிக்ஸ் (ETV Bharat)

பெங்களூருவில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹூயூமன் செட்டில்மெண்ட் என்ற கல்வி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் ஜெகதீஷ் கிருஷ்ணசுவாமி மற்றும் ஹரியானா மத்திய பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் லட்சுமிகாந்த் சர்மா ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டனர்.

வெறும் உயர அளவுகோலை மட்டும் சார்ந்திருக்காமல், புவியியல், நீரியல் மற்றும் சூழலியல் காரணிகளை உள்ளடக்கிய அளவுகோல்களை இறுதி செய்யுமாறு இக்குழுவிற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 100 மீட்டர் உயர வரம்பு என்பது அறிவியல்பூர்வமாக சரியானதா? 500 மீட்டருக்கும் அதிகமான இடைவெளி இருந்தாலும் ஆரவல்லி மலைகள் ஒரு தொடர்ச்சியான சூழலியல் அமைப்பாக கருதப்படுமா? மற்றும் அந்த இடைவெளிகளில் சுரங்கப் பணிகளை அனுமதிக்கலாமா? ஆகியவற்றை தீர்மானிப்பது இந்த குழுவின் பணிகளில் அடங்கும்.

காலக்கெடு மற்றும் சமீபத்திய நிகழ்வுகள்

இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 31, 2026-க்குள் விரிவான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த குழுவிற்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், பிப்ரவரி 28, 2027 வரை ஆறு மாத கால கூடுதல் அவகாசத்தை இந்த குழு கோரிய போது, ​​நீதிமன்றம் அந்த வேண்டுகோளை செப்டம்பர் 7, 2026 அன்று நிராகரித்தது. அப்போது தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், இந்த குழு "நான் ஓய்வு பெறும் காலம் வரை அவகாசம் கோரும் போல் தெரிகிறது" என்று நகைச்சுவையாக குறிப்பிட்டார்.

மத்திய அரசின் 100 மீட்டர் உயர வரையறையை எதிர்த்து ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற போராட்டம் - கோப்புப்படம்
மத்திய அரசின் 100 மீட்டர் உயர வரையறையை எதிர்த்து ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற போராட்டம் - கோப்புப்படம் (ANI)

நவம்பர் 30, 2026-க்குள் இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு நிபுணர் குழுவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அவ்வாறு செய்ய தவறினால் குழு மாற்றியமைக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்தது. "ஆரவல்லி விவகாரம் குறித்த அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கக் குழு இரவும் பகலும் பணியாற்றட்டும்" என்று தலைமை நீதிபதி குறிப்பிட்டார். மேலும், ராஜஸ்தான் மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள பழங்குடியின சமூகங்களின் கருத்துகளை கேட்பது உள்ளிட்ட விரிவான ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ளுமாறும், தேவைப்பட்டால் குறிப்பிட்ட விவகாரங்கள் சார்ந்த இடைக்கால அறிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கவும் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.

ராஜஸ்தானின் தார் பாலைவனம் கிழக்குப் பகுதியில் பரவுவதை தடுக்கும் மிக பெரிய அரணாக ஆரவல்லி மலைத் தொடர் திகழ்கிறது. ராஜஸ்தான், ஹரியானா, டெல்லி மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் தேவைகளுக்கு ஆதாரமாக விளங்கும் நிலத்தடி நீர்நிலைகளை இந்த மலைத் தொடர் தான் உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது. மேலும், இது தனித்துவமான தாவரங்கள் மற்றும் அரிய வகை விலங்கினங்களின் வாழ்விடமாகவும் உள்ளது. வடமேற்கு இந்தியாவின் "சூழலியல் மற்றும் சமூக-பொருளாதார முதுகெலும்பு" என்று இந்த மலைத் தொடரை உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.

இந்த நிபுணர் குழு ஆய்வின் முடிவு, ஆரவல்லி மலைத் தொடர் ஒரு தொடர்ச்சியான, ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சூழல் அமைப்பாக பாதுகாக்கப்படுமா? அல்லது அதன் பெரும் பகுதிகள் சுரங்கம் மற்றும் கனிம வள சுரண்டல் பணிகளுக்கு வழிவகுக்குமா? என்பதை தீர்மானிக்கும். உச்ச நீதிமன்றம் தனது உத்தரவை நிறுத்தி வைத்து, புதிய அறிவியல் மதிப்பீட்டைக் கோரியதற்கான காரணம், இந்த பிரச்சினையின் தீவிரத்தையும், இந்தியாவின் மிகவும் பழமையான மற்றும் சூழலியல்ரீதியாக இன்றியமையாத நிலப்பரப்புகளில் ஒன்றின் மீதான பெரும் தாக்கத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது என்றால் மிகையல்ல.

தற்போதுள்ள பிரச்சினைகள்—குறிப்பாக ஆரவல்லி மலைகளின் அறிவியல் வரையறை, எல்லை நிர்ணயம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு—அந்த பகுதியின் சூழலியல் ஒருமைப்பாட்டிற்கு மட்டுமல்லாமல், அந்த மலைத் தொடரிலும் அதைச் சுற்றியும் வாழும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் ஆரோக்கியம், வாழ்வாதாரம் மற்றும் அரசியலமைப்பு உரிமைகளுக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

100 மீட்டர் உயர வரம்பு என்பது, பல பகுதிகள் சுரங்கம் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் திட்டத்திற்காக ஆக்கிரமிக்கப்படும். இத்தகைய குறுகிய வரையறை, மலைத்தொடரின் பெரும் பகுதிகளைச் சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் மற்றும் கல் உடைப்புக்கு உள்ளாக்கும் என்று நீண்ட காலமாக கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் வாதிட்டு வருகின்றனர்.

ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்த கிராபிக்ஸ்
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்த கிராபிக்ஸ் (ETV Bharat)

அதன் விளைவுகள் ஏற்கெனவே தென்பட ஆரம்பித்துள்ளன. உள்ளூர் கிராம மக்களிடையே கடுமையான சுவாசம் மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சனைகள், நிலத்தடி நீர் வற்றுதல், பல்லுயிர் இழப்பு போன்ற சரி செய்ய முடியாத இழப்புகள் ஆரம்பித்துள்ளன. உயரத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு வரையறையை வைத்து, ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் சூழலியல், நீரியல் மற்றும் புவியியல் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. மேலும், அது ஒரு உயிருள்ள மலை அமைப்பை, பிரித்தெடுக்கக்கூடிய தனித்தனி குன்றுகளாக சுருக்கி விடும் அபாயத்தையும் கொண்டுள்ளது.

நிபுணர் குழு மீது கிராம மக்கள் அதிருப்தியில் இருப்பதாக சமீபத்திய நாளிதழ்களில் வெளியான செய்திகள் சுட்டிக் காட்டுகின்றன. ஒரு முழு மலைத் தொடரின் தலைவிதியை தீர்மானிப்பதே தனது கடமையாக கொண்ட நிபுணர் குழு, அந்த பகுதி மக்களை சந்திக்காமல் இருப்பதை அனுமதிக்க முடியாது. முதலில் இந்த குழு பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற்றும் ஆரவல்லி மலைத் தொடரை ஒட்டி அமைந்துள்ள கிராமப்புற மக்களின் நம்பிக்கையை பெற வேண்டும்.

அறிவியல்பூர்வமான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க தேவையான தரவுகளை அந்த பகுதி மக்களிடம் விரிவான ஆலோசனைகள், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பொது விசாரணை மற்றும் விரிவான கள ஆய்வுகள் மூலம் சேகரிக்க வேண்டும்.

ஆரவல்லி மலைத் தொடரை சார்ந்த மக்களின் வாழ்வியல் அனுபவங்களை அடிப்படையாக கொள்ளாத ஒரு வரையறை, அறிவியல்ரீதியாக முழுமையற்றதாகவும் சமூகரீதியாக அநீதியானதாகவும் அமையும்.

முழுமையான, அறிவியல் சார்ந்த அணுகுமுறையை கையாளுதல்

மாதவ் காட்கில் தலைமையிலான மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை சூழலியல் நிபுணர் குழு, முழு மலைத்தொடரையும் ஒரு தனித்துவமான, அதே சமயம் எளிதில் பாதிக்கப்படக் கூடிய சூழல் மண்டலமாக கருதி பாதுகாப்பிற்கான ஒரு முன்மாதிரியை உருவாக்கியது. கடுமையான சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களை கொண்ட நிர்வாகத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தது.

மேல் இருந்து கீழ் அதிகார அணுகுமுறையில் இருந்து பரவலாக்கப்பட்ட, அடிமட்ட அளவிலான திட்டத்திற்கு மாற்றியது இந்த குழுவின் முக்கிய சாதனையாகும். இது வளங்களை நிர்வகிக்க கிராம சபைகள் மற்றும் பஞ்சாயத்துகள் போன்ற உள்ளூர் அமைப்புகளுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் அளித்தது. பாதுகாப்பும் ஜனநாயக பங்கேற்பும் ஒன்றோடொன்று முரண்பட்டவை அல்ல. மாறாக அவை ஒன்றையொன்று வலுப்படுத்துபவை என்பதையும், வளத்திற்கு மிக அருகில் வாழும் சமூகங்களே பெரும்பாலும் அதன் மிகச் சிறந்த பாதுகாவலர்களாக திகழ்கின்றன என்பதையும் காட்கில் குழு நிரூபித்தது.

எனவே, தற்போதைய உயர்மட்டக் குழு பின்வரும் பரிந்துரைகளை பரிசீலிக்க வேண்டும்.

  1. புவியியல், நீரியல், சூழலியல் மற்றும் கலாச்சாரக் கூறுகளை உள்ளடக்கி, முழு மலைத் தொடரையும் ஒரே சூழல் மண்டலமாகக் கருதும் வகையிலான, பல அளவுகோல்களை கொண்ட அறிவியல்பூர்வமான ஆரவல்லி மலைத்தொடர் வரையறை இருக்க வேண்டும்.
  2. முக்கியமான, நிலத்தடி நீர் முக்கியத்துவம் வாயந்த பகுதிகள் மற்றும் வனவிலங்கு வழித்தடங்களை அடையாளம் கண்டு பாதுகாக்க வேண்டும்.
  3. உள்ளூர் மக்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தொடர்புடைய அரசு முகமைகளின் கருத்துகளையும் உள்ளடக்கியதாக அறிக்கை இருக்க வேண்டும்.
  4. மக்களிடம் கருத்துக்கேட்பு என்பது வெளிப்படையானதாகவும், காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்
  5. கிராம சபைகள் மற்றும் உள்ளூர் அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் பரவலாக்கப்பட்ட நிர்வாகக் கட்டமைப்பிற்கான பரிந்துரைகள் இடம் பெற வேண்டும்.

ஆரவல்லி மலைத் தொடர் பூமியின் மிகப் பழமையானவைகளில் ஒன்றாகும். இது தார் பாலைவனம் கிழக்குப் பகுதியில் பரவுவதைத் தடுக்கும் ஒரு முக்கியமான சூழலியல் அரணாகச் செயல்படுகிறது. ராஜஸ்தான், ஹரியானா, டெல்லி மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் விவசாயம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகத்திற்கான நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்களை இது உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது. மேலும், இது தனித்துவமான தாவர மற்றும் விலங்கினங்களின் வாழ்விடமாகவும் திகழ்கிறது. குறுகிய மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வையற்ற வரையறையின் மூலம் ஆரவல்லி மலைத் தொடர் சிதைவடைவதை அனுமதிப்பது, சுற்றுச்சூழல் கொள்கையின் தோல்வியாக மட்டுமல்லாமல், தலைமுறைகளுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதியாகவும் பார்க்கப்படும்.

(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)

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