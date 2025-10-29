47-வது ஆசியான் உச்சி மாநாடு: இது இந்தியா மற்றும் ஆசிய நாடுகளின் நூற்றாண்டு!
ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் "21 ஆம் நூற்றாண்டு நமது நூற்றாண்டு - இந்தியா மற்றும் ஆசியானின் நூற்றாண்டு" - என்பது வலுவாக எதிரொலித்தது.
மலேசியாவில் அண்மையில் நடைபெற்ற 47-வது ஆசியான் உச்சி மாநாடு மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடு (EAS) ஆகியவை உலக நாடுகள் மத்தியில் ஆசியாவை மீண்டும் முக்கியத்துவம்படுத்தும் ஒரு முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் நிகழ்ந்து வரும் மாற்றங்கள், உக்ரைனில் முடிவுக்கு வராத போர் மற்றும் மத்திய கிழக்கில் தீவிரமாக இருந்த மோதல் ஆகியவை தான் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே உலகின் கவனத்தை ஒட்டுமொத்தமாக ஈர்த்து வந்தன. இந்த நேரத்தில் தான் ஆசியான் மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாடுகள் நடைபெற்றன. இவை ஆசிய நாடுகள் உலக வளர்ச்சியின் என்ஜினாகவும், உலக நாடுகளின் அசைக்க முடியாத சக்தியாகவும் விளங்குகின்றன என்பதை சரியான நேரத்தில் நினைவூட்டன. இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசியான் மற்றும் கிழக்கு ஆசிய உச்சி மாநாட்டில் 3 முக்கியமான விஷயங்கள் வெளிப்பட்டன.
இந்தோ-பசிபிக் பகுதியை விட்டு அமெரிக்கா முழுவதுமாக விலகிச் சென்று விடவில்லை. கோலாலம்பூரில் நடந்த உச்சி மாநாட்டில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் கலந்து கொண்டது இதனை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. டிரம்பின் இரண்டாவது பதவிக் காலத்தில், உள்நாட்டு பிரச்னைகளுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தாலும், மலேசியாவில் நடந்த உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள அவர் எடுத்த முடிவு, ஆசியாவின் முக்கியத்துவத்தை அமெரிக்கா தொடர்ந்து அங்கீகரித்து வருவதைக் குறிக்கிறது.
மலேசியா, ஜப்பான் மற்றும் தென் கொரியா ஆகிய மூன்று நாடுகள் சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக டிரம்பின் மலேசிய வருகை அமைந்தது. சியோலில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உடனான திட்டமிடப்பட்ட சந்திப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. உலக சந்தைகளை நிலைகுலையச் செய்யும் வகையில் அதிகரித்து வரும் அமெரிக்க - சீனா வர்த்தகப் போரின் பதற்றத்தை குறைப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.
உச்சி மாநாட்டிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 2-வது விஷயம், அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புவாத பொருளாதாரக் கொள்கைகளால் உலகம் முழுவதும் வர்த்தகப் பாதிப்பு நடந்து வருகிறது என்பதை அங்கீகரிப்பது. உலக நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை மறுசீரமைக்க வர்த்தகத்தை ஒரு முக்கியமானதாக பயன்படுத்தலாம் என்ற கருத்து இப்போது அனைவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக மாறியுள்ளது. இந்த போக்கு, ஆசிய நாடுகளுக்கு இடையே தடையற்ற வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஆசியான் அமைப்பின் அடிப்படை நோக்கத்தை சீர்குலைப்பதாக உள்ளது.
ஆசியான் உச்சி மாநாட்டுடன் பிராந்திய அளவிலான விரிவான பொருளாதார கூட்டாண்மை கூட்டங்களை நடத்துவது வேண்டுமென்றே மேற்கொள்ளப்பட்டது. வெளிப்படையான சந்தைகள், விதிகள் சார்ந்த வர்த்தகம் மற்றும் பலதரப்புவாதத்திற்கு பல நாடுகள் உறுதியளித்துள்ளன என்பதும் முக்கியமானது.
டிரம்பின் பார்வை என்பது, நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறைகள் மூலம் மற்ற நாடுகள் அமெரிக்காவைப் பயன்படுத்திக் கொண்டதாகவே கருதுகிறார். அவரது தற்போதைய நடவடிக்கை என்பது இதனை முதலில் சரி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உள்ளது. இதனால் சர்வதேச அளவில் வர்த்தகத்தில் பெரும் சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த சூழலில், மலேசியாவில் நடந்த ஆசிய உச்சி மாநாடு, ஆசிய நாடுகளுக்கு இடையே பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.
உச்சி மாநாட்டிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்றாவது முக்கிய அம்சம் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆதிக்கம், உலகப் பொருளாதரத்தில் மந்தநிலை இருந்த போதிலும், ஆசிய நாடுகளின் முதலீடு எந்த வகையிலும் குறையவில்லை என்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியதாகும். குறிப்பாக இந்தியா, இந்த அணுகுமுறையின் ஒரு வெற்றியாளராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டது. உச்சி மாநாட்டின் போது இந்தியா குறிப்பிட்டது போல்:
"நிறைவாக, தொழில்நுட்பம், போட்டித்தன்மை, சந்தை அளவு, டிஜிட்டல்மயமாக்கல், இணைப்பு, திறமை ஆகியவற்றின் யதார்த்தங்களை புறக்கணிக்க முடியாது. பன்முகத்தன்மை என்பது இங்கே இருப்பதற்கு மட்டுமல்ல, வளரவும் உள்ளது". இந்த அறிக்கை இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் உலகக் கண்ணோட்டத்தை உள்ளடக்கியதோடு, சித்தாந்தத்தில் அல்லாமல் பொருளாதார நடைமுறைவாதத்தில் பன்முகத்தன்மையை நிலை நிறுத்த முயல்வதை காட்டுகிறது. மேற்கு நாடுகள் வேறுவிதமாக செல்லும் போது, ஆசிய நாடுகள் திறந்த மற்றும் விதிகள் சார்ந்த ஒத்துழைப்பைப் பேணுவதற்கு அதிக பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் என்பது ஆசியான் மாநாட்டில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட முக்கிய கருத்தாகும்.
இந்தியாவிற்கான வாய்ப்பு
வரலாற்று சிறப்புமிக்கதாக இருந்தாலும், ஆசியானுடனான இந்தியாவின் செயல்பாடு சமகால அவசரத்தைக் கொண்டுள்ளது. பல்வேறு கூட்டமைப்புகளையும் விட, ஆசியான் என்பது ஆசியாவில் மிகவும் வெற்றிகரமான பொருளாதார ஒருங்கிணைப்பாக உள்ளது. இது தெற்காசியாவின் ஒற்றுமையின்மைக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது. சார்க் என அழைக்கப்படும் தெற்காசிய பிராந்திய ஒத்துழைப்பு அமைப்பு ஏற்கெனவே முடங்கிப் போயுள்ளது. இருப்பினும், இந்தியாவின் பங்களிப்பு மற்றும் செல்வாக்கு அவ்வப்போது அதன் அண்டை நாடுகளிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அண்மை ஆண்டுகளில் புதுடெல்லியின் ராஜதந்திரம் என்பது கட்டுப்பாடு மற்றும் சமநிலையால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. மாலத்தீவு, இலங்கை அல்லது நேபாளம் எதுவாக இருந்தாலும், இந்தியாவின் அணுகுமுறை அந்த நாடுகளின் உள்நாட்டு அரசியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் வகையில் அவர்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. அதனால் அண்டை நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா நம்பிக்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப உதவியுள்ளது.
இருப்பினும், இன்று, மற்ற நாடுகளைப் போவே, இந்தியாவும் மகத்தான மற்றும் கணிக்க முடியாத ஒரு நிலையை எதிர்கொள்கிறது. இரண்டு பெரிய பொருளாதாரங்களான அமெரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகியவற்றுடன் அதன் பொருளாதார சார்பு ஒரு தனித்துவமான சவாலை முன் வைக்கிறது. வாஷிங்டனின் வர்த்தக மறுசீரமைப்புகள் மற்றும் பெய்ஜிங்கின் உறுதியான பொருளாதார விரிவாக்கத்துடன், மீள்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக இந்தியா அதன் மதிப்பையும், சந்தையையும் கவனமாக பன்முகப்படுத்த வேண்டும். இந்த சூழலில், ஆசியான் ஒரு நிலையான மற்றும் கணிக்கக்கூடிய கூட்டாண்மையை வழங்குகிறது.
இந்தியாவுடன் செய்து கொண்ட தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை வழங்குகிறது, இருப்பினும் அது குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தற்போதைய புவிசார் அரசியல் மாற்றம் இந்த இணைப்புகள் புத்துயிர் பெறவும், ஏற்கெனவே இருப்பதை மேலும் வலுவானதாக்கவும், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள், டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தவும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்கக் கூடும்.
உச்சி மாநாட்டில், ஆசியானுடன் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்தை இந்தியா வெளிப்படுத்தியது - "21 ஆம் நூற்றாண்டு நமது நூற்றாண்டு - இந்தியா மற்றும் ஆசியானின் நூற்றாண்டு" - வலுவாக எதிரொலித்தது.
