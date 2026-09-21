டிரம்ப் வீசிய ‘வரி’ வலை| ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதால் சிக்கலில் இந்தியா
வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்கான அனைத்துத் தேவையான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வதில் தனக்குள்ள உறுதியை இந்தியத் தரப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Published : September 21, 2026 at 3:38 PM IST
ரஷ்யாவுக்கு கடும் நெருக்கடி கொடுக்கும் நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்ட 'ரஷ்யா மீதான தடைகள் மற்றும் வரி விதிப்பு மசோதா', ஏற்கனவே அமெரிக்காவால் பல்வேறு வகைகளில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான இரு தரப்பு உறவில் ஒரு புதிய சிக்கலை உருவாக்கியுள்ளது.
ரஷ்ய எண்ணெய்யை அதிக அளவில் வாங்கும் நாடுகளின் மீது 100 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கும் அதிகாரத்தை இந்த மசோதா அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு வழங்கியுள்ளது. அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் அவருக்கு வழங்கிய இந்த புதிய அதிகாரத்தை டிரம்ப் எவ்வாறு பயன்படுத்தப் போகிறார்? என்பது தற்போது சர்வதேச அளவில் எழுந்துள்ள மிகப் பெரிய கேள்வி.
எரிசக்தி இறக்குமதி என்பது தேசியப் பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்று கூறி வரும் இந்தியா, எண்ணெய் இறக்குமதியின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டு இதற்கு எவ்வாறு பதில் கொடுக்கப் போகிறது? என்பது அடுத்த கேள்வியாக உள்ளது.
இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழிற்துறை பிரதிநிதிகளுடன் இந்த வரி விதிப்பு மசோதா குறித்து விவாதித்து மாற்று நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதே வேளையில், இந்த வரி விதிப்பை இந்தியா எவ்வாறு எதிர்க்கும்? என்பது குறித்து வெளியுறவு அமைச்சகம் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றியுள்ளது.
Our statement on passage of the Sanctioning Russia and Iran Act in the US Congress— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 17, 2026
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"இரு தரப்பு உறவு மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச எரிசக்தி சந்தையிலும் இதன் பாதிப்புகள் குறித்து இந்தியா தரப்பு மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்துள்ளது" என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கடந்த சில மாதங்களாக பல்வேறு அமெரிக்க பிரதிநிதிகளுடன் "மேல் மட்டத்தில்" இது குறித்த விவாதங்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
இந்தியா-அமெரிக்கா உறவில் ஏற்படும் தாக்கம்
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யும் நிலையில் இந்த வரி விதிப்பு அச்சுறுத்தல் எழுந்துள்ளது. அதேவேளை, நட்பு நாடுகள், நண்பர்கள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் என அனைவருக்கும் எதிராக வர்த்தகத்தை ஒரு புவிசார் அரசியல் கருவியாக டிரம்ப் அடிக்கடி பயன்படுத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கனடா போன்ற நாடுகள் 50 சதவீத வரி விதிப்பால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தியா தற்போது 10 சதவீத வரி விதிப்பை மட்டுமே எதிர் கொள்கிறது. ஆனால், ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவதற்கான தண்டனையாக, அமெரிக்காவிற்குள் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்தியப் பொருட்களுக்கான வரி விகிதத்தை ரஷ்யா மீதான தடைகள் சட்டம் 100 சதவீதம் வரை உயர்த்தக் கூடும்.
கடந்த வாரம் புதன்கிழமை அன்று அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சபையில் 262-க்கு 159 என்ற வாக்கு வித்தியாசத்தில் 'ரஷ்யா மற்றும் ஈரான் மீதான தடைகள் குறித்த லிண்ட்சே ஓ. கிரஹாம் சட்டம்' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act) நிறைவேற்றப்பட்டது. முன்னதாக, ஆகஸ்ட் மாதத்தில் செனட் சபை 86-க்கு 11 என்ற வாக்கு வித்தியாசத்தில் இந்த மசோதாவை நிறைவேற்றியிருந்தது.
உக்ரைனுக்கு எதிரான ராணுவ நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்தவும், ரஷ்யாவை பேச்சுவார்த்தைக்கு வரவழைக்கவும், அதன் எண்ணெய் வருவாயை முடக்கி பொருளாதாரரீதியாக பலவீனப்படுத்தவும் அமெரிக்கா முயன்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, இந்தியா, சீனா, ஸ்லோவாக்கியா, ஹங்கேரி மற்றும் அஜர்பைஜான் உள்ளிட்ட ரஷ்ய எண்ணெய்யை அதிக அளவில் வாங்கும் நாடுகளை இந்தச் சட்டம் குறி வைக்கிறது.
இந்த மசோதா, ரஷ்யாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 500 சதவீத வரி விதிப்பதற்கான ஏற்பாட்டையும், ரஷ்யாவின் 'நிழல் கப்பற்படையை' குறி வைப்பதோடு ஈரான் மீதான தடைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
வியட்நாம் போன்ற போட்டியாளர்களை விட வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அமெரிக்காவிடமிருந்து சாதகமான விஷயங்களை பெற இந்தியா முயன்று வரும் வேளையில், இந்த தடைகள் குறித்த அச்சுறுத்தல் எழுந்துள்ளது. செப்டம்பர் இறுதியில் நடைபெறவுள்ள ஜி-20 அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்க இந்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அமெரிக்கா செல்லவுள்ளார். அப்போது ஒப்பந்தத்தில் எஞ்சியுள்ள சிக்கல்களை தீர்க்க அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீருடன் அவர் இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
"இந்தியா தற்போது ரஷ்யாவின் எரிசக்தியை சார்ந்திருப்பதால், இது கூடுதல் சிக்கல்களை உருவாக்கக் கூடும். இந்தச் சட்டம் டிரம்ப்பிற்கு அதிக அதிகார வரம்பை வழங்கியுள்ளது. அவர் கட்டாயம் வரி விதிக்க வேண்டும் என்று இல்லை. அதே சமயம் அவர் வரி விதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் இல்லை. இருந்தாலும், இந்த விவகாரத்தில் பேச்சுவார்த்தைக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன" என்று புதுடெல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் அமெரிக்க ஆய்வுகள் துறை இணைப் பேராசிரியர் வினீத் பிரகாஷ் கூறினார்.
வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் கனடா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றை போலவே, இந்தியாவும் ஏதேனும் ஒரு வழிமுறையை கையாளுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். "அமெரிக்காவை சார்ந்திருப்பதை குறைத்து மாற்று வழிகளை தேடும் போக்கு ஏற்கனவே தெரிகிறது. அந்தப் போக்கு மேலும் வலுவடையும் என்று நினைக்கிறேன். இருப்பினும் அது எளிதான காரியமல்ல. நாம் அமெரிக்காவுடனான உறவை ஒருபோதும் முறித்துக் கொள்ள முடியாது. அது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றது" என்றும் வினீத் பிரகாஷ் தெரிவித்தார்.
எரிசக்தி ஆதாரங்களை பல்வகைப்படுத்துதலும் வர்த்தகத்தின் மீதான தாக்கமும்
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, ரஷ்ய எண்ணெய் பயன்பாட்டை குறைப்பது எளிதான காரியமல்ல. மேற்கு ஆசியாவில் விரிவடைந்து வரும் மோதலால் ஹார்முஸ் நீரிணையில் கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சவுதி அரேபியாவில் எரிசக்தி உள்கட்டமைப்புகள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்த காரணங்களால் இந்தியா ரஷ்ய எண்ணெய் கொள்முதலை அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த மாதம் இந்தியாவின் மொத்த எண்ணெய் இறக்குமதியில் ரஷ்யாவின் பங்கு 65.9 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 108 டாலருக்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது. உக்ரைன் தாக்குதலுக்கு பிறகு ரஷ்யா தனது கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தை குறைத்ததால், முந்தைய மாதத்தை விட இறக்குமதி 24 சதவீதம் சரிந்தது.
இந்தியா தனது எண்ணெய் கொள்முதலை பல்வகைப்படுத்தியுள்ளதுடன், வெனிசுலாவிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை அதிகரித்ததன் மூலம் ஈரான் மோதலால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தின் ஒரு பகுதியைச் சமாளித்து வருகிறது.
"ஏற்கனவே பல முறை கூறியது போல, தனது 140 கோடி மக்களுக்கான எரிசக்தி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் இந்தியா உறுதியாக உள்ளது. பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் எரிசக்தியை பெறுதல் மற்றும் மாறி வரும் சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப செயல்படுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்தியா தொடர்ந்து அதை செய்யும்" என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. தனது வர்த்தக மற்றும் பொருளாதார நலன்களைப் பாதுகாப்பதற்கான அனைத்துத் தேவையான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வதில் தனக்குள்ள உறுதியை இந்தியத் தரப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
எண்ணெய் விலை உயர்வு இந்திய பொருளாதாரத்தை கடுமையாக பாதிக்கும். மேலும் அமெரிக்காவிற்கான ஏற்றுமதி விலைகளையும் உயர்த்த கூடும். "சந்தை விலையை விட ரஷ்யா, இந்தியாவுக்கு அதிகப்படியான தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. ஆனால், அதே சமயம் அமெரிக்காவின் எந்தவொரு புதிய வரியும் இந்தியாவில் உற்பத்தியாளர்கள் மத்தியில் ஒரு மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்" என்று முதலீட்டு வங்கியான கோஜென்ஸ் அட்வைசர்ஸின் நிர்வாக இயக்குநர் ரிஷி சஹாய் கூறினார்.
"எண்ணெய் இறக்குமதியில் இரண்டு முதல் மூன்று கட்டங்கள் உள்ளன. அதாவது போக்குவரத்து, காப்பீடு மற்றும் எண்ணெய் விலை ஆகியவையே அவை. அமெரிக்கா வரி விதித்தால் இவை அனைத்தின் கட்டணங்களும் அதிகரிக்கும். என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டும்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
என்ன செய்யப் போகிறார் டிரம்ப்?
இந்த மசோதாவின் மூலம் அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் தனக்கு வழங்கிய கூடுதல் அதிகாரங்களை டிரம்ப் எவ்வாறு பயன்படுத்துவார்? என்பது தான் இப்போதுள்ள மிகப் பெரிய கேள்வி. இந்தியா - அமெரிக்க உறவுகள் பாரம்பரியமாக வாஷிங்டனில் இரு கட்சிகளின் ஆதரவையும் பெற்றுள்ளன. ஆனால் ரஷ்யா மீதான தடைகள் மசோதாவை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவரான ஜனநாயகக் கட்சி செனட்டர் ப்ளூமென்டல் போன்ற சிலர், ரஷ்யாவுடனான இந்தியாவின் எரிசக்தி உறவுகளை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர்.
"சீனாவும் ரஷ்யாவும் உங்களுக்கு நல்லதா? உங்கள் நடவடிக்கைகளை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவை வேறு எங்காவது இருந்து வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். எங்கள் நாட்டை சமாதானப்படுத்துவது தற்போதைய உத்தி அல்ல" என்று இந்தியாவை ப்ளூமென்டல் எச்சரித்தார்.
மசோதாவை சட்டமாக்க டிரம்ப் கையெழுத்திட்டாலும், அமெரிக்க அரசு மாஸ்கோவுடன் ராஜதந்திரப் பேச்சுவார்த்தைகளை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. அமெரிக்க தூதர்களான ஸ்டீவ் விட்காஃப் மற்றும் ஜாரெட் குஷ்னர் இந்த மாதம் மாஸ்கோ மற்றும் கீவ்விற்கு பயணம் செய்துள்ளனர். மத்திய புலனாய்வு முகமையின் இயக்குநர் ஜான் ராட்க்ளிஃப் ஆகஸ்ட் மாதம் மாஸ்கோ பயணம் மேற்கொண்டார். மேலும், அமெரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள ஜி20 கூட்டத்திற்கு ரஷ்ய நிதியமைச்சர் அன்டன் சிலுவானோவை அமெரிக்கா அழைத்துள்ளது.
"நாடாளுமன்றம் வழங்கிய அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி ரஷ்யா மீது 'முடக்கும்' தடைகளை டிரம்ப் உண்மையில் விதிப்பார் என்று நான் கருதவில்லை. அவர் அப்படி செய்ய மாட்டார் என்றே நினைக்கிறேன்" என்று ஒபாமா நிர்வாகத்தின் போது ரஷ்யாவிற்கான அமெரிக்கத் தூதராக பணியாற்றிய மைக்கேல் மெக்ஃபால், எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இவை அனைத்தும் இந்தியாவிற்கு சாதகமற்ற சூழலையே தெரிவிக்கின்றன. "எங்கள் தலைக்கு மேல் ஒரு வாள் தொங்கிக் கொண்டிருப்பது எங்களுக்கு அசௌகரியமாக இருக்கிறது" என்று அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனின் புகழ் பெற்ற ஆய்வாளர் மனோஜ் ஜோஷி குறிப்பிட்டது தான் இந்த நேரத்தில் நினைவுக்கு வருகிறது.