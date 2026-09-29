விண்ணை அதிர வைக்கும் 'மேக் இன் இந்தியா'- ராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்ட தேஜாஸ், HTT-40 மற்றும் துருவ் ஹெலிகாப்டர்!
உலகளவில் நிலைமை மாறி வரும் சூழலில், ஒரு நாட்டின் இறையாண்மையை நிர்ணயிப்பதில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஒரு முக்கிய காரணியாக விளங்குகின்றன.
Published : September 29, 2026 at 9:03 AM IST
தேஜஸ், HTT-40 மற்றும் துருவ்-என்ஜி ஆகியவை இந்திய ராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்டிருப்பது, நாட்டின் வான்வெளி மற்றும் விமானத் துறை சார்ந்த சுயசார்பு ஒரு புதிய கட்டத்தை எட்டியுள்ளதை குறிக்கிறது. இந்த கட்டத்தில், வெறும் விமானங்களை தயாரிப்பதில் இருந்து மாறி, அவற்றின் பின்னணியில் உள்ள பரந்த தொழில்நுட்பச் சூழல் அமைப்பை மேம்படுத்துவதில் இந்திய பாதுகாப்புத் துறை கவனம் செலுத்துவது தெளிவாகிறது.
இறக்குமதி செய்யப்படும் விண்வெளி மற்றும் விமானத் துறை சார்ந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருட்கள் மீதான சார்பு நிலையை குறைக்கவும், உள்நாட்டு நிபுணத்துவத்தை மேம்படுத்தவும் இந்தியா தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், செப்டம்பர் 18 அன்று பெங்களூருவில் உள்ள இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் இந்திய விமானப்படை மற்றும் பவன் ஹன்ஸ் லிமிடெட் என்ற தனியார் நிறுவனத்திற்கு இந்த விமானங்களை வழங்கியது.
பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, பெங்களூருவில் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கே. ராம் மோகன் நாயுடு ஆகியோர் முன்னிலையில், இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் இரண்டு 'தேஜஸ்' இரு இருக்கை கொண்ட பயிற்சி விமானங்கள், மூன்று HTT-40 பயிற்சி விமானங்கள் ஆகியவற்றை இந்திய விமானப்படைக்கும், நான்கு 'துருவ்' அடுத்த தலைமுறை ஹெலிகாப்டர்களை பவன் ஹன்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் வழங்கியது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், உள்நாட்டு வான்வெளி மற்றும் விமான துறைத் திறன், தொழில்நுட்ப தன்னம்பிக்கை மற்றும் சுயசார்பு ஆகியவற்றை நோக்கிய நாட்டின் வளர்ச்சியில் இந்த நிகழ்வு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனை என்று குறிப்பிட்டார். "வான்வெளி மற்றும் விமானத் துறை சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் இந்தியாவை திறன்மிக்கதாகவும், சுயசார்பு கொண்டதாகவும், உலக அளவில் போட்டியிடக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம்" என்றும் அவர் கூறினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு சுயசார்பு என்ற முக்கிய மந்திரத்துடன் செயல்படத் தொடங்கியதிலிருந்து, பாதுகாப்பு துறைக்கான தளவாடங்கள் உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதால், பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியா முறையாக சுயசார்பை நோக்கி நகர்கிறது என்றும் ராஜ்நாத் சிங் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார்.
சுயசார்பை ஊக்குவிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளை பட்டியலிட்ட அவர், "பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் அதே அளவுக்கு வாய்ப்பை, தனியார் துறைக்கும் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது" என்று மேலும் கூறினார்.
இந்த விழாவின் முக்கியத்துவம் 9 விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை ஒப்படைத்ததோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. இந்த மூன்று வகையான விமானங்களும் இந்தியாவின் வான்வெளி மற்றும் விமானத் துறைத் தேவைகளின் வெவ்வேறு பிரிவுகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. அதாவது விமானிகளுக்கான அடிப்படை பயிற்சி மற்றும் முன்னணி போர் விமானங்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி முதல் பயணிகளுக்கான ஹெலிகாப்டர் சேவை வரை இவை பயன்படுகின்றன. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் போது, இவை உள்நாட்டு வான்வெளித் துறை வடிவமைப்பு, மேம்பாடு, உற்பத்தி மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றின் விரிவடைந்து வரும் நோக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.
இரண்டு தேஜாஸ் இரட்டை இருக்கை பயிற்சி விமானங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டது இந்திய விமானப்படைக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த இரட்டை இருக்கை விமானம், விமானிகள் இருவர் ஒரே சமயத்தில் சிறப்பான பயிற்சி பெற வழிவகுக்கும் என மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இது, ஒரே இருக்கை போர் விமானத்தை விட கூடுதல் அம்சங்களை பெற்றுள்ளது. இது பயிற்சி மற்றும் தற்சார்பு ஆகிய இரண்டிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
ஒரு உள்நாட்டு போர் விமான திட்டத்திற்கு, போர் விமானங்களின் தயாரிப்பை விட மேலும் பல அம்சங்கள் தேவைப்படுகின்றன. சாதாரண விமானத்தில் இருந்து மேம்பட்ட போர் விமான செயல்பாடுகளுக்கு மாறும் விமானிகளுக்கு கை கொடுக்க ஒரு உள்நாட்டுப் பயிற்சி கட்டமைப்பும் தேவைப்படுகிறது.
தேஜாஸ் பயிற்சி விமானம் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப உதவும் என கருதப்படுகிறது. இந்திய விமானப்படைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட மூன்று ஹிந்துஸ்தான் டர்போ டிரெய்னர்-40 விமானங்கள், ராணுவ விமானப் போக்குவரத்தின் மற்றொரு முக்கிய அங்கமான விமானிகளின் அடிப்படைப் பயிற்சியை பூர்த்தி செய்கின்றன.
ராணுவ வீரர்களின் அடிப்படை பயிற்சி தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக, HTT-40 ஹெலிகாப்டர் ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நவீன காக்பிட் மற்றும் ஏவியோனிக்ஸ் தொகுப்புடன், டர்போப்ராப் எஞ்சின் மூலம் இயக்கப்படும் இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் அனைத்து விதமான பயிற்சிக்கும் உதவுகிறது. அதாவது வான்வெளி சாகசங்கள், வழக்கமான பயிற்சிகள் உள்ளிட்ட அனைத்துக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அடிப்படை பயிற்சிக்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து விமானங்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டும் என்ற நிலையை இந்த வாகனங்கள் கணிசமாக குறைக்கின்றன.
அடிப்படை பயிற்சி விமானங்கள் தான் ஒரு ராணுவத்தில் விமானிகளின் பயிற்சிக்கு அடித்தளமாக அமைகின்றன. இத்தகைய விமானங்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பது, பராமரிப்பது உள்ளிட்டவற்றில் இந்தியாவால் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும்.
பவன் ஹான்ஸ் நிறுவனத்திற்கு நான்கு துருவ்-என்ஜி ஹெலிகாப்டர்கள் வழங்கப்பட்டது. இதில் மற்றொரு அம்சமும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இது ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு திறன் பாதுகாப்புத் துறை மட்டுமின்றி, தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவது என்ற மிகப் பெரிய வியூகமும் உள்ளது.
பொதுமக்களின் பயணத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட துருவ்-என்ஜி, மேம்படுத்தப்பட்ட கட்டமைப்புகள், நவீன ஏவியோனிக்ஸ் மற்றும் அதிக சக்தி வாய்ந்த எஞ்சினை கொண்டுள்ளது. பயணிகள் போக்குவரத்து, அவசர மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் கடல்சார் தளவாடங்கள் ஆகியவை இதன் உத்தேசிக்கப்பட்ட பணிகளில் அடங்கும்.
இந்தியாவின் உள்நாட்டு சிவில் விமான போக்குவரத்தை பொறுத்தவரை, இந்த ஹெலிகாப்டருக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு அது பயணிகள் பயன்பாட்டில் இணைக்கப்பட்டது ஒரு முக்கிய மைல்கல் என்று சிவில் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கே. ராம்மோகன் நாயுடு குறிப்பிட்டார்.
HTT-40 அடிப்படை விமானிப் பயிற்சிக்கு உதவுகிறது. தேஜாஸ் இரட்டை இருக்கை விமானம் மேம்பட்ட போர் விமான பயிற்சிக்கும் துணை புரிகிறது. துருவ்-என்ஜி ஹெலிகாப்டர், உள்நாட்டு வான்வெளி பாதையை பொதுமக்களுக்கு திறந்து விடுகிறது.
இவை அனைத்தும் சேர்ந்து, ஒரு வான்வெளி சூழலமைப்பு கொண்டிருக்க வேண்டிய திறன்களின் பரந்த தன்மையை விளக்குகின்றன. இந்த சூழலில், ஒரு ஒருங்கிணைந்த விண்வெளி சூழலமைப்பை உருவாக்குவதில், பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் காட்டும் முக்கியத்துவம் குறிப்பிடத்தக்கது.
விமான தயாரிப்பில் உண்மையிலேயே ஒரு போதும் தன்னிறைவை அடைய முடியாது. அவற்றுக்கு அடிப்படையாக விளங்கும் தொழில்நுட்பங்களையும் தொழில்துறைத் திறன்களையும் படிப்படியாக உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்வதும் மிகப் பெரிய சவாலாகும்.
இந்த சவால்களில், விமானம் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் வடிவமைப்பு, இயந்திரங்கள் மற்றும் உந்துவிசை அமைப்புகள், வானூர்தி மின்னணுவியல், விமானக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள், சோதனை மற்றும் சான்றளிப்பு, பராமரிப்பு, பழுதுபார்த்தல் மற்றும் முழுமையான சீரமைப்பு மற்றும் உலகளாவிய சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் ஏற்றுமதி உள்ளிட்டவை அடங்கும்.
இந்த அனைத்து சவால்களையும் விரிவுபடுத்துமாறு, ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனத்தை ராஜ்நாத் சிங் கேட்டுக் கொண்டார். எனவே தான், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் அதிக முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார். ஆனால், அதே சமயம், தற்போதுள்ள உற்பத்தித் திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் மட்டுமே அடுத்த தலைமுறை விமானங்களை உருவாக்கிவிட முடியாது.
தற்போது இல்லாத தொழில்நுட்பங்களில் பணியாற்றுமாறும், அடுத்த பத்தாண்டுகளில் உலகளாவிய வான்வெளி தொழில்நுட்பக் களத்தில் இந்தியாவை ஒரு வலுவான நிலையில் நிலைநிறுத்தக்கூடிய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுமாறும் விஞ்ஞானிகள், பொறியாளர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள், பயிற்சி விமானிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை, பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தினார்.
இது இந்தியாவின் பல்கலைக்கழகங்கள், புத்தொழில் நிறுவனங்கள், ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், பாதுகாப்பு ஆய்வகங்கள் மற்றும் தனியார் வான்வெளி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவத்தை அளிக்கிறது. அரசின் வான்வெளி துறை இலக்குகளை ஹிந்துஸ்தான் உள்ளிட்ட மற்றும் பிற பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் மட்டும் பூர்த்தி செய்ய முடியாது.
தனியார் துறைகளை போட்டியாளர்களாக கருதாமல், ஒத்துழைப்பாளர்களாக கருத வேண்டும் என்றும் கூறினார் ராஜ்நாத் சிங். இது முக்கியமானது. ஏனெனில் ஒரு நவீன வான்வெளி தொழில்துறைக்கு சிறப்பு வாய்ந்த விநியோகஸ்தர்களின் ஒரு பெரிய வலையமைப்பு தேவைப்படுகிறது.
தனியார் நிறுவனங்கள், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் உதிரிபாகங்கள், மென்பொருள், மின்னணுவியல், பொருட்கள், உற்பத்தித் தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சிறப்பு பொறியியல் திறன்களை வழங்க முடியும்.
HTT-40-ன் ஏற்றுமதி திறனை பாதுகாப்பு அமைச்சர் வலியுறுத்துவது, உள்நாட்டு வான்வெளி மேம்பாட்டின் மற்றொரு பரிமாணத்தை சுட்டிக் காட்டுகிறது. இந்திய விமானங்களுக்கான ஆரம்பக்கட்ட சந்தையை உள்நாட்டு தேவை வழங்குகிறது. ஆனால் ஏற்றுமதியானது பெருமளவு உற்பத்தி செலவை குறைத்து, இந்திய உற்பத்தியாளர்களின் சர்வதேச நிலையை வலுப்படுத்தும்.
விமானிகளுக்கான அடிப்படை பயிற்சிக்கான விமானங்களைத் தேடும் நாடுகளுக்கு HTT-40 பெருமளவு பயன்படக்கூடும். அதேவேளை, 'துருவ்' ரக ஹெலிகாப்டர்கள் சர்வதேச சந்தையில் இந்தியாவுக்கு ஏற்கனவே ஒரு நல்ல பெயரை பெற்றுத் தந்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்களை ஒப்படைத்ததில் பல ஆண்டுகள் தாமதம் ஏற்பட்டதாக இந்திய விமானப் படையின் முன்னாள் துணை தளபதி மன்மோகன் பகதூர் சுட்டி க்காட்டினார். "பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சரும் தனது உரையில் இதை குறிப்பிட்டார். அத்துடன் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் பணிகளை உரிய நேரத்தில் நிறைவேற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தையும் அவர் வலியுறுத்தினார்" என்று ஈடிவி பாரத்திடம் தெரிவித்தார் மன்மோகன் பகதூர்.
"பல ஆண்டுகளாகவும் தசாப்தங்களாகவும் ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனத்தின் தாமதத்தால் விமானப்படை பாதிக்கப்பட்டது. இருந்தாலும், இந்த விமானங்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும், இதன் செயல்பாட்டுத் திறனில் உள்ள தாக்கம் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம்" என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
உலகளவில் நிலைமை மாறி வரும் சூழலில், ஒரு நாட்டின் இறையாண்மையை நிர்ணயிப்பதில் பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் ஒரு முக்கிய காரணியாக உள்ளன என்று உதய்பூரை சேர்ந்த 'உசானாஸ் ஃபவுண்டேஷன்' என்ற அமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் அபினவ் பாண்டியா விளக்கினார்.
"தேஜஸ் மற்றும் HTT-40 விமானங்கள் மற்றும் துருவ் ஹெலிகாப்டர்களை ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனம் ஒப்படைத்தது, இந்திய வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையின் உள்நாட்டுமயமாக்கலில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும்" என்று ஈடிவி பாரத்திடம் பாண்டியா கூறினார். "இது நீண்ட காலமாக தாமதமானாலும், இந்த இணைப்பு என்பது ஐந்தாம் மற்றும் ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானங்களின் எதிர்கால வளர்ச்சியை தூண்டும்" என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர் இந்திய ராணுவத்தில் இணைக்கப்பட்டது, வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த லட்சியங்களின் பயணப் பாதையை எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதிலேயே அடங்கியுள்ளது. 'சுயசார்பு' என்பதன் நோக்கம், இறக்குமதி செய்யப்பட்ட விமானங்களுக்கு பதிலாக உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டதை வழங்குவது மட்டுமல்ல. மாறாக, மேம்பட்ட வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் தளங்களை வடிவமைத்தல், மேம்படுத்துதல், தயாரித்தல், சான்றளித்தல், இயக்குதல், பராமரித்தல், நவீனப்படுத்துதல் மற்றும் இறுதியில் ஏற்றுமதி செய்தல் ஆகிய திறன்களை வளர்ப்பதும் இதில் அடங்கும். கடந்த செப்டம்பர் 18 அன்று நடைபெற்ற நிகழ்வு என்பது, அந்த வலையமைப்பில் பல முக்கிய அம்சங்களை பூர்த்தி செய்கிறது.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)