விமானப் போக்குவரத்தில் ஏகபோகம் - இண்டிகோ நெருக்கடி உணர்த்தியது என்ன?
ஒரு விமான நிறுவனத்தின் வணிக மாதிரியைக் காப்பாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தாமல், பயணிகளைப் பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
Published : December 13, 2025 at 1:21 PM IST
-By சி.ஆர். சுகுமார்
இண்டிகோவின் டிசம்பர் 2025 குழப்பம் என்பது வெறும் "தொழில்நுட்பப் பிரச்சனை" மட்டுமல்ல. ஒரு தனியார் விமான நிறுவனத்தை இவ்வளவு பெரியதாக வளர அனுமதித்தால், அந்த நிறுவனம் சந்திக்கும் ஒரு சிறு பிரச்சனை நாடு முழுவதையும் எவ்வாறு பாதிக்கும்? என்பதற்கான ஒரு எச்சரிக்கை. உலகின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாற வேண்டும் என்ற இலக்குடன் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு நாட்டில், எந்தவொரு நிறுவனமும் பயணிகளின் விலை மதிப்பில்லாத நேரம், பணம் மற்றும் பாதுகாப்போடு விளையாட முடியாத வகையில் விதிகளை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
இண்டிகோ பறக்காததால் நாடே ஸ்தம்பித்தது
இந்த மாத தொடக்கத்தில், இண்டிகோ சில நாட்களுக்குள் அதிக எண்ணிக்கையிலான விமான சேவைகளை ரத்து செய்தது. இதனால் நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் விமான நிலையங்களில் சிக்கித் தவித்தனர். குடும்ப நிகழ்ச்சிகள், மருத்துவ அவசரம், வணிக சந்திப்புகள் மற்றும் தேர்வுகளை கூட தவறவிட்டனர். விமானிகளின் புதிய ஓய்வு விதிகள், இண்டிகோவின் விமான அட்டவணைகள் மற்றும் சில விமானங்களில் நடந்து கொண்டிருந்த மென்பொருள் அப்டேட் பணிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முரண்பாடே இதற்கு காரணம்.
நாட்டில் உள்நாட்டு விமானப் பயணிகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோரை இண்டிகோ ஏற்றிச் செல்வதால், அதன் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்ட போது ஏற்பட்ட பயணிகளை சமாளிக்க வேறு எந்த விமான நிறுவனத்தாலும் முடியவில்லை. பல வழித்தடங்களில் விமானக் கட்டணங்கள் விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு கடுமையாக உயர்த்தப்பட்டன. மேலும் இண்டிகோ பறக்கத் தவறினால் தங்களுக்கு மாற்று வழி இல்லை என்பதை சாதாரண பயணிகள் உணர்ந்தனர்.
இந்த நெருக்கடி உணர்த்துவது என்ன?
பல ஆண்டுகளாக, இந்தியாவின் விமானப் போக்குவரத்துத் துறை பிரமாண்டமான கனவுகளுக்கும் திடீர் சரிவுகளுக்கும் இடையே ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது. பல விமான நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன அல்லது திவாலாகிவிட்டன. இதனால் விமான போக்குவரத்துத் துறை சந்தையில் போட்டியாளர்கள் குறைந்து, இண்டிகோவுக்கு மேலும் மேலும் சந்தை ஆதிக்கம் கிடைத்துள்ளது. இண்டிகோ ஒரு எளிய, குறைந்த கட்டணம், அதிக செயல்திறன் கொண்ட மாதிரியைப் பின்பற்றி வளர்ந்தது. அதாவது ஒரே மாதிரியான விமானங்கள், மிக அதிக தினசரி சேவைகள் மற்றும் பணியாளர் திட்டமிடல் ஆகியவற்றை பின்பற்றி வளர்ந்தது. ஆனால் விதிகள் மாறும் போதோ அல்லது சிக்கல்கள் ஏற்படும் போதோ அதனை சமாளிப்பதற்கான வழி வகைகள் இல்லை.
அதே நேரத்தில், விமானிகளுக்கு போதிய பயிற்சி, மேம்படுத்த தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய விமான நிலையங்கள், மேக மூட்டம் அல்லது பனிமூட்டம், தொழில்நுட்பங்களில் ஏற்படும் திடீர் சிக்கல்கள் அல்லது புதிய பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் போன்றவற்றை திட்டமிடுவதில் நாடு போதுமான அளவு முதலீடு செய்யவில்லை. இதன் விளைவாக, ஒரு நிறுவனத்தின் தவறு அல்லது தவறான கணிப்பு முழு அமைப்பையும் சீர்குலைத்து விட்டது என்றே கூறலாம்.
மத்திய அரசின் முதல் நடவடிக்கை
நிலைமையை சமாளிக்க, மத்திய அரசு விமானிகள் பணி மற்றும் ஓய்வு விதிகளின் சில பகுதிகளை தற்காலிகமாக உடனடியாக தளர்த்தியதுடன், இண்டிகோ நிறுவனம் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தது. திடீர் கட்டண உயர்வை கட்டுப்படுத்தவும் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் முயற்சிகள் மேற்கொண்டது. மேலும் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்களால் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தை தாமதமின்றி வழங்குமாறு விமான நிறுவனங்களுக்கு நினைவூட்டியது.
ஆனால், விமான நிறுவனங்களின் அழுத்தத்திற்கு அடிபணிந்து விமானிகளின் ஓய்வு விதிகளைத் தளர்த்தியது அல்லது பலவீனப்படுத்தியது ஒரு தவறான செய்தியை காட்டியது. அதாவது, பெரிய நிறுவனங்கள் சிக்கலில் இருக்கும் போது பாதுகாப்பு விதிகளை திருத்தலாம் என்பது தான் அந்தச் செய்தி. விமானிகளுக்கான நீண்ட நேரப் பணி மற்றும் குறைந்த ஓய்வு ஆகியவை சோர்வின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. இது விமானப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை நேரடியாகப் பாதிக்கிறது என்று விமானிகள் சங்கங்கள் ஏற்கனவே எச்சரித்துள்ளன.
இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஒரு விமான நிறுவனத்தை காப்பாற்றுவதில் கவனம் செலுத்தாமல், பயணிகளைப் பாதுகாப்பதில் உடனடியாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் மூன்று நடவடிக்கைகள் தேவைப்படுகின்றன.
- கட்டணம் மற்றும் இழப்பீட்டை விரைந்த பெற தானியங்கி வசதி: விமான நிறுவனத்தின் தவறால் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டாலோ அல்லது தாமதமானாலோ, பயணிகள் கவுன்ட்டர்கள் அல்லது சேவை மையங்களில் கால் கடுக்க நின்று போராடவோ அல்லது கெஞ்சவோ தேவையில்லாமல், தானாகவே முழுப் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதுடன், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இழப்பீட்டையும் பெற வசதி செய்து தர வேண்டும்.
- அவசரகால செயல் திட்டம்: ஒரு நாளில் ரத்து செய்யப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவைத் தாண்டும் போதெல்லாம், ஒரு நிலையான அவசரகால நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். முக்கியமாக விமான கட்டண உச்சவரம்பு, பிற விமான நிறுவனங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் வசதி மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மாற்று முன்பதிவு வசதி ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
- பாதுகாப்பில் சமரசம் கூடாது: விமானிகளின் ஓய்வு மற்றும் பணி நேர விதிமுறைகளில் செய்யப்படும் தளர்வுகள் மிகக் குறைவாகவும், துல்லியமாக வரையறுக்கப்பட்டதாகவும், கண்டிப்பாகக் காலவரையறைக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும், அது விமான நிறுவனங்களின் லாபத்தைப் பார்க்காமல், பயணிகளின் பாதுகாப்பை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளும் ஒரு தன்னிச்சையான நிபுணர் குழுவால் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
ஏகபோக அபாயத்தைக் குறைக்க வேண்டும்
அடுத்த 2 முதல் 5 ஆண்டுகளில், எந்த ஒரு விமான நிறுவனமும் யாராலும் தடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஏகபோகமாக மாறும் அபாயத்தை மத்திய அரசு குறைக்க வேண்டும்.
வழித்தடவாரியான ஆதிக்கத்தைக் கண்காணித்தல்: பரபரப்பான வழித்தடங்கள் மற்றும் பெரிய விமான நிலையங்களுக்கு, ஒரு விமான நிறுவனம் எத்தனை சேவைகளை வழங்குகிறது என்பதை ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் கண்காணிக்க வேண்டும். மேலும் அது ஏகபோகமாக மாறுவதை அனுமதிக்கக்கூடாது. இதனால் சிறிய மற்றும் புதிய விமான நிறுவனங்களுக்கு ஒரு நியாயமான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
விமான நிறுவனங்களுக்கான கூடுதல் விதிகள்: ஒரு விமான நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசிய அல்லது வழித்தடவாரியான பங்கைக் கடந்தவுடன், அதற்கு கடுமையான விதிகளை விதிக்க வேண்டும். மாற்று விமானிகள் மற்றும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை, புதிய சேவைகளுக்கான சோதனைகள் மற்றும் விதி மாற்றங்களால் திடீர் நெருக்கடிகளை சமாளிக்கும் திறன் உள்ளதா என்பது குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
வலுவான பயணிகள் உரிமைகள் சட்டம்: இந்தியாவில் வெறும் வழிகாட்டுதல்கள் மட்டுமல்லாமல், சட்டத்தில் ஒரு தெளிவான, எளிமையான பயணிகள் உரிமைக் குறியீடுகள் தேவை. இதன் மூலம் பயணிகள் தங்களுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் உண்டு என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம், மேலும் விமான நிறுவனங்கள் சேவைகளை வழங்கத் தவறும் போது ஆன்லைனில் விரைவான தீர்வுகளைப் பெறலாம்.
நீண்ட காலத் திட்டம் எப்படி இருக்க வேண்டும்?
நீண்டகால அடிப்படையில், விமானப் போக்குவரத்துக் கொள்கையானது இந்தியாவின் பொருளாதார லட்சியத்திற்கும் புவியியல் அளவுக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும்.
தேசியத் திறன் திட்டம்: விமான நிலைய விரிவாக்கம், வான்வழிப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு, விமான நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விமானிகளுக்கான பயிற்சி ஆகியவை ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாகச் செயல்படுவதற்குப் பதிலாக, எதிர்காலத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு ஒன்றாக திட்டமிட வேண்டும்.
பயணிகள் பாதுகாப்பில் முதலீடுகள்: நாட்டிற்கு இன்னும் பல பயிற்சி பெற்ற விமானிகள், பொறியாளர்கள் மற்றும் தரைவழிப் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இதற்கு அதிக பயிற்சி நிறுவனங்கள், குறைவான கல்விக் கடன்கள் மற்றும் கடுமையான தரநிலைகள் தேவை, இதன் மூலம் பாதுகாப்பு ஒரு போதும் சமரசத்திற்கு உள்ளாகாது.
இந்தியாவின் தற்போதைய விமானப் பயணிகளுக்கான விதிகள் அதாவது 1934-ம் ஆண்டு விமானச் சட்டம் மற்றும் DGCA வழிகாட்டுதல்களின் படி, ஒரு விமானம் தாமதமானாலோ அல்லது சேவை ரத்து செய்யப்பட்டாலே விமான நிறுவனங்களிடம் இருந்து பயணிகள் அதிகபட்சமாக ரூ.20,000 வரை மட்டுமே இழப்பீடாக பெற முடியும். ஆனால், தற்போதைய சூழலுக்கு இது சரியானதாக இருக்காது. இந்த விதிகள் விமான நிறுவனங்களுக்கு தான் சாதகமாக உள்ளன.
அண்மையில் இண்டிகோ நிறுவனம் ஏற்படுத்திய நெருக்கடியால் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. லட்சக்கணக்கான பயணிகள் வானில் பறக்க முடியாமல் தவித்தனர். இவர்கள் தாங்கள் செலுத்திய கட்டணத்தை உடனடியாக திரும்பப் பெற முடியாமலும், விமான நிலையத்தில் உதவிகள் கிடைக்காமலும் தவித்தனர். அதே நேரத்தில் விமான டிக்கெட் விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்தன. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் இனி ஏற்படாமல் தடுக்க பயணிகளைப் பாதுகாக்க, கடுமையான அபராதங்கள், விரைவான ஆன்லைன் புகார் தீர்வுகள் மற்றும் ஒரு சிறப்புப் பயணிகள் ஆணையம் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ஒரு முழுமையான சட்டம் நமக்குத் தேவை.
இந்த நெருக்கடியை மனதில் வைத்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில் இது போன்ற சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகிவிடும். எனவே, மத்திய அரசால் உடனடியாக ஒரு விமானப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பை உருவாக்கினால், அதில் பயணிகள் மதிக்கப்படுவார்கள், சமரசமில்லாத பாதுகாப்பு இருக்கும். மேலும் எந்த ஒரு தனியார் நிறுவனமும் வானத்தையும்—பொருளாதாரத்தையும்—பிணையாக வைத்திருக்க முடியாது.
பூமியின் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாற விரும்பும் ஒரு நாடு, தனது வானத்தை தனியார் ஏகபோகங்களால் இயக்க முடியாது. இண்டிகோவின் இந்தத் தோல்வி, விமான போக்குவரத்து நிர்வாகத்தில் ஒரு முக்கியமான தருணமாகக் கருதப்பட வேண்டும்.
இந்த நெருக்கடியைப் பயன்படுத்தி மத்திய அரசு பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை, பயணிகளின் வசதிகள் மற்றும் போட்டிக்கு உகந்த ஒரு விமானப் போக்குவரத்துச் சூழலை உருவாக்க வேண்டும். அப்போது தான், இந்தியா பொருளாதார லட்சியங்களுக்குத் தகுதியான ஒரு விமானப் போக்குவரத்து கட்டமைப்புடன் இருக்க முடியும். அதை விட்டு விட்டு ஏகபோகம் காட்டும் நிறுவனத்தைப் பாதுகாக்க முயன்றால் விளைவு இன்னும் மோசமானதாக இருக்கும்.
(கட்டுரையாளர், தி எகனாமிக் டைம்ஸின் முன்னாள் மூத்த ஆசிரியர் மற்றும் தெலங்கானா உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்)