வருங்கால போர்க்களத்தின் முடிவை தீர்மானிக்க போகும் மென்பொருள்
ட்ரோன் என்பது கண்ணுக்குத் தெரியும் ஒரு இயந்திரம். ட்ரோன்களை பார்க்க மென்பொருட்களே ராணுவத்திற்கு உதவியாக இருக்கின்றன.
Published : June 23, 2026 at 3:21 PM IST
போர்களில் ட்ரோன்களின் பங்கு என்ன? என்பதை அண்மையில் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே நடைபெற்ற போர் வெளிப்படையாக இந்த உலகிற்கு காட்டி விட்டது. விலை உயர்ந்த பீரங்கிகள், டாங்கிகள், ரேடார்கள், போர்க் கப்பல்கள், விமானங்கள் உள்ளிட்டவற்றை இந்த விலை குறைந்த ட்ரோன்கள் தாக்கி அழித்திருக்கின்றன. திடீரென்று வந்து தாக்கும் கொரில்லா போர் முறையை பின்பற்றும் ட்ரோன்கள் இன்றைய போர்களில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி விட்டன.
இதன் அர்த்தம் டாங்கிகள், பீரங்கிகள், விமானங்கள் அல்லது கப்பல்கள் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம் குறைந்துவிட்டது என்பதல்ல. உண்மை என்னவென்றால், பார்க்கக் கூடிய எதையும் எளிதில் தாக்கக் கூடிய ஆற்றலுடன் ட்ரோன்கள் விளங்குகின்றன. போர்களில் உயிர் பிழைப்பது என்பது தப்பி ஓடுவது, மறைந்து கொள்வது, எதிரிகளை சிதறி ஒட வைப்பது, மின்னணுப் பாதுகாப்பு, எதிரிகளின் கண்களில் மண்ணை தூவுவது மற்றும் விரைந்து செயல்படுவது போன்றவற்றை தான் போர்க்களம் என்பது இப்போது வெளியுலகிற்கு தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது. ஆனால், கண்ணுக்குத் தெரிவது மட்டுமே போர்களில் வெற்றி பெற்று தராது.
போர்களில் உண்மையான சவால் என்ன?
ஒவ்வொரு ட்ரோனும் தரவுகளை உருவாக்கி தருகிறது. செயற்கைக்கோள்கள், ரேடார்கள், ரோந்துப் படைகள், மின்னணுப் போர் பிரிவுகள், மனிதவளம், தகவல் இடைமறிப்புகள் மற்றும் திறந்த மூலத் தரவுகளும் அவ்வாறே செய்கின்றன. நவீன ராணுவங்களுக்கு தகவல் பற்றாக்குறை என்பது இல்லை. அவர்களுக்கு தகவல்கள் வந்து குவிந்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஒரு ட்ரோன் சாலையின் அருகே செல்லும் வாகனங்களைக் காட்டும். ஒரு படைப் பிரிவின் தடங்களைப் பற்றி தெரிவிக்க கூடும். ஒரு ரேடாரின் செயல்பாட்டை கண்டறியக்கூடும். ஒரு செயற்கைக்கோள் படம் புதிய நடமாட்டத்தை மட்டுமே காட்டக் கூடும்.
தனித்தனியாக பார்த்தால், இவை அனைத்தும் சிதறி கிடக்கும் தகவல்களாகும். இருப்பினும், இடம், நேரம் மற்றும் சூழல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அவை ஒன்றாக இணைக்கப்படும் போது தான் அவற்றின் உண்மையான முக்கியத்துவம் தெரிகிறது.
இதுவே உளவுத் தகவல் ஒருங்கிணைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. எளிமையாக சொல்ல வேண்டுமானால், என்ன நடக்கிறது? ஏன் நடக்கிறது? அடுத்து என்ன நடக்கக் கூடும்? என்பது பற்றிய தெளிவான பார்வையை உருவாக்க, வெவ்வேறு பிரிவுகளில் இருந்து வரும் உள்ளீடுகளை ஒன்றிணைப்பதே இதன் பொருள்.
ட்ரோன் போன்ற ஒரு சென்சாரிலிருந்து வரும் தகவல், நிலப்பரப்பு, முந்தைய நடவடிக்கைகள், எதிரியின் போர் நிலை, மின்னணு சமிக்ஞைகள் மற்றும் தரைவழி தகவல்களுடன் இணைக்கப்படும் வரை வெறும் காணொளியாக மட்டுமே இருக்கும். ஒரு ரோந்துப் படையின் அறிக்கை, புவிசார் குறிப்பு செய்யப்படும் வரை வெறும் உரையாக மட்டுமே இருக்கும். ஒரு ரேடார் உமிழ்வு, ஒரு படைப்பிரிவு, இடம், நேரம் மற்றும் செயல்பாட்டு முறை ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்படும் வரை வெறும் சமிக்ஞையாக மட்டுமே இருக்கும். சிதறிய உள்ளீடுகளை ராணுவப் பொருளாக மாற்றுவது இந்த ஒருங்கிணைப்பு தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மென்பொருளின் முக்கியத்துவம் என்ன?
ஒரு ட்ரோன் கண்காணிக்கலாம். சமிக்ஞைகளை அனுப்பலாம். தகவல் தொடர்புகளைத் தடுக்கலாம் அல்லது ஒரு இலக்கைத் தாக்கலாம். சென்சார்கள், ராணுவ தளபதிகள் மற்றும் ஆயுதங்களை ஒரே புள்ளியில் இணைக்கும் மென்பொருளில் தான் அனைத்தும் உள்ளன. இந்த மென்பொருள் முக்கியமான மூன்று பணிகளை மேற்கொள்கிறது.
- ட்ரோன் மூலம் செயற்கைக்கோள் படங்கள், ரேடார் உள்ளீடுகள், மின்னணு தகவல்கள், ரோந்துப் படைகளின் அறிக்கைகள் மற்றும் கடந்த கால பதிவுகளை ஒன்றிணைக்கலாம்.
- வழக்கமான நடமாட்டத்தை அச்சுறுத்தல் நடவடிக்கையிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிய இது உதவுகிறது. ஒரு புதிய சாலை, வாகன அணிவகுப்பு, ஒரு பகுதியில் உள்ள கூடாரங்கள் அல்லது தகவல் தொடர்பு சமிக்ஞை ஆகியவை ஒரு பெரிய வடிவமைப்புடன் பொருந்துகின்றனவா? என்பதை இது காட்டுகிறது.
- படைகளின் செயல்பாட்டை விரைவுபடுத்துகிறது. இலக்கு உறுதிசெய்யப்பட்டதும், இம்முறை பல்வேறு வழிமுறைகளைப் பரிந்துரைக்கவும், சுடுபவருக்கு தகவல்களை வழங்கவும், தாக்குதலுக்குப் பிந்தைய மதிப்பீட்டிற்கு உதவ முடியும்.
ட்ரோன் என்பது கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு இயந்திரம். ட்ரோன்களை பார்க்க உதவுவதே மென்பொருள். உக்ரைனின் 'டெல்டா' (Delta) என்ற பாதுகாப்பு அமைப்பு செயல்பட்டு வருகிறது. இது தகவல்களை ஒருங்கிணைப்பது, திட்டமிடலுக்கு உதவுவது, தகவல் பரிமாற்றத்தை சாத்தியமாக்குவது மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு பொதுவான கண்ணோட்டத்தை உருவாக்குவது ஆகிய முக்கியமான பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஒரு போர்க்கள மேலாண்மை அமைப்பாகும்.
தரவுகளிலிருந்து முடிவு வரை
போர்க்களத்தில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது 'புலனாய்வுத் தகவல்களை ஒருங்கிணைப்பது' (intelligence fusion) ஆகும். இதன் நன்மைகள் வருமாறு:
- ஒரு தளபதி பல்வேறு உளவு அறிக்கைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து காத்திருக்க வேண்டியதில்லை.
- ஒரு ஆதாரம் தவறாக இருக்கலாம்.
- இது பிழைகளைக் குறைக்கிறது. கடந்த கால நடவடிக்கைகள், நிலப்பரப்பு மற்றும் தகவல் தொடர்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பது தவறான முடிவுகளை தடுக்கலாம்.
- ஒரு இலக்கின் அடையாளம், செயல்பாடு, நேரம், மதிப்பு மற்றும் ஆபத்து ஆகியவற்றை நிறுவ ஒருங்கிணைப்பு உதவுகிறது.
- என்ன பார்க்கப்பட்டது? அது எவ்வாறு விளக்கப்பட்டது? மற்றும் ஏன் ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது? என்பதை அது காட்டுகிறது. ஒருங்கிணைப்பு, தளபதிகளுக்கு சூழலுடன் கூடிய வேகத்தை அளிக்கிறது.
தன்னாட்சி அமைப்புகளுக்கு கட்டுப்பாடு அவசியம்
தன்னாட்சி ஆயுத அமைப்பு என்பது, செயல்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு, மனிதர்களின் கூடுதல் தலையீடு ஏதுமின்றி இலக்குகளை தேர்ந்தெடுத்து தாக்கக் கூடிய ஒரு அமைப்பாகும். ஆயுதங்களுக்கான இலக்குகளை கண்டறிதல், வகைப்படுத்துதல், முன்னுரிமை அளித்தல் மற்றும் ஒதுக்குதல் ஆகியவற்றில் மென்பொருளின் உதவி அவசியமாகிறது. மேலும், இலக்கைக் கண்டறிவதற்கும் தாக்குவதற்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தைக் குறைக்கவும் இது உதவுகிறது.
இருப்பினும், பின்வரும் காரணங்களுக்காக மனிதனின் பங்களிப்பும் அவசியம்.
- ஒரு இயந்திரம் ஒரு வாகனத்தைக் கண்டறியலாம். ஆனால், அதன் அருகே பொதுமக்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா? என்பதை அதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போகலாம்.
- அந்த மென்பொருளானது எதிரிகளின் சரணடைதல், ஏமாற்றுதல் உள்ளிட்டவற்றை புரிந்து கொள்ளாமல் போகலாம்.
இந்தியாவுக்கு ஒருங்கிணைப்பு - மைய அணுகுமுறை தேவை
உண்மையான கட்டுப்பாட்டுக் கோட்டைக் கண்காணிக்க இந்தியாவுக்கு ட்ரோன்கள் தேவை. அவை சுமந்து செல்ல வெடிமருந்துகள் தேவை. இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் கடற்படைக்கு ட்ரோன்கள் தேவை. நிலப்பரப்பில் ராணுவத்திற்கு ட்ரோன்கள் தேவை. மேலும், தளங்கள், ரேடார்கள், வெடிமருந்து கிடங்குகள், ராணுவ வாகன போக்குவரத்து உள்ளிட்டவற்றை பாதுகாக்க ட்ரோன் எதிர்ப்பு அமைப்புகளும் தேவை.
ஆனால் ட்ரோன் மூலம் தகவல்களைப் பெறுவது முதல் படி மட்டுமே. ட்ரோன்கள், செயற்கைக்கோள்கள், ரேடார்கள், ரோந்து அறிக்கைகள், உளவுத் தகவல்கள் உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து வரும் தரவுத்தளங்கள் உள்ளீடுகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இந்தியாவுக்கு தேவை.
சீன இதில் முனைப்பு காட்டுவது ஏன்?
ஒருங்கிணைப்புச் சவால் மிகவும் அவசரமானது. இமயமலைப் போர்க்களம் ஒரு தட்டையான டிஜிட்டல் வரைபடம் அல்ல. நிலப்பரப்பு தான் இயக்கத்தை தீர்மானிக்கிறது. பள்ளத்தாக்குகள் அணுகுவழிகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. பருவநிலை மாற்றம் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது. அதிக உயரம் ட்ரோன்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், ராணுவ வாகனங்கள் மற்றும் படைகளை பாதிக்கிறது.
சீனாவின் மக்கள் விடுதலை ராணுவம் செயற்கைக்கோள்கள், ட்ரோன்கள், ஏவுகணைகள், சைபர், மின்னணுப் போர் மற்றும் தகவல் செயல்பாடுகளை இணைத்துள்ளது. யார் முதலில் கண்டறிகிறார்கள்? யார் முதலில் புரிந்து கொள்கிறார்கள்? யார் முதலில் சீர்குலைக்கிறார்கள்? மற்றும் யார் முதலில் தாக்குகிறார்கள்? என்பதைப் பொறுத்தே இந்தப் போட்டி அமையும்.
இங்கு தான் உளவுத் தகவல் ஒருங்கிணைப்பு ஒரு போர்த்திறனாக மாறுகிறது. இது தளபதிகள் மாற்றங்களை முன்கூட்டியே கண்டறிய உதவுகிறது. இது காலப்போக்கில் ஏற்படும் வடிவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. இது நிச்சயமற்ற தன்மையைக் குறைக்கிறது. தகவல் தொடர்புகள் சீர்குலையும் போது, இது பரவலாக்கப்பட்ட கட்டளைக்கு ஆதரவளிக்கிறது.
தளபதிகள், தலைமை தளபதியின் நோக்கத்திற்குள் செயல்படக் கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இலக்கு நகரக்கூடும், சமிக்ஞை மறைந்துவிடக் கூடும் அல்லது எதிரி முதலில் தாக்கக்கூடும் என்ற நிலையில், மெதுவான அனுமதிக்கு அவர்கள் காத்திருக்க முடியாது.
இந்திய பாதுகாப்பு துறையின் தேவை என்ன?
இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தேவை இப்போது தெளிவாக உள்ளது. ட்ரோன்களின் எண்ணிக்கை முக்கியம். ஆனால் உளவுத் தகவல் ஒருங்கிணைப்பும் மென்பொருள் இறையாண்மையும் அதை விட முக்கியம். இந்தியா, ராணுவ மென்பொருள் மற்றும் உளவுத்துறை ஒருங்கிணைப்பை முக்கியமானதாக கருத வேண்டும். அது ஒரு பாதுகாப்பான தரவு கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். அது ராணுவத்திற்கென பிரத்யேகமான செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளை உருவாக்க வேண்டும். அது சீர்குலைந்த தகவல் தொடர்பு மண்டலங்களுக்காக எட்ஜ்-கம்ப்யூட்டிங் திறனை உருவாக்க வேண்டும். இது ஜிபிஎஸ் உதவியற்ற மற்றும் நேவிக் ஆதரவுடைய வழி செலுத்தலை வலுப்படுத்த வேண்டும். இது இந்திய கள சூழல்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்புகளைச் சோதிக்க வேண்டும்.
அடுத்த போரும் வீரர்களால் தான் நடத்தப்படும். தைரியம், தலைமைத்துவம், தளவாட மேலாண்மை மற்றும் மன உறுதி ஆகியவை முக்கியமானதாக இருக்கும். ஆனால் வீரர்கள், மென்பொருளால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு போர்க்களத்திற்குள் போரிடுவார்கள்.
ட்ரோன்கள் கண்களையும் பரந்த பார்வையையும் வழங்கும். நுண்ணறிவு ஒருங்கிணைப்பு புரிதலை வழங்கும். அந்தப் புரிதல் எவ்வளவு விரைவாக செயலாக மாறுகிறது என்பதை மென்பொருள் தீர்மானிக்கும்.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)