சிறு அணு உலைகள்: 100 ஜிகாவாட் திறனை நோக்கிய இந்தியாவின் பயணம்
சர்வதேச அணுசக்தி முகமை 2000-ல் சிறு அணு உலைகள் வளர்ச்சியை அதிகாரப்பூர்வமாக கண்காணிக்க தொடங்கியது. அப்போது பல நாடுகள் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக இதனை கருதின.
Published : June 4, 2026 at 11:49 AM IST
- By ஒய். சீனிவாஸ்
அண்மையில் இயற்றப்பட்ட சாந்தி மசோதா 2025, இந்தியாவின் அணுசக்தி துறையின் ஒரு மிக முக்கிய பரிணாம வளர்ச்சியை காட்டுகிறது. சிறு அணு உலைகள் (Small Modular Reactors) நாட்டின் எரிசக்தி எதிர்காலத்திற்கான ஒரு முக்கிய தொழில்நுட்பமாக உருவெடுக்க தயாராகி விட்டன. டிசம்பர் 2025-ல் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலை பெற்ற இந்த சட்டம், 1962-ஆம் ஆண்டின் அணுசக்தி சட்டத்தையும், 2010-ஆம் ஆண்டின் அணுசக்தி பாதிப்பு பொறுப்பு சட்டத்தையும் ரத்து செய்கிறது. இதன் மூலம், சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு முதன்முறையாக அணுசக்தி துறையை தனியார் பங்களிப்பிற்கு திறந்து விட்டுள்ளது.
சிறு அணு உலைகள் என்றால் என்ன?
சிறு அணு உலைகள் என்பவை, பல பத்தாண்டு கால அணுசக்தி பொறியியல் அனுபவத்திலிருந்து உருவான அணுசக்தி தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஆகும். இந்த கருத்து 2000-களின் முற்பகுதியில் பரவலாக பிரபலம் அடைந்திருந்தாலும், இதன் தொடக்கம் 1950 மற்றும் 1960-களில் உருவாக்கப்பட்ட கடற்படை அணுசக்தி உந்துவிசை அமைப்புகளில் இருந்து ஆரம்பிக்கின்றன.
சர்வதேச அணுசக்தி முகமை (IAEA) 2000-ம் ஆண்டில் சிறு அணு உலைகள் வளர்ச்சியை அதிகாரப்பூர்வமாக கண்காணிக்க தொடங்கியது. அந்த காலகட்டத்தில் பல நாடுகள் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக சிறு அணு உலைகள் அமைக்க தொடங்கின. "சிறு அணு உலை" என்ற சொல், பொதுவாக 300 மெகாவாட் வரையிலான மின் உற்பத்தி திறன் கொண்ட மேம்படுத்தப்பட்ட அணு உலைகளை குறிக்கிறது.
இது வழக்கமான அணுமின் நிலையங்களின் திறனில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பங்கை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். 2011-ம் ஆண்டு ஜப்பானின் ஃபுகுஷிமா பேரழிவிற்குப் பிறகு சிறு அணு உலைகளுக்கான அவசியம் வேகமெடுத்தது. அணுசக்தி நிபுணர்கள், மனிதனின் அன்றாட உழைப்பு தேவையில்லாத தனிச்சையாக இயங்கக் கூடிய செயல்திறன் மிக்க இயந்திரங்களை பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் இதில் வெற்றிகரமாக இணைத்தனர்.
சிறு அணு உலை அமைக்க எவ்வளவு செலவாகும்?
தொழில்நுட்ப கண்ணோட்டத்தில், சிறு அணு உலைகள் அவற்றின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான முறைகளில் வழக்கமான அணு உலைகளிலிருந்து மிகப் பெரிய அளவில் வேறுபடுகின்றன. பெரும்பாலான சிறு அணு உலைகள் 50 முதல் 300 மெகாவாட் வரை மின் உற்பத்தி திறன் கொண்டவை. வழக்கமான அணு உலைகளுடன் ஒப்பிடும் போது இது ஏராளமான நன்மைகளையும், அதே சமயம் பெரும் சவால்களையும் ஒருங்கே கொண்டுள்ளது.
ஒரு சிறு அணு உலை அமைக்க பொதுவாக மூன்று முதல் ஆறு பில்லியன் டாலர்கள் வரை செலவாகும். அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் சுமார் 25 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஆகும். இது மற்ற வழக்கமான அணு உலை திட்டங்களை விட கிட்டதட்ட 20 முதல் 30 சதவீதம் வரை குறைவு என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சிறு அணு உலைகளின் தொலைநோக்குப் பார்வை
இந்தியாவின் தொலைநோக்குப் பார்வை கண்ணோட்டத்தில், சிறு அணு உலைகள் நாட்டின் எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சித் தேவைகளுடன் ஒத்துப் போகின்றன. 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் 100 ஜிகாவாட் அணுசக்தி திறனை எட்டுவதை இந்தியா இலக்காக கொண்டுள்ளது. இதற்காக, சிறு அணு உலைகள் மூன்று குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காக வடிவமைக்கப்படுகின்றன.
தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லாத பெரிய நிலக்கரி ஆலைகளை மறுபயன்பாடு செய்தல், எஃகு மற்றும் சிமெண்ட் போன்ற அதிக மின்ஆற்றல் தேவைப்படும் தொழில்களுக்கு தேவையான மின்சாரத்தை வழங்குதல் மற்றும் மின் கட்டமைப்பு இணைப்பு வசதிகள் இல்லாத தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் மின்சாரம் வழங்குதல். இவை தான் சிறு அணு உலைகள் அமைப்பதற்கான தொலைநோக்கு பார்வையாகும்.
இந்தியாவின் பன்முகப் புவியியல் அமைப்பு, பாரம்பரிய பெரிய அணு உலைகள் நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லாத சூழ்நிலைகளை உருவாக்குகிறது. ஆனால் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் மின்சார தேவை மிக முக்கியமானதாக உள்ளது. 55 முதல் 200 மெகாவாட் திறன் கொண்ட சிறு அணு உலைகள், குறிப்பிட்ட துறைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதோடு, கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தை கணிசமாக குறைக்கும்.
சிறு அணு உலைகள் அமைப்பது எளிதானதா?
சாந்தி மசோதா பல வழிமுறைகள் மூலம் சிறு அணு உலைகளை அமைப்பதை எளிதாக்குகிறது. அணுசக்தி செறிவூட்டல், மறுசுழற்சி மற்றும் கனநீர் உற்பத்தி போன்ற முக்கியமான செயல்பாடுகளை அரசு தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்து கொள்ளும் அதே வேளையில், ஆலை செயல்பாடுகள், மின் உற்பத்தி, தளவாட உற்பத்தி போன்றவற்றில் தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்க இது அனுமதி அளிக்கிறது.
இந்த சட்டம், முதலீட்டாளர்களுக்கான நிதித் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது. இதுவரை இருந்த நிதி நிச்சயமற்ற தன்மையை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறது.
இந்த மசோதா, அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தை வழங்குகிறது. இதன் மூலம், அதனை ஒரு நிர்வாக அமைப்பிலிருந்து, தெளிவான சட்ட அதிகாரம் மற்றும் நாடாளுமன்றப் பொறுப்புடன் கூடிய ஒரு சுதந்திரமான ஒழுங்குமுறை அமைப்பாக மாற்றுகிறது. இது முதலீட்டாளர்களிடம் நம்பிக்கையை பெறுவதற்கும் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களின் கூட்டாண்மையை பெறுவதற்கும் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தின் பங்கு
இந்தியாவின் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் மூன்று வகையான சிறு அணு உலைகளை உருவாக்கி வருகிறது. ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கான 200 மெகாவாட் சிறு அணு உலை, 55 மெகாவாட் சிறு அணு உலை மற்றும் 5 மெகாவாட் வெப்ப உயர்-வெப்பநிலை வாயு-குளிரூட்டப்பட்ட உலை ஆகியவற்றை பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் உருவாக்கி வருகிறது. 2033-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஐந்து சிறு அணு உலைகள் அமைப்பதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், சிறு அணு உலைகள் அமைக்கும் திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு சுமார் 2.5 பில்லியன் டாலரை ஒதுக்கியுள்ளது. மகாராஷ்டிராவின் தாராபூரில் முதன்மை அலகுகள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன.
சிறு அணு உலைகளால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
சிறு அணு உலைகளின் செலவு குறித்து உலகளாவிய சந்தேகங்கள் உள்ள போதிலும், இந்தியாவின் உற்பத்தித் திறன் மற்றும் குறைந்த தொழிலாளர் செலவு ஆகியவை நிறைய நன்மைகளை வழங்கக் கூடும். இந்த அணுகுமுறை 'மேக் இன் இந்தியா' திட்டத்துடன் ஒத்துப் போகின்றன. மேலும் இது இந்தியாவை ஒரு சிறு அணு உலை தொழில்நுட்ப ஏற்றுமதியாளராக நிலை நிறுத்தக்கூடும்.
டாடா பவர், ரிலையன்ஸ், அதானி, ஜே.எஸ்.டபிள்யூ எனர்ஜி மற்றும் நவீன் ஜிண்டால் குழுமம் போன்ற முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் சிறு அணு உலைகள் அமைக்க ஆர்வம் காட்டத் தொடங்கியுள்ளன. அதானி குழுமம், 1.6 ஜிகாவாட் திறன் கொண்ட எட்டு 200 மெகாவாட் அலகுகளுக்கான திட்டங்களை தொடங்கப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. அதிக மின்சாரம் தேவைப்படும் தொழில்களுக்கு, சொந்த சிறு அணு உலை முறையானது மிகப் பெரிய வரப்பிரசாதமாக கருதப்படுகிறது.
சாந்தி மசோதாவில் தொடக்கத்தில் விநியோகஸ்தர் பொறுப்பு நீக்கப்பட்டதால் சர்ச்சை ஏற்பட்டது. ஆனால் இது முன்னர் இந்தியாவின் அணுசக்தி துறையுடன் செயல்பட மறுத்த சர்வதேச தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை தற்போது ஈர்க்கக்கூடும். இது மேம்பட்ட அணு உலை வடிவமைப்புகள் மற்றும் உற்பத்தி முறைகளுக்கான அணுகலை எளிதாக்கி, சிறு அணு உலை அமைப்பதில் சர்வதேச அளவில் இந்தியாவை முன்னிலைப்படுத்தும்.
சிறு ரயில் பாதைகளை மின்சார உற்பத்திக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகளுக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். 5 மெகாவாட் சிறு அணு உலை திட்டங்கள் மூலம் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி, கடலோரப் பகுதிகளில் கடல்நீரை குடிநீராக்குதல், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தரவு மையங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குதல் போன்றவற்றை மேற்கொள்ள முடியும்.
ரயில்வே துறை தற்போது மின்மயமாக்கல் பணிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதற்கு சிறு அணு உலைகள் பெருமளவில் கை கொடுக்கும். மின்சார இறக்குமதி சார்பை கணிசமாக குறைத்து, எரிசக்தி பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும். இந்த வெற்றிகரமான செயல்பாடு, வளரும் நாடுகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்கும் ஒரு தொழில்நுட்ப சக்தியாக இந்தியாவை நிலைநிறுத்தும் என்று நம்புவோம்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இங்கு கூறப்பட்டுள்ளவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் நிலையை பிரதிபலிக்கவில்லை)