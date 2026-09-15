வளைகுடாவில் நீடிக்கும் நெருக்கடி: புதிய தூதரக பாதையை திறக்குமா அபுதாபி இளவரசர், ஈரான் அதிபர் சந்திப்பு?
புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற சந்திப்பை நல்லிணக்க ராஜதந்திரத்தை காட்டிலும் நம்பிக்கை மேலாண்மை ராஜதந்திரமாகவே கருத வேண்டும்.
Published : September 15, 2026 at 3:17 PM IST
அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த உறவுகள் கடுமையான நெருக்கடியில் உள்ள சூழலிலும், ஈரான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை பொறுத்தவரை, புவியியல் அமைப்பு காரணமாக படைகளை விலக்கிக் கொள்வது ஒரு கடினமான காரியமாகும். எனவே, தொடரும் மேற்கு ஆசிய மோதலுக்கு மத்தியில் தூதரக தொடர்புகளை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க மேற்கொள்ளும் ஒரு முயற்சியாக, பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த சனிக்கிழமை புதுடெல்லியில் அபுதாபி பட்டத்து இளவரசர் ஷேக் காலித் பின் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் மற்றும் ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷெஷ்கியன் ஆகியோருக்கு இடையே நடைபெற்ற சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
"இந்தச் சந்திப்பின் போது, அபுதாபி இளவரசர் மற்றும் ஈரான் அதிபர் ஆகியோர் பரஸ்பர நலன் சார்ந்த பல முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதித்தனர்" என்று அபுதாபி அரசு தெரிவித்துள்ளது.
"மேலும், இரு நாடுகளில் உள்ள மக்களின் அமைதியான வாழ்க்கை மற்றும் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தும் அதே வேளையில், பதற்றங்களை தணிப்பதற்கும், நட்புரீதியிலான உறவுகளை வலுப்படுத்துவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளை அதிகரிப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் வலியுறுத்தினர்" என்றும் அபுதாபி அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வளைகுடாப் பாதுகாப்பு, கடல்சார் போக்குவரத்து, வர்த்தகம் மற்றும் எரிசக்தி ஆகியவற்றில் ஈரானும், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இடையே ஏற்கனவே பலவீனமாக உள்ள உறவு மேலும் மோசமடையாமல் இருப்பதற்காக நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மாறக் கூடும்.
இந்த சந்திப்பு நடைபெற்ற காலகட்டம் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஈரான் தனது நிலப்பரப்பை தாக்கியதாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் குற்றம் சாட்டி வருகிறது. மேலும், ஆகஸ்ட் 31 அன்று, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கடல் எல்லைக்குள் ஈரான் ஆளில்லா விமான தாக்குதலையும் நடத்தியது. இந்த தாக்குதல் சம்பவத்திற்கு ஈரானே பொறுப்பு என்று அபுதாபி கூறி வருகிறது. இது போன்ற தாக்குதல்களை உடனடியாக நிறுத்தவும் வலியுறுத்தி வருகிறது. இந்த சூழலில் இந்த சந்திப்பு நடந்துள்ளது.
ஈரானின் இது போன்ற தாக்குதல் பல தசாப்தங்களாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நிலவி வந்த நம்பிக்கையை தகர்த்து விட்டதாகவும், நம்பிக்கையை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப பல ஆண்டுகள் அல்லது பல தசாப்தங்கள் கூட ஆகலாம் என்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தூதரக ஆலோசகர் அன்வர் கர்காஷ் செப்டம்பர் 7 அன்று கூறியிருந்தார்.
இந்த சூழலில், ஷேக் காலித் மற்றும் பெஷேஷ்கியன் இடையேயான சந்திப்பு, கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு உறவை மீண்டும் சீரமைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பு புதுடெல்லியில் நடைபெற்றது என்பதே ராஜதந்திரரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்றது.
மேற்கு ஆசிய மோதல் தொடர்பாக பிரிக்ஸ் அமைப்பு பல்வேறு கவலைகளை தெரிவித்த ஒரு தருணத்தில், இந்தியா அதன் 18-வது உச்சி மாநாட்டை நடத்தியது. ஈரான் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஆகிய இரண்டும் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும், மோதல் தீவிரமடைந்ததால் அவற்றின் நிலைப்பாடுகள் வேறுபட்டிருந்தன. மாநாட்டின் நிறைவாக வெளியிடப்பட்ட கூட்டுப் பிரகடனம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் பிரிக்ஸ் உறுப்பு நாடுகள் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டன. குறிப்பாக, மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் பதற்றம் ஒருமித்த கருத்தை எட்டுவதில் பெரும் தடையாக இருந்தன.
கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்த போதிலும், இறுதியில் ஒரு கூட்டுப் பிரகடனம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. இது, முரண்பட்ட நலன்களைக் கொண்ட நாடுகள் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான ஒரு தளமாக பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு இருந்ததை காட்டுகிறது.
எனவே, ஷேக் காலித் மற்றும் பெசெஷ்கியன் இடையிலான சந்திப்பு ஒரு பரந்து விரிந்த ராஜதந்திர சூழலின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது. இருதரப்பு நம்பிக்கை மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், வளைகுடா நாடுகள் மற்றும் ஈரான் இடையிலான முக்கியமான தகவல் தொடர்பு பாதையை தக்க வைக்க புதுடெல்லி ஒரு நடுநிலையான பன்முகத்தன்மை கொண்ட தளத்தை வழங்கியது என்றே கூறலாம்.
இருப்பினும், இந்த சந்திப்பை ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் ஈரான் இடையே உடனடியாக ஒரு நட்புறவு மலர்வதற்கான சான்றாகக் கருதக் கூடாது.
டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச ஆய்வுகள் பள்ளியில் உள்ள மேற்கு ஆசிய ஆய்வுகள் மையத்தின் இணைப் பேராசிரியரான முதாசிர் குமார், "ஆனால் இது நிச்சயமாக மிக முக்கியமான, குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நிகழ்வாகும். ஏனெனில், பிப்ரவரியில் போர் தொடங்கியதில் இருந்து, ஐக்கிய அரபு அமீரக அரசின் உயர் மட்டப் பிரதிநிதியான அபுதாபியின் பட்டத்து இளவரசரும், இஸ்லாமியக் குடியரசான ஈரானின் அதிபரும் நேருக்கு நேர் சந்தித்து, பரஸ்பர முயற்சிகளுக்கு ஒப்புக் கொண்டது இதுவே முதல் முறை என்று கருதுகிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் பேசிய அவர், "வளைகுடாப் பகுதியில் நிலவும் சிக்கலைத் தீர்ப்பதிலோ அல்லது அதற்கான தீர்வை நோக்கிய செயல்முறையை தொடங்குவதிலோ பிரிக்ஸ் அமைப்பு ஒரு பங்கு வகிக்க முடியும் என்பதை இது காட்டுகிறது. அதே வேளையில், இது எவ்வாறு முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும் அல்லது அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து ஊகிக்க விரும்பவில்லை. நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால் இது நிச்சயமாக மிக மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு" என்றும் அவர் கூறினார்.
இறையாண்மை, நாடுகளின் பாதுகாப்பு, கப்பல் போக்குவரத்திற்கான சுதந்திரம் மற்றும் தாக்குதல்களை நிறுத்துதல் ஆகியவற்றில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பொதுவான நிலைப்பாடு உறுதியாக உள்ளது. அதே வேளை, பேச்சுவார்த்தை மற்றும் பிராந்திய ஒத்துழைப்பு ஆகியவை அவசியமானவை என்றும் அபுதாபி தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
உண்மையிலேயே, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தற்போதைய அணுகுமுறை என்பது ஈரானுடனான நடைமுறைரீதியான தகவல் தொடர்பை மீட்டெடுப்பதற்கும், நம்பிக்கையை மீட்டெடுப்பதற்கும் இடையே ஒரு வேறுபாட்டை கொண்டிருப்பதாகத் தெரிகிறது.
இது ஒரு முக்கியமான வேறுபாடாகும். ஈரானின் கொள்கைகள், பாதுகாப்பு நிலைப்பாடு, கடல்சார் நடவடிக்கைகள் மற்றும் வளைகுடா நாடுகளுடனான உறவுகள் குறித்த அடிப்படை முரண்பாடுகளை தீர்க்காமலேயே, இரு தரப்பினரும் தகவல் தொடர்பு வழிமுறைகளை மீண்டும் கட்டமைக்க தொடங்கலாம்.
எனவே, புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற சந்திப்பை நல்லிணக்க ராஜதந்திரத்தைக் காட்டிலும் நம்பிக்கை மேலாண்மை ராஜதந்திரமாகவே கருத வேண்டும்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் ஈரானும் பாரசீக வளைகுடாவால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், புவியியல், வர்த்தகம், கடல்வழிப் பாதைகள் மற்றும் வரலாற்றுத் தொடர்புகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
அரசியல் உறவுகள் கடினமாக இருந்த காலங்களில் கூட, தெஹ்ரானுடன் தொடர்பை பேணுவதற்கு அந்த புவியியல் யதார்த்தம் அபுதாபியை எப்போதும் கட்டாயப்படுத்தியது.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தை பொறுத்தவரை, வளைகுடா மற்றும் ஹார்முஸ் நீரிணையின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை அதன் பொருளாதார நலன்களிலிருந்து பிரிக்க முடியாது. மாற்றுத் துறைமுகங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து வழித்தடங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்துவது உட்பட, ஹார்முஸை சுற்றியுள்ள இடையூறுகளால் ஏற்படும் தனது பாதிப்பை குறைப்பதற்காக அந்நாடு இப்போது ஒரு பரந்த உத்தியைப் பின்பற்றி வருகிறது. ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அமெரிக்காவை ஒரு நண்பராக தக்க வைத்துக் கொண்டு, தனது பாதுகாப்பு கூட்டாண்மைகளைப் பன்முகப்படுத்தவும் உத்தேசித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதன் விளைவாக, ஈரானுடனான பேச்சுவார்த்தை என்பது நட்புறவின் அறிகுறியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அது இடர் மேலாண்மைக்கான ஒரு கருவியாகவும் இருக்கலாம்.
மேற்கு ஆசிய பதற்றம், ராணுவ மோதல் எவ்வளவு விரைவாக கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் பரவக்கூடும் என்பதை நிரூபித்துள்ளதால், இது குறிப்பாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
பெஷேஷ்கியனுடனான பேச்சுவார்த்தைகளில், கப்பல் போக்குவரத்து சுதந்திரம், தடையற்ற வர்த்தகம் மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை இந்தியாவே வலியுறுத்தியுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி, புதுடெல்லியில் வெள்ளிக்கிழமை ஈரானிய அதிபருடன் நடத்திய சந்திப்பின் போது இந்த விஷயங்களை அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
வர்த்தகம், துறைமுகங்கள், தளவாடங்கள் மற்றும் எரிசக்தி ஏற்றுமதிகளை பெரிதும் சார்ந்துள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு, கடல்சார் நிலைத்தன்மை அடிப்படையானது. ஆனால், ஈரானை பொறுத்தவரை, வளைகுடாவும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.
ஷேக் காலித் - பெஷேஷ்கியன் சந்திப்பு, ஒரு பெரிய நெருக்கடிக்கு மத்தியில், ஆனால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ராஜதந்திரத் தொடக்கமாகக் கருதப்பட வேண்டும்.
இது, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தனது பாதுகாப்பு கூட்டாண்மைகளை கைவிட்டு விட்டது என்பதையோ, அல்லது ஈரானும் ஐக்கிய அரபு அமீரகமும் தங்கள் வேறுபாடுகளை களைந்து விட்டன என்பதையோ குறிக்கவில்லை. மாறாக, நம்பிக்கையில் முன்னெப்போதும் இல்லாத சரிவு ஏற்பட்டிருந்த போதிலும், அரசியல்ரீதியான தகவல் தொடர்பை பேணுவதன் அவசியத்தை இரு தரப்பினரும் உணர்ந்துள்ளனர் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, அணி அரசியலுக்கு பதிலாக பேச்சுவார்த்தையை ஊக்குவிப்பதற்காக, தனது விரிவடைந்து வரும் தூதரக உறவுகளையும் பல தரப்பு தளங்களையும் பயன்படுத்தும் முயற்சிக்கு இந்த சந்திப்பு ஒரு அங்கீகாரமாகவும் அமைகிறது.
பரந்த மேற்கு ஆசியச் சூழலில், இதன் உண்மையான முக்கியத்துவத்தை உடனடி அறிவிப்புகளை கொண்டு மட்டும் அளவிட முடியாது. மாறாக, மோதலின் விளைவுகளை கையாளவும், பதற்றம் மீண்டும் தீவிரமடைவதைத் தடுக்கவும் கூடிய வகையில் தெஹ்ரான் மற்றும் அபுதாபிக்கு இடையே ஒரு நிலையான தகவல் தொடர்புப் பாதையை உருவாக்க இது உதவுகிறதா என்பதைக் கொண்டே அது மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)