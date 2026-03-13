ஈரான் போர்: மாற்று வழிகளை அரசு சிந்தித்தால் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டுக்கு தீர்வு நிச்சயம்!

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பயோ-சிஎன்ஜி ஆலைகளை அமைத்து, மாட்டுச் சாணம் மற்றும் வேளாண் கழிவுகள் அதிகமாக கிடைக்கும் பகுதிகளுடன் இவை இணைக்கப்பட வேண்டும்.

கொல்கத்தாவில், பற்றாக்குறை நிலவும் சூழலில், எரிவாயு விற்பனையகம் ஒன்றின் வெளியே சிலிண்டர்களை நிரப்பிக்கொள்ளும் மக்கள் (PTI)
By Indra Shekhar Singh

Published : March 13, 2026 at 9:48 PM IST

By இந்திர சேகர் சிங்

ஈரான் மீதான இஸ்ரேல் அமெரிக்கா தாக்குதலால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இது இந்தியாவின் சமையல் எரிவாயு தேவையில் தடங்கலை ஏற்படுத்தும் என்று மக்கள் கவலை கொண்டிருந்த நிலையில், யாரும் பதற்றம் அடைய வேண்டாம் என மத்திய அரசு ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளது.

ஆனால், அரசின் கூற்று உண்மையான நிலவரத்திற்கு நேரெதிராக இருந்தது. மக்களின் எதிர்பார்த்தபடியே, ஈரான் மீதான தாக்குதலில் முதலில் பலிகேடானது சமையல் எரிவாயு அதிகம் பயன்படுத்தி வந்த இந்திய குடிமக்கள் தான். எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை இமாலய உயரத்தில் செல்ல, காலியான சிலிண்டர்களுக்கு பதில் புதிய சிலிண்டர்கள் வழங்குவதிலும் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், சிலிண்டர்களை பதுக்கி வைத்து அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யும் சட்ட விரோத நடவடிக்கைகளை குறைக்க மத்திய அரசும் பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுவருகிறது. எனினும், சில இடங்களில் கள்ளச்சந்தையின் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாக செய்திகள் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.

சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு

இந்தப் பிரச்சினையின் தீவிரத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால், இந்தியாவின் எந்த அளவிற்கு எரிவாயு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். சுமார், 70 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான வீடுகளின் பிரதான சமையல் எரிபொருளாக LPG (எல்.பி.ஜி) பயன்படுத்துகின்றன. அதே நேரத்தில், சுமார் 80 விழுக்காடு இந்திய வீடுகள் எல்.பி.ஜி சேவைக்கான அணுகலை பெற்றுள்ளன.

2020-21 காலகட்டத்தில் வெளியான தரவுகளின்படி, நகர்ப்புற வீடுகளில் 89 விழுக்காடு குடும்பங்கள், தங்களின் பிரதான சமையல் எரிபொருளாக எல்.பி.ஜி-யைப் பயன்படுத்துகின்றன. ஆனால் கிராமப்புறங்களில் இந்த விகிதம் 49.4 விழுக்காடாக மட்டுமே உள்ளது.

இப்போது, வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் விலை சுமார் 60 விழுக்காடு வரை அதிகரித்திருக்கிறது. வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்களின் விலை 100 ரூபாய்க்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது. சிலிண்டர் பற்றாக்குறை தீவிரமடைந்துள்ளதால், விலை உயர்வு தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் நிலையே சந்தையில் நிலவுகிறது. இதற்கு உதாரணமாக, டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உணவகத்தில் (கேன்டீன்) சிலிண்டர் இல்லாத காரணத்தால் சமைத்த உணவை வழங்க முடியவில்லை என்று புகார்கள் எழுந்தன. தேசியத் தலைநகரின் முக்கிய இடங்களிலேயே சிலிண்டர் பிரச்சினை தலைதூக்கியுள்ளதை இந்த செய்திகள் உணர்த்துகின்றன.

நாட்டில் நிலவும் விநியோக நெருக்கடிக்கு மத்தியில், பீகார் பாட்னாவில் வாடிக்கையாளர் ஒருவர் எல்பிஜி சிலிண்டரைச் சுமந்து செல்கிறார். (PTI)

எரிவாயு இறக்குமதியில் தொய்வு

அந்தவகையில், நகரங்களில் வாழும் ஏழை மக்களை இது கடுமையாகப் பாதிக்கும். அவர்களுக்கு மாற்று சமையல் எரிபொருள்கள் கிடைப்பதில்லை. பீதியின் காரணமாக சில பகுதிகளில் சிலிண்டர் விலை ரூ. 3,000 வரை அதிகரித்துள்ளதாக தகவல்கள் வருகின்றன. இந்த விலை உயர்வுக்குப் பின்னால், ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தியது தான் முக்கிய காரணமாக உள்ளது.

அதன் தொடர்ச்சியாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி (Strait of Hormuz) பகுதியில் ஈரான் பிறப்பித்துள்ள தடை, சவுதி அரேபியா, கத்தார் போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள முக்கிய எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது ஈரான் நடத்திய தாக்குதல்கள், எல்.பி.ஜி கிடைப்பதை மேலும் தாமதப்படுத்தியுள்ளது.

கத்தார் போன்ற பெரிய எல்.பி.ஜி மையங்கள் தங்கள் முழுமையான உற்பத்தியை நிறுத்தியுள்ளன. இந்த நிலை தொடர்ந்தால் ஒரு பீப்பாய் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெயின் சர்வதேச விலை 200 டாலர் வரை உயரக்கூடும் என்று ஈரான் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சமீப நாட்களில் இந்தியா தனது வரலாற்று நண்பரான ஈரானை விட்டு விலகி, இஸ்ரேல்-அமெரிக்க கூட்டணிக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. இதன் காரணமாக இந்தியாவும் பொருளாதார தடைகளுக்கு இலக்காக மாறும் அபாயம் உள்ளது. ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கு எந்தவித எதிர்வினையையும் காட்டாத இந்தியாவுக்கு, ரஷ்யா வழங்கி வந்த சலுகைகளை நிறுத்திவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

எதிர்காலத்தில் போர் நிறுத்தப்பட்டாலும் கூட, இந்தியாவின் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தேவைகள் மிகக் கடுமையான சவால்களை சந்திக்கும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். இதனால், அமெரிக்காவை இந்தியா அதிகம் சார்ந்திருக்க நேரிடும் நிலைக்கு தள்ளப்படலாம். இந்த நிலைமையை மாற்ற வேண்டுமானால், இந்தியா ‘எரிவாயு சுயாட்சி’ (Gas Sovereignty) என்ற புதிய கொள்கையை உருவாக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.

எரிவாயு சுயாட்சி கொள்கை

உலக அரசியலும், புவியியல் சூழல்களும் வேகமாக மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன. இதனால் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா அல்லது ஈரானிலிருந்து எரிசக்தி கிடைப்பது சிரமமாகலாம். வளைகுடா நாடுகளும் தங்களின் இயல்பான உற்பத்தி நிலைக்கு திரும்ப சில காலம் ஆகலாம். இதனால், வருங்காலங்களில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் எரிவாயு உற்பத்தி குறைந்து, விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

அதனால், தற்போது அதிகமாக இறக்குமதியை சார்ந்து இருக்கும் இந்தியா, எரிவாயு கொள்கையை மாற்றி, உள்ளூர் உற்பத்தி மற்றும் தற்சார்பு நோக்கி திருப்ப வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தின் நாடியா பகுதியில், சிலிண்டர்களை விநியோகிக்கச் செல்லும் ஒரு விற்பனையாளர். (PTI)

இந்தப் பயணத்தின் முதல் படியாக பயோகாஸ் (உயிரிவாயு) உற்பத்தி மற்றும் சேமிப்பு திறனை பெரிதும் உயர்த்த வேண்டும். இந்தியா ஆண்டுக்கு சுமார் 2.07 பில்லியன் கன மீட்டர் அளவில் மட்டுமே உயிரிவாயுவை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆனால் நாட்டில் 29 முதல் 48 பில்லியன் கன மீட்டர் வரை உற்பத்தி செய்யும் திறன் உள்ளது. இந்த திறனை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.

கழிவு மேலாண்மை

இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் பயோ-சிஎன்ஜி ஆலைகளை அமைக்க வேண்டும். மாட்டுச் சாணம் மற்றும் வேளாண் கழிவுகள் அதிகமாக கிடைக்கும் பகுதிகளுடன் இவை இணைக்கப்பட வேண்டும். அரசு ஏற்கனவே ஆதரவற்ற மாடுகளை பாதுகாக்கும் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி, மாட்டு பாதுகாப்பு மையங்களுடன் பயோ-சிஎன்ஜி ஆலைகளை அமைக்க நிதி உதவி வழங்கலாம்.

கெயில் (GAIL) போன்ற மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் அல்லது மாநில அரசு நிறுவனங்கள் இந்த பயோ-சிஎன்ஜியை வாங்கி அருகிலுள்ள நகரங்களுக்கு சமையல் எரிவாயுவாக விநியோகிக்கலாம். ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு பெரிய பயோ-சிஎன்ஜி ஆலைகள் இருக்க வேண்டும். அதோடு சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான மையங்கள் கொண்ட ஒரு பரவலான வலையமைப்பும் இதற்காக கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். இதனால் உள்ளூர் மக்களுக்கு மலிவான விலையில் எரிவாயு கிடைக்கும்.

இந்த ஆலைகளில் இருந்து கிடைக்கும் கழிவுச் சாறு (spent slurry) உரம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கலாம். அங்கு அது இயற்கை உரமாக மாற்றப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படலாம். இதன் மூலம் ரசாயன உரங்களுக்கான செலவு குறையும். அதே சமயம் மண் வளத்தை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் முயற்சியாகவும் இது அமையும்.

பயோ-சிஎன்ஜி கழிவில் உரம்

இந்த நேரத்தில் கிராமப்புறங்களில் நிலவும் ஒரு முக்கிய பிரச்சினையை கவனிக்க வேண்டும். எரிவாயு விலை அதிகரித்தால் மக்கள் இயற்கையாகவே மரங்களை வெட்டி எரிபொருளாக பயன்படுத்தத் தொடங்குவார்கள். இது காடுகளை அழிக்கும் அபாயத்தை உருவாக்கும். எனவே மாட்டுச் சாணக் கட்டிகளை சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும். பாரம்பரிய சமையல் முறைகளை மீண்டும் சிந்திக்க வேண்டிய காலம் இது.

பயோ-சிஎன்ஜியை யூரியா தயாரிப்பிற்கும் பயன்படுத்த முடியும். நாடு முழுவதும் பயோ-சிஎன்ஜி ஆலைகளில் முதலீடு செய்தால், எரிவாயுவிற்காக வளைகுடா நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் நிலை படிப்படியாக மாறும். அதே சமயம் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற யூரியாவையும் உள்ளூரில் தயாரிக்க முடியும்.

இந்த பயோ-சிஎன்ஜி உற்பத்திக்குத் தேவையான மூலப்பொருட்கள் இந்தியாவில் ஏற்கனவே போதுமான அளவில் உள்ளன. அரசு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களின் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் மற்றும் இந்திய தொழில் நிறுவனங்களின் கூட்டாண்மையுடன் குறுகிய காலத்தில் இந்த உற்பத்தியை மிகப் பெரிய அளவில் உயர்த்த முடியும்.

உயிரிவாயுவின் அவசியம்

ஆனால் பயோ-சிஎன்ஜி திட்டம் கிராமப்புறங்களுக்கு மட்டும் அல்ல. நகரங்களுக்கும் இதில் மிகப்பெரிய பங்கு உள்ளது. அடுத்த ஆண்டு முதல் நகரங்களில் உள்ள திடக்கழிவு சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் (Solid Waste Treatment Plants) உடன் சேர்த்து பெரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், மால்கள், வணிக வளாகங்கள், பள்ளிகள், உணவகங்கள் போன்ற இடங்களில் உயிரிவாயு உற்பத்தியை கட்டாயமாக்க வேண்டும்.

இப்போது வீட்டிலேயே உணவு கழிவுகளில் இருந்து உயிரிவாயு தயாரிக்கும் சிறிய கருவிகள் கிடைக்கின்றன. இந்த தொழில்நுட்பத்தை பெரும் அளவில் மக்கள் பயன்படுத்த தொடங்க வேண்டும்.

மேலும், வீடுகளில் சூரியமின்சக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுவது போன்று, வளாகங்கள் தங்களுக்கு தேவையான உயிரிவாயுவை தயாரித்த பின்னர், அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் வாயுவை அரசு நிறுவனங்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கும் முறையை உருவாக்கலாம். இதனால், அவர்களுக்கு வருவாய் வாய்ப்புகளையும் உருவாக்கித் தரமுடியும்.

உயிரிவாயு எப்படி சாத்தியமாகும்

கிராமங்களில் சிறிய அளவிலான கழிப்பறை உயிரிவாயு மையங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இதை பிரதான் மந்திரி உஜ்வலா யோஜனா (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தலாம். எரிபொருளில் எத்தனால் கலப்பதை விட, அரசு பயோ-சிஎன்ஜி கலப்பு அல்லது நேரடியாக பசுமை பயோ-சிஎன்ஜி சிலிண்டர்களை மக்களுக்கு வழங்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

பெரிய நகரங்களுக்கு அருகிலுள்ள அனைத்து மாநகராட்சி கழிவு மேலாண்மை அமைப்புகளும் குப்பை மேடுகளில் இருந்து வெளியேறும் மீத்தேன் அல்லது உயிரிவாயுவை சேகரிக்கும் திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க வேண்டும். குப்பை மேடுகளில் வீணாக வெளியேறும் இந்த எரிவாயுவை பயன்படுத்தினால் நாட்டின் இறக்குமதி செலவை குறைக்க முடியும். இதற்காக இந்தியாவின் எரிவாயு கட்டமைப்பில் பெரிய மாற்றங்கள் தேவைப்படும்.

விநியோகப் பற்றாக்குறைக்கு மத்தியில், எரிவாயு சிலிண்டரைப் பெறுவதற்காக மக்கள் வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர். (ANI Photo)

எரிவாயு மட்டுமல்லாமல் சமையலுக்கான சூரிய சக்தி அமைப்பையும் அரசு விரைவாக மேம்படுத்த வேண்டும். தற்போது நாட்டில் சூரிய அடுப்பு கருவிகளின் மாதிரிகள் குறைவாக உள்ளன. அது தொடர்பான ஆய்வுகளும் மிகக் குறைவாக உள்ளன. அதிகமான சூரிய ஒளி கிடைக்கும் நாடாக இந்தியா இருக்கும் நிலையில், சூரியசக்தி மூலம் உணவு சமைக்கும் முறைகளை தீவிரமாக ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

முறையே, வீட்டு பயன்பாட்டிற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும், இது தொடர்பான கருவிகளுக்கு மானியம் வழங்கி ஊக்குவிக்க வேண்டும். இரவு நேரங்களிலும் இயங்கக்ககூடிய வகையிலான ஹைபிரிட் திட்டங்களை அரசு உருவாக்கி, மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது நல்லது.

இதுபோன்ற மாதிரி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டால், இந்தியா எரிவாயு தேவைகளில் தன்னிறைவு அடைய முடியும். மேலும், நெருக்கடியான சூழல்களில், பிற நாடுகளை நம்பி இருக்காமல், பொருளாதாரத்தை சீராக வைத்திருக்க முடியும்.

