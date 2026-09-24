அதிகரித்து வரும் ஹவுதி அச்சுறுத்தல் - கூட்டாளிகளை கண்டறிவதில் திணறும் சவுதி அரேபியா
ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுடன் உடனான இந்த மோதல், உண்மையில் ஈரான் மற்றும் சவுதி அரேபியாவுக்கு இடையிலான ஒரு மறைமுக அதிகாரப் போட்டியாக உள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 8:00 AM IST
புது தில்லி: ஏமனில் உள்ள ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள், சவுதி அரேபியா மீது தங்கள் தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளதால் அந்நாடு பாதுகாப்பு நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகத்திற்கு மிக முக்கியமான வழித்தடமான பாப்-அல்-மந்தேப் ஜலசந்தியை ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்திருப்பதும் சவுதிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான மோதல் தற்போது, சவுதி அரேபியாவை சூழ்ந்துள்ளது. அமெரிக்காவின் நட்பு நாடாக இருந்தபோதிலும், சவுதி அரேபியா தனது வரம்புகளை உணர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிரான தனது போரில் தனது மற்ற நண்பர்களும் ராணுவ ஆதரவை வழங்கவில்லை என்பதை சவுதி அரேபியா கண்டறிந்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில், அமெரிக்கா ராணுவ ரீதியில் நேரடியாக தலையிட மறுத்துவிட்டது. அதுமட்டுமன்றி, ஐரோப்பாவில் இருந்து பாகிஸ்தான் வரை உள்ள மற்ற நாடுகளும் இந்த மோதலில் தாங்கள் சிக்கிக் கொள்ள விரும்பவில்லை.
சவுதி இளவரசரின் கோரிக்கையை நிராகரித்த டிரம்ப்
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்புக்கும் சவுதி பட்டத்து இளவரசர் முகமது பின் சல்மானுக்கும் இடையே நெருங்கிய நட்புறவு உள்ள போதிலும், நேரடி ராணுவத் தலையீடு வேண்டும் என்று சவுதி இளவரசர் விடுத்த கோரிக்கையை டிரம்ப் நிராகரித்து விட்டார். மாறாக, ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த மாற்று வழிகளை அவர் ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளார்.
இது ஓமனின் நல்லெண்ண முயற்சிகள் மூலமாக, டிரம்ப் மேற்கொள்ளும் மரபுசாராத மற்றும் பரிவர்த்தனை அடிப்படையிலான தூதரக உறவின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், செங்கடல் பகுதியில் அமெரிக்கக் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல் நடத்த மாட்டோம் என்ற வாக்குறுதியை ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களிடம் இருந்து டிரம்ப் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரத்தில், சவுதி அரேபியாவை அமெரிக்கா முற்றிலுமாக கைவிடவில்லை. சவுதி அரேபியாவுக்கு அமெரிக்கா தொடர்ந்து உளவுத்துறை தகவல்களைப் பகிர்ந்து வருகிறது. மேலும் 24.3 பில்லியன் டாலர் மதிப்பில்(இந்திய மதிப்பில் ரூ.2.03 லட்சம் கோடி) எஃப்-35 ஸ்டீல்த் போர் விமானங்களை சவுதி அரேபியாவுக்கு விற்கவும் அமெரிக்கா ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இது, அமெரிக்கா, சவுதி அரேபியா இடையிலான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது.
ஆனால், இதில் சிக்கல் என்னவென்றால், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் அச்சுறுத்தல் அதிகரித்துள்ள இந்த சூழலில், அதனை எதிர்கொள்வதற்கு சவுதி அரேபியாவுக்கு உடனடியாக இந்த ஒப்பந்தம் உதவாது. ஏனெனில், இந்த போர் விமானங்கள், சவுதி அரேபியாவுக்கு கிடைப்பதற்கு பல ஆண்டுகளாகும்.
சவுதி அரேபியா, அமெரிக்கா இடையிலான நட்புறவை, இஸ்ரேல் கோணத்திலும் பார்க்க வேண்டும். சவுதி அரேபியா, இஸ்ரேலை அங்கீகரித்து அந்த நாட்டுடன் தூதரக உறவை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அமெரிக்காவும், அதிபர் டிரம்ப்பும் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர். ஆனால், அதற்கு சவுதி அரேபியா இணங்காமல் பிடிவாதமாக உள்ளது. பாலஸ்தீனம் தனி நாடு என்ற விஷயத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படாமல் இஸ்ரேலுடன் தூதரக உறவை ஏற்படுத்துவதை சவுதி அரேபியா தொடர்ந்து எதிர்த்து வருகிறது. ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிரான போரில் சவுதிக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா தனது முழு பலத்தையும் உபயோகிக்காததற்கு இதுவும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது.
சவுதிக்கு உதவுவதில் இருந்து பிரிட்டன், பிரான்ஸ், எகிப்து போன்ற பிற நட்பு நாடுகளும் பின்வாங்கியுள்ளன. மேலும், சீனாவிடம் சவூதி அரேபியா கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களை கட்டுப்படுத்துமாறு ஈரானிடம் சீனா கேட்டுக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களை தங்களால் கட்டுப்படுத்த இயலாது என்று ஈரான் கைவிரித்து விட்டது. அதாவது, ஈரானின் இந்த பதில், சவுதி அரேபியா மற்றும் அந்த பிராந்தியத்தில் ஏற்படும் மோதலுக்கான பாதிப்புகளை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பதை யூகிக்க முடிகிறது.
மக்கா பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்
இவை அனைத்திற்கும் மேலாக, சவுதி அரேபியா, துருக்கி, பாகிஸ்தான் இடையே மக்கா பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கையெழுத்தானது. ஆனால் அந்த ஒப்பந்தம் சவுதிக்கு எந்தவொரு பலனையும் தரவில்லை. உண்மையில், இந்த ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்துவதற்கு உகந்த நேரம் இதுதான்.
சவுதி அரேபியாவின் மேற்குப் பகுதிகளில் பொதுமக்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளை குறிவைத்து ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தாக்கி வரும் நிலையிலும், சவுதி அரேபியாவுக்கு எவ்வாறு உதவப் போகிறோம் என்பதை பாகிஸ்தான் இன்னும் தெளிவுபடுத்தவில்லை.
முன்னதாக, பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் க்வாஜா ஆசிப், தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் சவுதி அரேபியாவுக்குள் போரிட்டால், அதில் பாகிஸ்தான் இணைய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும்" என்றார்.
இதேபோல், பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், பாகிஸ்தான் முப்படைகளின் தொடர்பு இயக்குநர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அகமது ஷெரீப் சௌத்ரி ஆகியோரும், "சவுதி அரேபியாவுக்கு தூதரக ரீதியாகவும், ராணுவ ரீதியாகவும் பாகிஸ்தான் துணை நிற்கிறது" என்று தெரிவித்தனர்.
தற்போது சுமார் 8,000 பாகிஸ்தான் வீரர்கள், சவுதி அரேபியாவில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதுவரை, பாகிஸ்தானின் இந்த ஆதரவு நேரடியாக ராணுவத்தில் பிரதிபலிக்கவில்லை.
இதில் வேறு சில சிக்கல்களும் உள்ளன. குறிப்பாக, மக்கா ஒப்பந்தத்தின் விதிகளின்படி கையெழுத்திட்ட மூன்று நாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்று தாக்குதலுக்கு உள்ளானால், மற்ற நாடுகளும் போரில் ஈடுபட வேண்டும்.
தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பார்த்தால், ஏமனில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுடன் சவுதி அரேபியா நடத்தும் போரானது, ஒரு மறைமுகப் போராகும். ஓமனைத் தவிர சவுதி அரேபியா மற்றும் இதர வளைகுடா அரபு நாடுகள், ஏடனை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் ஏமன் அரசு அல்லது அதிபர் தலைமையிலான கவுன்சிலை ஆதரிக்கின்றன. ஏமன் முழுவதையும் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றாமல் இருப்பது சவுதி அரேபியாவுக்கு மிகப்பெரிய விஷயமாக உள்ளது. ஏனெனில், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுடன் உடனான இந்த மோதல், உண்மையில் ஈரான் மற்றும் சவுதி அரேபியாவுக்கு இடையிலான ஒரு மறைமுக அதிகாரப் போட்டியாக உள்ளது.
ஈரான் ஏற்கனவே வளைகுடாவைக் குறிவைத்து வரும் நிலையில், சவுதி அரேபியாவின் நட்பு நாடுகள் எதற்காக தங்களுக்கு நேரடித் தொடர்பு இல்லாத ஏமனில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுடன் எப்படி போரிடுவார்கள்?
ஈரான், அமெரிக்கா இடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் பாகிஸ்தான், சவுதி அரேபியாவுடன் இணைந்து ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களைத் தாக்கத் தொடங்கினால், பேச்சுவார்த்தைக்கான அந்தஸ்தை பாகிஸ்தான் இழந்துவிடும். இருப்பினும், சவுதி அரேபியா மீதான ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதல்களை ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கண்டித்துள்ளது, ஆறுதல் தரக்கூறிய விஷயமாக உள்ளது.
இஸ்லாமியர்களின் புனிதத் தலமான மக்காவை நோக்கி ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. ஆனால் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் அதனை மறுத்துள்ளனர்.
பொருளாதார மறுவடிவமைப்பில் தாக்கம்
சவுதி அரேபியா எதிர்கொண்டுள்ள அனைத்து நெருக்கடி சூழலும், அந்த நாட்டை, இந்த பிராந்தியத்தில் ஒரு பொருளாதார வல்லரசாக மறுவடிவமைப்பு செய்வதற்கான அதன் முயற்சிகளைப் பாதித்துள்ளன.
கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டாக பின்பற்றி வந்த வஹாபி பழமைவாதத்தில் இருந்து விடுபட்டு, உலகிற்கு, குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான கலாச்சாரம் நிறைந்த சுற்றுலாத் தலமாக சவுதி அரேபியாவை மாற்றுவதற்கு முகமது பின் சல்மான் விரும்புகிறார்.
இந்த முயற்சியானது, பொருளாதாரத்தை எண்ணெயைச் சார்ந்திருக்கும் நிலையில் இருந்து மாற்றி, அவரது தொலைநோக்கு திட்டமான 'சவுதி விஷன் 2030'-இல் உத்தேசித்துள்ளபடி, துபாய்க்குப் போட்டியாக சவுதி அரேபியாவை சர்வதேச நிதி மற்றும் பொழுதுபோக்கு மையமாக மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்ற வளைகுடா அரபு நாடுகளை விட தனது ஆதிக்கத்தையும், ஈரானுடனான தனது பாரம்பரியப் போட்டியையும் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் அவர் விரும்புகிறார்.
ஈரானுடனான இந்த மறைமுகப் போர், சவுதி அரேபியாவின் வளங்களை எவ்வளவு தூரம் அழிக்கும் என்பதும், விஷன் 2030 திட்டத்தை எந்த அளவுக்கும் பாதிக்கும் என்பதும்தான் இப்போது எழுந்துள்ள கேள்விகள். ஏமனில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆதிக்க சக்தியாகத் தொடர்ந்தால், அது சவுதி அரேபியாவுக்குப் பாதுகாப்பற்ற சூழலை உருவாக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமில்லை.
ஏமனில் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மையானது, சவுதி அரேபியாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் அதன் திட்டங்களுக்கு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும். சவுதி அரேபியா, மற்ற வளைகுடா அரபு நாடுகளுடன் சேர்ந்து, ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் போரை ஆதரிக்காததால் தற்போது அதற்கான விலையை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
சவுதியில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ முகாம்களை ஈரான் தாக்கியுள்ளது. மேலும் சவுதி அரேபியாவின் பொருளாதார உள்கட்டமைப்புகளையும் ஈரான் தாக்கியுள்ளது.
இந்த பிராந்தியத்தில் தனது இருப்பை பாதிக்கும் புவிசார் அரசியல் போர்களில் , சுவுதி அரேபியா தனித்து விடப்பட்டதாக உணர்வதில் ஆச்சரியமில்லை.