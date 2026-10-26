அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தல் 2026: இரு தமிழர்களை உள்ளடக்கிய 'சமோசா காகஸ்' குழுவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புகள் எப்படி?
இந்த இடைக்காலத் தேர்தல் முடிவு, டிரம்ப் அரசின் கொள்கைகளுக்கு மக்கள் வழங்கும் ஆதரவை அல்லது எதிர்ப்பைக் காட்டும் ஒரு முக்கிய அரசியல் நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 26, 2026 at 8:19 PM IST
அமெரிக்காவில் நவம்பர் 3 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இடைக்காலத் தேர்தல், இந்திய வம்சாவளியினரின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு ஒரு முக்கிய சவாலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்காவில் இடைக்கால தேர்தல் ஏன்?
அமெரிக்க அதிபரின் 4 ஆண்டுகால பதவி காலத்தின் சரியாக நடுப்பகுதியில் (2 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் போது) இந்த தேர்தல் நடத்தப்படுவதால் இது 'இடைக்காலத் தேர்தல்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. தற்போதைய அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் பதவியேற்று இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடையும் சூழலில் இத்தேர்தல் நடக்கிறது.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் அவையான பிரதிநிதிகள் சபையின் அனைத்து 435 இடங்களுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. மேலவையான செனட் சபையின் (Senate) மொத்தமுள்ள 100 இடங்களில், சுமார் மூன்றில் ஒரு பங்கு (35 இடங்கள்) இடங்களுக்குத் தேர்தல் நடக்கிறது.
தற்போது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளையும் அதிபர் டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சியே பெரும்பான்மை பலத்துடன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. இந்த இடைக்காலத் தேர்தல் முடிவு, டிரம்ப் அரசின் கொள்கைகளுக்கு மக்கள் வழங்கும் ஆதரவை அல்லது எதிர்ப்பைக் காட்டும் ஒரு முக்கிய அரசியல் நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க அரசியலில் இந்திய வம்சாவளியினர்
தொழில்நுட்பம் தொடங்கி வணிகம் வரை, மாகாண சட்டமன்றங்கள் முதல் அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் வரை, அமெரிக்க அரசியலில் இந்திய வம்சாவளியினர் தங்களது இருப்பை படிப்படியாக அதிகரித்து கொண்டே வருகின்றனர்.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் பிரதிநிதிகள் சபையில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய வம்சாவளி உறுப்பினர்கள் 'சமோசா காகஸ்' (Samosa Caucus) என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்களுக்கு இந்த தேர்தல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த குழுவில் உள்ள 6 பேரும் ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்தவர்களே. ஆனால், இவர்களில் இருவர் அடுத்த நாடாளுமன்றத்தில் இடம் பெற மாட்டார்கள். இல்லினாய்ஸ் மாகாணத்தில் செனட் உறுப்பினர் பதவிக்கு ஜனநாயகக் கட்சியின் வேட்பாளர் தேர்வில் ராஜா கிருஷ்ணமூர்த்தி தோல்வியடைந்தார். அதே போல், மிச்சிகன் மாகாணத்தின் பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினருக்கான வேட்பாளர் தேர்வில் ஜனநாயகக் கட்சியின் ஸ்ரீ தானேதார் தோல்வியை சந்தித்தார்.
எனவே, இந்தத் தேர்தல் வெறும் பிரதிநிதித்துவத்தை தக்கவைத்துக் கொள்வது மட்டுமல்லாமல், நாடாளுமன்றத்தில் இந்திய வம்சாளி சமூகத்தின் இருப்பை மேலும் விரிவுபடுத்த முடியுமா? வெவ்வேறு அரசியல் மற்றும் மக்கள்தொகை கொண்ட பகுதிகளில் இந்திய வம்சாவளி வேட்பாளர்களால் வெற்றி பெற முடியுமா? இந்திய வம்சாவளி அரசியல்வாதிகளால் பரந்த அளவிலான தேர்தல் கூட்டணியை உருவாக்க முடியுமா? என்பது குறித்த கேள்விகளுக்கான விடையாகவும் அமையும்.
முக்கியமான போட்டிகளில், ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த தற்போதைய உறுப்பினர்களான ரோ கண்ணா, பிரமிளா ஜெயபால், அமி பேரா மற்றும் சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களுடன், அரிசோனாவில் அமிஷ் ஷா மற்றும் புளோரிடாவில் பியா தண்டியா ஆகியோரும் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர்களாக போட்டியிடுகின்றனர். மேலும், குடியரசுக் கட்சி சார்பில் ரிதேஷ் தாண்டன் மற்றும் நிரவ் சேத் ஆகியோரும் களத்தில் உள்ளனர்.
ரோ கண்ணா (கலிபோர்னியா தொகுதி)
அமெரிக்க தொழில்நுட்பத் துறையின் மையமான சிலிக்கான் வேலி பகுதியை உள்ளடக்கிய கலிபோர்னியாவின் 17-வது நாடாளுமன்ற தொகுதியில், ஜனநாயகக் கட்சி சார்பில் ரோ கண்ணா மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். 2016-ஆம் ஆண்டு முதன்முதலில் பிரதிநிதிகள் சபைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர், தொழில்நுட்பக் கொள்கை, உற்பத்தித் துறை, பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு மற்றும் தேர்தல் நிதி சீர்திருத்தம் போன்ற விவகாரங்களில் ஆற்றிய பணிகளின் மூலம் தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளார்.
அவரை எதிர்த்து குடியரசுக் கட்சியின் ரிதேஷ் தாண்டன் போட்டியிடுகிறார். இதன் மூலம், ஒரே தொகுதியில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இருவர் போட்டியிடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்த தொகுதி பொதுவாக ஜனநாயகக் கட்சிக்கு சாதகமானது என்பதால், ரோ கண்ணா முன்னிலையில் உள்ளார். இருப்பினும், வாக்காளர்களின் மனநிலை மற்றும் தேசிய அரசியல் மாற்றம் போன்றவை இந்தத் தேர்தலின் முடிவை தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக இருக்கும்.
பிரமிளா ஜெயபால் (வாஷிங்டன் தொகுதி)
சென்னையில் பிறந்த பிரமிளா ஜெயபால், தனது 16-வது வயதில் அமெரிக்காவிற்கு குடிபெயர்ந்தவர். இன்று அவர் அமெரிக்க அரசியலில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த மிக முக்கியமானவராக விளங்குகிறரா். 2017 முதல் வாஷிங்டனினில் வெற்றி பெற்ற இவர், சுகாதாரம், குடியேற்றம், தொழிலாளர் உரிமைகள் மற்றும் சமூக நலன் குறித்த முற்போக்கான நிலைப்பாடுகளுக்காக தேசிய அளவில் பிரபலமடைந்தவர்.
இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிடும் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் நிரவ் சேத்தும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவரே. சியாட்டில் பகுதியை உள்ளடக்கிய இந்தத் தொகுதி, ஜனநாயகக் கட்சியின் ஆதரவாவளர்கள் நிரம்பிய பகுதியாகும். எனவே, அரசியல்ரீதியாகப் பார்க்கையில், பிரமிளா ஜெயபால் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது.
அமி பேரா (கலிபோர்னியா தொகுதி)
மருத்துவரான அமி பேரா, 2013 முதல் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் உறுப்பினராக உள்ளார். இவரது தேர்தல் வெற்றி, வாஷிங்டனில் இந்திய வம்சாவளியினரின் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் நீண்ட காலம் பணியாற்றிய இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் என்ற பெருமைக்குச் சொந்தக்காரராக உள்ளார்.
அரசியல் அனுபவம், ஏற்கனவே வெற்றி பெற்ற தொகுதி போன்றவை, நாடாளுமன்றத்திற்கு முதன்முறையாக போட்டியிடும் புதிய வேட்பாளர்களிடமிருந்து இவரை தனித்துக்காட்டுகின்றன. ஜனநாயகக் கட்சியினர் நாடாளுமன்றத்தில் தங்கள் பிரதிநிதித்துவத்தை தக்கவைக்க முயற்சிக்கும் சூழலில், அமி பேரா வெற்றி கிட்டத்தட்ட உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது.
சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் (வர்ஜீனியா தொகுதி)
வர்ஜீனியா அரசியலில் தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்ட தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட சுஹாஸ் சுப்ரமணியம், 2025-ல் முதன் முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்குள் நுழைந்தார். இதற்கு முன் இவர், வர்ஜீனியா மாகாண சட்டமன்றத்திலும், ஒபாமா நிர்வாகத்திலும் பணியாற்றியுள்ளார். இது இவருக்கு மாநில அளவிலான அரசியல் மற்றும் கூட்டாட்சி அளவிலான கொள்கை உருவாக்கம் ஆகிய இரண்டிலும் அனுபவத்தை பெற்றுத் தந்துள்ளது.
அமெரிக்க விமானப் படையின் முன்னாள் வீரரான குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர் டேவ் பெக்வித்துக்கு எதிராக, இவர் களமிறங்கியுள்ளார். வடக்கு வர்ஜீனியாவில் உள்ள இந்த தொகுதி ஜனநாயகக் கட்சிக்குச் சாதகமான வாக்காளர்களை கொண்டிருந்தாலும், பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தேசிய அரசியல் சூழல் குறித்த மக்களின் கவலைகள் தேர்தல் முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமிஷ் ஷா (அரிசோனா தொகுதி)
அவசரக் கால மருத்துவ நிபுணரும், அரிசோனா மாநிலத்தின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அமிஷ் ஷா, ஜனநாயகக் கட்சியின் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார். மிக முக்கியமான மற்றும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படும் தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். அமித் ஷா இதற்கு முன்பு 2024-ல் இதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு, குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த டேவிட் ஸ்வீக்கர்ட்டிடம் தோல்வியடைந்தார்.
இப்போது இவர், குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜே ஃபீலியை எதிர்கொள்கிறார். ஃபீலி, முன்னாள் கால்பந்து விளையாட்டு வீரர் என்பதோடு, ஊடகவியலாளராகவும் பணியாற்றியவர். அமித் ஷாவின் மருத்துவப் பின்னணி மற்றும் மாநில அரசியலில் அவருக்குள்ள அனுபவம் ஆகியவை இவரது பிரச்சாரத்திற்கு வலுசேர்க்கின்றன.
இந்த தொகுதியில் யாருக்கு வெற்றி என்பதை கணிக்க முடியவில்லை என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் வெற்றி பெற்றால், சமோசா குழுவிற்கு ஒரு மாற்று நபர் கிடைப்பார். மேலும், அடுத்த பிரதிநிதிகள் சபையில் இந்திய வம்சாவளியின் முக்கிய குரலாகவும் அமிஷ் ஷா இருப்பார்.
பியா தாண்டியா (புளோரிடா தொகுதி)
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் புளோரிடாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முதல் இந்திய வம்சாளியைச் சேர்ந்தவர் என்ற பெருமையைப் பெற தாண்டியா முயல்கிறார். இந்தியாவிலிருந்து குடியேறிய பெற்றோருக்கு பாம் பீச் கவுண்டியில் பிறந்து வளர்ந்த இவர், கல்வி, பொது நிர்வாகம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றில் அனுபவம் கொண்டவர்.
இவர் ஆசிரியராக வாழ்க்கையைத் தொடங்கி, பின்னர் நியூயார்க்கில் ஒரு பள்ளி முதல்வரானார். அதைத் தொடர்ந்து, உள்நாட்டுக் கொள்கைக் குழு மற்றும் அமெரிக்கக் கல்வித் துறையுடன் இணைந்து வெள்ளை மாளிகையில் பணியாற்றினார். பின்னர், ஆப்பிள் நிறுவனத்தில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொதுச் சேவைகள் தொடர்பான முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தார்.
வீட்டுவசதி, சொத்துக் காப்பீடு மற்றும் சுகாதாரச் செலவுகள் போன்ற பிரச்சனைகளைக் கையாள்வது, பொதுக் கல்வியை மேம்படுத்துவது, மற்றும் வாஷிங்டனில் உள்ள பெருநிறுவனங்களின் செல்வாக்கிற்கு சவால் விடுவது போன்றவையே இவரது பிரச்சாரத்தின் மையமாக உள்ளது.
காலியாக உள்ள ஒரு தொகுதிக்கான போட்டியில், தண்டியா குடியரசுக் கட்சி தொழிலதிபரும், மரைன் கார்ப்ஸ் படை வீரருமான கேசி அஸ்கரை எதிர்கொள்கிறார். வெற்றி பெற்றால், புளோரிடாவில் வெற்றி பெற்ற இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் என்ற பெரும் இவருக்கு கிடைக்கும்.
ரித்தேஷ் தாண்டன் (கலிபோர்னியா தொகுதி)
சிலிக்கான் வேலி பகுதி தொகுதியில் தாண்டன், ரோ கண்ணாவுக்கு சவால் விடுகிறார். எதிரெதிர் கட்சிகளைச் சேர்ந்த இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த இருவர் போட்டியிடுவதால் இந்த தொகுதி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. ரோ கண்ணாவின் உறுதியான அரசியல் நிலைபாடும், தொகுதியின் ஜனநாயக கட்சியின் செல்வாக்கும் தாண்டனுக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளன.
நிரவ் சேத் (வாஷிங்டன் தொகுதி)
சியாட்டில் பகுதியை சேர்ந்த இந்த தொகுதியில், பிரமிளா ஜெயபாலை எதிர்த்து நிரவ் சேத் போட்டியிடுகிறார். வரி விதிப்பு, பொதுச் செலவினங்கள், சுகாதாரம் மற்றும் அரசாங்கத்தின் பங்கு குறித்த விவகாரங்களில் இந்திய வம்சாவளி வேட்பாளர்கள் வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளைக் கொண்டிருக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த தேர்தல் ஒரு உதாரணமாக அமைகிறது.
இந்த தொகுதி ஜனநாயகக் கட்சி செல்வாக்கு மிகுந்தது என்பதால், பிரமிளா ஜெயபால் முன்னணியில் உள்ளார். இருப்பினும், குடியரசுக் கட்சி அரசியலில் இந்திய வம்சாவளியினரின் பங்களிப்பு எவ்வாறு அதிகரித்து வருகிறது என்பது, நிரவ் சேத்திற்கு கிடைக்கப் போகும் வாக்குகள் தீர்மானிக்கும்.
இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பிற குடியரசுக் கட்சியினரும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் போட்டியிடுகின்றனர். அவர்களில் மகேஷ் கனோர்கர், வட கரோலினாவின் 4-வது தொகுதியில் ஜனநாயகக் கட்சியின் வலேரி ஃபூஷியை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகிறார். இந்தத் தொகுதி ஜனநாயகக் கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படுவதால், இங்கு குடியரசுக் கட்சி சார்பில் ஒரு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் வெற்றி பெறுவது மிகவும் சவால் மிகுந்தது.
'சமோசா காகஸ்' எண்ணிக்கை என்னவாகும்?
கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற ஆறு பேர் கொண்ட இந்திய வம்சாவளி குழுவில் பெரா, கண்ணா, பிரமிளா ஜெயபால், கிருஷ்ணமூர்த்தி, தனேதார் மற்றும் சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் ஆகியோர் உள்ளனர். இவர்களில் கண்ணா, பிரமிளா ஜெயபால், பெரா மற்றும் சுஹாஸ் சுப்ரமணியம் ஆகியோர் மீண்டும் களத்தில் உள்ளனர்.
அரிசோனாவை சேர்ந்த அமிஷ் ஷா மற்றும் புளோரிடாவை சேர்ந்த பியா தண்டியா ஆகியோர் நாடாளுமன்றத்திலிருந்து வெளியேறும் உறுப்பினர்களுக்கு பதிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
இல்லினாய்ஸின் 8-வது தொகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய கிருஷ்ணமூர்த்தி, மீண்டும் நாடாளுமன்றத்திற்குப் போட்டியிடுவதற்கு பதிலாக, அமெரிக்க செனட் சபைக்குப் போட்டியிட முடிவு செய்தார். மார்ச் 17 அன்று நடைபெற்ற ஜனநாயகக் கட்சியின் வேட்பாளர் தேர்தலில் இல்லினாய்ஸ் மாநில துணை ஆளுநர் ஜூலியானா ஸ்ட்ராட்டனிடம் அவர் தோல்வியடைந்தார். தேர்தல் முடிவுகளின்படி, ஸ்ட்ராட்டன் 40.39 சதவீத வாக்குகளையும், கிருஷ்ணமூர்த்தி 32.71 சதவீத வாக்குகளையும் பெற்றனர்.
இதற்கிடையே, மிச்சிகனின் 13-வது தொகுதிக்கான ஜனநாயகக் கட்சியின் முதன்மைத் தேர்தலில், தனேதார் மாநிலப் பிரதிநிதி டொனாவன் மெக்கினியிடம் ஆகஸ்ட் 4 அன்று தோல்வியடைந்தார். மெக்கினி 51.9 சதவீத வாக்குகளைப் பெற, தனேதார் 48.1 சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றார். இதன் மூலம், மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற தனேதாரின் முயற்சி முடிவுக்கு வந்தது.
மீதமுள்ள நான்கு ஜனநாயகக் கட்சிப் பதவியில் இருப்பவர்களும், பொதுவாகத் தங்கள் கட்சிக்கு சாதகமானதாகக் கருதப்படும் தொகுதிகளிலேயே போட்டியிடுகின்றனர்.
தொகுதி மாறி போட்டியிடும் அமிஷ் ஷாவும், தாண்டியாவும் வெற்றி பெற்றால், இந்திய வம்சாவளி குழுவின் எண்ணிக்கை மீண்டும் ஆறாக உயரக்கூடும். ஒருவர் மட்டும் வெற்றி பெற்றால், அதன் எண்ணிக்கை ஐந்தாக குறையும். இருவரும் தோற்றால், இந்திய வம்சாவளியினரின் எண்ணிக்கை நான்காக குறைந்துவிடும்.
கண்ணாவின் சிலிக்கான் பள்ளத்தாக்குத் தொகுதி, பிரமிளா ஜெயபாலின் சியாட்டில் மற்றும் சுப்ரமணியத்தின் வடக்கு வர்ஜீனியா ஆகியவற்றின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரப் பின்னணிகள், ஷாவின் அரிசோனா மற்றும் தாண்டியாவின் தெற்கு புளோரிடா ஆகியவற்றின் பின்னணிகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை. இவர்களின் பிரச்சாரங்கள், ஒரு பொதுவான இன அடையாளத்தைச் சார்ந்திருப்பதை விட, உள்ளூர் மக்களின் பிரச்சினைகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
அமிஷ் ஷா மற்றும் தாண்டியா இருவரும் முக்கியமானவர்கள் தான். ஏனெனில் ஜனநாயகக் கட்சி வாக்காளர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் பகுதிகளுக்கு அப்பாலும் இந்திய வம்சவாளியினர் போட்டியிட முடியும் என்பதை அவர்களின் வெற்றிகள் நிரூபிக்கும்.
மேலும், கடும் போட்டி நிலவும் மாகாணங்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் ஆசிய-அமெரிக்க வாக்காளர்களின் செல்வாக்கு அதிகரித்து வருவதையும் கருத்தில் கொண்டு வேட்பாளர்களின் தேர்தல் வாய்ப்புகளைப் பார்க்க வேண்டும்.
2026-ல் நடத்தப்பட்ட ஒரு கருத்துக்ணிப்பில், ஆசிய இந்திய வாக்காளர்கள் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு 66 சதவீதமும், குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கு 18 சதவீதமும் ஆதரவளித்தது கண்டறியப்பட்டது. இது ஜனநாயகக் கட்சிக்கு அதிக ஆதரவு இருப்பதைக் காட்டுகிறது. ஆனால் ஒவ்வொரு இந்திய வம்சாவளி வாக்காளரும் ஜனநாயகக் கட்சியை மட்டுமே ஆதரிக்கிறார்கள் என்று அர்த்தமல்ல.
இரு கட்சிகளின் வேட்பாளர்களும் பின்வரும் பிரச்சினைகளில் வாக்காளர்களைக் கவர வேண்டும்:
- வீட்டுவசதி, சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை உயர்வு
- வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை ஊழியர்களின் எதிர்காலம்
- குடியுரிமை கொள்கை, சட்டப்பூர்வ குடியேற்ற வழிகள்
- பாதுகாப்பு, குடியுரிமை மற்றும் சிறுபான்மை சமூகங்கள் நடத்தப்படும் விதம்
- வெளியுறவுக் கொள்கை, இந்தியாவுடனான அமெரிக்க உறவுகள் மற்றும் விரிவடைந்த ஆசியப் பாதுகாப்பு
இந்தப் பிரச்சினைகள் பொதுவானவை. ஆனால், ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் வெவ்வேறு பிரச்சினைகள் உள்ளன. உதாரணமாக, தண்டியாவின் தெற்கு புளோரிடாவில் விலைவாசி உயர்வு மற்றும் சொத்துக் காப்பீடு ஆகியவை முக்கியமானதாக உள்ளன. அதே நேரத்தில் கண்ணாவின் சிலிக்கான் வேலியில் தொழில்நுட்பத் துறை வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கை ஆகியவை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
நிறைவாக, இந்த தேர்தலின் முக்கியத்துவம் இந்திய வம்சாவளி உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையைத் தாண்டியது. அமெரிக்க அரசியலில் இந்த சமூகம் தனது வளர்ந்து வரும் இருப்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியுமா? கட்சி எல்லைகளைக் கடந்து செல்வாக்கை வளர்த்துக் கொள்ள முடியுமா? மக்கள்தொகை மற்றும் தொழில்முறை முன்னேற்றத்தை நீடித்த அரசியல் பிரதிநிதித்துவமாக மாற்ற முடியுமா? என்பதை தீர்மானிக்க அவை உதவும் என்றால் மிகையல்ல.