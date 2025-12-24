உச்ச நீதிமன்றத்தின் புதிய வரையறையால் ஆரவல்லி மலைத் தொடருக்கு ஆபத்தா?
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் ஏற்கெனவே சட்டவிரோத சுரங்கம், ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றில் சிக்கியுள்ள நிலையில், புதிய வரையறை நிலம் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு பேருதவியாக அமைந்து விடலாம்.
By Aparna Roy
Published : December 24, 2025 at 1:33 PM IST|
Updated : December 24, 2025 at 1:46 PM IST
இந்தியாவின் சூழலியல் சொத்துக்களில் மிகவும் முக்கியமானது ஆரவல்லி மலைத் தொடர். இது குஜராத், ராஜஸ்தான், ஹரியானா, டெல்லி ஆகிய நான்கு மாநிலங்கள் வழியாக பரந்து விரிந்து, வறண்ட நிலப்பரப்புகளுக்கு நீர் ஆதாரமாகவும், பல்லுயிர் பெருக்கம் மற்றும் காலநிலை மீள்திறனை அளித்து வருகிறது. கிழக்கு ராஜஸ்தான் மற்றும் கங்கை சமவெளிப் பகுதிகள் தார் பாலைவனமாக மாறாமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணமே ஆரவல்லி மலைத் தொடர் தான். இது அந்தப் பகுதியில், இயற்கை அரணாக விளங்கி வருகிறது.
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் சம்பல், சபர்மதி, லூனி ஆகிய வடமாநிலங்களை செழிப்பாக்கும் 3 நதிகளின் பிறப்பிடமாகவும் திகழ்கிறது.
சட்டவிரோத சுரங்கம் மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளில் சிக்கித் தவிக்கும் ஆரவல்லி மலைத் தொடர், தற்போது மேலும் ஒரு முக்கியமான சர்ச்சையின் மையப்புள்ளியாக மாறியுள்ளது. அதாவது, மலைத் தொடர் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு வரையறை செய்வது? என்பது தொடர்பாக மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகத்தின் நிபுணர் குழு வழங்கிய வரையறையை உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டது. இதற்கு பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்ட புதிய வரையறை உயரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த புதிய வரையறைக்கு எதிராக குருகிராம், உதய்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. மத்திய சுற்றுச் சூழல் அமைச்சகத்தின் நிபுணர் குழு வழங்கிய வரையறை என்பது பல தசாப்த கால சூழலியல் பாதுகாப்பைக் சீர்குலைத்து விடும் என்று சூழலியல் ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
புதிய வரையறை என்ன சொல்கிறது?
புதிய வரையறையின்படி, ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் ஒரு பகுதி மலை என்ற தகுதியைப் பெற, அது சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பிலிருந்து குறைந்தபட்சம் 100 மீட்டர் உயரம் இருக்க வேண்டும். மேலும் 500 மீட்டர் தூரத்திற்குள் இரண்டு மலைகள் இருந்தால் மட்டுமே அது மலைத் தொடராக கருதப்படும் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை உச்ச நீதிமன்றமும் ஏற்றுக் கொண்டது தான் தற்போதைய போராட்டங்களுக்கு முக்கிய காரணம். இந்த புதிய வரையறை 90 சதவீத மலைத் தொடருக்கு பொருந்தாது என்பதால், அவை ஆக்கிரமிக்கப்படலாம் என்று சூழலியல் ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
வெளிப்படையாக பார்த்தால், புதிய வரையறை என்பது பல அதிகார வரம்புகளில் வகைப்பாட்டை தரப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஏனெனில், ஆரவல்லி மலைத் தொடர் ஏற்கெனவே சட்டவிரோத சுரங்கம், ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றில் சிக்கியுள்ள நிலையில், புதிய வரையறை ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு பேருதவியாக அமைந்து விடலாம்.
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் குறித்த புதிய வரையறை தொடர்பாக மேலே எழுந்துள்ள கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் முன், நிர்வாகம் மற்றும் சூழலியல் செயல்பாடுகளில் உள்ள பல்வேறு முரண்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
நிலப் பயன்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு அடிப்படையான அறிவியல் வரைபடமிடல் (Scientific mapping) இயல்பாகவே தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது. இது நிலப்பரப்பின் அம்சங்களை கண்டறிய புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS), டிஜிட்டல் மாதிரிகள் மற்றும் சம உயரக் கோடு ஆய்வுகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
கொள்கை வகுப்பாளர்களை பொறுத்தவரை, ஏற்கெனவே பாதுகாக்கப்பட்டவை என அறிவிக்கப்பட்ட பகுதிகளை சுற்றித் தெளிவான கோடுகளை வரையவும், ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் சில பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் சட்டவிரோத சுரங்கங்களை கட்டுப்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றனர். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட உயர வரம்பிற்கு மேல் உள்ள மலைகள் மட்டுமே சூழலியல்ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்ற அவர்களது அனுமானம், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளுடன் ஒத்துப் போவதில்லை.
ஆரவல்லி மலைத் தொடரில், பெரும்பாலன மலைகள் 100 மீட்டர் உயரத்திற்கு உட்பட்டவை. இவை சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக நீரியலைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும், மண்ணை நிலைப்படுத்துவதிலும், தூசிகளை கட்டுப்படுத்தி தீவிர வெப்பநிலையைத் தணிக்கும் தாவரங்களை வளரச் செய்வதிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
சூழலியல் யதார்த்தம் என்னவென்றால், ஆரவல்லி என்பது கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புவியியல் மாற்றத்தால் உருவான ஒரு மலைத் தொடர் ஆகும். இது தற்போது மலைகள், சிகரங்கள், பாறைகள் மற்றும் நிலப்பரப்புகளின் கலவையாக காணப்படுகிறது. இந்த அம்சங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாக சேர்ந்து, விரிசல் பாறை நீர்ப்படுகைகளில் மழைநீர் ஊடுருவலை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. இது ராஜஸ்தான் மற்றும் ஹரியானா முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற மக்களுக்கு நீராதாரமாக விளங்குகிறது. மலைத் தொடரின் ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பு கைவிட்டு போனாலும் அதனால் மிகப் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை மறுக்க முடியாது.
ஆரவல்லி மலைத் தொடருக்கு ஏற்படும் ஆபத்து, காலநிலை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மையில் உடனடி தாக்கங்களை ஏற்படுத்திவிடும். புதிய வரையறையின் படி 100 மீட்டர் உயரம் இல்லாவிட்டாலும் ஒரு மலை, வெள்ளப் பாதையை உருவாக்கலாம். தண்ணீர் ஓடு பாதையை சீரமைக்கலாம் மற்றும் குளிர் காலங்களில் சீதோஷண நிலையை நிலைப்படுத்தலாம் அல்லது தூசிகளை கட்டுப்படுத்த உதவலாம். பாதுகாக்கப்பட்டவை என்ற வகைப்பாட்டில் இருந்து இதனை விலக்க நினைத்தால், அதன் விளைவு மிகவும் மோசமானதாக இருக்கும். காலநிலை மாற்றத்தால் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின்மைக்கு ஆளாக நேரிடும்.
புதிய வரையறையை ஆதரிப்பவர்கள், முக்கிய சுற்றுச்சூழல் மண்டலங்கள் மற்றும் காடுகள் நிறைந்த மலை பாதுகாக்கப்படும் என்று வாதிடுகின்றனர். மேலும், சட்டவிரோத சுரங்க செயல்பாடுகள் ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் மொத்த பரப்பளவில் மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். அதாவது 1.4 லட்சம் சதுர கி.மீ பரப்பளவு கொண்ட ஆரவல்லி மலைத் தொடரில் வெறும் 0.2% மட்டுமே சட்டவிரோத சுரங்கங்கள் செயல்படுவதாக அவர்கள் புள்ளிவிவரங்களை கூறுகின்றனர். விரிவான அறிவியல் மதிப்பீடு இல்லாமல் எந்த புதிய சுரங்கத்திற்கும் இனி அனுமதி வழங்கப்படாது என்பதையும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இருப்பினும், இத்தகைய உத்தரவாதங்கள் எத்தனை காலத்திற்கு பாதுகாக்கப்படும் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. மலைத் தொடரின் முக்கியத்துவம் அதன் உயரத்துடன் வரையறை செய்யும் போது, சுற்றுச்சூழல்ரீதியாக முக்கியமான பகுதியை இழக்கக் கூடிய ஆபத்தும் உள்ளது.
குறைந்தபட்சம் 100 மீட்டர் உயரம் என்ற புதிய வரையறை டெல்லி-என்.சி.ஆர் பகுதியில் உள்ள மலைத் தொடருக்கு மட்டுமே பொருந்துகிறது. மற்ற பகுதிகளில் உள்ள மலைகளின் உயரம் 100 மீட்டருக்கும் குறைவாகவே உள்ளன. இவை கைவிட்டு போனால், நிலத்தடி நீர் சுரண்டப்படும். காற்றின் தரம் மாசுபடும். மேலும், நகர்ப்பகுதிகளை ஒட்டிய பகுதிகள் சாலைகள் மற்றும் பாலங்கள் அமைப்பதற்காக மத்திய, மாநில அரசுகளால் கையகப்படுத்தபடலாம். மேலும், ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்காக மலைப் பகுதிகள் திறந்து விடப்படலாம்.
இது போன்ற நிலை ஏற்பட்டால், உடைந்த பாறைகள் வழியாக வரும் தண்ணீரை நம்பியிருக்கும் கிராமப்புறங்கள் கடும் பாதிப்புகளை சந்திக்கும் நிலை ஏற்படும். தண்ணீருக்காக கிராமப்புற மக்கள் நீண்ட தூரம் அலைய வேண்டியதிருக்கும். இது கற்பனை அல்ல.
ஆரவல்லி மலைத் தொடர் பற்றிய புதிய வரையறை என்பது நிர்வாகத்தை எளிமைப்படுத்தாக மட்டும் இருக்கக் கூடாது. அது, சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையிலும் இருக்க வேண்டும். மலைகளின் உயரத்தை மட்டும் கணக்கில் கொள்ளாமல், இயற்கையையும், சுற்றுச் சூழலையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதே சூழலியல் ஆர்வலர்களின் கருத்தாக உள்ளது.