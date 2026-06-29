எரிசக்தி துறையில் கைகோர்க்கும் இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியம்: மறுவரையறை செய்யப்படும் உறவுகள்
எரிசக்தி பாதுகாப்பின் எதிர்காலம், நாடுகள் எவ்வளவு விரைவாக மாறுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படாது. மாறாக, அவை எவ்வளவு பாதுகாப்பாக அவ்வாறு செய்கின்றன என்பதைப் பொறுத்தே தீர்மானிக்கப்படும்.
By Aparna Roy
Published : June 29, 2026 at 3:33 PM IST
எரிசக்தி பாதுகாப்பு குறித்த கவனம் சர்வதேச அளவில் மீண்டும் முக்கியத்துவம் பெற தொடங்கிய நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஐரோப்பிய பயணம் அமைந்துள்ளது. உக்ரைன் போர், எரிபொருள் இறக்குமதியை ஐரோப்பா கிட்டதட்ட முழுவதுமாக சார்ந்திருப்பதை உலகிற்து வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது. மேற்கு ஆசியாவில் அண்மையில் அதிகரித்த பதற்றம், உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தின் பலவீனத்தை மீண்டும் ஒருமுறை எடுத்துக் காட்டியுள்ளது. அதே நேரத்தில், மின்கலன்கள், முக்கிய கனிமங்கள் மற்றும் தூய்மையான எரிசக்தி விநியோக சங்கிலிகள் மீதான போட்டி தீவிரமடைந்து வருகிறது.
இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பொருத்தவரை, எரிசக்தி என்பது இனி வெறும் ஒரு காலநிலைத் திட்டம் மட்டுமல்ல. அது பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு, தொழில்துறைப் போட்டித்திறன் மற்றும் புவிசார் அரசியல் மீள்திறன் ஆகியவற்றின் கேள்வியாக மாறியுள்ளது. ஆயினும், இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் காலநிலை கூட்டாண்மையின் பெரும்பகுதி, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை பயன்படுத்துதல், தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் மற்றும் காலநிலை இலக்கு போன்ற முந்தைய காலத்தின் முன்னுரிமைகளை சுற்றியே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நோக்கங்கள் உண்மையிலேயே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாகவே உள்ளன. ஆனால், இன்று இரு தரப்பினருக்கும் உள்ள முக்கிய சவால், மற்றொரு கிகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியைச் சேர்ப்பது அல்ல. அதற்கு பிறகு என்ன வரும் என்பது தான் சவால். அதிக அளவிலான புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை நம்பகத்தன்மையுடன் ஒருங்கிணைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு மின்சார அமைப்பை இந்தியாவால் உருவாக்க முடியுமா? தொழில்துறை போட்டித்திறனை குறைக்காமல் ஐரோப்பாவால் கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைக்க முடியுமா? என்பது போன்ற நிறைய கேள்விகள் எழுகின்றன.
முக்கியமான கனிமங்கள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் மூலதனம் ஆகியவற்றை சுற்றி புதிய சார்புகளை உருவாக்காமல், புதைபடிவ எரிபொருள் சார்பை இந்தியா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தால் குறைக்க முடியுமா? இந்தக் கேள்விகள் தான் இந்தியா-ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஒத்துழைப்பின் அடுத்த கட்டத்தை தீர்மானிக்கும்.
எரிசக்தி துறையில் முதல் முன்னுரிமை
இந்தியாவின் ஆற்றல் மாற்றம், உற்பத்தியால் அல்ல, மாறாக ஒருங்கிணைப்பால் பெருகிய முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சூரிய சக்தி பகல் நேரங்களில் உச்சத்தை அடைகிறது. அதே நேரத்தில் சூரியன் மறைந்த பிறகு இரவில் பொதுவாகவே மின் தேவை அதிகரிக்கிறது. புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளம் நிறைந்த பகுதிகள் பெரும்பாலும் தொழில்துறை பகுதிகளில் இருந்து வெகு தூரத்தில் உள்ளன. மே மற்றும் டிசம்பர் 2025 இடையிலான காலகட்டத்தில், இந்தியா சுமார் 2.3 டெராவாட் (TWh) புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தைக் குறைத்துள்ளது. இது, அமைப்பு முழுவதும் தூய்மையான மின்சாரத்தை கொண்டு செல்வதிலும் சமநிலைப்படுத்துவதிலும் அதிகரித்து வரும் தடைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
புதுப்பிக்கத்தக்க மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வது இனி சவாலாக இருக்க போவதில்லை. மின்சாரம் தேவைப்படும் போது, தேவைப்படும் இடத்தில் நுகர்வோரை சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே வரும் காலத்தில் சவாலாக இருக்கும். இதற்கு மேம்பட்ட மின்கட்டமைப்பு மேலாண்மை, முன்கணிப்பு அமைப்புகள், சமநிலைப்படுத்தும் சந்தைகள், சேமிப்பு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தேவைக்கேற்ப பதிலளிக்கும் வழிமுறைகள் போன்ற திறன்கள் தேவைப்படுகின்றன.
இந்த நிறுவன திறன்களில் பலவற்றை உருவாக்குவதில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் பல பத்தாண்டுகளை செலவிட்டுள்ளது. எனவே, ஒத்துழைப்பின் அடுத்த கட்டம், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் பயன்பாட்டை கடந்து மின் அமைப்பு மாற்றத்தை நோக்கி நகர வேண்டும். இதில், இந்திய மின்கட்டமைப்பு நிறுவனங்களுக்கும் அவர்களின் ஐரோப்பிய நண்பர்களுக்கும் இடையே புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் முன்கணிப்பு, துணை சேவைகள் மற்றும் சமநிலைப்படுத்தும் சந்தைகள் தொடர்பான கூட்டாண்மைகள் அடங்கும். சேமிப்பு சார்ந்த கொள்முதல் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை வழிமுறைகள் மீதான ஒழுங்குமுறை ஒத்துழைப்பு மற்றும் ராஜஸ்தான், குஜராத் போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளம் நிறைந்த மாநிலங்களில் கூட்டு செயல்விளக்கத் திட்டங்கள் ஆகியவை முக்கியமானவை.
இந்தியா அதிக புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் கொண்ட மின்சார அமைப்பை நோக்கி நகரும் வேளையில், மாறுபடும் மின்சாரத்தை ஒருங்கிணைத்தல், மின் விநியோக நெரிசலை கையாளுதல் மற்றும் அமைப்பின் போதுமான தன்மையைப் பராமரித்தல் ஆகியவற்றில் ஐரோப்பாவின் அனுபவங்களிலிருந்து பெறப்படும் பாடங்கள், தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்தை போலவே மதிப்புமிக்கதாக அமையக்கூடும்.
2-வது முன்னுரிமை தொழில்துறை போட்டித்திறன்
ஆற்றல் மாற்றம் என்பது தொழில்துறை கொள்கைகளால் பெருகிய முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. உக்ரைனுக்குப் பிந்தைய ஐரோப்பாவின் ஆற்றல் உத்தியானது, காலநிலை நோக்கங்களைப் போலவே போட்டித்திறன் மற்றும் தன்னிறைவு குறித்த கவலைகளாலும் உந்தப்பட்டுள்ளது. கார்பன் எல்லை சரி செய்தல் பொறிமுறை இந்த யதார்த்தத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது.
இந்தியாவும் இதே போன்ற ஒரு சவாலை எதிர்கொள்கிறது. பசுமை ஹைட்ரஜன், குறைந்த கார்பன் உற்பத்தி மற்றும் தொழில்துறை கார்பன் நீக்கம் ஆகியவற்றிற்காக நாடு லட்சியத் திட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆயினும், தூய்மையான உற்பத்தி என்பது வழக்கமான மாற்று வழிகளை விட மிகுந்த செலவு மிக்கதாகவே உள்ளது. எஃகு, சிமெண்ட் மற்றும் உரங்கள் போன்ற துறைகளுக்கு, தூய்மையான தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக் கொள்வது மட்டுமல்லாமல், அவ்வாறு செய்யும் போது போட்டித்தன்மையுடன் நிலைத்திருப்பதும் ஒரு சவாலாகும்.
உண்மையான தடை தொழில்நுட்பம் சார்ந்தது அல்ல. அவை சந்தைகளே. குறைந்த கார்பன் பொருட்களுக்குத் தேவை இருந்தால் மட்டுமே நிறுவனங்கள் குறைந்த கார்பன் உற்பத்தியில் முதலீடு செய்ய முன் வரும். இங்கு தான் இந்தியா - ஐரோப்பிய ஒன்றிய ஒத்துழைப்பு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும். குறைந்த கார்பன் பொருட்களின் உற்பத்திக்கு ஆதரவு தருவதை விட, அவற்றுக்கான சந்தைகளை உருவாக்குவதே முன்னுரிமையாக இருக்க வேண்டும்.
இந்தியாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் பசுமை ஹைட்ரஜன், குறைந்த கார்பன் எஃகு மற்றும் நிலையான எரிபொருட்களுக்கான பரஸ்பர செயல்பாடுகளை நோக்கி இணைந்து செயல்படலாம். ஆரம்பகால தேவையை உருவாக்க பொதுக் கொள்முதல் தரநிலைகளை ஒருங்கிணைக்கலாம். மேலும் இந்திய உற்பத்தி தொகுப்புகளை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் வாங்குபவர்களுடன் இணைக்கும் தொழில்துறை கார்பன் நீக்க வழித்தடங்களை நிறுவலாம். குறிப்பாக பசுமை ஹைட்ரஜன் மற்றும் குறைந்த கார்பன் எஃகு போன்ற துறைகளில் நீண்ட கால கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள், முதலீட்டைத் திறக்க தேவையான தேவை உறுதியை வழங்கக்கூடும்.
3-வது முன்னுரிமை நிதி
இந்தியாவின் எரிசக்தி மாற்றத்திற்கு வரும் பத்தாண்டுகளில் டிரில்லியன்கணக்கான டாலர் முதலீடு தேவைப்படும். இருப்பினும், முதலீடு தொடர்ந்து விகிதாசாரமற்ற முறையில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தியை நோக்கியே செல்கிறது. அதே நேரத்தில் இந்த மாற்றத்திற்குத் தேவையான பல அமைப்புகளுக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை. சேமிப்பு இந்த சிக்கலை விளக்குகிறது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் போது, நம்பகத்தன்மைக்கு சேமிப்பு அத்தியாவசியமாகிறது. இருப்பினும், வருவாய் ஆதாரங்கள் நிச்சயமற்றதாகவும், நிதிச் செலவுகள் அதிகமாகவும் இருப்பதால், அதன் பயன்பாடு எதிர்காலத் தேவைகளுக்குக் குறைவாகவே உள்ளது. இதே போன்ற சவால்கள் மின் பரிமாற்ற உள்கட்டமைப்பு, தொழில்துறை மறுசீரமைப்பு, பசுமை ஹைட்ரஜன் வசதிகள் மற்றும் நிலக்கரிப் பிராந்திய மாற்றங்கள் ஆகியவற்றையும் பாதிக்கின்றன.
பிரச்சினை மூலதனப் பற்றாக்குறை அல்ல. மாறாக முதலீடு செய்ய உகந்த திட்டங்களின் பற்றாக்குறையே ஆகும். பல மாற்றத்திற்கான முதலீடுகள் நீண்ட கால திருப்பி செலுத்தும் காலங்கள், ஒழுங்குமுறை நிச்சயமற்ற தன்மை மற்றும் சந்தை அபாயங்களுக்கு உள்ளாகும் தன்மை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன. இங்கு தான் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தனது மிகவும் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை வழங்க முடியும். ஐரோப்பிய நிறுவனங்களின் மதிப்பு, அவை வழங்கும் நிதியின் அளவில் மட்டும் இல்லை, மாறாக நீண்ட காலக் கடன்கள், நிதி கட்டமைப்புகள், உத்தரவாதங்கள் மற்றும் நாணய மதிப்பு வழிமுறைகள் மூலம் அபாயத்தைக் குறைக்கும் அவற்றின் திறனிலும் உள்ளது.
இந்தியாவும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் தனிப்பட்ட திட்டங்களை சுற்றி ஒத்துழைப்பை ஒழுங்கமைப்பதற்குப் பதிலாக, முதலீடு செய்யக் கூடிய மாற்றத்திற்கான தளங்களை உருவாக்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதில் மின்கட்டமைப்பு அளவிலான சேமிப்பிற்கான நிதி வசதிகள், புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் வளம் நிறைந்த மாநிலங்களுக்கான பிரத்யேக மின்பரிமாற்ற மற்றும் நிதி சாளரங்கள், தொழில்துறை கரியமில நீக்கத் திட்டங்களுக்கான அபாயப் பகிர்வு வழிமுறைகள் மற்றும் நிலக்கரியைச் சார்ந்த பிராந்தியங்களுக்கான மாற்றத்திற்கான நிதி வசதிகள் ஆகியவை அடங்கும்.
ஐரோப்பிய ஒன்றிய நிதி நிறுவனங்களும் ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கியும் தரும் உத்தரவாதங்கள் போன்றவை மூலதனச் செலவைக் குறைப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்க முடியும். இத்தகைய அணுகுமுறை, இந்தியாவின் மாற்றத்தின் வெற்றியை இறுதியில் தீர்மானிக்கும் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் தொழில்களில் தனியார் முதலீட்டைக் குவிக்க உதவும்.
அடிப்படையில் ஆற்றல் மாற்றம் ஒரு மாறுபட்ட கட்டத்திற்குள் நுழைகிறது. முதல் பத்தாண்டு, திட்டச் செயலாக்கத்தால் வரையறுக்கப்பட்டது. அடுத்த பத்தாண்டு, மீள்திறனால் வரையறுக்கப்படும். இந்தியாவை பொறுத்த வரை, ஐரோப்பாவுடனான ஒத்துழைப்பு இனிமேல் முதன்மையாக காலநிலை ராஜதந்திரமாக பார்க்கப்படக் கூடாது. அது எரிசக்திப் பாதுகாப்பு, தொழில்துறைப் போட்டித்திறன் மற்றும் பொருளாதார மீள்திறனை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு கருவியாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை பொறுத்தவரை, இந்தியாவுடனான ஈடுபாடு என்பது வெறுமனே கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தைக் குறைப்பதற்கு ஆதரவளிப்பது மட்டுமல்ல.
அது, இந்த மாற்றம் ஒரு புதிய தலைமுறை முக்கியத்துவம் சார்ந்த சார்புநிலைகளை உருவாக்காத வகையில், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட ஒரு எரிசக்தி ஒழுங்கை வடிவமைக்க உதவுவதாகும். எரிசக்திப் பாதுகாப்பின் எதிர்காலம், நாடுகள் எவ்வளவு விரைவாக மாறுகின்றன என்பதை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படாது. மாறாக, அவை எவ்வளவு பாதுகாப்பாக அவ்வாறு செய்கின்றன என்பதைப் பொறுத்தே தீர்மானிக்கப்படும்.
(அபர்ணா ராய், அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனில் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் எரிசக்தித் துறையின் ஆய்வாளர் மற்றும் தலைவர்)
(பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)