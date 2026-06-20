ETV Bharat / opinion

போதையின் கோரப்பிடியில் 'பஞ்சாப்': அரசாங்கம் நடத்தும் அதிரடி கணக்கெடுப்பு; அடுத்து நடக்க போவது என்ன?

பஞ்ச சீல நதிகளுக்கும், பொற்கோயிலுக்கும், சீக்கியர்களின் வீரத்துக்கும், தியாகத்துக்கும் பெயர் போன பஞ்சாப், இன்று அதிக அளவில் போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்தும் மாநிலம் என்கிற அவப்பெயரை பெற்றிருப்பது வேதனையிலும் வேதனை.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 5:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஒரு மாவட்டம். காலை 6 மணி. முழுமையாக விடிந்திடாத ஒரு பொழுது. வழக்கம் போல அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் ஜஸ்வீந்தர் சிங், டிப் டாப்பாக புறப்பட்டு தனது வீட்டை விட்டு வெளியே செல்கிறார். அவரது கையில் பல கேள்விகள் அடங்கிய புத்தகம் இருக்கிறது.

ஆனால், அவர் புறப்பட்டு செல்வது பள்ளிக்கூடத்துக்கு அல்ல. வீடுகளுக்கு. உண்மைதான். வீடு வீடாக சென்று அங்கு உள்ளவர்களிடம் பல கேள்விகளை கேட்கவே, அவசர அவசரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஜஸ்வீந்தர் சிங்.

ஜஸ்வீந்தர் சிங் மட்டும் அல்ல. அவரை போல ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களும், அரசு ஊழியர்களும் இந்நேரம் பல வீடுகளுக்கு படையெடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அடுத்த 4 மணிநேரங்களுக்கு 10-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு சென்று அவர்கள பல கேள்விகளை கேட்க வேண்டும்.

ஆம், பஞ்சாப் இதுவரை இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய கணக்கெடுப்பை பார்த்து வருகிறது. நீங்கள் நினைப்பது போல இது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அல்ல. 'போதை கணக்கெடுப்பு'.

பஞ்ச சீல நதிகளுக்கும், பொற்கோயிலுக்கும், வீரத்துக்கும், தியாகத்துக்கும் பெயர் போன பஞ்சாப், இன்று அதிக போதைப்பொருள் பயன்பாடு கொண்ட மாநிலம் என்கிற பெயரை பெற்றிருப்பது வேதைனையிலும் வேதனை.

பல தசாப்தங்களாக நிலவி வரும் இந்த போதைப்பொருள் பிரச்னையை ஒழிக்க பல அரசாங்கங்கள் எத்தனையோ நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கின்றன? எதுவும் பெரிய அளவில் பலன் தரவில்லை.

இந்நிலையில்தான், தற்போதைய முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் தலைமையிலான அரசு மிகப்பெரிய கணக்கெடுப்புக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்த போதைப்பொருள் மற்றும் சமூக பொருளாதார கணக்கெடுப்பு கடந்த மே 5-ஆம் தேதி தொடங்கியது. போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவோரின் துல்லியமான எண்ணிக்கையை பெறுவதே, இந்த கணக்கெடுப்பின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.

இந்த கணக்கெடுப்புக்காக ரூ.150 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; 28,000 அரசு ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். 65 லட்சம் வீடுகளில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படவுள்ளது.

என்னதான் நடக்கிறது பஞ்சாபில்?

இந்த அளவுக்கு ஒரு அரசாங்கம் செல்கிறது என்றால், காரணம் இல்லாமல் இருக்குமா? இந்தியாவிலேயே போதைப்பொருட்களால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலம் பஞ்சாப் தான் என்கிற போது, இந்த கணக்கெடுப்பின் அவசியத்தை நம்மால் உணர முடிகிறது.

சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறைக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் 51வது அறிக்கை, கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறது.

* பஞ்சாபில் ஏறக்குறைய 64 லட்சம் பேர் போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.

* கஞ்சா, கொக்கைன், சராஸ் ஆகிய போதைப்பொருட்களை அவர்கள் உட்கொண்டு வருகின்றனர்.

* 10 மதல் 17 வயதுக்கு உட்பட்ட 6 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறார்கள் போதைப்பொருள் பழக்கத்துக்கு அடிமையாகியுள்ளனர்.

* பஞ்சாபில் மொத்தம் மக்கள்தொகையான (2011 கணக்கெடுப்பின்படி) 2.77 கோடியில், ஐந்து குடும்பங்களில் ஒன்று, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டால் கடுமையான பாதிப்பை எதிர்கொள்கிறது.

நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் இந்த அறிக்கை, ஒருவித நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தவே செய்கிறது.

போதையின் கோரப் பிடியில் பஞ்சாப்

மாநிலத்தில் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் குறித்து பேசிய பஞ்சாப் காவல்துறை இயக்குநர் கெளரவ் யாதவ், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் மட்டும் போதைப்பொருள் தொடர்பாக 29,784 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கிறார்.

மேலும், அந்த ஒரே ஆண்டில் 39,867 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், 2,021 கிலோ ஹெராயின், 35,000 கிலோ பாப்பி ஹஸ்க், 698 கிலோ ஓபியம், 26 கிலோ மெத்தஃபெட்டமைன், 55 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட போதை மாத்திரைகள், ரூ.16.81 கோடி ரொக்கம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பஞ்சாப் டிஜிபி கெளரவ் யாதவ் கூறுகிறார்.

காவல்துறையின் இத்தகைய தீவிர நடவடிக்கைக்கு மத்தியிலும், போதைப்பொருள் தொடர்பான மரணங்கள் குறையவில்லை என்பதுதான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பக அறிக்கையின்படி, பஞ்சாபில் 2024-ஆம் ஆண்டு போதைப்பொருட்களை அதீத அளவில் எடுத்து உயிரிழந்தவர்கள் 106 பேர்.

இதுவே 2022-இல் இந்த எண்ணிக்கை 144ஆகவும், 2021-இல் 78 ஆகவும் உள்ளது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 417 பேர் அதீத போதைப்பொருள் பயன்பாட்டால் உயிரிழந்திருக்கின்றனர்.

கணக்கெடுப்பால் என்ன பலன்?

இப்போது எல்லோர் மனதிலும் எழுந்திருக்கும் ஒரு கேள்வி, "அரசு நடத்தும் இந்தக் கணக்கெடுப்பு எதற்கு?" என்பதுதான். கணக்கெடுப்பால் மட்டும் போதைப்பொருள் பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியுமா? என பஞ்சாப் மக்கள் கேட்பதை நம்மால் கேட்க முடிகிறது.

அதற்கு முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் கொடுக்கும் பதில் இதுதான். "போதைப்பொருட்களை ஒழிப்பதற்கு முதலில், எத்தனை பேர் போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ற தரவு மிக முக்கியம். மேலும், அவர்களுக்கு போதைப்பொருள் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்பதையும் அறிய முடியும்.

இதை வைத்துதான் போதைப்பொருட்களை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பான திட்டங்களை தீட்ட முடியும். மேலும், போதை மறுவாழ்வு மையங்களையும் இன்னமும் வலுப்படுத்த முடியும்" என்கிறார் முதலமைச்சர்.

ஆனால், இந்தக் கணக்கெடுப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலை ஊழியர்கள் சந்தித்து வருகின்றனர். எந்தவொரு பதிலையும் மக்களிடம் இருந்து வாங்க முடிவதில்லை என புலம்புகின்றனர் ஊழியர்கள்.

மக்களிடம் 26 கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. அவற்றில் முக்கியமானவை: உங்கள் வீட்டில் போதைப்பொருட்களை யாரேனும் பயன்படுத்துகிறார்களா? ஆம் என்றால், எந்த வகையான போதைப்பொருள்? மறுவாழ்வு மையங்கள் உங்கள் பகுதியில் இருக்கிறதா? குடும்பக் கடன் எவ்வளவு? என்பன உள்ளிட்ட கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன.

ஆனால், 'போதைப்பொருள்' என்ற வார்த்தையை கேட்டதுமே மக்கள் மேற்கொண்டு பதிலளிக்க தயங்குகின்றனர் என கணக்கெடுப்பு ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

"எப்படி அவர்கள் பேசுவார்கள்? யாரேனும் ஒருவர், ஆம், நான் பயன்படுத்துகிறேன் என்றோ, என் மகன் பயன்படுத்துகிறான் என்றோ எப்படி கூறுவார்கள்? இதை வைத்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டார்களா என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருக்காதா?" என கேள்வியெழுப்புகிறார் ஜனநாயக ஆசிரியர் இயக்கத்தை சேர்ந்த தல்ஜீத் சிங்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "முதலில், கணக்கெடுப்பு நடத்தும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்க வேண்டும். மக்களிடம் எப்படி பேச வேண்டும்? எந்த மாதிரியான கேள்விகளை கேட்டு, எளிதில் பதில்களை கறக்க வேண்டும்? என்பன உள்ளிட்டவை குறித்த பயிற்சிகளை அவர்களுக்கு வழங்கியிருக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவிக்கிறார்.

இவ்வாறு கணக்கெடுப்புக்கு ஒருதரப்பு எதிராக பேச, மற்றொரு தரப்பினர் ஆதரவு தெரிவிக்கின்றனர். புல்வால் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் நவ்ஜிந்தர் சிங் ஷேகான் கூறுகையில், "இந்த கணக்கெடுப்பு மிக அவசியம். இதில் கிடைக்கும் தரவுகள் மற்றும் எண்களை வைத்துதான் போதைக்கு அடிமையானவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும். ஆனால், மக்கள் இதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், இந்தக் கணக்கெடுப்பின் நோக்கமே சீர்குலைந்துவிடும்" என்றார்.

இந்தக் கணக்கெடுப்பை மட்டுமின்றி, வேறு சில வழிகளையும் பஞ்சாப் அரசு கையாண்டு வருகிறது. ஆட்டோக்களில் முதலமைச்சரின் குரல் பதிவு கொண்ட ஸ்பீக்கர்கள் தினந்தோறும் ஒவ்வொரு தெருக்களாக வலம் வருகின்றன.

இந்த ஆட்டோக்களில் புகார் பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும். போதைப்பொருட்கள் தொடர்பான புகார்களையும், யார் - யார் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்ற விவரங்களையும் எழுதி பெட்டியில் போடுமாறு முதலமைச்சரின் குரல் ஒலிக்கிறது. இது, ஓரளவுக்கு கைக்கொடுப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த திட்டம் முதல்கட்டமாக பஞ்சாபில் மொத்தமுள்ள 117 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

"கணக்கெடுப்பு மட்டும் போதாது"

இதுகுறித்து வழக்கறிஞரும், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு செயற்பாட்டாளருமான ஜிதேந்திர மாலிக் கூறுகையில், "இந்த கணக்கெடுப்பு ஒரு துணிச்சலான நடவடிக்கை தான். ஆனால், இது எந்த அளவுக்கு பலன் அளிக்கும் என்பதுதான் கேள்வி.

கணக்கெடுப்பில் கிடைக்க பெறும் தகவல்களை வைத்து எந்த தீர்வையும் எட்ட முடியாது. மாறாக, போதைப்பொருள் நெட்வொர்க்கையும், அதன் விநியோக சங்கிலியையும் கண்டறிய வேண்டும். விநியோக சங்கிலி உடைக்கப்பட வேண்டும். போதைப்பொருள் மாஃபியாக்கள் வேட்டையாடப்பட வேண்டும். மறுவாழ்வு மையங்கள் விரிவுப்படுத்தப்பட வேண்டும். இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும். விளையாட்டுகளை ஊக்குவிக்க வேண்டும். இதுதான் இதற்கு தீர்வாக இருக்க முடியும்" என்கிறார் ஜிதேந்திர மாலிக்.

இதுகுறித்து பாஜக மூத்த தலைவர் தருண் சுக் கூறுகையில், "இந்தக் கணக்கெடுப்பை ஆசிரியர்களை வைத்து நடத்துவது தவறு. போலீசாராலும், போதைப்பொருள் தடுப்பு அதிகாரிகளாலும் இதை நடத்த வேண்டும்" எனக் கூறுகிறார்.

'20 வருடங்களில் நிகழ்ந்த பயங்கரம்'

பஞ்சாபில் போதை மறுவாழ்வு மையத்தை நடத்தி வரும் மருத்துவர் இந்தர்ஜித் திங்ராவிடம் இதுகுறித்து கேட்ட போது, "பஞ்சாபில் போதைப்பொருட்களால் ஏற்பட்ட பிரச்னையின் மையப்புள்ளியே மாறி இருக்கிறது. கடந்த 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நடுத்தர வயதினரும், முதியவர்கள் மட்டுமே பாப்பி மற்றும் ஓபியம் போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமையாகி இருந்தன.

ஆனால், இன்றைய நிலைமை அப்படி அல்ல. சிந்தடிக் போதைப்பொருள் எனப்படும் ஆய்வகங்களில் தயாரிக்கப்படும் போதைப்பொருட்களின் பயன்பாடு கண்மூடித்தனமாக அதிகரித்துள்ளது. இளைஞர்களிடமும், சிறார்களிடம் கூட இந்த போதைப்பொருள் பழக்கம் இருக்கிறது. பள்ளி சிறுமிகளும் மிக சாதாரணமாக போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்துகிறார்கள்.

இது மட்டுமல்ல, ஊசி மூலம் போதைப்பொருட்களை செலுத்தும் பழக்கமும் அதிகரித்துள்ளது. ஒரே ஊசியை மாறி மாறி பலர் பயன்படுத்துவதால் மஞ்சள் காமாலையும், எச்ஐவி நோய்களும் வேகமாக பரவுகின்றன" என்றார்.

"மது போதைப்பொருள் கிடையாதா?"

காங்கிரஸ் எம்.பி. சுக்ஜிந்தர் சிங் ரன்தவா கூறும் போது, "இந்தக் கணக்கெடுப்பில் மது என்கிற வார்த்தையை போதைப்பொருள் பட்டியலில் இருந்து அரசு நீக்கியுள்ளது.

பஞ்சாபில் ஆயிரக்கணக்கான தாய்மார்களும், மகள்களும் மதுவுக்கு அடிமையான ஆண்களால் தினம் தினம் கண்ணீர் சிந்துகின்றனர். முதலமைச்சர் பகவந்த் மானுக்கு வேண்டுமானால், மதுபானம் என்பது சக்தி தரும் தண்ணீராக இருக்கலாம். ஆனால், பஞ்சாப் மக்களை பொறுத்தவரை, கொக்கைன், ஓபியம் போன்றவற்றுக்கு நிகரான ஒரு போதைப்பொருளாவே மதுவை பார்க்கிறார்கள். எனவே, மதுவையும் இந்த பட்டியலில் சேர்த்து கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

எது எப்படியோ, பல வருடங்களாக பஞ்சாப் மீது போதை முத்திரை குத்தப்பட்டு வருகிறது. இப்போது அரசு அதற்கான தீர்வை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. நோயை குணப்படுத்துவதற்கு முன்பு, அதன் தீவிரத்தை கணக்கிட வேண்டும் என்பதை போல இந்த கணக்கெடுப்பை அரசு நடத்துகிறது.

ஒருவேளை, பஞ்சாபின் இந்த கணக்கெடுப்பு உத்தி, போதைப்பொருட்களை ஒழிப்பதற்கு கைகொடுத்தால், ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கே இது ஒரு முன்மாதிரியான மாடலாக அமையும் என்பதில் எந்த ஐயமும் இல்லை.

TAGGED:

PUNJAB
BHAGWANT MANN
பஞ்சாப் போதைப்பொருட்கள்
பஞ்சாப் போதை கணக்கெடுப்பு
PUNJAB DRUG CENSUS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.