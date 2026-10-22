பற்றி எரியும் பாரிஸ்... பிரான்ஸ் மக்களை வீதிக்கு கொண்டு வந்த பொருளாதார நெருக்கடி!
வீதிப் போராட்டங்களும், அவ்வப்போது வெடிக்கும் வன்முறை சம்பவங்களும் பிரான்ஸுக்கு புதிது அல்ல. இதன் வேர்களை 1789-ம் ஆண்டு பிரெஞ்சுப் புரட்சி வரை நீள்கின்றன.
Published : October 22, 2026 at 8:59 AM IST
பிரான்ஸ் நாட்டில் இந்த முறை போராட்டங்கள் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் தொடங்கி விட்டன. ஆசிரியர்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் சேதமடைந்த பள்ளிக் கட்டிடங்கள் குறித்து புகார் தெரிவித்த உயர் நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் வீதிகளில் இறங்கி இந்த போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.
ஆயிரக்கணக்கான பள்ளி மாணவர்கள் பெருமளவில் வீதிகளில் திரண்டது வியப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த போராட்டம் நாட்டின் தெற்கே உள்ள மார்சேய் நகரிலிருந்து தொடங்கி, பாரிஸ் மற்றும் பிரான்சின் பிற பகுதிகளுக்கும் பரவியது.
பல இடங்களில் போராட்டக்காரர்களான மாணவர்களுக்கும், போலீஸாருக்கும் இடையே மோதல்கள் ஏற்பட்டன. ஜீன்-லுக் மெலன்சோன் தலைமையிலான 'பிரான்ஸ் அன்போவ்டு' எனும் தீவிர இடதுசாரி கட்சி தான் இந்த போராட்டங்களை தூண்டிவிடுவதாக அரசு அதிகாரிகளும் அமைச்சர்களும் கருதினர்.
பிரான்சில் 'லைசீஸ்' என்று அழைக்கப்படும் உயர்நிலைப் பள்ளிகள், குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையால் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருப்பதை அதிகாரிகள் ஒப்புக் கொண்ட போதிலும், இந்த பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கான எந்த ஒரு திட்டமும் அவர்களிடம் இல்லை என்பதே உண்மை.
வன்முறையாக மாறிய போராட்டம்
வார இறுதியில், நாடு தழுவிய இந்த போராட்டம் தீவிரம் அடைந்து, வேலையில்லா திண்டாட்டம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிரான பொது மக்களின் போராட்டமாக மாறியது. பல இடங்களில் நடந்த போராட்டங்களில் கலந்து கொண்டவர்களை கட்டுப்படுத்த போலீசார் கண்ணீர்ப் புகைக் குண்டுகளையும், நீர்ப் பீய்ச்சும் வாகனங்களையும் பயன்படுத்தினர்.
தீவிரமடைந்த இந்த போராட்டத்தின் பல இடங்களில் வன்முறை வெடித்தது. வணிக நிறுவனங்கள் சூறையாடப்பட்டன. பாரிஸில் கார்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. மேலும், அரசுக்கு சொந்தமான கட்டிடங்களும், லில்லி நகரில் உள்ள வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்கள் உட்பட பல இடங்களும் தாக்குதலில் இருந்து தப்பவில்லை.
மாணவர்களின் கோபத்தை போலவே, போராட்டக்காரர்களின் கோபமும் நியாயமானது என்பதை யாருமே மறுக்கவில்லை. ஆனால், மே 2027-ல் தனது இரண்டாவது மற்றும் இறுதிப் பதவிக் காலத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கும் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரான், இந்தச் சூறையாடலையும் தீ வைப்பு சம்பவங்களையும் ஒரு போதும் ஏற்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொலைக்காட்சியில் ஆற்றிய உரையில் அவர், 'இதற்கு எந்த நியாயமும் இல்லை, எந்த விளக்கமும் இல்லை. எந்த மன்னிப்பும் இல்லை. இன்று இரவு நாம் அனைவரும் கோபத்தையும் அவமானத்தையும் உணர்கிறோம்' என்று கூறினார்.
தீவிர வலதுசாரி தலைவரும் அதிபர் பதவிக்கு போட்டியிட விரும்புபவருமான மரின் லெ பென் போராட்டங்களை அரசாங்கத்தால் கையாள முடியாதது தங்களுக்கு அரசியல்ரீதியாக சாதகமாக அமையும் என்று கருதினாலும், அவரும் இந்த வன்முறைப் போராட்டங்களை விமர்சித்துள்ளார். 'வன்முறை என்பது சரியான தீர்வு அல்ல. அழிவு என்பது கோபத்தின் வெளிப்பாட்டு வடிவம் அல்ல. குழப்பம் என்பது பிரான்சிற்கான ஒரு திட்டமாக இருக்க முடியாது' என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
போராட்டங்களின் வரலாற்றுப் பின்னணி
வீதிப் போராட்டங்களும், அவ்வப்போது வெடிக்கும் வன்முறை சம்பவங்களும் பிரான்ஸுக்கு புதிது அல்ல. இதன் வேர்களை 1789-ம் ஆண்டு பிரெஞ்சுப் புரட்சி வரை நீள்கின்றன. ஜூலை 14 அன்று அரசியல் கைதிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்த பாஸ்டில் சிறைச்சாலையை போராட்டக்காரர்கள் தாக்கிய தினம். அதாவது முடியாட்சியின் வீழ்ச்சியை குறிக்கும் வகையில் பாஸ்டில் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.
மார்சேயில் உள்ள மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்குள் கூட்டம் அத்துமீறி நுழைந்த போது ஒரு போராட்டக்காரர், 'இது தான் புரட்சி - நாங்கள் பாஸ்டில் சிறைச்சாலையை கைப்பற்றுகிறோம்' என்று முழுக்கமிட்ட போது, போராட்டக்காரர்களிடையே வரலாற்றின் ஒரு தவறான புரிதல் எதிரொலிப்பதைக் காண முடிந்தது.
ஐரோப்பாவின் பிற நாட்டு மக்களுடன் ஒப்பிடுகையில், பிரெஞ்சு மக்கள் சற்று வித்தியாசமானவர்கள். அவர்களுக்கு வீதிகளில் இறங்கிப் போராடுவது என்பது மிகவும் இயல்பான ஒரு செயலாக இருக்கிறது. மாணவர் போராட்டங்களும் அவர்களுக்கு புதிது அல்ல. 1968-ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெற்ற புகழ் பெற்ற மாணவர் போராட்டங்கள், இன்றும் பிரான்சில் போராடும் மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய முன்னுதாரணமாக திகழ்கின்றன. மேலும், 1990, 1998 மற்றும் 2006 ஆகிய ஆண்டுகளிலும் பள்ளி மாணவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக 2006 நடைபெற்ற மாணவர் போராட்டம் தான், நாடாளுமன்றத்தில் அப்போதைய அதிபர் ஜாக் சிராக் கொண்டு வந்த வேலைவாய்ப்பு சட்டத்தை (hire and fire law) திரும்பப் பெற வைத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொருளாதார முட்டுக்கட்டை
பிரான்ஸ் தற்போது ஒரு இக்கட்டான சூழல் நிலவுகிறது. வட மற்றும் மேற்கு ஆபிரிக்கா, மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் வியட்நாம், கம்போடியா, லாவோஸ் போன்ற நாடுகளை காலனிகளாக கொண்டிருந்த பேரரசு என்ற கடந்த கால நினைவுகளும், ஐரோப்பாவின் முன்னணி சக்தியாக விளங்கிய பெருமையும் அதற்கு உண்டு. ஆங்கிலேயர்களை விட, பிரெஞ்சு மக்கள் தங்களை ஒரு மேலான கலாச்சாரம் மற்றும் நாகரிகத்தின் பிரதிநிதிகளாக கருதி பெருமிதம் கொள்கின்றனர்.
ஆனால், இத்தகைய உயரிய எண்ணங்கள் ஐரோப்பாவின் பொருளாதார உந்து சக்தியான ஜெர்மனியை விட பிரான்சின் பொருளாதாரம் பின் தங்கியிருக்கும் தற்போதைய யதார்த்தத்துடன் மோதிக் கொள்கின்றன. விவசாயம் அல்லது சேவைத் துறை என பிரான்ஸ் பொருளாதாரத்தின் பல துறைகள் தடுமாறி வருகின்றன. பிரான்சின் புகழ் பெற்ற ஃபேஷன் துறை கூட இத்தாலிய பிராண்டுகளிடமிருந்து கடுமையான போட்டியை எதிர் கொள்கின்றன. பல வழிகளில் பிரான்ஸ் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக பிரெஞ்சு மக்களே கருதுகின்றனர். பெரும்பாலானோரின் இதயங்களில் ஏமாற்றமும் கோபமும் நிறைந்துள்ளது.
தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை செலவுகளைச் சமாளிக்கவே பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகும் நிலையில், பிரான்சில் உள்ள செல்வந்தர்கள் மட்டும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்வதாக அவர்கள் கருதுகின்றனர்.
அரசியல் கட்சிகளாலும் தலைவர்களாலும் தீர்க்க முடியாத உண்மையான பொருளாதார சவால்கள் அங்கு நிலவுகின்றன. வேலையின்மை விகிதம் 8.2 சதவீதமாகவும், பட்ஜெட் பற்றாக்குறை 5 சதவீதத்திற்கு அதிகமாகவும் உள்ளது. மேலும் ஓய்வூதியம் போன்ற நலத்திட்டங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 57 சதவீதமாக உள்ளன. ஓய்வூதியங்களை சீரமைக்க எடுக்கப்படும் எந்தவொரு முயற்சியும் மிகவும் எச்சரிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது.
வேளாண் துறையில் வேறு மாதிரியான பிரச்சினை நிலவுகிறது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் விவசாய இறக்குமதியிலிருந்து தங்களுக்குப் பாதுகாப்பு கோருகின்றனர் பிரெஞ்சு விவசாயிகள். இதனால் அந்த நாட்டில் ஒரு மிகப் பெரிய பொருளாதார முட்டுக்கட்டை நிலவுகிறது. இடது-வலது என பிரிந்து கிடக்கும் அரசியல் கட்சிகளால் இந்த கடினமான யதார்த்தத்திற்கு தீர்வு காண முடியவில்லை. ஏனெனில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எந்தவொரு தனி அரசியல் கூட்டணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைப்பதில்லை.
எனவே, தீவிர இடதுசாரிகளுடனோ அல்லது தீவிர வலதுசாரிகளுடனோ கூட்டணி வைப்பதை தவிர்த்து, பழமைவாதிகள் உள்ளிட்டோர் இணைந்து ஒரு தற்காலிக அரசியல் கூட்டணியை உருவாக்கி நடத்தி வருகின்றனர்.
மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளை போலவே, லெ பென் தலைமையிலான 'தேசிய பேரணி' கட்சியின் வளர்ச்சி காட்டுவது போல, பிரான்சிலும் தீவிர வலதுசாரிகள் பலம் பெற்று வருகின்றனர். ஆனால் லெ பென்னின் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லை. அதிபர் பதவிக்கு லெ பென் பலம் வாய்ந்த முன்னணி போட்டியாளராக இருந்தாலும், அவரிடமோ அல்லது அவரது கட்சியிடமோ பிரான்சின் பொருளாதார அவலங்களுக்கு சாத்தியமான தீர்வுகள் இல்லை.
இந்தப் போராட்டங்கள் மாணவர்கள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் பொருளாதார எதிர்காலம் குறித்த அச்சம் மற்றும் கவலையின் அறிகுறிகளாகும். பிரெஞ்சு மக்கள் கோபமாக இருக்கிறார்கள். பிரெஞ்சு உயர் நிலைப்பள்ளி மாணவர் சங்கத் தலைவர் ரியாத் ரானி கூறுகையில், 'அரசாங்கம் நடுங்குகிறது, அது நடுங்குவது நியாயமே. ஏனெனில் பிரெஞ்சு மக்கள் கோபமடைந்தால், அவர்கள் ஒரு போதும் பின்வாங்க மாட்டார்கள்' என்றார்.