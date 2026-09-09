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இஸ்ரேல் தேர்தல் 2026: ராணுவத்தை கைகாட்டி தப்பிக்க பார்க்கிறாரா நெதன்யாகு?

சூழ்நிலையை தனக்குச் சாதகமாக மாற்றி மீண்டும் அதிகாரத்திற்கு வரும் திறமை கொண்ட அந்த அரசியல்வாதியால், மீண்டும் ஒரு எதிர்பாராத வெற்றியைப் பெற முடியுமா?

நெதன்யாகு மற்றும் சாரா தம்பதி
நெதன்யாகு மற்றும் சாரா தம்பதி (AFP)
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By Parsa Venkateshwar Rao

Published : September 9, 2026 at 9:06 AM IST

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புதுடெல்லி: இதனை ஒரு விசித்திரமான விளக்கம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஹமாஸ் அமைப்பு இஸ்ரேலிய இசை விழா ஒன்றின் மீது தாக்குதல் நடத்தி, 1,200-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களை கொன்று, 200-க்கும் மேற்பட்டோரை பணயக் கைதிகளாக பிடித்துச் சென்ற அக்டோபர் 7, 2023 அன்று, ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் தன்னை எழுப்பவில்லை என்று இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு கூறியுள்ளார்.

இந்த விவாகரத்தில் முன்பு அவர்கள் தனக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறிய நெதன்யாகு, இப்போது பாதுகாப்புப் படையினர் வேண்டுமென்றே அவ்வாறு செய்யவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி இருக்கிறார்.

"இஸ்ரேல் பிரதமராகிய நான், ஒட்டு மொத்த ராணுவத்தையும் தயார் நிலையில் வைக்குமாறு உடனடியாக உத்தரவிட்டிருப்பேன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும்" என்று அவர் கூறினார்.

ஹமாஸ் தாக்குதல் குறித்த ஒரு சிறு முன்னெச்சரிக்கை ராணுவத்திற்கு வந்த போதிலும், அத்தகைய தாக்குதல் நடக்காது என்று அவர்கள் நம்பியதாக நெதன்யாகு வாதிட்டார்.

மேலும், தான் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்திருப்பேன் என்பதால் அவர்கள் தனக்குத் தெரிவிக்கவில்லை என்றும், அவ்வாறு செய்திருந்தால் ஹமாஸ் தாக்குதலை முறியடித்திருக்கலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.

நெதன்யாகுவின் மனைவி சாராவும் இதே கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். ஹமாஸ் தாக்குதல் குறித்த முன்னெச்சரிக்கை இஸ்ரேலிய உளவுத் துறைக்கு இருந்த போது, ​​இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் முன்னாள் துணைத் தளபதியும், தற்போது 'டெமாக்ராட்ஸ்' கட்சியின் தலைவராக தேர்தலில் போட்டியிடுபவருமான யாயிர் கோலன், நெதன்யாகுவை அழைக்கவில்லை என்று அவர் கூறினார்.

நெதன்யாகுவின் அரசியல் நம்பகத்தன்மையை சீர்குலைக்கும் முயற்சியாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், சாராவின் குற்றச்சாட்டை மறுத்துள்ள கோலன் அவர் மீது வழக்குத் தொடரப் போவதாக எச்சரித்துள்ளார். சாராவும் பதிலுக்கு வழக்கு தொடரப் போவதாக மிரட்டியுள்ளார்.

அக்டோபர் 27 அன்று இஸ்ரேலில் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், பிரதமரும் அவரது மனைவியும் வெளியிட்ட இந்த கருத்துகள் அந்த நாட்டு அரசியலில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அக்டோபர் 7 அன்று நிகழ்ந்த பாதுகாப்புத் தோல்விக்காக நெதன்யாகு பல்வேறு எதிர்ப்புகளை சந்தித்து வருகிறார். அதே வேளை், அதைத் தொடர்ந்து காசாவில் நடத்தப்பட்ட போரில் - இதில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட 70,000-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டனர் - அவருக்கு ஓரளவுக்கு பரவலான ஆதரவை பெற்றுத் தந்தது.

பணயக்கைதிகளை மீட்கத் தவறியதற்காகவும் இஸ்ரேலியர்கள் நெதன்யாகு மீது கோபமடைந்தனர். சர்வதேச அளவில் அதிருப்தி நிலவிய நிலையிலும் (அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழக வளாகங்களில் மாணவர் போராட்டங்கள் உட்பட), நெதன்யாகு காசாவில் இடைவிடாத மற்றும் கடுமையான போரை நடத்திக் கொண்டிருந்த போதே, இஸ்ரேலில் மிகப் பெரிய வீதிப் போராட்டங்கள் வெடித்தன. மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இது சர்வதேச கவனத்தை ஈர்த்தது.

தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்கள் மட்டுமே இருக்கும் நிலையில், நெதன்யாகு தம்பதியினரின் தற்போதைய குற்றச்சாட்டுகள், இஸ்ரேல் ராணுவத்திற்கும் - நெதன்யாகு தலைமையிலான - அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான நெருங்கிய உறவில் உள்ள மிகப் பெரிய விரிசலை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன. காசா போர் தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அக்டோபர் 10, 2025 அன்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்னின்று நடத்திய பேச்சுவார்த்தையின் விளைவாக போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவின.

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தெளிவான திட்டமிடல் ஏதுமின்றி நடத்தப்பட்ட காசா போர் எதிர்மறையான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தியது என்று பல ராணுவத்தின் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. இருப்பினும், போரைத் தொடருமாறு நெதன்யாகு அரசாங்கம் பிறப்பித்த உத்தரவுகளை அவர்கள் ஒரு போதும் மீறவில்லை. ஹமாஸ் மீது தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ராணுவ தளபதிகள் தன்னை ஒரு "பைத்தியக்காரர்" (இதற்காக அவர் 'மஜ்னூன்' என்ற அரபு சொல்லை பயன்படுத்தினார்) என்று கருதுவதாகவும் நெதன்யாகு குற்றம் சாட்டினார். ஹமாஸ் மீது போர் தொடுக்க வேண்டும் என்ற தனது மனநிலையை ராணுவத்தினரின் செயல் சீர்குலைப்பதாக இருந்தது என்றும் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளார்.

ராணுவ தளபதி தனக்கு "துரோகம்" இழைக்கவில்லை என்றாலும், அப்போது அவர்களின் செயல் நிச்சயமாக ஒரு "தோல்வி, ஒரு மாபெரும் தோல்வி" என்றும் நெதன்யாகு தெளிவுபடுத்தினார். அவர் மேலும் அவர், "தாக்குதலுக்கு முந்தைய இரவிலும் காலையிலும் அதற்கான அறிகுறிகள் அனைத்தும் தென்பட்டன. அப்போதே ராணுவ தளபதிகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டனர் – அதற்குக் காரணம்..." என்று அவர் நிறுத்தினார்.

அக்டோபர் 7 அன்று 1,139 இஸ்ரேலியர்கள் கொல்லப்பட்ட ஹமாஸ் தாக்குதல், இஸ்ரேலின் பொதுத் தேர்தலில் முக்கிய விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

அக்டோபர் 7-க்கு முந்தைய கால கட்டத்தில் ஹமாஸ் குறித்த எச்சரிக்கைகளை நெதன்யாகு புறக்கணித்ததாக அவரது எதிர்ப்பாளர்கள் அவர் மீது தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

இஸ்ரேலின் முன்னாள் ராணுவத் தலைமைத் தளபதியான காடி ஐசென்கோட் (Gadi Eisenkot) முன்னெடுக்கும் பிரச்சாரத்தின் முக்கிய அம்சம், அக்டோபர் 7 தாக்குதலுக்கு காரணமான பாதுகாப்புத் தோல்விகள் குறித்து ஒரு சுதந்திரமான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.

ஆனால், தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், நெதன்யாகு தன்னையும் தனது அரசியல் நற்பெயரையும் பாதுகாக்க பல்வேறு வகைகளில் முயன்று வருகிறார்.

காசாவில் தான் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளையும் அவர் நியாயப்படுத்துகிறார். ஹமாஸை எதிர் கொள்ள இதுவே ஒரே வழி என்று அவர் வாதிடுகிறார்.

ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்காவில் உள்ள இஸ்ரேலின் நண்பர்கள் மட்டுமின்றி, இஸ்ரேலுக்குள்ளேயே உள்ள ராணுவத் தளபதிகள் உட்படப் பலரும், அக்டோபர் 7-க்குப் பிறகு மேற்கொள்ளப்பட்ட ராணுவ நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை முழுமையாக ஏற்கவில்லை.

ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணையையும் எதிர் கொண்ட நிலையில், அக்டோபர் 7 சம்பவத்தால் நெதன்யாகு இந்த தேர்தலில் மிகப் பெரிய நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். ஒருவேளை தேர்தலில் அவர் தோல்வி அடைந்தால், அவர் மீதான ஊழல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் விஸ்வரூபம் எடுக்கும்.

பொதுவாக வெளிப்படையாகப் பேசப்படாத ஒரு ஆழமான விஷயம் என்னவென்றால், நெதன்யாகுவே ஹமாஸ் அமைப்பை வலுப்படுத்தினார் என்பதும், அதன் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளால் அவர் பயனடைந்தார் என்பதும் ஆகும். ஏனெனில், பாலஸ்தீனத்துடன் அமைதி ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதையோ அல்லது 'இரு-நாடு' தீர்வை ஏற்றுக்கொள்வதையோ தவிர்ப்பதற்கு இது அவருக்கு ஒரு சிறந்த சாக்குப்போக்கை உள்ளது.

ஹமாஸ் அமைப்பு அங்கு இருப்பதால் தான் பாலஸ்தீனத்துடன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஒரு போதும் சாத்தியமில்லை என்று நெதன்யாகுவால் வாதிட முடிகிறது.

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யாசர் அராஃபத் மற்றும் அவரது ஃபதா (Fatah) அமைப்பு ஆகியவை 'ஆஸ்லோ அமைதி ஒப்பந்தங்களை' ஏற்றுக் கொண்ட பிறகு, அவற்றின் நற்பெயரை கெடுப்பதற்காக இஸ்ரேல் தான் ஹமாஸை ஊக்குவித்தது என்ற பழைய கோட்பாடும் நிலவுகிறது.

எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, தேர்தலுக்கு முந்தைய ஊடக நேர்காணல்கள் மூலம் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவும் அவரது மனைவி சாராவும் முன் வைக்கும் வாதம் என்னவென்றால், அக்டோபர் 7 தாக்குதல் நெதன்யாகுவின் தோல்வி அல்ல, மாறாக இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் தோல்வி என்பதே ஆகும். அதாவது, சரியான நேரத்தில் நெதன்யாகுவுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க ராணுவம் தவறிவிட்டது என்றும், அவ்வாறு எச்சரித்திருந்தால் அவர் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து ஹமாஸின் தாக்குதலை தொடக்கத்திலேயே முறியடித்திருக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறுகிறார்.

இது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஒரு மிகச் சிறந்த அரசியல்வாதியின் தர்க்கரீதியான விளக்கம் தான். ஆனால், இது நம்பகத்தன்மை அடிப்படையில் தேறாமல் போகலாம். ஏனெனில், ஹமாஸ் அல்லது ஈரான் என ஏதேனும் ஒரு எதிரியுடன் எப்போதும் மோதலில் ஈடுபட்டிருக்கவே விரும்பும் ஒரு அரசியல்வாதியாகவே நெதன்யாகு பார்க்கப்படுகிறார். அதிகாரத்தில் நீடிக்க அவருக்கு எப்போதும் ஒரு எதிரி தேவைப்படுகிறார்.

மேலும், பாலஸ்தீனம் அல்லது ஈரான் ஆகியவற்றுடனான அமைதி ஒப்பந்தத்தை அவர் ஒரு போதும் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார். ஏனெனில், அது அவரது ஆக்ரோஷமான அரசியல் பாணிக்கு ஒத்து வராது. அதற்கும் மேலாக, நெதன்யாகுவின் வாதங்கள், ராணுவத்திற்கும் அதிகாரத்திலுள்ள அரசியல்வாதிக்கும் இடையே உள்ள ஆபத்தான இடைவெளியை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகின்றன.

ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால், சூழ்நிலையை தனக்குச் சாதகமாக மாற்றி மீண்டும் அதிகாரத்திற்கு வரும் திறமை கொண்ட அந்த அரசியல்வாதியால், மீண்டும் ஒரு எதிர்பாராத வெற்றியைப் பெற முடியுமா?

TAGGED:

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