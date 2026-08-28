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நேபாளம் மற்றும் திபெத்தை மூழ்கடித்த பெரு வெள்ளம் - 'திடீர்' பேரழிவிற்கு காரணம் என்ன?

ஏரிகள் உடைவதால் ஏற்படும் இது போன்ற நிகழ்வுகள், பனியாற்று ஏரி உடைப்பு வெள்ளம் (GLOFs) என வகைப்படுத்தப்பட்டாலும், இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் 2024-ம் ஆண்டில் நேபாளத்தில் ஏற்கனவே நிகழ்ந்திருந்தது.

பெருவெள்ளத்தால் உருக்குலைந்த நுவாகோட் பகுதியை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம்
பெருவெள்ளத்தால் உருக்குலைந்த நுவாகோட் பகுதியை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் (IANS)
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By C P Rajendran

Published : August 28, 2026 at 3:28 PM IST

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2026 ஆகஸ்ட் 26 அன்று காலை, லெண்டே கோலா – திரிசூலி – நாராயணி ஆற்றுப் பகுதியில் ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்திய பெருவெள்ளம் திடீரென ஏற்பட்டது. திபெத்திய (சீன) பகுதியில், ரசுவாகதி எல்லை இருக்கும் இடத்தில் இருந்து சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் வடகிழக்கில், ஒரு பனியாறு அல்லது பனிப்பாறை சரிவு அல்லது பனியாற்று ஏரியில் வெடிப்பு ஏற்பட்டதால் இந்த பேரழிவு வெள்ளம் ஏற்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.

சில இடங்களில் 8 முதல் 10 மீட்டர் உயரத்திற்கு தண்ணீர் அடித்து வரப்பட்டதாகவும், திரிசூலியில் உள்ள கல்ச்சியில் அரை மணி நேரத்திற்குள் 9 மீட்டர் உயரத்திற்கு நீர் மட்டம் உயர்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதே போல், மாலேகுவில் 7 மீட்டர் உயரத்திற்கு தண்ணீர் ஒரு சுனாமியைப் போல் ஆக்ரோஷமாக சீறிப் பாய்ந்து வந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுரே, ரசுவாகதி, சியாஃப்ருபேசியின் சில பகுதிகள், மைலுங், சாந்தி பஜார் மற்றும் பெட்ராவதி உள்ளிட்ட பகுதிகளை முழுமையாக அடித்துச் சென்றது இந்த பெரு வெள்ளம். இதோடு மட்டுமல்லாமல், 12 நீர் மின் நிலையங்களையும் (431.1 மெகாவாட் திறன் கொண்டவை), 19 மிகப் பெரிய பாலங்களையும் மற்றும் சுமார் 40 கிலோ மீட்டர் சாலையையும் சின்னா பின்னமாக்கியது.

நேபாள வெள்ளத்திற்கான உண்மையான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. அந்த பகுதியில் உள்ள பனிப்பாறைகள் ஏதாவது திடீரென உருகியதா என்பதை கண்டுபிடிக்க, அப்பகுதியின் செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் மற்றும் சமீபத்திய மழைப்பொழிவு தரவுகள் விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும். முதற்கட்ட மதிப்பீடுகள், அந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட 4.4 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கமே இதற்கு காரணம் என்றும், அது ஒரு பனிப்பாறையின் அடிப்பகுதியை உடைத்திருக்கலாம் என்றும் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றன.

ஆகஸ்ட் 27 அன்று நேபாளத்தின் சியாப்ரு பகுதியில் ஏற்பட்ட அழிவைக் காட்டும் செயற்கைகோள் புகைப்படம்
ஆகஸ்ட் 27 அன்று நேபாளத்தின் சியாப்ரு பகுதியில் ஏற்பட்ட அழிவைக் காட்டும் செயற்கைகோள் புகைப்படம் (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

இருப்பினும், அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு மையத்தின் (USGS) புதிய ஆய்வுகள் இதனை நிராகரித்துள்ளன. இந்த திடீர் பெருவெள்ளத்திற்கு மலைகளில் உள்ள பனிப்பாறைகள் சரிவே காரணம் என்று கூறுகின்றன. மழை அல்லது உருகும் பனியிலிருந்து வரும் நீர், மண் மற்றும் பனி அடுக்கை நிலை குலையச் செய்த போது இந்தப் பேரழிவு தொடங்கியிருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

நேபாள தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் (NDMA), ரசுவாகதியில் உள்ள நேபாள-சீன எல்லையிலிருந்து சுமார் 20 கி.மீ வடகிழக்கில் உள்ள லெண்டே ஆற்றில் பாறைத் துண்டுகள் விழுந்ததால் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது என்று கூறுகிறது. இமயமலையின் கரடுமுரடான மேற்பகுதி, இது போன்ற நிகழ்வுகளின் அபாயத்தை இயல்பாகவே அதிகரிக்கின்றன என்பது இந்த இடத்தில் நினைவு கூரத்தக்கது.

தேசிய தொலை உணர்வு மையத்தின் (NRSC) கூற்றுப்படி, இந்த பேரழிவு திபெத்தின் மலைப் பகுதிகளில் உருவானது. இந்திய நிலநடுக்க வலையமைப்பு மையம், காலை 8:22 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி), ரசுவா பகுதிக்கு (அட்சரேகை 28.076°N, தீர்க்கரேகை 86.494°E) அருகே, 10 கி.மீ. பூமிக்கு அடியில் 4.9 ரிக்டர் அளவிலான நில அதிர்வைப் பதிவு செய்தது. இந்த நில அதிர்வு ஜிர்க் பனியாறு சரிய காரணமாக இருந்திருக்கலாம். பின்னர், பனியாறு மற்றும் பாறைகளின் ஒரு மாபெரும் சரிவு செங்குத்தான மலைப் பள்ளத்தாக்கில் சரிந்து, ஆற்றின் இயல்பான ஓட்டத்தை தற்காலிகமாகத் தடுத்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து, நீர், மண், பாறைகள் உள்ளிட்டவற்றை சுமந்து வந்த ஒரு திடீர் வெள்ளம் திரிசூலி ஆற்றில் பாய்ந்து, ஒரு மிகப் பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தியது. விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்ட செயற்கைக்கோள் புகைப்படப் பகுப்பாய்வு, இந்த வெள்ளம் ஒரு பனியாறு சரிவு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்த பனிப்பாறை சரிவின் விளைவாக ஏற்பட்டது என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஏரிகள் உடைவதால் ஏற்படும் இது போன்ற நிகழ்வுகள், பனியாற்று ஏரி உடைப்பு வெள்ளம் (GLOFs) என வகைப்படுத்தப்பட்டாலும், இதே போன்ற ஒரு சம்பவம் 2024-ஆம் ஆண்டில் நேபாளத்தில் ஏற்கனவே நிகழ்ந்திருந்தது.

பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம்
பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

அச்சுறுத்தலில் காலநிலை மாற்றம் - அபாயத்தில் 'மூன்றாவது துருவம்'

காலநிலை மாற்றம் இந்து குஷ் இமயமலைப் பகுதி முழுவதும் பனியாறுகள் உருகுவதை வேகப்படுத்துகிறது. ஆர்க்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் பகுதிகளுக்கு வெளியே மிகப் பெரிய பனி மற்றும் பனிக்கட்டி இருப்பைக் கொண்டுள்ள இமயமலை, உலகின் "மூன்றாவது துருவம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது, ​​செங்குத்தான சரிவுகளில் உள்ள பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான உறைபனி—உறைந்த பாறை, மண் மற்றும் பனியின் அடுக்குகள்—உருகத் தொடங்கி, திடீர் பாறைச்சரிவுகளைத் தூண்டுகிறது.

இது ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்வு அல்ல. இந்தியாவின் உத்தரகாண்டில் 2021-ல் நிகழ்ந்த சமோலி பேரழிவு, சுவிட்சர்லாந்தில் பனியாறு சரிவால் பிளாட்டன் கிராமம் அழிந்தது மற்றும் 2023-ல் ஜார்ஜிய மலைவாசஸ்தலத்தில் 33 பேரைக் கொன்ற நிலச்சரிவு - இவை அனைத்தும் பனிப்பாறைகளின் உருகும் வேகம் அதிகரித்து வருவதற்கான சான்றுகளாகும்.

நேபாள பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம்
நேபாள பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

பேரழிவுகளை தடுக்க வழி உள்ளதா?

சுவிஸ் பனிப்பாறை சரிவு துல்லியமாக முன்கூட்டியே கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் சரியான நேரத்தில் மக்களை வெளியேற்றவும், உயிர் இழப்பைத் தடுக்கவும் முடிந்தது. நவீன தொழில்நுட்பத்தால் இப்போது நதியின் நீர்மட்டம், கனமழை மற்றும் நில அதிர்வு செயல்பாடுகளை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணித்து, முக்கியமான முன்கூட்டிய எச்சரிக்கைகளை வழங்க முடிகிறது.

இருப்பினும், அதிக செலவுகள் காரணமாக, வளரும் நாடுகளுக்கு இத்தகைய அமைப்புகளை நிறுவுவது ஒரு மிகப் பெரிய சவாலாகவே உள்ளது. ஆனாலும், ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில், நேபாளத்தின் கண்காணிப்பு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக பசுமை காலநிலை நிதியம் கடந்த ஆண்டு நிதியுதவியை அறிவித்தது.

நேபாள பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம்
நேபாள பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

உடனடி பேரழிவு அபாயத்தைத் தாண்டி, மற்றொரு அவசரமான முக்கியமான கவலையும் தற்போது உள்ளது. அதாவது இந்தப் பனிப்பாறைகள், நேபாளம், இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளில் கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்கும் முக்கிய நதிகளுக்கு நீர் ஆதாரமாக விளங்குகின்றன. உருகுவதால் ஆரம்பத்தில் நதி நீரோட்டம் அதிகரிக்கக் கூடும் என்றாலும், பனிப்பாறைகள் சுருங்கும் போது, ​​வறட்சி ஏற்பட்டு தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும்.

நேபாள பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம்
நேபாள பேரழிவை காட்டும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படம் (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

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பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தை விரைவாகக் குறைப்பது, முன் கூட்டியே எச்சரிக்கை அமைப்புகளில் முதலீடு செய்வது மற்றும் பாதிக்கப்படக் கூடிய மலைப் பகுதிகளில் கடுமையான கண்காணிப்பை அமல்படுத்துவது ஆகியவற்றில் தான் நிலையான தீர்வுகள் அடங்கியுள்ளன. இத்தகைய நடவடிக்கைகள் பேரழிவுகளை முழுமையாக தடுக்க முடியாது என்றாலும், அதனால் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களைக் காப்பாற்ற முடியும்.

(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)

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NEPAL TIBET FLOOD
NEPAL FLASH FLOODS 2026

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