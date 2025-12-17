கம்யூனிஸ்ட் கோட்டையாக திகழ்ந்த மேற்கு வங்கத்தின் நக்சல்பாரி பாஜகவின் வேட்டையில் சிக்கியது எப்படி? நேரடி ரிப்போர்ட்

ETV Bharat / opinion

கம்யூனிஸ்ட் கோட்டையாக திகழ்ந்த மேற்கு வங்கத்தின் நக்சல்பாரி பாஜகவின் வேட்டையில் சிக்கியது எப்படி?

தியானென்மென் சதுக்கத்தில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களின் சிலைகள்
By Bilal Bhat

Published : December 17, 2025 at 7:43 AM IST

ஒரு காலத்தில் நக்ஸலைட் இயக்கத்தின் மையப்புள்ளியாக திகழ்ந்த மேற்கு வங்கத்தின் வடக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள நக்சல்பாரி கிராமம், தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியின் (பாஜக) கோட்டையாக மாறியுள்ளது. 2017 -இல் அந்த கிராமத்திற்கு சென்ற அமித் ஷா, அங்கு ஒரு தலித் குடும்பத்துடன் மதிய உணவு உண்டபோது இந்த மாற்றம் வெளிப்படையாக ஏற்பட தொடங்கியது. 'ஆபரேஷன் லோட்டஸ்' திட்டத்தின் தொடக்கமாகக் கருதப்பட்ட இந்த நிகழ்வு, மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை பெறுவதற்கு வழிவகுத்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மேற்கு வங்கத்திற்கு அருகில் உள்ள மாநிலங்களிலும் பாஜக வெற்றிகளைக் குவிக்க தொடங்கியது.

மேற்கு வங்க சட்டமன்றத்தில் ஒரு காலத்தில் பிரதிநிதித்துவமே இல்லை என்ற நிலையில் இருந்த பாஜக, இன்று அங்கு இரட்டை இலக்க எண்ணிக்கையில் எம்எல்ஏக்களை கொண்டுள்ளது. சமீப காலமாக பாஜக அங்கு அபரிமிதமான வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளதற்கு, மேற்கு வங்க வடக்கு பகுதிகளின் முக்கிய அங்கமாக விளங்கும் பழங்குடியினர் மற்றும் பிற விளிம்புநிலை சமூகங்களை குறிவைத்து பாஜக களமாடியது முக்கிய காரணம் என்றால் அது மிகையாது. தலைமுறை தலைமுறையாக ஓலைக் குடிசைகளில் வசித்துவந்த இப்பகுதியைச் சேர்ந்த பூர்வகுடிகளான மஹாலி சமூகத்தினருக்கு கான்கிரீட் வீடுகளை பாஜக வழங்கியதன் மூலம் தேர்தலில் அவர்களின் நம்பிக்கையை பாஜக சம்பாதித்ததை இதற்கு உதாரணமாக சொல்லலாம்.

நக்சல்பாரி கிராமத்தில் உள்ள கார்கில் நினைவிடம்

வடக்கின் அரசியல் சூழல்

மேற்கு வங்கத்தின் வடக்குப் பகுதியில் அடங்கியுள்ள 54 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஒரு கட்சியின் வெற்றி தோல்வியை தீர்மானிப்பதில் மிகவும் முக்கியமானவையாக கருதப்படுகின்றன. இந்த பிராந்தியத்தில்தான் மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து பிரிந்து, தங்களுக்கு தனி மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் கோரும் டார்ஜிலிங்கை சேர்ந்க கூர்க்கா சமூகத்தினரும், கூச் பெஹாரின் ராஜ்பன்ஷி சமூகத்தினரும் உள்ளனர். இவ்விரு சமூகத்தினரும் தனி மாநிலம் எனும் தங்களது வாழ்நாள் கனவை பாஜக நனவாக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் அக்கட்சியை ஓர் மீட்பராகவே பார்க்கின்றனர். மாநிலத்தை ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் இந்தப் பகுதியில் பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுதான் உள்ளது. எந்த அளவுக்கு என்றால், மம்தா தலைமையிலான மாநில அரசின் திட்டங்களால் பலனடைந்தவர்கள் கூட அவரது தலைமையிலான கட்சியை ஒதுக்கும் அளவுக்கு பாஜக இந்த பிராந்தியத்தில் வளர்ந்துள்ளது.

நக்சல்பாரி கிராமத்தில் உள்ள கார்கில் நினைவிடம்

ஆர்எஸ்எஸ் தொண்டர்களின் பல ஆண்டுகால அயராத முயற்சியால் வட மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக கவனம் பெற்றது. இந்த கவனமே சமீபத்திய மேற்கு வங்க மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலில் அக்கட்சி பெற்ற மகத்தான வெற்றிக்கு வழிகோலியது. இன்று வட மேற்கு வங்க பிராந்திய வரைபடத்தில் காவி நிறம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அளவுக்கும். உள்ளூர்வாசிகளின் பேசுபொருளாகவும் பாஜக அங்கு வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

"இந்தப் பகுதியில் நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் ஆர்எஸ்எஸ் தொண்டர்கள் தங்களின் சமூகப் பணிகள் மற்றும் குடிமைப் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதன் மூலம் சாமானியர்களின் மனதில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதை காண முடியும்" என்று ஈடிவி பாரத்திடம் பேசும்போது கூறுகிறார் சிலிகுரியின் மேயரும், திரிணாமூல் காங்கிரஸின் முக்கியத் தலைவர்களில் ஒருவருமான கௌதம் தீப்.

சிலிகுரி மேயர் கெளதம் தேவ்

தியானன்மென் சதுக்கத்துக்கு பின்னுள்ள இடதுசாரிகளின் வரலாறு

கனு சன்யால், சாரு மஜும்தார் மற்றும் அவர்களது இரண்டு தோழர்களால் நக்சல்பாரி கிராமத்தில் தொடங்கப்பட்ட இடதுசாரி இயக்கம், அதன்பின் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கும் அளவுக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்தது. அதன் பயனாக மாநில எல்லைக்கு அப்பாலும் அந்த இயக்கம் பரவியது. இதன் காரணமாகவே நக்சல்பாரியை ஒரு காலத்தில் தனது கோட்டையாக பெருமையுடன் கூறிக்கொண்டிருந்தது இடதுசாரி இயக்கம். ஆனால் இன்றோ வரலாற்றின் சில பக்கங்களில் இந்தப் பெயர் இடம்பெறும் அளவுக்கு கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் நிலை பரிதாபமாக மாறியிருக்கிறது. கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை கட்டிக்காத்த தலைவர்களின் சிலைகள், இயக்கத்துக்காக உண்மையாக உழைத்த தலைவர்களின் சில மூங்கில் குடிசைகளைத் தவிர இப்பகுதி அந்த இயக்கத்தின் கோட்டையாக இருந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் இன்று இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.

நக்சல்பாரி கிராமத்தில் உள்ள தியானன்மென் சதுக்கத்தில் மார்க்ஸ், லெனின், ஸ்டாலின் என கம்யூனிசத்தை உலக அளவில் வளர்த்த தலைவர்களின் சிலைகளும், சாரு மஜும்தார், கனு சன்யால் என உள்ளூரில் இடதுசாரி சிந்தனையை விதைத்த தலைவர்களின் சிலைகளும் வரிசையாக இடம்பெற்றுள்ளன. அத்துடன் 1967-இல் மாநில காவல் துறையால் கொல்லப்பட்ட பெரும்பாலான பெண்கள் உள்ளிட்டோரின் பெயர்களை பட்டியலிட்டு காட்டுமந் ஓர் நினைவுச் சின்னமும் இந்த சதுக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த சிலைகளும் நினைவுச் சின்னமும் நக்ஸல் இயக்கம் இந்தப் பதுதியில் எவ்வளவு வலுவாக இருந்தது என்பதை பறைசாற்றுகின்றன.

"இங்கு நினைவுச் சின்னத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள பெயர்கள் எங்களது இதயங்களிலும், மனங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. இடதுசாரி தலைவர்கள் தங்களுக்குள் பிளவுப்பட்டு நிற்கும் நிலையில், பாஜக மட்டுமே எங்களுக்கு ஒரே மாற்றாக உள்ளது" என்று அந்த நினைவுச் சின்னத்தைக் கடந்து சென்றபடி கூறுகிறார் ஓர் உள்ளூர்வாசி.

கார்கில் போர் நினைவிடத்தில் உள்ள செல்ஃபி பாயிண்ட்

புதிய அடையாளமான கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம்

அரை நூற்றாண்டுக்கு மேலாக நக்ஸல்பாரி கிராமத்தின் அடையாளமாக திகழ்ந்து வந்த தியானன்மென் சதுக்கத்துக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல், கார்கில் போரில் வீரமரணம் அடைந்த நம் தேசத்துக்கு வீரர்களின் தியாகத்தைப் போற்றும் வகையில் நினைவுச் சின்னம் அமைக்கப்படும் என்றுதான் பாஜக தமது ஆர்எஸ்எஸ் இயக்க தொண்டர்கள் மூலம் கிராம மக்களிடம் எடுத்துரைத்திருந்தனர். ஆனால், இந்த சதுக்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம் குறைத்துவிட்டதோ எனும்படி, ஆசிய நெடுஞ்சாலையையொட்டி, நக்ஸல்பாரி கிராமத்தின் நுழைவு வாயிலில் பிரம்மாண்டமாக அமைந்துள்ளது கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம்.

மலைவாழ் மக்களை நினைவூட்டும் விதத்திலும், GEN Z தலைமுறையை கவரும் வகையில் இதய இமோஜியுடனும் என பழமையும், புதுமையும் கலந்த கலவையாக கம்பீரத்துடன் நிற்கிறது இந்த நினைவுச் சின்னம்.

பனிப்பாறைகளாலான கஞ்சன்ஜங்கா மலைத்தொடர் எப்படி எங்களை காக்கிறதோ அதேபோன்று, பாகிஸ்தான் ராணுவத்துடனான போரின்போது கார்கில் மலைத்தொடர் நம் இந்திய ராணுவ வீரர்களை எவ்வாறு காத்தது என்பதை நினைவுகூரும விதத்தில் எங்கள் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம் என்கிறார் அதனருகே வசிக்கும் கிராமவாசி ஒருவர்.

மீனு சய்பா

தியானன்மென் சதுக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சிலைகள் எந்த தலைவர்களுடையது என்று தமக்கு தெரியாது என்று கூறுகிறார் இந்த சதுக்கத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள நெல்வயலை உழுது வந்த பெண் மீனு சாய்பா கூறுகிறார். ஆனால், அவருக்கு தங்களது கிராமத்தில் பாஜக பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவிய கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம் குறித்து நன்றாக தெரிந்துள்ளது. "இன்றைய இலம்தலைமுறையினர் போர் நினைவுச் சின்னத்துக்கு அருகே சென்று செல்ஃபி எடுத்து அதனை தங்களின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்" என்கிறார் அவர்.

"தேசத்தை வலுவாக கட்டமைக்க பாஜக அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறது. இங்குள்ள கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னம் அதற்கு ஒரு உதாரணம்" என்கிறார் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான மேற்கு வங்க மாநில அரசின் திட்டங்களால் பயன்பெற்றுவரும் பயனாளிகளில் ஒருவரான லட்சுமி பாந்தர்.

அதேசமயம், "கார்கில் போன்ற போர்களில் வீரமரணம் அடையும் நம் வீரர்கள் தங்களின் இன்னுயிரை தந்து நாட்டை காக்கும் தலையாய பணியை மேற்கொள்கின்றனர். அவர்களின் தியாகத்திற்கு நாம் தலைவணங்குகிறோம். ஆனால், தியானன்மென் சதுக்கத்தில் இடம்பெற்றவர்களின் உயிர் தியாகம் தன்னலமற்றது" என்கிறார் உள்ளூர்வாசியான பிரதீப் தேப்நாத்.

பிரதீப் தேவ்நாத்

நக்ஸல்பாரியில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை தோற்றுவித்த தோழர்கள் சன்யால் மற்றும் மஜும்தார் உடனான தமது அனுபவங்களை கிராமவாசிகளுடன் இன்றும் அவ்வபோது பகிர்ந்து வருகிறார் 87 வயதான சாந்தி முண்டா. மேற்கு வங்கத்தில் கம்யூனிச இயக்கம் வேரூன்ற விதைப்போட்ட இருபெரும் தலைவர்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு வெவ்வேறு பாதைகளில் பயணிக்க தொடக்கவே, இடதுசாரி இயக்கம் பல்வேறு குழுக்களாக சிதறுண்டது என்கிறார் அவர் வருத்தத்துடன்.

சாந்தி முண்டா

சன்யால் மற்றும் மஜும்தார் இருபெரும் தலைவர்களுக்கு கீழும் பணியாற்றியுள்ள இவர், இறுதியில் சன்யால் தலைமையிலான இயக்கத்தில் ஐக்கியமானார். ஆயுதப் போராட்டம் தான் அனைத்துப் பிரச்னைகளுக்கும் தீர்வு என்று மஜும்தார் எடுத்த முடிவு தவறானது என்று கூறும் முண்டா, மேற்கு வங்கத்தில் இடதுசாரிகளின் பொற்காலம் மீண்டும் திரும்பும் என்கிறார் நம்பிக்கையுடன். அவரது இந்த நம்பிக்கையை ஆமோதிக்கிறார் அவரது மருமகனும், தோழருமான தேவ்நாத்.

கம்யூனிச தலைவர் சன்யாலின் நினைவாக நக்ஸல்பாரி கிராமத்தின் மணி நதிக்கரையில் இன்றைக்கும் கவித்துவமாக காட்சித் தருகிறது அவர் வாழ்ந்த மூங்கில் கொட்டகை வீடு. அதனை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நூலகமாக பராமரித்து வருகிறது.

நக்ஸல்பாரி கிராமத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் இந்த கிராமத்தில் இருந்து நக்ஸல் இயக்கம் எப்படி மாநிலம் முழுவதும் பரவியது என்பது பற்றியும் மேற்கு வங்க மாநில அரசு நன்கு உணர்ந்துள்ளது என்கிறார் நக்ஸல்பாரி கிராமத்துக்கு உட்பட்ட செப்துலாஜோட் பகுதியைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர். ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அரசு, சன்யால் வாழ்ந்த மூங்கில் கொட்டகை வீட்டை சுற்றுலா தளமாக மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறும் அவர், இதுகுறித்து அண்மையில் நடைபெற்ற மாவட்ட நிர்வாக கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது எனவும் கூறுகிறார்.

கடந்த தேர்தல்களில், நக்ஸல்பாரி நட்சத்திர பேச்சாளர்களின் ஒரு முக்கிய மையமாக இருந்து வந்துள்ளது. அடுத்த ஆண்டு, அதாவது 2026-ல் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால், இந்த முறை நிலைமை எவ்வாறு மாறப்போகிறது என்பது இன்னும் அதிக கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயமாக இருக்கும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

