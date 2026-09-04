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மீண்டும் தலைதூக்கும் 'கந்துவட்டி அரக்கன்' - கண்ணீரில் கரையும் கிராமப்புற இந்தியா

கூட்டுறவு வங்கிகள், நிதி ரீதியாக வலுவானதாகவும், நேர்மையாக நிர்வகிக்கப்படக்கூடியதாகவும் மாற்றப்பட வேண்டும்.

சேதம் அடைந்த கோதுமை பயிரை பார்த்து வேதனைப்படும் விவசாயி
ஜலந்தரில் சேதம் அடைந்த கோதுமை பயிரை பார்த்து வேதனைப்படும் விவசாயி (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 9:01 AM IST

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By சி.ஆர். சுகுமார்

இன்று நாட்டின் எந்தவொரு கிராமத்திற்கு சென்றாலும் சற்று உற்று கவனியுங்கள். அங்குள்ள வங்கி கிளைகள் அமைதியாக உள்ளன. ஆனால் வட்டிக்குக் கடன் கொடுப்பவரின் வீடுகள் பரபரப்பாக இயங்குகின்றன. பக்கத்து வீட்டுக்காரர்களிடம் இருந்து கடன் வாங்காத விவசாயிகளே இல்லை என்று கூறலாம். குடும்ப சாப்பிட்டிற்கான செலவுகளையும் குறைக்கின்றனர். சேமிப்பு என்பது அவர்களிடம் கிட்டத்தட்ட இல்லாமலே போய்விட்டது. இது ஏதோ ஒரு கிராமத்தின் கதை மட்டுமல்ல. இது தான் 2026-ஆம் ஆண்டின் கோடைக்காலத்தில் கிராமப்புற இந்தியாவின் உண்மை நிலைமை. இதை அரசியல்வாதிகளோ அல்லது சமூக ஆர்வலர்களோ சொல்லவில்லை. மாறாக, விவசாயம் மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கான மத்திய அரசின் உச்சபட்ச வங்கியான 'நபார்ட்' (NABARD) நடத்திய விரிவான மற்றும் துல்லியமான ஆய்வின் முடிவுகள் இதை தெரிவிக்கின்றன.

29 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள 20,000 குடும்பங்களிடம் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வின் முடிவுகள், இந்நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும், ஆட்சியாளர்களுக்கும் மற்றும் வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணியாக அமைந்துள்ளன.

ஆய்வு கூறுவது என்ன?

ஜூலை 2026-ல் தனது பன்னிரண்டாவது கட்டத்தை நிறைவு செய்த நபார்டு வங்கியின் 'கிராமப்புறப் பொருளாதார நிலை மற்றும் மனநிலை குறித்த ஆய்வு' (Rural Economic Conditions and Sentiments Survey), கிராமப்புற விவசாயிகளிடம் ஒரு எளிய கேள்வியை முன் வைத்தது. அதாவது, "ஓராண்டுக்கு முன்பு இருந்ததை விட இன்று உங்கள் வருமானம் அதிகரித்துள்ளதா?" என்பதே அந்த கேள்வி. அதற்கு கிராமப்புற இந்தியாவிலிருந்து கிடைத்த பதில் மிகவும் கவலைக்குரியதாக உள்ளது. ஒவ்வொரு 100 குடும்பங்களில் 27 குடும்பங்கள் மட்டுமே தங்கள் வருமானம் அதிகரித்துள்ளதாகக் கூறின. நபார்டு வங்கி செப்டம்பர் 2024-ல் இந்த ஆய்வை தொடங்கியதிலிருந்து பதிவான மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை இதுவாகும். கிராமப்புறக் குடும்பங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை — அதாவது 100-க்கு 52 குடும்பங்கள் — தங்கள் வருமானத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று தெரிவித்தன. மேலும் 100-க்கு 20 குடும்பங்கள் தங்கள் வருமானம் உண்மையில் குறைந்துவிட்டதாகக் கூறின.

சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால், நான்கு கிராமப்புறக் குடும்பங்களில் மூன்று குடும்பங்களின் நிலை மோசம் அடைந்துள்ளது அல்லது பின்னோக்கிச் செல்கிறது. பல ஆண்டுகளாக பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பெருமையுடன் கொண்டாடி வரும் ஒரு நாட்டில், இது மிகவும் சங்கடமான உண்மையாகும்.

நிலைமை தொடர்ந்து மோசமடைந்து கொண்டே வருகிறது. நவம்பர் 2025-ல், 100 கிராமப்புறக் குடும்பங்களில் 42 குடும்பங்கள் அதிக வருமானம் ஈட்டியதாக தெரிவித்திருந்தன. ஆனால் ஜூலை 2026-க்குள் அந்த எண்ணிக்கை வெறும் 27-ஆகக் குறைந்துவிட்டது. மாற்றத்தின் போக்கு தெளிவாக உள்ளது. அதாவது அது தவறான திசையிலேயே செல்கிறது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.

அசாமில் சணல் செடியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தண்டுகளை வண்டியில் எடுத்துச் செல்லும் விவசாயி
அசாமில் சணல் செடியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட தண்டுகளை வண்டியில் எடுத்துச் செல்லும் விவசாயி (IANS)

வருமானம் குறைவதற்கு என்ன காரணம்?

இதற்கான காரணங்களைக் கண்டறிவது கடினமானது அல்ல. இந்த ஆண்டு பருவமழை மிகவும் சீரற்றதாக இருந்தது. 2026-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில், நாடு முழுவதும் மழைப்பொழிவு இயல்பை விட 33% குறைவாக இருந்தது. ஜூலை மாதத் தொடக்கத்தில் நிலைமை சற்று மேம்பட்டாலும், கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்தியங்களில் வழக்கத்தை விட 37% குறைவான மழையே பெய்தது.

தென்னிந்தியா முழுவதும் உள்ள நீர்நிலைகளில் நீர்மட்டம், கடந்த ஆண்டின் இதே காலக்கட்டத்தை விட 36% குறைவாக இருந்தது. முக்கிய கோடைக்காலத்தின் 'காரிஃப்' சாகுபடி செய்யப்பட்ட பரப்பளவு, முந்தைய ஆண்டை விட 21% குறைவாக இருந்தது. மழை பொய்க்கும் போது விவசாயிகளின் வருமானம் குறைகிறது. அவர்களின் வருமானம் குறையும் போது, ​​கிராமத்தில் உள்ள கடைக்காரர், கூலித் தொழிலாளி, சிறு வணிகர் மற்றும் போக்குவரத்துத் தொழிலாளி என அனைவரின் வருமானமும் பாதிக்கப்படுகிறது.

அதே வேளை, அத்யாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசியும் உயர்ந்து வருகிறது. எரிபொருள் மற்றும் உரங்களின் விலைகள் அதிகரித்துள்ளன. உலகம் பதற்றமான மற்றும் கொந்தளிப்பான காலகட்டத்தைக் கடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த உலகின் ஏதோ ஒரு பகுதிகளில் நடைபெறும் போர்கள் எல்லா இடங்களிலும் அத்யாவசியப் பொருட்களின் விலையை உயர்த்தியுள்ளன. இந்தியக் கிராமங்களும் இந்த தாக்குதலில் இருந்து தப்பவில்லை. அன்றாடச் செலவுகளுக்கு அதிக பணம் வெளியேறுவதும், பயிர்கள் மூலம் குறைவான வருமானம் கிடைப்பதுமே 2026-ல் கிராமப்புறக் குடும்பங்களின் யதார்த்தமாக உள்ளது.

கிராமப்புற மக்கள் எவ்வாறு சமாளிக்கின்றனர்?

வருமானம் அதிகரிக்காத நிலையில், குடும்பங்கள் தங்கள் செலவுகளை ஓரளவு குறைத்து நிலைமையைச் சமாளிக்க முயல்கின்றன. ஆனால், செலவழிக்கும் ஒவ்வொரு ரூபாயிலும் பாதிக்கும் மேற்பட்ட தொகை உணவுக்கே செலவாகும் சூழலில், செலவுகளை குறைப்பதற்கு ஒரு எல்லை உண்டு. கிராமப்புறக் குடும்பத்தின் மாத வருமானத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உணவு, எரிபொருள், உடை மற்றும் அன்றாடத் தேவைகள் போன்ற நுகர்வுக்கே நேரடியாகச் செலவிடப்படுவதாக ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. கையில் சேமிப்பு என்று எதுவும் மிஞ்சுவதில்லை.

இதன் விளைவாக, கிராமப்புற மக்களிடம் சேமிப்பு வெகுவாகக் குறைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு 100 கிராமப்புறக் குடும்பங்களில் 18 குடும்பங்கள் மட்டுமே இந்த ஆண்டு அதிக பணத்தை சேமிப்பதாக தெரிவித்துள்ளன. இந்த ஆய்வில் இதுவரை பதிவான மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கை இதுவாகும். மக்களால் சேமிக்க முடியவில்லை என்பதே உண்மை. குடும்பத்தைக் காப்பாற்றவும் அன்றாட வாழ்க்கையைத் தொடரவும் தாங்களது வருமானம் முழுவதையும் அவர்கள் செலவிட வேண்டியுள்ளது.

அசாமில் கால்நடைகளை ஓட்டிச் செல்லும் விவசாயி
அசாமில் கால்நடைகளை ஓட்டிச் செல்லும் விவசாயி (IANS)

கந்துவட்டிக்காரர்களின் வருகை - வங்கிகளுக்கு எச்சரிக்கை மணி

இங்கு தான் நிலைமை மிகவும் கவலைக்குரியதாக மாறுகிறது — கிராமப்புறக் குடும்பங்களுக்கு மட்டுமல்ல, அவர்களுக்குச் சேவை செய்ய வேண்டிய வங்கி அமைப்புக்கும் இது ஒரு எச்சரிக்கையாக அமைகிறது.

கடினமான சூழலில் குடும்பங்களுக்குக் கடன் தேவைப்படும் போது, ​​அவர்கள் எங்கு செல்கிறார்கள்? உண்மையிலேயே, அவர்கள் வங்கிகளுக்கு தான் செல்ல வேண்டும். அங்கு தான் வட்டி குறைவாக இருக்கும். கடன் நிபந்தனைகளும் நியாயமானதாகவும், கடன் பெறுபவர்களுக்கு சட்டப்பூர்வ பாதுகாப்பும் உள்ளது. ஆனால், நடைமுறையில் அப்படி நடப்பதில்லை. நபார்டு (NABARD) ஆய்வின் படி, வங்கிகள் மற்றும் பிற முறைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து மட்டுமே கடன் பெறும் கிராமப்புறக் குடும்பங்களின் பங்கு, நவம்பர் 2025-ல் 58%-ஆக இருந்த நிலையில், ஜூலை 2026-ல் 51%-ஆக குறைந்துள்ளது. அதாவது வெறும் எட்டு மாதங்களில் ஏழு சதவீதம் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

மீதமுள்ளவர்கள் கடன் பெற எங்கு செல்கிறார்கள்? அவர்கள் வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை நாடுகிறார்கள் — அதாவது வங்கி அல்லது ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் எந்தப் பாதுகாப்பும் இல்லாத இடங்களுக்கு செல்கிறார்கள். தற்போது, ​​ஒவ்வொரு 100 கிராமப்புறக் கடன் பெறுவோரில் சுமார் 24 பேர் முறைசாரா கடன் மூலங்களையே முழுமையாக சார்ந்திருக்கிறார்கள். இவர்களில் பெரும்பாலோர் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடமிருந்து கடன் பெறுகின்றனர். ஆனால் 100-க்கு 6 பேர் நேரடியாக வட்டிக்குக் கடன் கொடுப்பவர்களிடம் செல்கின்றனர். மேலும் 100-க்கு 25 பேர் வங்கிகள் மற்றும் வட்டிக்குக் கடன் கொடுப்பவர்கள் ஆகிய இரு தரப்பிடமிருந்தும் ஒரே நேரத்தில் கடன் பெறுகின்றனர் — இது ஒரு ஆபத்தான நிலையாகும்.

இது ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது? அந்தப் பணத்தின் மதிப்பு காரணமாகவே. கிராமப்புற இந்தியாவில் முறைசாராக் கடன்களுக்கான சராசரி வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 17.77% ஆகும். இதை ஒரு வங்கி விவசாயக் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள் — பெரும்பாலான விவசாயிகளுக்கு இது ஆண்டுக்கு சுமார் 7–9% ஆகும். ஒரு குடும்பம் மருத்துவ அவசரத் தேவைக்காகவோ அல்லது மகளின் திருமணத்திற்காகவோ 17.77% வட்டிக்குக் கடன் வாங்கும் போது, ​​அந்தக் கடன் மிக விரைவாகக் கட்டுப்பாட்டை மீறிச் செல்லக்கூடும். ஒரு மோசமான அறுவடைக்குப் பிறகு, அந்தக் குடும்பம் ஒருபோதும் முழுமையாக மீள முடியாமல் போகலாம்.

இது அந்தக் குடும்பத்திற்கு மட்டும் ஒரு பிரச்சனை அல்ல. இது வங்கிகளுக்கும் ஒரு பிரச்சனை தான். மேலும் மேலும் கிராமப்புறக் கடன் வாங்குபவர்கள் முறையான கடனை கைவிட்டு, அதிக செலவுள்ள முறைசாராக் கடனில் மூழ்கும் போது, ​​இறுதியில் அவர்களால் தங்களின் தற்போதைய வங்கிக் கடன்களையும் திருப்பிச் செலுத்த முடியாமல் போகிறது. இன்று கந்துவட்டிக்காரரின் வாசலில் நிற்கும் அவசரத் தேவையுள்ள கடன் வாங்குபவர், நாளை வங்கியின் கணக்குப் புத்தகங்களில் வாராக்கடனாளியாக மாறுகின்றனர்.

ஜல்பைகுரியில் தனது கால்நடைகளுக்கு தீவனத்தை சைக்கிளில் எடுத்துச் செல்லும் விவசாயி
ஜல்பைகுரியில் தனது கால்நடைகளுக்கு தீவனத்தை சைக்கிளில் எடுத்துச் செல்லும் விவசாயி (IANS)

நமது வங்கிகளின் தற்போதைய நிலை என்ன?

இந்தியாவின் வங்கிகள் வரவு செலவில் ஓரளவு சிறப்பாகவே தெரிகின்றன — வாராக்கடன் விகிதங்கள் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலாக இல்லாத அளவுக்குக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ளன. ஆனால் அந்த ஆறுதல் தவறான வழிகாட்டுதலாக இருக்கலாம். ஒரு விவசாயியின் வருமானம் சரிவதற்கும், ஒரு வங்கியின் கடன் வாராக்கடனாக மாறுவதற்கும் இடையே எப்போதும் ஒரு கால இடைவெளி இருக்கும். பொதுவாக ஒன்று முதல் இரண்டு ஆண்டுகள் நீடிக்கும் அந்தக் கால இடைவெளியால், உண்மையான நெருக்கடியானது 2027-ஆம் ஆண்டு வரை வங்கிகளின் இருப்புநிலைக் கணக்குகளில் வெளிப்படாமல் போகலாம்.

இந்தியாவின் கிராமப்புறங்களின் மிக ஆழமாக கால் பதித்துள்ள கூட்டுறவு வங்கிகள், ஏற்கனவே கடுமையான சிக்கலில் உள்ளன. கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தரவுகளின்படி, நாடு முழுவதும் உள்ள 400-க்கும் மேற்பட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் வெறும் மூன்று ஆண்டுகளில் ரூ.7,326 கோடிக்கும் அதிகமான இழப்பை சந்தித்துள்ளன. ஒரு சிறிய கிராமத்தில் உள்ள ஏழை விவசாயி தனது பயிர்க் கடனுக்காக இந்த வங்கிகளை தான் சார்ந்திருக்கிறார். இந்த வங்கிகள் பலவீனமடைந்தால் — அல்லது சரிந்தால் — மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய கிராமப்புறக் கடன் வாங்குபவர்களுக்குக் கடன் கொடுக்க வேறு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். அப்போது, ​​தனியார்கள் கடைசிப் புகலிடமாக இல்லாமல், ஒரே புகலிடமாக ஆகிவிடுகிறார்.

என்ன மாற வேண்டும்?

முதலாவதாக, வங்கிகள் — குறிப்பாகக் கூட்டுறவு வங்கிகள் — நிதி ரீதியாக வலுவானதாகவும், நேர்மையாக நிர்வகிக்கப்படக்கூடியதாகவும் மாற்றப்பட வேண்டும். நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் காத்திருக்க முடியாது. சரியான வங்கிக் கொள்கைகளின்படி அல்லாமல், அரசியல் ஆதரவால் நடத்தப்படும் ஒரு கூட்டுறவு வங்கி, மிகப் பெரிய பேரழிவாகும்.

இரண்டாவதாக, விவசாயிகளுக்கு மலிவான, எளிதான மற்றும் விரைவான கடனை வழங்குவது ஒரு தேசிய அவசர முன்னுரிமையாக மாற வேண்டும். அரசாங்கத்தின் கடன் இலக்குகள் காகிதத்தில் ஈர்க்கக் கூடியதாக இருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு தொலைதூர கிராமம் அல்லது மலைப் பகுதியில் வசித்து வரும் விவசாயி, கிசான் கடன் அட்டை பெற வங்கிகளுக்கு படையெடுப்பது மிகவும் மோசமானதாகும்.

மூன்றாவதாக, அரசாங்கம் பருவமழை பற்றாக்குறையை ஒரு விவசாய அவசரநிலையாக மட்டும் கருதாமல், ஒரு பொருளாதார அவசர நிலையாகக் கருதி தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். பயிர்க் காப்பீடு விரைவாக வழங்கப்பட வேண்டும். உள்ளீட்டு மானியங்கள் விவசாயிகளை விரைவாகச் சென்றடைய வேண்டும். வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டங்கள் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கிராமங்கள் நமக்கு ஏதோ சொல் வருகின்றன... நாம் கேட்போமா?

அபரிமித வளர்ச்சி, உயரும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் செழிப்பான பொருளாதாரம் என்ற கதையை சொல்ல இந்தியா விரும்புகிறது. அந்த கதை உண்மை தான் - ஆனால் அது முழுமையான கதை அல்ல. நபார்டு வங்கியின் கணக்கெடுப்பு மற்றொரு கதையைச் சொல்கிறது. அதாவது, கடன் சுமையில் நான்கு குடும்பங்களில் மூன்று குடும்பங்கள் சிக்கித் தவிக்கின்றன. கந்து வட்டிக்காரர்கள் மீண்டும் ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கியிருக்கிறார்கள். வங்கிகள் அமைதி காக்கின்றன. மேலும் இந்த நாட்டின் ஏதாவது ஒரு மூலையில் உள்ள ஒரு குக்கிராமத்தில் வாராக்கடன்கள் ஏற்கனவே உருவாகத் தொடங்கிவிட்டன என்பது தான் நபார்டு வங்கி நமக்கு சொல்லும் கதை.

The village is not asking for charity. It is asking for fair credit, honest governance, timely relief, and the basic dignity of a banking system that actually reaches it. If we ignore these signals today, we will pay a far heavier price — in human suffering and in broken balance sheets — tomorrow.

நமது கிராமங்கள் தர்மம் கேட்கவில்லை. அது நியாயமான கடன், நேர்மையான நிர்வாகம், சரியான நேரத்தில் நிவாரணம் மற்றும் கண்ணியமான வங்கி நடைமுறை ஆகியவற்றையே கேட்கின்றன. இன்று நாம் இதனை புறக்கணித்தால், நாளை இதற்கு மிகப் பெரிய விலையைக் கொடுக்க நேரிடும்.

(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)

(கட்டுரையாளர், 'தி எகனாமிக் டைம்ஸ்' பத்திரிகையின் முன்னாள் மூத்த ஆசிரியர், தற்போது தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வருகிறார்)

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