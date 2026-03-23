இஸ்ரேல், அமெரிக்கா- ஈரான் போர் மத்திய கிழக்கில் மிகவும் அபாயகரமான மோதலானது எப்படி?
இந்த போர் ஓர் இரவுக்குள் உருவாகிவிடவில்லை. போரின் வேர்கள், பல பத்தாண்டு பகைமையில் புகைந்து கொண்டிருந்தவை என போரின் பயணம் குறித்து விவரிக்கிறார் ஓய்வுபெற்ற லெப்டினன்ட் ஜெனரல் கே.கே.ராவ்.
Published : March 23, 2026 at 11:17 AM IST
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான போர், மூன்று வாரங்களுக்கு மேலாக தொடர்கிறது. இந்த போரினால், அந்த பிராந்தியத்தின் நீண்டகால நிலைத்தன்மை பாதிப்படைவதுடன், சர்வதேச அளவில் எரிசக்தி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயத்திற்கும் இட்டுச் செல்கிறது. மேலும், இது, சர்வதேச அளவில் பரந்த மோதலாக மாறுமோ என்ற அச்சமும் நிலவுகிறது. இதனால் நவீன வரலாற்றில், மத்திய கிழக்குப் பகுதி, மிக கடுமையான பாதுகாப்பு நெருக்கடிகளில் ஒன்றை சந்தித்து வருகிறது.
இரு தரப்புக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக புகைந்து கொண்டிருந்த பகைமை, மறைமுக மோதல்கள், திரைமறைவு செயல்பாடுகள், ராஜ்ஜிய ரீதியிலான உறவில் ஏற்பட்ட விரிசல்கள் ஆகியவை, கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முழுமையான போராக வெடிக்கத் தொடங்கியது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் கூட்டாக ஒன்றிணைந்து, ஈரானின் ராணுவத் தளங்கள், அணுசக்தி நிலையங்கள், மற்றும் அரசு கட்டடங்களை குறிவைத்து வான் வழியாக ஏவுகணை தாக்குதல்களை தாக்குதல்களை நடத்த தொடங்கின. பதிலுக்கு, ஈரான் உடனடியாக வலிமையான முறையில் பதிலடி கொடுத்ததால் பல ஆண்டுகளாக இருந்த மறைமுக மோதல், நேரடி மோதலாக மாறி, பிராந்திய மோதலாக உருவெடுத்தது.
பல ஆண்டு பகைமை
தற்போது நிகழும் போர் ஓர் இரவுக்குள் தொடங்கிவிடவில்லை. இஸ்ரேலுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே பல தசாப்தங்களாக இருந்த முன்பகையில் இருந்து உருவானது. குறிப்பாக, ஈரானின் சர்ச்சைக்குரிய அணுசக்தி திட்டங்களாலும், ஈரான் பிராந்தியத்தில் செல்வாக்கு பெற்றதாலும், இந்த போர் தீவிரமடைந்தது.
இரு நாடுகளும் மறைமுகமாக மோதிக் கொண்டிருந்த நேரத்தில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நேரடியாக ஏவுகணை தாக்குதல்களை நடத்தியதால் பதற்றம் உருவானது.
ஈரான் அணு ஆயுதங்களை தயாரிப்பதாகவும், அதானால் பிராந்திய அமைதிக்கு அச்சுறுத்தல் என்றும் இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. ஆனால், அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் ஈரான், அணு ஆயுதங்களை தயாரிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று கூறி வருகிறது. மேலும், அமைதியான அறிவியல் ஆராய்ச்சி திட்டங்களையே தாங்கள் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் ஈரான் தெரிவித்துள்ளது.
இஸ்ரேலின் கிளர்ச்சிக் குழு, லெபனானில் உள்ள ஹெஸ்புல்லா அமைப்பு, காசாவில் உள்ள ஹமாஸ் அமைப்பு, யேமனில் உள்ள ஹவுதி குழுக்கள், ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் உள்ள கிளர்ச்சிக் குழு ஆகியவற்றுக்கு ஈரான் அடைக்கலம் தருகிறது என்ற வலிமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்துகிறது.
இந்த கிளர்ச்சிக் குழுக்கள் அனைத்தும் ஈரானால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, இஸ்ரேலின் ராணுவ வலிமையை பலவீனமாக்க உருவாக்கப்பட்டவை என்றும் இஸ்ரேல் கருதுகிறது.
ஜூன் 2025- இஸ்ரேல், ஈரான் இடையே நீடித்த 12 நாள் போர்
இஸ்ரேல், ஈரான் இடையே மறைமுகமாக மோதல்கள் தொடர்ந்து வந்தாலும், கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், ஈரானில் உள்ள அணுசக்தி நிலையங்கள், ராணுவ உள்கட்டமைப்புகள், ஏவுகணை தளங்கள் ஆகியவற்றின் மீது இஸ்ரேல் நேரடியாக தாக்குதல் நடத்தியது. ஜூன் மாதம் 13ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த மோதல், ஜூன் மாதம் 24ஆம் தேதி வரை, 12 நாள்கள் நீடித்தது. இதுதான், இரு நாட்டு ராணுவமும் நேரடியாக மோதிக் கொண்ட முதல் போர்.
இந்த போரில், ஈரானில் உள்ள சுமார் 100 இடங்களை குறிவைத்து இஸ்ரேலின் 200க்கும் மேற்பட்ட போர் விமானங்கள் தாக்குதல் நடத்தின. ஈரானின் அணுசக்தி நிலையங்கள், ஏவுகணை தயாரிப்பு ஆலைகள் ஆகியவற்றை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, ஜூன் 22ஆம் தேதி, இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக களமிறங்கிய அமெரிக்கா, ஈரானின் மூன்று அணுசக்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி பெரிய அளவிலான மோதலாக மாற்றியது.
பதிலுக்கு ஈரான் இதுரை இல்லாத அளவில் 550 பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள், 1000-க்கும் மேற்பட்ட ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல் நடத்தியது.
இஸ்ரேலிடம் ஏவுகணை இடைமறிப்பு சாதனமான அயர்ன் டோம் போன்ற அதிநவீன பாதுகாப்பு தளவாடங்கள் இருந்தபோதிலும், ஈரானின் தாக்குதலை சமாளிக்க முடியவில்லை. இஸ்ரேல் தரப்பில் ராணுவ கட்டமைப்புகள் சேதம் அடைந்தன. உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன. இதனால் முதல் முறையாக இஸ்ரேல் திணறியது.
அதைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்கா, கத்தார் ஆகிய நாடுகள் தலையிட்டு மத்தியஸ்தம் செய்து இஸ்ரேல், ஈரான் மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தன. ஆனால் அமைதி நெடுநாள் நீடிக்கவில்லை.
2025இன் பிற்பகுதியில் நடந்த மறைமுகப் போர்
இஸ்ரேல், ஈரான் இடையே ராணுவ மோதல் முடிவுக்கு வந்தாலும் மறைமுகப் போர் தொடர்ந்தது. இரு நாடுகளும் ராணுவ கட்டமைப்பு, வங்கிகள், விமான நிலையங்கள், தொலைத்தொடர்பு ஆகியவற்றில் பரஸ்பரம் சைபர் தாக்குதல்களை நடத்தின. இதனால், அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு தாக்குதலும் பேரிழிவை ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
அணுசக்தியின் வீழ்ச்சி
யுரேனியம் செறிவூட்டலை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஈரானிடம் அமெரிக்கா 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால், ஈரான்- அமெரிக்கா இடையே உடன்பாடு எட்டப்படாததால், கடந்த பிப்ரவரியில் நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது.
பின்னர், இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும், ஈரானின் ராணுவத் தளங்களையும், ஈரானின் தலைவர்களையும் குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியது. இந்த தாக்குதலில், ஈரானின் உச்சதலைவர் அயாத்துல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனால் கோபமடைந்த ஈரான், நூற்றுக்கணக்கான ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி பதில் தாக்குதல் நடத்தியது. இது முன்பைவிட பெரிய போராக மாறியது.
ராணுவத்தை களம் இறக்கிய அமெரிக்கா
ஈரானின் பதிலடியால், அமெரிக்காவும் இஸ்ரலும் தங்களிடம் உள்ள போர் விமானங்கள், கடற்படை போர்க் கப்பல்கள் ஆகியவற்றை ஈரானுக்கு எதிரான தாக்குதலுக்கு களத்தில் இறக்கின. ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரான், இஸ்பஹான், குவாம் ஆகிய நகரங்களில் உள்ள ராணுவ தளங்கள் ஆகியவற்றை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டன.
ஈரானின் பதிலடி
இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மீது ஈரான் பல வடிவங்களில் தாக்குதல் நடத்தியது. அதாவது, கத்தார், பஹ்ரைன், குவைத், ஐக்கிய அரபு அமீரகம், ஈராக், ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் ராணுவத் தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியது.
சர்வதேச பாதிப்பு
போர்க்களத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பை விட போரினால் அதிக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. ஈரான் அரசு, கப்பல்களில் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடியது. உலகின் 20 சதவீத கச்சா எண்ணெய், இந்த ஜலசந்தி வழியாகவே கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதனால் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்க்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு ஒரு பீப்பாய் விலை 100 டாலரை எட்டியது.
இதனால் இந்தியா போன்ற இறக்குமதிய நம்பியுள்ள நாடுகளில் எல்பிஜி எரிவாயு மற்றும் எரிபொருள் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் தாக்குதலால் ஈரானின் ராணுவ கட்டமைப்புகள் கடுமையாக சேதம் அடைந்திருந்தாலும், ஈரான் தொடர்ந்து தனது விலிமைக்கு ஏற்ப பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.
பெரிய போருக்கான ஆபத்து
இஸ்ரேல், அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு இடையே மிகப்பெரிய அளவில் போர் நடந்தாலும் அது உலகப்போராக மாறப வாய்ப்பில்லை என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள். ஆனால், தற்போதைய நிலைமை மிகவும் மோசமாகவே உள்ளது. ஏனெனில், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது, சீனா, ரஷ்யா தலையீடு, லெபனான் மீது இஸ்ரேலின் முழு அளவிலான தாக்குதல், அமெரிக்க படைகள் மீதான தாக்குதல் ஆகியவை போரை மேலும் தூண்டி விடும் வகையில் உள்ளன.
போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் பாதை
போரில் ஏற்க முடியாத இழப்புகளின்றி யாரும் வெல்ல முடியாது. இரு தரப்பும் தங்கள் ராணுவ வலிமையை கொண்டு மோதி வெற்றி பெறுவதற்குப் பதிலாக பேசுசவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
அணுசக்தி 2.0 ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை அல்லது பிராந்திய பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் மூலம் உடனடியாக போரை முடிவுக்கு கொண்டு முடியும். ஐ.நா மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் மத்தியஸ்தம் செய்தும் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
இதற்கிடையே, ஈரானின் சட்டபூர்வ உரிமையை அங்கீகரிப்பது, போரில் தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள இழப்பை ஈடுசெய்வது, எதிர்காலத்தில் ராணுவ தாக்குதல் நடைபெறாது என்பதற்கான சர்வதேச உத்தரவாதம் ஆகியவை இருந்தால் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் என்று ஈரான் அதிபர் மசூத் பெசிஸ்கான் நிபந்தனை விதித்துள்ளார்.
நீண்டகாலமாக தொடரும் போரினால், பிராந்திய ஸ்திரத்தன்மை பாதிப்படையும், சர்வதேச வர்த்தகம் பாதிக்கப்படும், பேரழிவுக்கு இட்டுச் செல்லும் என்று பெரும்பாலான ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள்.
நிச்சயமற்ற பாதை
தற்போதைய சூழலில் போர் முடிவுக்கு வருவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை. ஈரான் தொடர்ந்து, ஏவுகணைகளையும் ட்ரோன்களையும் ஏவி தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ஈரான் ஆதரவு பெற்ற கிளர்ச்சிக் குழுக்களும் பல்வேறு வழிகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் படைகளும் தங்கள் ராணுவ வலிமை மூலம் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.
இந்த மோதலை ஈரான் திறம்பட கையாண்டுள்ளது. இதில், ராஜ்ஜிய ரீதியிலான பேசுசவார்த்தை ஏதும் நடைபெறவில்லை. இதனால் எந்தவொரு தரப்பும் எடுக்கும் அடுத்த முடிவும், பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச பாதுகாப்பை பல ஆண்டுகளுக்கு மாற்றி அமைக்கும். எனவே, இரு தரப்பையும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளும் உலக நாடுகளும் உற்று நோக்கி வருகின்றன.