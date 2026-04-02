காற்று மற்றும் நீர் மாசு கைமீறி போய்விட்டதா? ஆய்வுகள் தெரிவிக்கும் அதிர்ச்சி தகவல்கள்
ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் பாதுகாப்பான, குடிநீரை வழங்க முடியாத நிலையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருப்பது ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : April 2, 2026 at 8:09 PM IST
இந்தியாவின் காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடு அதிகரிப்பு, கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு அளவையும் தீவிரத்தையும் எட்டியுள்ளது. இதற்கு தீர்வு இல்லை என்பதல்ல, மாறாக அவற்றை செயல்படுத்த வேண்டிய ஆட்சி நிர்வாகம் சீர்குலைந்து விட்டன என்பதே.
காற்று மாசுபாடு - பொது சுகாதார அவசர நிலை
காற்று மற்றும் நீர் மாசுபாடு தொடர்பான புள்ளிவிவரங்கள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன. மேலும் அவை இனியும் புறக்கணிக்க முடியாத நிலையை காட்டுகின்றன. 2025 IQAir உலக காற்று தர அறிக்கையின்படி, இந்தியா உலகின் 6-வது மிகவும் மாசுபட்ட நாடாக உள்ளது. உலகின் 20 மிகவும் மாசுபட்ட நகரங்களில் 13 நம் நாட்டில் உள்ளன. அதில் டெல்லி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது. அதாவது நாட்டிற்கு மட்டும் அது தலைநகராக இல்லை, காற்று மாசுப்பட்ட நகரங்களுக்கும் தலைமை வகிக்கிறது.
வாகனப் புகை, தொழிற்சாலை மாசு, உயிரி எரிபொருள் எரிப்பு மற்றும் ஒவ்வொரு குளிர் காலத்திலும் வட இந்தியாவை மூச்சுத் திணற செய்யும் பயிர்க்கழிவு எரிப்பு எனும் வருடாந்திர பேரழிவு போன்றவையை காற்று மாசுபாட்டுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்கள். தூய்மையான எரிசக்தியில் முதலீடு செய்தல், புகை வெளியேற்ற தர நிலைகளை அமல்படுத்துதல், பயிர் எரிப்பிலிருந்து மாறுவதற்கு விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்டுதல் போன்ற தீர்வுகளும் நமக்கு தெரிந்தவை தான். ஆனால் இந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க துரிதகதியில் செயல்படுவதற்கான அரசியல் உறுதிப்பாடு தான் இல்லை.
அசாம் - மேகாலயா எல்லையில் உள்ள பைர்னிஹாட் என்ற நகரம், மாசுபட்ட நகரங்களின் பட்டியலில் உலகளவில் முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது. மும்பை முதல் லக்னோ, பாட்னா வரையிலான மக்கள் அபாயகரமானது என வகைப்படுத்தப்பட்ட காற்றை சுவாசிக்கும் நிலையில், படிப்படியான நடவடிக்கைகள் இனி கை கொடுக்காது என்பது தெளிவாகிறது. இந்தியாவின் மாசுபாடு நெருக்கடி கடுமையானது மட்டுமல்ல. அது கைமீறி சென்று விட்டது. மேலும், இது ஒரு தேசிய அவசரநிலையாகக் கருதப்படும் வரை, லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் உடல்நலம், வாழ்வாதாரம் மற்றும் உயிர்களை அதற்கு விலையாக கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள்.
நீர் நிர்வாகத்தில் தோல்வி அடைந்த டெல்லி
மார்ச் 23 அன்று டெல்லி சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட, 'டெல்லி ஜல் போர்டின் செயல்பாடு' என்ற தலைப்பிலான அறிக்கை, தலைநகரின் தண்ணீர் நெருக்கடிக்கு காரணமான அமைப்புரீதியான தோல்விகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அந்த அறிக்கையில் உள்ள விவரங்கள் மிகுந்த கவலையளிக்கின்றன. 2017-18 மற்றும் 2021-22 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடையே டெல்லி ஜல் போர்டு அதாவது குடிநீர் வாரியத்தின் 8 மண்டல ஆய்வகங்களால் பரிசோதிக்கப்பட்ட 16,234 நிலத்தடி நீர் மாதிரிகளில், 8,933 முழுமையாக குடிப்பதற்கு தகுதியற்றவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மாதிரியாக எடுக்கப்பட்ட நிலத்தடி நீரில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை குடிப்பதற்கு தரம் குறைந்தவை என்பது வெறும் புள்ளிவிவரம் மட்டுமல்ல. அது உண்மையிலேயே வெளிப்படுத்துவது ஒரு பொது சுகாதார அவசரநிலையாகும். ஆழ்துளைக் கிணறுகள், கை பம்புகள் அல்லது தனியார் தண்ணீர் டேங்கர்கள் மூலம் தங்கள் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய லட்சக்கணக்கான மக்கள் நிலத்தடி நீரைச் சார்ந்துள்ள ஒரு நகரத்தில், இந்த மாசுபாடு நேரடியாக நோய் பரவலை அதிகரித்து அதிகப்படியான மரணங்களுக்கு வழி வகுக்கிறது.
அமைப்புரீதியான தோல்விகள்
தலைமை கணக்குத் தணிக்கையாளர் அறிக்கை, காரணங்களை தனிப்பட்ட தவறுகளாக கருதாமல், அமைப்புரீதியான குறைபாடுகளாக அடையாளம் காட்டுகிறது. அதில் சுட்டிக் காட்டப்பட்ட முக்கிய பிரச்சினைகள் பின்வருமாறு:
- தெளிவற்ற நீர்க்கொள்கை: நீண்டகால திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைக்கு வழிகாட்டும் ஒரு விரிவான நீர்க் கொள்கை இல்லை
- ஒழுங்குமுறைகள் இல்லை: மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்துவதற்கான சரியான ஒழுங்குமுறை இல்லை
- பலவீனமான உள்கட்டமைப்பு: பழைய குழாய்கள் மற்றும் போதுமானதாக இல்லாத விநியோக கட்டமைப்பு
- திறன் குறைந்த சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்: முழுத் திறனுக்கும் குறைவாக இயங்குவது அல்லது தர நிர்ணயங்களை எட்டத் தவறும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள்
- ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை: கண்காணிப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் அன்றாட பணிகளுக்கான ஊழியர்கள் இல்லாத நிலை
ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தால், மேற்கூறிய இந்த தோல்விகள் அனைத்தும் நீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதில் காலங்காலமாக உள்ள குறைபாடுகளை சுட்டிக் காட்டுகின்றன. அதாவது, ஒவ்வொரு குடிமக்களுக்கும் பாதுகாப்பான, குடிநீரை வழங்க முடியாத நிலையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இருப்பதை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன.
இந்தியாவின் பல முக்கிய நகரங்களை போலவே டெல்லியின் நீர் நிர்வாகமும் நீண்டகாலமாக செயலிழந்த நிலையில் உள்ளது. எதை சரி செய்ய வேண்டும் என்பது இப்போதைய கேள்வி அல்ல. அதற்கு பதில் ஆண்டுதோறும் தேவையான சீர்திருத்தங்கள் ஏன் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்பது தான் நம்முன் உள்ள கேள்வி.
இது போன்ற கேள்விகளுக்கு விடை காணும் வரை, தலைநகரின் நீர் விநியோகம் தொடர்ந்து அபாயத்திலேயே இருக்கும். அதுவரை குடிமக்களின் உடல்நலமும் சுற்றுச்சூழலும் தொடர்ந்து அதற்கான விலையை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கும்.
முடிவுக்கு வராத யமுனை நதி மாசுபாடு
மார்ச் 2026-ல், டெல்லியின் யமுனை நதி, தலைநகரின் தீர்க்கப்படாமல் நீடிக்கும் நீர் மாசுபாடு நெருக்கடிக்கான ஒரு கண்கூடான சாட்சியாக மீண்டும் உருவெடுத்தது. காலிந்தி கஞ்ச் அருகே, யமுனையில் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த தொழிற்சாலை கழிவுகள் நுரையாக பொங்கி வழிந்தது. ராசாயன கழிவால் இவை அவ்வப்போது இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலும் காணப்பட்டன. இது பொதுமக்களுக்கு மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருப்பதோடு, நதி வேகமாக மாசடைந்து வருவதை மீண்டும் ஒருமுறை தீவிர ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வலியுறுத்துகிறது.
வட இந்தியாவில் சுமார் 5 கோடியே 70 லட்சம் மக்கள் யமுனை நதியின் நீரையே நம்பி வாழ்கின்றனர். டெல்லியின் மொத்த நீர் விநியோகத்தில் 70 சதவீதம் யமுனையை நம்பியுள்ளது. ஆயினும், ஒரு புனித நதியாக போற்றப்படும் இந்த 'ஜீவநதி', இன்று பரவலாக "டெல்லியின் மரணப் பாதையில் உள்ள புனித நதி" என்றே அழைக்கப்படுகிறது.
கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உயிர்நாடியாக விளங்கும், ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மற்றும் தலைநகரின் வாழ்வாதாரத்திற்கே அடித்தளமாக விளங்கும் ஒரு நதி, அதனால் பயனடையும் மக்களாலேயே வெளிப்படையாக விஷமாக்கப்படுகிறது. தொழிற்சாலை கழிவுகள், சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் மற்றும் நகர்ப்புற விரிவாக்கம் ஆகியவை யமுனையை கிட்டத்தட்ட ஒரு கழிவுநீர் கால்வாயாக மாற்றிவிட்டன.
யமுனை நதி செத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கூறுவது, நெருக்கடியின் தீவிரத்தை குறைத்து மதிப்பிடுவதாகும். யமுனை வெறுமனே செத்துக் கொண்டிருக்கவில்லை, அதன் பாதுகாப்பிற்காக பொறுப்பேற்க வேண்டிய அமைப்புகளின் தோல்வியால், அது மெதுவாக திட்டமிட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது.
டெல்லி வழியாகப் பாயும் யமுனையின் 22 கிலோ மீட்டர் நீளப் பகுதி தான், நதியின் மொத்த மாசுபாட்டிற்கு மிக முக்கிய காரணமாக உள்ளது. பல தசாப்தங்களாக கொள்கைரீதியான கவனம் மற்றும் மீட்டெடுப்பதற்கான தொடர்ச்சியான வாக்குறுதிகள் இருந்த போதிலும், ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய இந்த நகர்ப்புறப் பகுதியே நதியின் சூழலியல் சீரழிவின் மையப்புள்ளி.
தொடர்ச்சியான கழிவுநீர் வரத்து
தொடர்ச்சியான அதிக கழிவுநீர் வரத்து தான் அதிகரித்து வரும் மாசுபாட்டிற்கான ஒரு முக்கியக் காரணி என்று தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. டெல்லியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் வலையமைப்பு இருந்தாலும், குறிப்பிடத்தக்க உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாததும், தொடர்ச்சியான செயல்பாட்டு திறமையின்மைகளும் அவற்றின் செயல்திறனைக் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. பல சமயங்களில், சுத்திகரிக்கப்படாத அல்லது பகுதியளவு மட்டுமே சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் நேரடியாக ஆற்றில் தொடர்ந்து கலக்கின்றன.
பருவமழை அல்லாத மாதங்களில் யமுனையில் நீர்வரத்து குறைவது இந்த நெருக்கடியை மேலும் சிக்கலாக்குகிறது. குறைந்த நீர்வரத்து, மாசுகளை நீர்த்துப்போகச் செய்யும் ஆற்றின் இயற்கையான திறனை பலவீனப்படுத்துகிறது. இது மாசுகளின் செறிவை அதிகரித்து, நீரின் தரக் குறிகாட்டிகளில் குறிப்பிடத்தக்க சரிவுக்கு காரணமாகிறது. இந்தப் பருவகால மாற்றம், ஓடும் நீராக இருந்த நதியை, நகர்ப்புறக் கழிவுகளுக்கான தேங்கி நிற்கும் கால்வாயாக மாற்றுகிறது.
யமுனையின் பருவமழை அல்லாத காலங்களில் ஏற்படும் குறைந்த நீரோட்டம், அதன் மாசு நெருக்கடிக்கு ஒரு முக்கிய காரணியாக விளங்குகிறது. அதன் இமயமலைப் படுகையில் ஏற்படும் நீரியல் மாற்றங்களுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது. கங்கையும் இதே போன்ற பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கிறது.
மாசு கட்டுப்பாட்டு நிர்வாகத்தில் கட்டமைப்பு குறைபாடு
இந்தியாவின் நீர் மற்றும் காற்று மாசு நெருக்கடி என்பது தொழில்நுட்பம் அல்லது வளங்களின் தோல்வி அல்ல. அது நிர்வாக கட்டமைப்பின் தோல்வி. தெளிவான அதிகார வரம்பு கொண்ட அமைப்புகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைக்கான வழிமுறைகள் உருவாக்கப்படும் வரை, கட்டுமானத்திற்கான தற்காலிக தடைகள் போன்ற எந்தவொரு குறுகிய கால நடவடிக்கைகளும், மக்கள் எதிர்பார்க்கும் நீடித்த முன்னேற்றங்களை அளிக்காது.
குறுகிய கால, சின்ன சின்ன தலையீடுகளின் தொடர்ச்சியான போக்கு ஒரு அடிப்படைக் கட்டமைப்பு குறைபாட்டைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. நாட்டில் விஞ்ஞானிகள், அரசுகள், சம்பந்தப்பட்ட துறைகள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள், நகரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள் ஆகியவை பெரும்பாலும் தனித்தனியாகவே செயல்படுகின்றன.
ஜப்பான் அல்லது சீனா போன்ற நாடுகளில் வலுவான தேசிய அளவிலான சட்டங்களும், அதிகாரம் பெற்ற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளும் சீரான, தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஆனால், இந்தியாவின் காற்றின் தரத்தை பராமரிப்பதில் மட்டுமல்லாமல், நமது நீர் வளங்களைப் பாதுகாப்பதிலும் ஆரம்பத்திலிருந்தே துண்டு துண்டாகவே இருந்து வருகிறது.
மேலும், இமயமலை பகுதிகளில் வளர்ச்சி திட்டங்களை முழுமையாக செயல்படுத்தாதது, அவசரமாக சாலைகள் அமைத்தல், ஒழுங்குபடுத்தப்படாத நீர்மின் அணைகள், கண்மூடித்தனமாக மலைகளை வெட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற சுற்றுலா உள்கட்டமைப்பு போன்றவற்றுக்குப் பின்னால் மிக மோசமான விளைவுகள் உள்ளன என்பது உணர வேண்டும்.