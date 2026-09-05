'மேட் இன் சீனா' இல்லாத உலகம் சாத்தியமா? சொல்வது எளிது - செய்வது?
ஜூன் 2020-ல் இந்தியா மற்றும் சீன வீரர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல், பொதுமக்களின் உணர்வுகளையும் தேசியப் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளையும் தீவிரப்படுத்தியது. இது சீனா குறித்த பொதுமக்களின் கருத்துகளில் ஒரு திருப்புமுனையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 5, 2026 at 4:07 PM IST
- By முனைவர் எம் வெங்கடேஷ்வரலு
இந்தியாவிலும், குறிப்பாக ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் போன்ற பல நாடுகளிலும் சீனப் பொருட்களை புறக்கணிப்பதற்கான கோரிக்கைகள் அவ்வப்போது வலுப்பெற்று வருகின்றன. புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான பொதுமக்களின் கவலைகள் நிலவும் காலங்களில் இத்தகைய புறக்கணிப்பு கோரிக்கை தீவிரமடைகின்றன.
சீனப் பொருட்கள் உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகளில் அசைக்க முடியாத இடத்தில் உள்ளன. மேலும், மற்ற நாடுகளின் பொருட்களை விட மிகக் குறைந்த விலைகளில் கிடைக்கின்றன. சீனாவுக்கு எதிரான மனநிலை உலக அளவில் நிலவினாலும், அந்த நாடு தனது பொருளாதார நிலையை ஆண்டுதோறும் வலுப்படுத்திக் கொண்டே செல்கிறது.
வர்த்தகப் புறக்கணிப்புக்கு அடிக்கடி இலக்காகும் ஒரே நாடு அனேகமாக இந்த உலகிலேயே சீனாவாகத் தான் இருக்கும். சீனப் பொருட்களின் தரம் குறைவானது என்பதே இதற்கான முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. சீனாவுடன் அதிக அளவில் வர்த்தகம் செய்யும் நாடுகளே, மீண்டும் மீண்டும் அதனை புறக்கணிக்கவும், கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கவும், நியாயமற்ற வரிகளை சுமத்தவும் கோருவது தான் சுவாரஸ்யமானது. இது தவிர சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணிக்கவும், உள்நாட்டில் தயாரிப்புகளை ஊக்குவிக்கவும் வலியுறுத்தி பல்வேறு இயக்கங்களும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
இதில், ஆச்சரியம் என்னவென்றால், புறக்கணிப்புக் கோரிக்கைகள் மற்றும் வர்த்தகக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் பெரும்பாலும் ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் போன்ற அதன் முக்கிய வர்த்தகக் கூட்டாளிகளிடமிருந்தே வருகின்றன. சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணிப்பதற்கான நேரடி மற்றும் மறைமுகக் கோரிக்கைகளை இந்நாடுகள் அடிக்கடி சந்தித்துள்ளன. 2010-களிலும், கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்குப் பின்னரும் இத்தகைய புறக்கணிப்புக் கோரிக்கைகள் மிகவும் வலுப்பெற்றன. பொதுவாக, இத்தகைய புறக்கணிப்புகள் நுகர்வோர் மற்றும் வர்த்தகர்கள் நோக்கிலேயே பார்க்கப்படுகின்றன. ஆனால், இவை குறிப்பிட்ட நாடு அல்லது பிராந்தியத்திற்கு உட்பட்டதாகவும், குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே உயிர்ப்புடனும் இருக்கின்றன.
சீனாவில் நடைபெறும் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து ஐரோப்பா விமர்சனங்களை முன் வைத்து வருகிறது. அத்துடன் தேசிய பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளும் நிலவுகின்றன. இவற்றுடன், உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலியில் உள்ள பலவீனங்கள் குறித்தும் ஐரோப்பா கவலை கொண்டுள்ளது. இது சீனப் பொருட்கள் மீதான சார்புநிலையை குறைக்க வேண்டும் என்று ஐரோப்பிய ஆட்சியாளர்களையும் தொழில் நிறுவனங்களையும் வலியுறுத்த தூண்டியுள்ளது.
அதே போல, அமெரிக்காவும் சீனாவிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதில் தயக்கம் காட்டுகிறது. ஆனால், சீனப் பொருட்களின் வருகையை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்கா ஒரு மாறுபட்ட உத்தியைக் கையாண்டு வருகிறது. வர்த்தகக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நியாயமற்ற வரிகளைப் போடுவதுடன், உள்நாட்டு தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை, விநியோகச் சங்கிலியை எளிமைப்படுத்துவது, உள்நாட்டுப் பொருட்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் கொள்கை ஆகியவற்றின் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தியை அது ஊக்குவிக்கிறது.
சீனப் பொருட்களுக்கு பதிலாக அமெரிக்காவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு அமெரிக்காவில் இருப்பவர்களை வலியுறுத்தும் பிரச்சாரங்களும் அங்கு நடந்து வருகிறது.
மொத்த நிலப்பரப்பின் அடிப்படையில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய நாடாகவும், மக்கள்தொகையில் இரண்டாவது பெரிய நாடாகவும் சீனா திகழ்கிறது. நிலப்பரப்பு, ஏராளமான இயற்கை வளங்கள் மற்றும் மிகப்பெரிய மனிதவளம் ஆகிய சாதகமான அம்சங்களைப் பயன்படுத்தி, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அடிப்படையில் சீனா உலகின் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதார சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது.
நீண்ட கால பலன் தரும் கொள்கைகள், முதலீடுகள் மற்றும் உலக வர்த்தகத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டது ஆகியவற்றின் மூலம் சீனா தனது பரந்த, மேம்பட்ட உற்பத்தித் தளத்தையும் திறமையான மனிதவளத்தையும் வளர்த்தெடுத்தது. இதன் மூலம், தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மட்டுமல்லாமல் உலக அளவிலும் ஒரு முக்கிய பொருளாதார சக்தியாக சீனா தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டுள்ளது.
சீனா 14 அண்டை நாடுகளுடன் நில எல்லைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. இந்த எல்லைகளின் சில பகுதிகள் சர்ச்சைக்குரியவையாக உள்ளன. இந்தியா மற்றும் வியட்நாம் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுடன் எல்லைப் பிரச்சினையை கொண்டுள்ளது. இதனால் சில சமயங்களில் பதற்றங்களும் நிலவுகின்றன. மிக முக்கியமாக, பிலிப்பைன்ஸ், வியட்நாம், மலேசியா, புருனே, தைவான் மற்றும் ஜப்பான் உள்ளிட்ட பல நாடுகளுடன் சீனா கடுமையான கடல்சார் எல்லை சர்ச்சைகளை கொண்டுள்ளது. இவை முக்கியமாக தென் சீனக் கடலில் உள்ள தீவுகள், பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடல்சார் மண்டலங்கள் மீதான உரிமை கோரல் தொடர்பானவை. அதேவேளை, ஜப்பானுடனான சர்ச்சை கிழக்கு சீனக் கடலில் உள்ள தீவுகள் தொடர்பானது.
நிலப்பகுதி மற்றும் கடல்சார் எல்லைச் சர்ச்சைகள் மற்றும் சீனாவின் ஒட்டுமொத்த ஆதிக்கம் ஆகியவற்றின் காரணமாக, சீனப் பொருட்களின் இறக்குமதியை எதிர்க்கும் சீனாவை சுற்றியுள்ள பிற முக்கிய நாடுகள் இந்தியா, வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் ஆகும். தென் சீனக் கடலில் நிலவும் எல்லை பிரச்சினைகள், சீன எதிர்ப்பு மனப்பான்மை, அரசியல் அழுத்தங்கள் மற்றும் பொருட்களின் தரம் குறித்த கவலைகள் ஆகியவற்றின் காரணமாக, வியட்நாம் மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் நாடுகளில் நுகர்வோர் அளவில் சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணிக்கும் போக்கு பரவலாக காணப்படுகிறது.
இந்தியாவில் சீன எதிர்ப்பு மனப்பான்மையும், நுகர்வோர் அளவில் சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணிக்கும் போக்கும் 1962-ஆம் ஆண்டிலிருந்தே இருந்து வருகின்றன. அதற்கு காரணம் அப்போது நடைபெற்ற இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான போர். எல்லைப் பதற்றங்கள், நிலப்பகுதி சர்ச்சைகள் மற்றும் சுயசார்பு நிலைக்கான முயற்சிகள் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில், சீனப் பொருட்களை தவிர்ப்பதே நாட்டின் மீதான ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான சரியான வழி என்பது பரவலான நம்பிக்கையாக உள்ளது.
ஜூன் 2020-ல் இந்தியா மற்றும் சீன வீரர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதல், பொதுமக்களின் உணர்வுகளையும் தேசியப் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளையும் தீவிரப்படுத்தியது. இது வலுவான சீன எதிர்ப்பு மனப்பான்மைக்கு வழிவகுத்தது.
உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கவும், விநியோகச் சங்கிலியின் உறுதியை மேம்படுத்தவும் இந்திய அரசு பல கொள்கை அளவிலான நடவடிக்கைகளை அறிமுகப்படுத்தியது. அத்துடன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளில் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மீதான கட்டுப்பாடுகளையும் தளர்த்தியது. 'மேக் இன் இந்தியா' (Make in India) மற்றும் 'வோக்கல் ஃபார் லோக்கல்' (Vocal for Local) போன்ற கொள்கை சார்ந்த முன்னெடுப்புகள், உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கான ஆதரவை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளன. இருப்பினும், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வர்த்தகக் கூட்டாளியாக சீனா தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. உற்பத்திக்கு தேவையான உதிரிபாகங்கள் மற்றும் தொழில்துறை மூலப்பொருட்களுக்காக சீனாவை அதிகம் சார்ந்திருப்பதால், ஜூன் 2026-ல் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 112.16 பில்லியன் டாலர் என்ற உச்சத்தை எட்டியது.
2025-26 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவுடனான வர்த்தகம் மட்டுமல்லாமல், சீனாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியும் 27% அதிகரித்தது. உலகளவில், 2026-ன் முதல் ஆறு மாதங்களில் சீனாவின் ஏற்றுமதி 17.6% அதிகரித்து 2.12 டிரில்லியன் டாலரை எட்டியது. இது ஒரு மிகப் பெரிய சாதனையாகும்.
கடந்த பத்தாண்டுகளில், இந்தியச் சந்தைகள் பல சீன பிராண்டுகள் மற்றும் மொபைல் கேம்களால் நிரம்பியுள்ளன. சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் சீனாவால் உருவாக்கப்பட்ட மொபைல் கேம்கள் இந்தியாவில் பிரபலமாக உள்ளன. இவை ஒன்றின் வளர்ச்சிக்கு மற்றொன்று துணை புரிகின்றன. சீன மொபைல்கள் மற்றும் கேம்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் உண்மையான அச்சுறுத்தல், இந்தியாவின் வர்த்தக சமநிலையில் ஏற்படுத்தும் பொருளாதாரத் தாக்கத்தைத் தாண்டி, தரவுத் தனியுரிமை மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பு ஆகியவை சமரசம் செய்யப்படுவதாகும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சார்ந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் வளர்ச்சியே சீனாவின் ஏற்றுமதி அதிகரிப்புக்குக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. ஏனெனில், AI உள்கட்டமைப்பிற்கான தேவை செமிகண்டக்டர் சிப்களின் (semiconductor chips) பற்றாக்குறைக்கும் விலை உயர்வுக்கும் வழிவகுத்துள்ளது. கிழக்கு ஆசியாவின் மத்தியில் அமைந்துள்ள புவியியல் அமைவிடம், வர்த்தக வலைப்பின்னல்கள், பெரிய அளவிலான தொழில்கள், நவீன துறைமுகங்கள் மற்றும் உற்பத்தி மையங்களில் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துதல் ஆகியவை சீனாவை உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலிகளில் ஒரு முக்கிய பகுதியாகவே மாற்றிவிட்டது.
சீன எதிர்ப்பு மனப்பான்மை மற்றும் சீனப் பொருட்களைப் புறக்கணித்தல் ஆகியவை இந்தியாவில் தொடர்ந்து விவாதிக்கப்படும் முக்கிய பிரச்சினைகளாக உள்ளன. இருப்பினும், தற்போதைய பொருளாதார சூழலில் சீனா மீதான இந்தியாவின் வர்த்தகச் சார்பு நிலை என்பது மறுக்க முடியாததாகவும் தவிர்க்க முடியாததாகவும் உள்ளது. போட்டித்தன்மையை அதிகரிக்க உற்பத்தி மற்றும் அதற்கான ஆதரவுக் கொள்கைகளை வலுப்படுத்துவதன் மூலம், வணிகம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் சுயசார்பை அடைய இந்தியா இடைவிடாத முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
மறுபுறம், இறக்குமதியை சார்ந்திருப்பதை குறைக்க, வெளிநாட்டு முதலீட்டுக் கொள்கைகளைச் சீரமைப்பதிலும், புத்தாக்கத்தின் மூலம் தொழில்நுட்பத் திறன்களை மேம்படுத்துவதிலும் அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இருப்பினும், கடந்த பத்தாண்டுகளில் இந்தியாவின் வர்த்தகச் சார்புநிலை மிகவும் வெளிப்படையானதாக மாறியுள்ளதுடன், வர்த்தகச் சமநிலையின்மையும் அதிகரித்து வருகிறது. சீனாவிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படும் இறக்குமதிகள் 2014-ல் 54.2 பில்லியன் டாலராக இருந்த நிலையில், 2019-ல் 74.8 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்தன. மேலும் இவை 2024-ல் 120 பில்லியன் டாலராகவும், 2026-ல் 140 பில்லியன் டாலராகவும் உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு நேர்மாறாக, சீனாவிற்கான இந்தியாவின் ஏற்றுமதி பெரிய அளவில் வளர்ச்சியடையவில்லை. இது 2014-ல் 13.4 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்து 2024-ல் 28.1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உயர்ந்தாலும், பின்னர் 2026-ல் சுமார் 19.48 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக குறைந்தது. இவ்வாறு, சீனாவுடனான வர்த்தகப் பற்றாக்குறை அதிகரிப்பது, இந்தியா சீனாவை அதிகம் சார்ந்திருப்பதையும், அதனால் நீடிக்கும் வர்த்தகச் சமநிலையின்மையையும் சுட்டிக் காட்டுகிறது. மறுபுறம், சீனச் சந்தைகளில் தனது தயாரிப்புகளுக்கான அணுகலை விரிவுபடுத்துவதில் இந்தியா சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது.
இந்தப்போக்கு, சீனாவுடனான இந்தியாவின் பொருளாதார உறவின் ஆழமான ஒருங்கிணைப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது. வர்த்தகச் சார்புநிலை மற்றும் விநியோகச் சங்கிலி பாதிப்பு குறித்த கவலைகள், உள்நாட்டுத் திறன்களை வலுப்படுத்த 'மேக் இன் இந்தியா', 'ஆத்மநிர்பார் பாரத்' மற்றும் உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகைத் திட்டங்கள் போன்ற முன்னெடுப்புகளுக்கு வழிவகுத்திருந்தாலும், இரு தரப்பு வர்த்தகத்தின் அளவு சீனா ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரக் கூட்டாளியாகத் தொடர்வதையே காட்டுகிறது.
எனவே, இந்தியாவின் நீண்டகால உத்தியானது, வர்த்தக ஒத்துழைப்பு மூலம் சீனாவுடனான உறவை சமநிலைப்படுத்துவதிலும், அதே வேளையில் விநியோகச் சங்கிலிகளைப் பல்வகைப்படுத்துதல், உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரித்தல் மற்றும் ஏற்றுமதிப் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் மூலம் அதிகப்படியான சார்புநிலையைக் குறைப்பதிலும் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
இவ்வாறு, சுயசார்பை அடைவதற்கான இந்தியாவின் உத்தியானது, இறக்குமதிக்கு மாற்றாக உள்நாட்டுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல் என்பதிலிருந்து மாறி, உலகளாவிய வர்த்தக வலைப்பின்னல்களுடன் இணைந்த போட்டித்தன்மை வாய்ந்த உள்நாட்டுத் திறன்களை ஊக்குவிப்பதை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
'மேக் இன் இந்தியா', 'ஆத்மநிர்பார் பாரத்' மற்றும் உற்பத்தியுடன் இணைந்த ஊக்கத்தொகைத் திட்டங்கள் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க முன்னெடுப்புகள், பாதுகாப்பு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மற்றும் மருந்துகள் போன்ற முக்கியத் துறைகளில் சில நன்மைகளை அளித்துள்ளன.
இத்துறைகளில் உள்நாட்டு உற்பத்தித் திறன் கணிசமாக விரிவடைந்துள்ளதால், இறக்குமதிச் சார்புநிலை குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், அனைத்துத் துறைகளிலும் சுயசார்பை அடைய இந்தியா இன்னும் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டியதுள்ளது. கச்சா எண்ணெய், செமிகண்டக்டர், மேம்பட்ட தொழில்துறை தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தி உபகரணங்கள் ஆகியவற்றின் இறக்குமதியை அது தொடர்ந்து சார்ந்திருக்கிறது.
(பொறுப்புத்துறப்பு: இதில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)
(கட்டுரையாளர், மும்பை இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்)