மூர்க்கமடையும் ஈரான் போர்: இந்தியாவுக்கு காத்திருக்கும் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி!

வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து 40 சதவீதம் யூரியா விநியோகத்தை நம்பியே இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவிடம் இப்போது யூரியா அதிக அளவில் இருப்பு இருந்தாலும், அது உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யாது.

லெபனானில் அமெரிக்கா நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல்
லெபனானில் அமெரிக்கா நடத்திய ஏவுகணை தாக்குதல் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 8:58 PM IST

4 Min Read
'ஈரான் போர்'. இன்று உலகெங்கும் பெரும் பதற்றத்துடன் உச்சரிக்கப்படும் ஒரே வார்த்தை இதுதான். ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் நடத்தும் கூட்டுத் தாக்குதல் நாளுக்கு நாள் மூர்க்கமடைந்து கொண்டே செல்கிறது. ஈரானும் சளைக்காமல் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

தனது எதிரியான இஸ்ரேலை மட்டுமின்றி, தன்னை சுற்றியுள்ள யு.ஏ.இ., பஹ்ரைன், கத்தார், குவைத் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருக்கும் அமெரிக்க படைத்தளங்களை குறிவைத்து தாக்கி வருகிறது ஈரான்.

முதலில் இந்த யுத்தத்தின் தாக்கத்தை வளைகுடா பிராந்தியம் (GULF REGION)மட்டுமே எதிர்கொண்ட நிலையில், தற்போது உலகமே இதன் அதிர்வலைகளை உணர தொடங்கி இருக்கிறது. அதிலும், இந்தியா மிகக் கடுமையான பாதிப்பை நோக்கி நகர ஆரம்பித்துள்ளது.

ஈரான் போருக்கும், இந்தியாவுக்கும் என்ன தொடர்பு? எத்தகைய பாதிப்புகளை இந்தியா சந்திக்க போகிறது? பாதிப்பில் இருந்து மீள இந்தியாவுக்கு எத்தனை காலம் ஆகும்? இந்திய விவசாயிகள் சந்திக்க போகும் பிரச்சினைகள் என்னென்ன? இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை இங்கு காணலாம்.

இந்தியா இயற்கையாகவே ஈரப்பதம் நிறைந்த விவசாய நிலங்களை மிகுதியாக கொண்டிருக்கும் ஒரு நாடு. ஆனால், விவசாயத்துக்கு மிக அடிப்படை தேவையான உரங்கள் இந்தியாவிடம் கிடையாது. இயற்கை உரங்களுக்கு நாம் முழுக்க முழுக்க வளைகுடா நாடுகளையே சார்ந்திருக்கிறோம். அதேபோல, பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு ஆகியவற்றுக்கும் வளைகுடா பிராந்தியத்தையே நாம் பெரிதளவு நம்பியுள்ளோம்.

இப்படிப்பட்ட சூழலில், ஈரான் போர் இந்தியாவில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை யாரும் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலகின் பெரும்பாலான நாடுகள் இந்த யுத்தத்தால் கடும் விளைவுகளை சந்திக்க காத்திருக்கின்றன. ஆனால், இதை பற்றி எதையும் யோசிக்காமல் ஈரான் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் போர் தொடுத்துள்ளது.

பிரச்சினையை பூதாகரமாக்கிய ஹார்மஸ் பாதை!

மூன்று நாடுகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த போரில், வாழ்வா சாவா நிலைமை என்னவோ ஈரானுக்கு மட்டும்தான். தனது நாட்டின் உச்ச தலைவரையே இழந்துவிட்ட ஈரான், இழப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை என்ற மனநிலையுடன் சண்டையிடுகிறது. எனவே, ஈரானின் ஒவ்வொரு நகர்வும் உலக நாடுகளையே நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கி வருகிறது. அதன் முதல்படி தான் ஹார்மஸ் பாதை மூடல்.

கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் தாக்கம்
கச்சா எண்ணெய் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் தாக்கம் (ETV Bharat)

பெர்ஷியன் வளைகுடாவில் உள்ள மிக நீண்ட கடல் பாதை தான் 'ஹார்மஸ்'. உலகம் முழவதும் நடைபெறும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் 20 சதவீதம் இந்த கடல் பாதையில்தான் நடைபெறுகிறது. இப்போது இந்த கடல் பாதை மூடப்பட்டு விட்டதால், கச்சா எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை கொண்டு வரும் கப்பல்கள், பாதி கடல் வழியில் நின்று கொண்டிருக்கின்றன. யேமனில் உள்ள ஈரான் ஆதரவு படையும், இந்த ஹார்மஸ் கடல் பாதை திறக்கப்பட கூடாது என்பதில் மிக உறுதியாக உள்ளது. எனவே, இந்த வழி மீண்டும் திறக்கப்பட பல மாதங்கள், ஏன் வருடங்கள் கூட ஆகலாம். அதுவரை பல உலக நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய் கிடைக்காது.

பயமுறுத்தும் உரத் தட்டுப்பாடு!

ஒருபுறம், ஹார்மஸ் கடல் பாதை மூடப்பட்டிருப்பது மிகப்பெரிய பிரச்சினை என்றாலும், அதை விட பெரிய ஆபத்து, உரத்தட்டுப்பாடு ரூபத்தில் எழுந்துள்ளது. ஆம். வளைகுடா பிராந்தியத்தில் உள்ள உரத் தொழிற்சாலைகளும் போர் காரணமாக மூடப்பட்டு விட்டன. கத்தாரில் உள்ள மிகப்பெரிய யூரியா தொழிற்சாலை காலவரையின்றி மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய உரம் இனி செல்லாது. துரதிருஷ்டவசமாக, இப்போது பல நாடுகளில் விதைக்கும் பருவக்காலம் நிலவி வருகிறது. உரமே இல்லாமல் எப்படி விதை விதைக்க முடியும்? அந்த நாடுகளில் உள்ள விவசாயிகளின் நிலைமை என்னவாகும்?

மூடப்படும் எரிவாயு தொழிற்சாலைகள்!

இந்த போரால் வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள இயற்கை எரிவாயு தொழிற்சாலைகளும் அடுத்தடுத்து மூடப்பட்டு வருகின்றன. நைட்ரஜன் உரம் உருவாக்குவதற்கு 60 முதல் 80 சதவீதம் இயற்கை எரிவாயு அவசியம். தற்போது இயற்கை எரிவாயு இல்லாததால் நைட்ரஜன் உரத்துக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், ரஷ்யாவிடம் இருந்தாவது ஓரளவுக்கு இயற்கை எரிவாயு உலக நாடுகளுக்கு கிடைத்து வந்தது. ஆனால், அமெரிக்காவுக்கு பயந்து ரஷ்ய எரிவாயுவை வெறும் 6 மாதக்காலத்திற்கு மட்டுமே வாங்குவோம் என ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகள் தெரிவித்தன. இது, ரஷ்ய அதிபர் புதினின் கோபத்தை தூண்ட, 6 மாதக்காலம் எல்லாம் அதிகம், இப்போதே எரிவாயு விநியோகத்தை நிறுத்திக் கொள்கிறோம் என அதிரடியாக அறிவித்துவிட்டார்.

இதனால் உலக நாடுகள் முழுவதும் இப்போது இயற்கை எரிவாயு, பெட்ரோலிய எரிவாயு என அனைத்து எரிவாயுக்களின் விலையும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயரத் தொடங்கிவிட்டன. இந்த விலை உயர்வு எப்போது ஓயும் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாது.

ஹார்மஸ் கடல் வழி பாதையின் வரைபடம்
ஹார்மஸ் கடல் வழி பாதையின் வரைபடம் (ETV Bharat)

இவ்வாறு கச்சா எண்ணெய், உரங்கள், எரிவாயு ஆகியவற்றின் விநியோகம் ஒருபுறம் நின்று கொண்டிருக்க, முக்கிய உரமான சல்ஃபர் விநியோகத்தையும் வளைகுடா நாடுகள் முழுமையாக நிறுத்திவிட்டன.

என்னவாகும் இந்திய விவசாயிகளின் நிலைமை?

இதில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து 40 சதவீத யூரியா விநியோகத்தை நம்பியே இந்திய விவசாயிகள் உள்ளனர். இந்தியாவிடம் இப்போது யூரியா அதிக அளவில் இருப்பு இருந்தாலும், அது உணவு பாதுகாப்பை உறுதி செய்யாது. கடந்த ஆண்டு நிலைமை சீராக இருந்த போதே, இந்தியாவில் கடுமையான உரத் தட்டுப்பாடு நிலவிய நிலையில், இந்த ஆண்டு என்ன நடக்க போகிறது என்று நினைத்து பார்க்கவே முடியாவில்லை.

உரத்தட்டுப்பாடு ஒருபுறம் இந்திய விவசாயத்தை முடக்கிக் கொண்டிருக்க, மறுபுறம் கச்சா எண்ணெய்யும் இல்லாமல் போனால், விவசாய தேவைக்கு பயன்படும் டிராக்டர் உள்ளிட்ட வாகனங்களுக்கு டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். இப்படி மொத்தமாக இந்திய விவசாயிகள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாக போகிறார்கள். இது வெறும் விவசாயிகளோடு நின்றுவிட போவதில்லை. விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டால் உணவு பற்றாக்குறை ஏற்படும். உணவு பற்றாக்குறையால் உணவுப் பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயரும். உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்ந்தால் பண வீக்கம் ஏற்படும். பணவீக்கத்தால் ஒட்டுமொத்த மக்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள். இது ஒரு சங்கிலித் தொடர் பாதிப்பு.

வளைகுடா போர் பதற்றத்தால் உணவுப்பொருட்களின் விலை உலக அளவில் கடுமையாக உயரத் தொடங்கிவிட்டன. பல நாடுகள் கச்சா எண்ணெய்யை இருப்பு வைக்க தொடங்கிவிட்டன. இதனால் ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் 120 டாலர் வரை விலை உயரும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர்.

இது மட்டுமா? எரியும் தீயில் எண்ணெய் ஊற்றுவதை போல இந்த பதற்றத்தை தங்களுக்கு சாதமாக்கி உணவுப்பொருட்களை இடைத்தரகர்கள் பதுக்கி வைப்பார்கள். இதனால் விலை இன்னும் பல மடங்கு உயரும். அடுத்த சில நாட்களில் இந்தியாவும், பிற உலக நாடுகளும் கடினமான காலங்களை எதிர்கொள்ள தயாராகி வருகின்றன.த

US ISRAEL
INDIA
ஈரான் போர் இந்தியா பாதிப்பு
FARMERS
IRAN WAR

