இந்தியாவில் சூரிய மின் உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கும் கழிவுகள் - சவால்களை எதிர்கொள்வது எப்படி?
சூரிய மின்தகடு கழிவுகளை குப்பையாகப் பார்க்காமல், அவற்றை புதிய வளங்களின் ஆதாரமாக பார்க்க வேண்டும் என நிதி ஆயோக் வலியுறுத்துகிறது.
Published : September 27, 2026 at 9:00 AM IST
-By Milind Kumar Sharma
இந்தியாவின் சூரிய மின்னுற்பத்தியின் மாபெரும் வளர்ச்சிக்கு பின்னால் 'சோலார் கழிவுகள்' என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் சவால் மறைந்திருப்பதாக ஆய்வுகள் எச்சரிக்கின்றன. அதே நேரத்தில், இதனை ஒரு பிரம்மாண்ட பொருளாதார வாய்ப்பாகவும் மாற்ற முடியும் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இந்தியாவில், சூரிய மின்சக்தி வளர்ச்சி என்பது, தூய்மையான எரிசக்தி மாற்றத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்டது. நாடு முழுவதும் பரவலாக சோலார் பூங்காக்கள் வந்து விட்டன. வீடுகளிலும் கட்டடங்களிலும் மேற்கூரைகளில் சூரியமின்தகடுகளை பொருத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்வது அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் சூரிய மின்தகடு உற்பத்தி தொழிலும் வேகமாக வரிவடைந்து வருகிறது. சூரிய மின்னுற்பத்தியின் வளர்ச்சியானது, வழக்கமான புதைபடிவ எரிபொருளை சார்ந்திருப்பதைக் குறைப்பதற்கும், இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகளை அடைவதற்கும் முக்கியமானதாகும்.
இந்த வெற்றிக்குப் பின்னால் அதிக கவனம் பெறாத ஒரு சவாலும் மறைந்துள்ளது. அதாவது, லட்சக்கணக்கான சோலார் பேனல்களின் ஆயுட்காலம் முடியும்போது வரும் பிரச்சனை அது. பொதுவாக, ஒரு சூரியமின்தகடு 25 ஆண்டுகள் இயங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன; இருப்பினும், சூரியமின்தகடுகள் உடைவது, மின்னுற்பத்தி குறைவது, வெயில் மற்றும் மழையால் சேதம் அடைவது, புதிய தொழில்நுட்பத்தால் காலாவதியாவது போன்ற காரணங்களால் சூரியமின் தகடுகள் முன்கூட்டியே செயலிழக்கக்கூடும்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சோலார் கட்டமைப்புகளின் வேகமான வளர்ச்சி என்பது, இந்தியாவின் தூய்மையான மின்சாரத் திறனை அதிகரித்தது மட்டுமன்றி, பெரிய அளவில் கழிவுகள் உருவாகவும் வழிவகுத்து விட்டது. இது, சூரியமின்னுற்பத்திக்கு எதிரான வாதம் அல்ல. மாறாக, ஒரு சோலார் பேனலில் ஆயுள் சுழற்சியானது, மின்சார உற்பத்தி நிற்கும்போது முடிந்துவிடுவதில்லை.
2050-க்குள் சூரியமின்தகடு கழிவுகள் 1.90 கோடி டன்னாக அதிகரிக்கும்
எரிசக்தி, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் கவுன்சில் (CEEW) அமைப்பின் தகவல்படி, கடந்த 2023 நிதியாண்டு வரை இந்தியாவின் சோலார் கழிவு சுமார் 100 கிலோ டன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள சூரியமின்தகடுகளில் இருந்து வரும் கழிவுகள் 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 340 கிலோ டன்னாக அதிகரிக்கக்கூடும். மேலும், வரும் 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒட்டுமொத்த சோலார் கழிவுகள் 600 கிலோ டன்னை எட்டக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதில், ராஜஸ்தான், குஜராத், கர்நாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்கள் அதிக கழிவுகளை கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, ராஜஸ்தான் மட்டுமே சுமார் 24 சதவீத பங்களிப்பை அளிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய சோலார் மின்சக்தி மையங்களில் ஒன்றாக உருவெடுத்துள்ள ராஜஸ்தான் மாநிலம், சோலார் கழிவு மேலாண்மைக்கான ஒரு முக்கியமான மையமாகவும் மாறக்கூடும்.
மேலும், 2030-ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு சூரியமின்தகடுகளால் கழிவுகள் உருவாவது வேகமாக அதிகரிக்கலாம். இந்த கணிப்பின்படி, மொத்த சோலார் கழிவுகள் 2040-ஆம் ஆண்டிற்குள் தோராயமாக 49 லட்சத்து 80 ஆயிரம் டன்னாகவும், 2050-ஆம் ஆண்டிற்குள் சுமார் 1 கோடியே 90 லட்சம் டன்னாகவும் அதிகரிக்க கூடும் என்று மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. இவை தோராயமான கணிப்புகள்தானே தவிர துல்லியமான அளவுகள் அல்ல.
எதிர்காலத்தில் சூரிய மின்தகடுகளை அதிகரிப்பது, அவற்றின் ஆயுள்காலம், மாற்றப்படும் விதிகம், தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள், மறுபயன்பாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து உண்மையான அளவுகள் இருக்கும். இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை தெளிவாக உணர முடிகிறது.
கழிவுகளை வளத்திற்கான வாய்ப்பாக மாற்ற முடியும்
தற்போது நிறுவப்பட்ட சோலார் பேனல்கள், தொடக்க காலத்தில் நிறுவப்பட்டதால், அவை விரைவில் கழிவுகளாக மாறி தொழில்துறைக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக மாறக்கூடும். இந்த சவாலை வளத்திற்கான வாய்ப்பாக மாற்ற முடியும்.
சூரிய மின்சக்தி தகடுகளில் கண்ணாடியுடன் சிலிக்கான், தாமிரம், வெள்ளி, அலுமினியம் போன்ற கனிமங்கள் நிறைந்துள்ளன. இந்த கனிமங்களை சேகரித்து மீண்டும் பயன்படுத்தினால், புதிதாக மூலப்பொருட்களை சார்ந்திருப்பது குறையும். மேலும், சூரியமின்னுற்பத்தி தொழில்நுட்பத்திற்கான உள்நாட்டு விநியோகச் சங்கிலிகளை வலுப்படுத்தும்.
ரூ.4,274 கோடி முதலீடு தேவை
சமீபத்திய மதிப்பீட்டின்படி, இந்தியாவில் வரும் 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் சுமார் 1 கோடியே 12 லட்சத்து 20 ஆயிரம் சூரியமின்தகடு கழிவுகள் உருவாக்கக்கூடும். இவற்றை பிரித்தெடுக்க ஆண்டுக்கு சுமார் 3,600 டன் செயலாக்கத் திறன் 299 மறுசுழற்சி நிலையங்கள் தேவைப்படும். அத்தகைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த ₹4,274 கோடி முதலீடு தேவைப்படும். இதனால், சூரியமின்தகடு கழிவு மேலாண்மை என்பது இயல்பாகவே ஒரு முக்கியமான தொழில்துறை துறையாக மாறக்கூடும். எனவே, சூரியமின்தகடு கழிவு மேலாண்மையை முக்கிய தொழில்துறையாக மாற்றும் சுழற்சி பொருளாதாரத்திற்கான பணிகளை நீதிஆயோக் மேற்கொண்டு வருகிறது.
அதாவது, சூரியமின்தகடு கழிவுகளை குப்பையாகப் பார்க்காமல், அவற்றை புதிய வளங்களின் ஆதாரமாகப் பார்க்க வேண்டும் என நிதி ஆயோக் வலியுறுத்துகிறது. தற்போதைய கொள்கையின்படி 70 சதவீத சூரிய மின்தகடுகளை மறுசுழறசி செய்ய முடியும். புதிய சீர்திருத்தங்கள் மூலம் அதை 90 சதவீதமாக உயர்த்த நிதிஆயோக் திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், நிதிஆயோக், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைச்சகத்துடன் இணைந்து, சுழற்சி பொருளாதாரத்தின் முன்னுரிமைப் பகுதியாக சூரியமின்தகடுகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது.
அதாவது, எதிர்காலத்தில் சூரியமின்தகடு கழிவுகளை தூக்கி எறியப்படும் குப்பையாக பார்க்காமல் இரண்டாம் நிலை வளங்களின் ஆதாரம் என பார்க்க வேண்டும் என்று நீதி ஆயோக் கூறுகிறது. இந்திய அரசு, ஏற்கெனவே சூரியமின் தகடு கழிவுகளை 'இ-கழிவு மேலாண்மை விதிகள், 2022 என்ற விதிகளின்கீழ் கொண்டு வந்துள்ளது. இருப்பினும், கள அளவில் சரியாக உள்கட்டமைப்பு தேவைப்படும். அதாவது, செயலிழந்த சூரிய மின்தகடுகளை மறுசுழற்சி செய்வதற்கு நீண்ட தூரம் கொண்டு செல்லும்போது அதிகம் செலவாகும். எனவே, அதிக அளவில் சூரியமின் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு அருகிலேயே கழிவுகள் சேகரிப்பு மையமும் மறுசுழற்சி மையமும் அமைக்கப்பட வேண்டும். இதனால் செலவு குறைந்து பொருளாதாரம் அதிகரிக்கும்.
இதனால் சூரியமின்னுற்பத்தி திட்டங்கள் அதிக அளவில் குவிந்துள்ள ராஜஸ்தான், குஜராத் போன்ற மாநிலங்கள், சோலார் கழிவு மேலாண்மை நெட்வொர்க்குகளை உருவாக்குவதில் முன்னிலை வகிக்கலாம். இதற்காக தேசிய அளவில் ஒரு டிஜிட்டல் அமைப்பை இந்திய அரசு நிறுவ வேண்டும். இத்தகைய தகவல்கள், கழிவுகள் எங்கு, எப்போது உருவாகும் என்பதை மதிப்பிடவும், மறுசுழற்சி திட்டங்களை முன்கூட்டியே திட்டமிடவும் அரசுகளுக்கும் மறுசுழற்சி செய்பவர்களுக்கும் உதவும்.
இனி வரும் காலங்களில் சூரியமின்தகடுகளை மறுசுழற்சிக்கு உகந்த வகையில் வடிவமைக்க வேண்டும். அதாவது, எளிதில் பிரிக்கக் கூடிய வகையிலும், கண்ணாடி, அலுமினியம், பிளாஸ்டிக், சிலிக்கான் மற்றும் உலோகங்களை ஆகியவற்றை தனித்தனியாக பிரித்தெடுக்க கூடிய வகையிலும் வடிவமைக்க வேண்டும். இதனால் மறுசுழற்சி செய்வதற்கான செலவு குறையும்.
அதேசமயம், மறுசுழற்சிக்கு முன்னுரிமை அளித்து சூரியமின்தகடுகளை உற்பத்தி செய்யக் கூடாது. பெரிய அளவிலான திட்டங்களுக்கு சில சூரியமின் தடுகள் பொருத்தமற்றதாக இருக்கலாம். மறுபயன்பாடு மற்றும் சீரமைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் அவற்றின் ஆயுளை நீட்டிக்க முடியும். மேலும், சில சூரியமின் தகடுகள் தொழில்நுட்ப ரீதியாகப் பொருந்தாதபோது, அவற்றில் உள்ள பொருட்களை மீட்டெடுத்து மறுசுழற்சிக்கு பயன்படுத்தலாம்.
மறுசுழற்சிக்கு உகந்த கட்டமைப்புகள்
ஐரோப்பிய யூனியன், கழிவு மேலாண்மை கட்டமைப்பில், சூரிய மின்தகடுகளை சேர்த்துள்ளது. சீனா, அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் தங்கள் சோலார் கட்டமைப்புகள் காலாவதிவதால் மறுசுழற்சி அமைப்புகளை உருவாக்கி வருகின்றன. மறுசுழற்சி வெற்றிகரமாக நடைபெற வேண்டும் எனில், உற்பத்தியாளர், சேகரிப்பு உள்கட்டமைப்பு, தொழில்நுட்பம், மீட்கப்படும் பொருட்களான சந்தை ஆகியவை ஒன்றுகூடி வரவேண்டும் என்பதை அவர்களின் அனுபவம் காட்டுகிறது.
ராஜஸ்தானைப் பொறுத்தவரை, வளர்ந்து வரும் இந்த சவால் ஒரு பொருளாதார வாய்ப்பாக மாறக்கூடும். இந்த மாநிலம் ஏற்கனவே விரிவான சூரியமின்னுற்பத்தி, பெரிய சோலார் பூங்காக்கள், கழிவுகள் சேகரிப்பு மற்றும் மறுசுழற்சி ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவான தொழில் துறை மற்றும் தொழில்நுட்ப சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வசதிகளைஉருவாக்குவது, வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கலாம்; அதிக எடை கொண்ட கழிவுகளை நீண்ட தூரத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய அவசியத்தைக் குறைக்கலாம். இந்த சுழற்சி மையங்களை தயார்படுத்த இந்தியாவுக்கு இன்னும் அவகாசம் உள்ளது.
சூரியமின்தகடு கழிவுகள் படிப்படியாக அதிகரித்து பெரிய அலைபோல உருவாகும். ஆனால் தற்போது எடுக்கப்படும் முடிவுகளே அதை எவ்வாறு திறம்பட நிர்வகிக்கிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கும். கழிவுகளின் அளவு பிரம்மாண்டமாக மாறிய பிறகு அவற்றுக்கான மறுசுழற்சி உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவது செலவுமிக்கதாக இருக்கும்.
சோலார் மின்னுற்பத்தி தொழில்துறை விரிவடைந்து கொண்டிருக்கும் போதே கழிவு சேகரிப்பு வலையமைப்புகள், மறுசுழற்சி தொழில்நுட்பங்கள், மீட்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கான சந்தைகள் ஆகியவை உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
இந்தியாவின் சூரியமின்னுற்பத்தி புரட்சி, ஒரு தூய்மையான எரிசக்தி அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடுத்த கட்டமாக, தொழில்நுட்பத்தின் ஒட்டுமொத்த சுழற்சி, நிலையானதாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இன்று நிறுவப்படும் சோலார் சூரியமின்தகடுகள், எதிர்காலக் கழிவுகளாகப் பார்க்காமல் கண்ணாடி, அலுமினியம், சிலிக்கான், தாமிரம், வெள்ளி மற்றும் பிற மதிப்புமிக்க வளங்களின் எதிர்கால ஆதாரங்களாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும். கழிவுகளவின் அளவு அதிகரிப்பதற்கு முன்பே இந்தியா தயாரானால், ஒரு சுற்றுச்சூழல் சுமையானது ஒரு புதிய சுழற்சி பொருதாரத் தொழில் துறையாக மாற முடியும்.
கட்டுரையாளர்கள்: மிலிந்த் குமார் சர்மா, ஜோத்பூர் எம்பிஎம் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர், குஷ்பூ ஷா, லலித் ஜியானி, மரபுசாரா எரிசக்தி ஆய்வாளர்கள்