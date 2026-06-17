இந்தியாவின் மின்துறை சீர்திருத்தங்கள் - மாநிலங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தேவை
ராஜஸ்தானின் ஒருங்கிணைப்பு சவால், உத்தரப்பிரதேசத்தின் சவாலை போன்றது அல்ல. தமிழ்நாட்டின் காற்றாலை சார்ந்த அமைப்பு, ஜார்க்கண்டின் நிலக்கரி சார்ந்த தேவை கட்டமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டது.
By Aparna Roy
Published : June 17, 2026 at 11:10 AM IST
நாட்டின் மின் உற்பத்தி துறையின் ஒரு மிக முக்கியமான கட்டத்தில், 2025-ம் ஆண்டின் மின்சாரம் (திருத்த) மசோதா கொண்டு வரப்படுகிறது. நாடு ஏற்கனவே மின் பயன்பாட்டுக்கான ஒரு பெரிய மின்ஆற்றல் மாற்றத்தின் எல்லையை கடந்து விட்டது. தற்போது நிறுவப்பட்ட மின்சார திறனில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை பல்வேறு புதிய வழிகளில் நமக்கு கிடைத்து வருகின்றன. எனவே, சீர்திருத்தத்தின் அடுத்த கட்டத்தை, அது அதிக புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் திறனை செயல்படுத்துகிறதா? என்பதை மட்டும் கொண்டு மதிப்பிட்டு விட முடியாது. அந்த திறனை நம்பகமானதாகவும், தேவைக்கேற்ப நுகர்வோரிடம் கொண்டு சேர்க்கக் கூடியதாகவும், உள்ளூரில் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் மாற்ற முடியுமா? என்பதை வைத்தே அது மதிப்பிடப்பட வேண்டும்.
இந்த இடத்தில் தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மசோதா முழுமையற்றதாக உள்ளது.
மாறிக் கொண்டே வரும் மின்கட்டமைப்பின் பல முக்கிய கூறுகளை இந்த வரைவு அங்கீகரிக்கிறது. இது மின்ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகளை மின்சார அமைப்பின் சட்டப்பூர்வ வரையறைக்குள் கொண்டு வருகிறது. இது நுகர்வுக்கான கடமைகளை வலுப்படுத்துகிறது. இது பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப கட்டணங்கள், விநியோகப் போட்டிக்கு தெளிவான விதிகள் மற்றும் மத்திய - மாநில அரசுகளிடையே ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் ஒரு மின்சார கவுன்சில் (Electricity Council) என்ற அமைப்பை முன்மொழிகிறது. இது சாதாரணமான ஒரு சிறிய திருத்தம் அல்ல. பெரிய அனல் மின் உற்பத்தி, நுகர்வோர் மற்றும் ஒருவழி மின்சார போக்குவரத்து என்ற பழைய மாதிரியை கடந்து செல்லும் ஒரு மின்சார அமைப்பையே பிரதிபலிக்கிறது.
ஆனால், இந்த மசோதாவின் கட்டமைப்பு, ஒருங்கிணைப்பை மையமாக கொண்டிருப்பதை விட, மின் உற்பத்தியை மையமாகக் கொண்டதாகவே உள்ளது. இது தொழில்நுட்பங்கள், செயல்பாடுகள் மற்றும் சந்தைகளுக்கான வழி வகை விதிகளை உருவாக்குகின்றன. ஆனால் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் ஒருங்கிணைப்பு உருவாக்கும் செயல்பாட்டு சிக்கல்களை திட்டமிடவும், நிர்வகிக்கவும் மாநிலங்களுக்கு போதுமான அதிகாரத்தை வழங்கவில்லை என்பதே உண்மை.
இது இந்த மசோதாவில் உள்ள ஒரு மிகப் பெரிய இடைவெளியாகும். ஏனெனில் இந்தியாவின் தூய்மையான மின்ஆற்றல் மாற்றத்தில் அடுத்தகட்ட தடைகள் என்பது தேசிய அளவில் மட்டும் உருவாகாது. அவை மாநில மின்கட்டமைப்புகள், மாநில ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள், மாநில மின்விநியோக நிறுவனங்களிலும் உருவாகும்.
இந்த மசோதாவில் உள்ள முதல் குறைபாடு என்னவென்றால், மாநில அளவிலான நம்பகத்தன்மை கட்டமைப்பை உருகாக்க தவறியதயாகும். மின்சாரத்தை சேமித்து வைத்து, தேவைப்படும் போது விநியோகம் செய்யக் கூடிய அல்லது விற்பனை செய்யக் கூடிய சொத்தாக இந்த மசோதா வரையறை செய்கிறது. இது தான் முக்கியமானது. ஏனெனில் மாறுபடும் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றலை சமநிலைப்படுத்துவதில் சேமிப்பு மையமாக இருக்கும். ஆனால் சேமிப்பை வெறும் ஒரு சொத்து வகையாக மட்டும் கருத முடியாது. அது நம்பகத்தன்மைக்கான ஒரு பெரிய திட்டமிடல் கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும்.
நாட்டின் மின்சார சவால் என்பது இனி உற்பத்தியை பற்றியது மட்டுமல்ல. அது குறிப்பிட்ட நேரங்களில் கிடைக்கும் மின்சாரத்தை பற்றியதாக உள்ளது. பிற்பகலில் சூரிய ஆற்றல் மின்சாரம் ஏராளமாக கிடைக்கலாம். ஆனால், சூரியன் மறையும் மாலை நேரத்தில் மின்சாரத்திற்கு உச்சபட்ச தேவை ஏற்படலாம். பருவநிலை மாறுபாடு என்பது மின்சாரத் தேவையை மேலும் நிலையற்றதாக மாற்றுகின்றன. நகர்ப்புறங்களில் குளிர்ச்சியான வசதியின் தேவை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. தொழிற்சாலைகளுக்கு நம்பகமான மின் விநியோகம் தேவைப்படுகிறது. அதிக புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் திறன் இருந்தும், போதுமான மின்சார கையிருப்பு, சரியான உற்பத்தி மற்றும் தேவைக்கேற்ப மின் விநியோகம் இல்லாத ஒரு மின் அமைப்பு கூட நம்பகத்தன்மை நெருக்கடியை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம்.
புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் ஒருங்கிணைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட மாநில அளவிலான திட்டமிடலை இந்த மசோதா இன்னும் கட்டாயமாக்கவில்லை. இது ஒரு மிகப் பெரிய குறைபாடு என்று கூறலாம். மாநிலங்கள் மிகவும் மாறுபட்ட தேவைகளை கொண்டுள்ளன. புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் தன்மைகள், தொழில்துறை சுமைகள் மற்றும் பருவகால அபாயங்களைக் கொண்டுள்ளன.
ராஜஸ்தானின் ஒருங்கிணைப்புச் சவால், உத்தரப் பிரதேசத்தின் சவாலை போன்றது அல்ல. தமிழ்நாட்டின் காற்றாலை சார்ந்த அமைப்பு, ஜார்க்கண்டின் நிலக்கரி சார்ந்த தேவை கட்டமைப்பிலிருந்து வேறுபட்டது. ஒரு சீரான தேசிய கடமையானது, மாநிலம் சார்ந்த நம்பகத்தன்மை திட்டமிடலுக்கு மாற்றாக அமைய முடியாது.
எனவே, ஒவ்வொரு மாநிலமும் மாநில மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஒருங்கிணைப்புத் திட்டத்தை தயாரிக்க வேண்டும் என இந்த மசோதா வலியுறுத்த வேண்டும். ஆனால், மசோதா அவ்வாறு செய்யவில்லை.
இந்த திட்டங்கள் உச்சபட்ச தேவை, பருவநிலை மாற்றம், சேமிப்பு தேவைகள், கையிருப்பு வரம்புகள், மின்வெட்டு அபாயங்கள், மாறி வரும் தேவைகள் உள்ளிட்டவைகளை மதிப்பிட வேண்டும். அவை அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் விநியோக நிறுவனங்களின் கொள்முதல் ஒப்புதல்களுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
இத்தகைய கட்டமைப்பு இல்லாமல், அதிகம் தேவைப்படும் நேரத்தில் நம்பகமான தூய்மையான மின்சாரத்தை வழங்குவதற்கான நிறுவனத் திறனை மாநிலங்கள் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்யாமல், இந்தியா தொடர்ந்து புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் திறனை அதிகரிக்கக் கூடாது.
இந்த மசோதாவில் உள்ள 2-வது குறைபாடு ஒரு கூட்டாட்சி மின்கட்டமைப்பு ஆகும்.
மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மற்றும் மாநிலத்திற்குள்ளான மின் பகிர்மான அமைப்புகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் மற்றும் அவற்றை செயல்படுத்தும் முறையை உரிய அரசு பரிந்துரைக்க இந்த மசோதா வழிவகை செய்கிறது. இது மிகவும் பயனுள்ளது. ஆனால், இது மின் பகிர்மானத்தை, புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் ஒருங்கிணைப்பின் முதுகெலும்பாக கருதாமல், பெரும்பாலும் ஒரு திட்ட ஒப்புதல் சார்ந்த விஷயமாகவே கருதுகிறது.
இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் மாற்றத்தின் முதல் கட்டத்தில், மின் உற்பத்தியே ஒரு தடையாக இருந்தது. அடுத்த கட்டத்தில், மின்கட்டமைப்பு ஒரு தடையாக இருக்கும். புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைச் சார்ந்தது. சூரிய மற்றும் காற்றாலைத் திட்டங்கள் குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களில் குவிந்துள்ளன. அதே சமயம் தேவை என்பது பெரும்பாலும் வேறு இடங்களில் உள்ளன.
புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் வளம் நிறைந்த மாநிலங்களுக்குள்ளேயே கூட, வளங்கள் நிறைந்த மாவட்டங்களிலிருந்து மின்சாரம் துணை மின் நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள், நகரங்கள் மற்றும் விநியோக வலைப்பின்னல்களுக்கு செல்ல வேண்டும். புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் உற்பத்தியின் வேகத்தில் மாநிலத்திற்குள்ளான மின் பகிர்மானம் விரிவடையவில்லை என்றால், தூய்மையான மின்சாரம் குறைக்கப்படும் அல்லது தேக்கமடையும்.
இது ஒரு கற்பனையான கவலை அல்ல. புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் அதிகம் உள்ள மாநிலங்களில், புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ஆற்றல் குறைப்பு ஏற்கனவே வெளிப்படையாக தெரிகிறது. மின்கட்டமைப்பின் பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் மின் உற்பத்தி குறைப்பு பெரும்பாலும் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அது ஒரு ஆழமான திட்டமிடல் தோல்வியையும் சுட்டிக் காட்டுகிறது. அதாவது, மின் உற்பத்தியானது, அதை வெளியேற்றவும், சமநிலைப்படுத்தவும், பயன்படுத்தவும் அமைப்பின் திறனை விட வேகமாக உருவாக்கப்படுகிறது.
எனவே இந்த மசோதா பரிமாற்ற ஒப்புதலுக்கு அப்பால் சென்று மாநில கிரிட் தயார் நிலை திட்டங்களுக்கான சட்டப்பூர்வ தேவையை உருவாக்க வேண்டும். இவை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மண்டலங்கள், மாநிலங்களுக்குள் வெளியேற்றும் திறன், துணை மின் நிலையத் தேவைகள், சேமிப்பு இடங்கள், நில பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட தேவை வளர்ச்சி ஆகியவற்றை வரைபடமாக்க வேண்டும். பெரிய அளவிலான புதிய புதுப்பிக்கத்தக்க கொள்முதலுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு முன், மாநில மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம், வருடாந்திர கட்டம் மற்றும் தயாரிப்பு மதிப்பீடுகளை நடத்த வேண்டும்.
ஒரு பிரத்யேக மாநில கிரிட் மற்றும் சேமிப்பு தொடர்பான நிதியம் ஆகியவையும் பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும். புதுப்பிக்கத்தக்க வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்கள், பரந்த டிகார்பனைசேஷன் இலக்குகளை வழங்கும் தலைமுறை சொத்துக்களை ஹோஸ்ட் செய்வதன் மூலம் ஒரு தேசிய செயல்பாட்டை மேற்கொள்கின்றன. உள்ளூர் பகிர்மான மேம்பாடுகள், நிலம் தொடர்பான இழப்பீடு, சமநிலைப்படுத்துதல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சேமிப்பக வரிசைப்படுத்தல் ஆகியவற்றின் முழு செலவையும் அவர்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ளக் கூடாது.
இந்த மசோதாவில் மூன்றாவது விடுபட்ட விஷயம் என்னவென்றால் மாநில அளவிலான சந்தை கட்டமைப்பு ஆகும்.
இந்த மசோதா மின்சாரத்திற்கான சந்தை அடிப்படையிலான வழிமுறைகளை ஊக்குவிக்க முயல்கிறது. மேலும் நீண்ட கால மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே தேவைப்படும் முதலீட்டின் அளவை வழங்க முடியாது என்பதை அங்கீகரிக்கிறது. இது தொலைநோக்குப் பார்வையில் சரியானது. ஆனால் அடுத்த எல்லை வெறுமனே அதிக மின்சார சந்தைகள் அல்ல. இது சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட நெகிழ்வு சந்தைகள்.
இந்தியாவின் மின்சாரச் சந்தைகள் இன்னமும் மின்சாரத்தை ஒரு பண்டமாகவே கருதுகின்றன. எத்தனை யூனிட்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன? அவை என்ன விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன? என்பதை மையமாக கொண்டே செயல்படுகின்றன. ஆனால் புதுப்பிக்கத்தக்க அமைப்பு என்பது, மின்சாரம் கிடைக்கும் போது, வளங்கள் எவ்வளவு விரைவாக அதிகரிக்க முடியும்? தேவை மாறுமா? மற்றும் சேமிப்பகம் எவ்வாறு அடுத்த கட்டத்தை எட்டும்? என்பதையும் மதிப்பிட வேண்டும்.
இதற்கு வலுவான மாநில அளவிலான ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு தேவைப்படுகிறது. மாநில மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் நுகர்வுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்ட தளங்களை செயல்படுத்தும் நிறுவனங்களாக மாற்றப்படக் கூடாது. அவர்கள் மாற்றத்திற்கான சந்தை வடிவமைப்பாளர்களாக அதிகாரம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இதன் பொருள் கட்டண நிர்ணயம், பெரிய நுகர்வோருக்கு மாறும் விலை நிர்ணயம், புதிய திட்டங்கள், சேமிப்பு-இணைக்கப்பட்ட கொள்முதல் உள்ளிட்டவை முக்கியமானவை.
இந்த விவகாரத்தில் மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும். தொழில் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களுக்கு போட்டித்தன்மையை பாதுகாக்க உறுதியான மின்ஆற்றல் தயாரிப்புகள் தேவைப்படலாம். விவசாயத்தை பிரதானமாக கொண்ட மாநிலங்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சார திட்டங்கள் தேவைப்படலாம். நகரமயமாக்கலுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் மாநிலங்களுக்கு வேறொரு திட்டம் தேவைப்படலாம். பொருளாதாரரீதியில் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலங்களுக்கு குறைப்பு இழப்பீட்டு வழிமுறைகள் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்ட சந்தைகள் தேவைப்படலாம்.
மசோதாவில் முன்மொழியப்பட்ட மின்சார கவுன்சில் இந்த மாற்றத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நிறுவனமாக மாறலாம். ஆனால் அது நடக்க வேண்டுமானால், அது ஒருமித்த கருத்துக்களமாக மட்டும் செயல்படக்கூடாது. உள்ளூர் யதார்த்தங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றுவதற்கு மாநிலங்களை அனுமதிக்கும் பணியை இது மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இந்தியாவின் மின்சார துறை ஒரு புதிய கட்டத்தில் நுழைந்துள்ளது. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை உருவாக்க முடியும் என்பதை நாடு நிரூபித்துள்ளது. இப்போது கடினமான பணி, அந்த மின்ஆற்றலை நம்பகமான, நிதிரீதியாக சாத்தியமான மற்றும் வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ள ஒரு அமைப்புடன் ஒருங்கிணைப்பதாகும்.
மின்சாரம் (திருத்தம்) மசோதா, 2025 மாற்றத்தின் திசையை அங்கீகரிக்கிறது. ஆனால் அது இப்போது விநியோகத்தின் கட்டமைப்பையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும். இந்த மாற்றம் தேசிய அளவில் இருக்க வேண்டும். மாநிலங்களுக்கு போதிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
கடந்த தசாப்தத்தில், இந்தியாவின் மின்ஆற்றல் வரலாறு என்பது முழுக்க முழுக்க திறன் பற்றியது. அடுத்த தசாப்தத்திற்கு, இது கணினி வடிவமைப்பை பற்றியதாக இருக்கும். அந்த வடிவமைப்பை மையப்படுத்த முடியாது. இது கூட்டாட்சி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் மாநிலங்களின் தலைமையில் இருக்க வேண்டும்.
(கட்டுரையாளர் அபர்ணா ராய், அப்சர்வர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனில் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் ஆற்றல் துறையின் முன்னணி ஆராய்ச்சியாளர்)
(பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த கட்டுரையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவை கட்டுரையாளரின் கருத்துக்கள். இவை ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்தின் கருத்தை பிரதிபலிக்கவில்லை)