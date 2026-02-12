சபாஹர் துறைமுகத்தை கைவிட்ட இந்தியா - பட்ஜெட்டில் புறக்கணிக்கப்பட்டது ஏன்?
2016-ல் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் ஈரான் இடையே ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான போதிலிருந்து இந்தியா சபாஹர் துறைமுகத் திட்டத்தில் இருந்து மெதுவாக விலகத் தொடங்கியது.
Published : February 12, 2026 at 3:36 PM IST
பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி, ஈரானின் சபாஹர் துறைமுகத்தை இனி நிர்வகிக்க போவதில்லை என்று இந்திய அரசு தெளிவாக அறிவித்தது. ஏனெனில் அன்றைய தினம் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மத்திய பட்ஜெட்டில் சபாஹர் துறைமுகத்தின் பராமரிப்புக்காக எந்த நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்படவில்லை.
சபாஹர் துறைமுகம் என்பது ஓமன் வளைகுடாவில் மகரன் கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது. இது நமது நாட்டின் முதல் வெளிநாட்டு முதலீடாகும். இந்த துறைமுகத்தின் மூலம் பாகிஸ்தான் உதவி இல்லாமல் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் மத்திய ஆசியாவுடன் இந்தியா நேரடியாக போக்குவரத்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். அதனால், சபாஹர் துறைமுகம் மீதான இந்தியாவின் முதலீடு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. மத்திய ஆசிய நாடுகளுடன் வர்த்தகம் மற்றும் ராஜிய உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கையில் இந்த துறைமுகம் இந்தியாவுக்கு மிகப் பெரிய தளமாக அமைகிறது. ஆனால், மத்திய அரசு அண்மையில் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டால் இந்த நம்பிக்கை இப்போது தகர்ந்துள்ளது.
இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால், சபாஹர் துறைமுகம் மீதான தனது கட்டுப்பாட்டை உண்மையிலேயே கை விட்டுவிட்டதா என்பது குறித்து இந்திய அரசு இதுவரை எதுவும் தெரிவிக்காமல் மௌனம் சாதிக்கிறது. சபாஹர் துறைமுகம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் இருந்து வெளியேறுவது குறித்து இந்தியா தரப்பில் எதுவும் கேட்கப்படவில்லை என்று ஈரான் அரசும் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரான் அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான டெஹ்ரான் டைம்ஸும், பல்வேறு அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்தியா சபாஹர் துறைமுகத்தை கைவிட்டது என்பது குறித்து எந்த செய்தியையும் வெளியிடவில்லை. சபாஹர் துறைமுக திட்டத்திலிருந்து வெளியேற இந்திய அரசு எடுத்த முடிவுக்கு அமெரிக்காவின் முழு அழுத்தமே காரணம்.
ஏனெனில், அமெரிக்காவின் கடற்படை, ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்குச் சென்று ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரான் மீது தாக்குதல் நடத்தவோ அல்லது குண்டுவீச்சுக்கு தயாராக இருக்கவோ உத்தரவிட்டப்பட்டது. இஸ்ரேலுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருப்பதாலும், அணுசக்தி திட்டத்தில் உறுதியாக இருப்பதாலும் ஈரானை அழிக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா கங்கணம் கட்டி செயல்பட்டு வருகிறது. ஈரானை ஒழிக்கும் முயற்சியாக, அந்த நாட்டுடன் வர்த்தகம் செய்யும் அனைத்து நாடுகள் மீதும் பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்கப் போவதாக அமெரிக்கா தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருகிறது.
சபாஹர் துறைமுகத்தை நிர்வகிக்க இந்தியாவுக்கு இதுவரை மறைமுகமாக வழங்கி வந்த உதவிகளையும் அமெரிக்கா முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. ஆனால், அமெரிக்காவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு இந்தியா இதுவரை ஆட்சேபம் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் தனது செயல்பாடுகளை முடிவுக்கு கொண்டு வர ஏப்ரல் 2026 வரை அவகாசம் கேட்டது. இதற்கு அமெரிக்கா எப்படி அனுமதி கொடுக்கும்? ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக தடைகள் விதிக்கப்படும் என்ற அச்சுறுத்தல், ரஷ்யாவிலிருந்து எண்ணெய் வாங்கியதற்காக இந்தியாவுக்கு 50 சதவீத வரி விதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் வந்தது. அப்போது ஈரானுடன் வர்த்தகம் செய்வதற்காக அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரி என்ற தாக்குதலை எதிர் கொள்ள இந்தியா தயாராக இல்லை. எனவே அது பின்வாங்கியது.
இந்த சூழலில், இந்தியா அமெரிக்காவுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்போது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வரியை திரும்பப் பெற்று, மார்ச் மாத இறுதியில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மறுசீரமைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் முத்திரையாக அப்போது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இந்தியா வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. அப்போது சபாஹர் துறைமுகம் தொடர்பான முந்தைய தனது செயல்பாடுகளை தொடர வேண்டும் என்ற புதுடெல்லியின் கோரிக்கையை அமெரிக்கா கேட்குமா? என்பது மிகப் பெரிய கேள்வி. இந்தியாவும், அமெரிக்காவும் தங்களுக்கு இடையிலான வர்த்தகம் மற்றும் அரசியல் பிரச்னைகள் பற்றி பேசுவதற்கு முன்பு அமெரிக்கா, ஈரானுடனான தனது மோதலை தீர்த்துக் கொள்ள முடியுமா? என்பதையும் பார்க்க வேண்டும்.
பாகிஸ்தானில் அப்போது நிலவிய உள்நாட்டு குழப்பத்தில் தலையிட அமெரிக்கா ஏனோ விரும்பவில்லை. எனவே, அமெரிக்காவுக்கு பாகிஸ்தான் இல்லாமல் ஒரு மாற்று வழி அவசியமாக இருந்தது. இந்தப் பகுதியில் ஒரு இடத்தை பிடிக்க சில காலமாக போராடி வந்த இந்தியா, சபாஹர் திட்டத்தில் இறங்கியிருந்தது. ஆனால் அப்போதே அமெரிக்கா என்ன நினைக்குமோ என்ற கேள்வியும் இந்தியாவிடம் இருந்தது. இது இந்தியாவின் தவறு மட்டுமல்ல. பல சமயங்களில், இந்திய நிறுவனமான 'இந்தியா போர்ட்ஸ் குளோபல்' சபாஹரில் உள்ள ஷாஹித் பெஹெஷ்டி என்ற கப்பலை நிர்வகிக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது. இந்த திட்டத்திற்காக சில சமயங்களில் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா நிதியுதவியும் செய்தது. இந்தத் திட்டத்திற்காக 250 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் செலவிட்டிருப்பதாக இந்தியா கூறுகிறது. ஈரானும் இதற்கு மிகப் பெரிய அளவில் ஒத்துழைப்பு வழங்கியது.
ஆப்கானிஸ்தானுக்கான போக்குவரத்தில் உள்ள சிக்கல்களை களைய ஒரு ரயில் பாதை அமைக்க அமெரிக்கா விரும்பியது. ஆனால் இந்தியா இதில் நடுநிலை என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்தது. ஒப்பந்தத்தின் இந்தப் பகுதியை ஈரான் நிறைவு செய்த போதிலும், அதை அவர்களே நிர்வகிக்கலாம் அல்லது பாகிஸ்தானுக்கான குவாடர் துறைமுகத்தை நிர்வகிக்கும் சீனாவிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்ற கருத்தும் அவர்கள் தொடர்ந்து தெரிவித்து வந்தனர். குவாடர் என்பது சபாஹர் துறைமுகத்தில் இருந்து வெறும் 70 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. குவாடர் ஒரு ராணுவத் துறைமுகம், அதே சமயம் சபாஹர் என்பது பொதுப் போக்குவரத்துக்கான துறைமுகம்.
ஈரான் சீனாவை பயன்படுத்திக் கொண்டாலும், அந்த நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் அதை பெய்ஜிங்கிற்கு கொடுப்பது பற்றி நினைத்துக் கூட பார்க்கவில்லை என்பது தான் உண்மை. ராஜ்ஜிய மற்றும் வரலாற்று காரணங்களுக்காக, சபாஹர் துறைமுகத்தை இந்தியா நிர்வகிக்க வேண்டும் என்று ஈரான் விரும்பியது. அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவதாக, சபாஹாரில் உள்ள மக்கள் இந்துஸ்தானி பேசுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் 15 நாட்களுக்கு விசா இல்லாமல் பாகிஸ்தானுக்கு செல்ல சுதந்திரம் உள்ளது. இந்த துறைமுகத்தில் இருந்து பாகிஸ்தானை கண்காணிப்பதன் மூலம் இந்தியா தனது பாதுகாப்பு நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்வதை ஈரான் எதிர்க்கவில்லை.
மேலும், இந்தியா அமெரிக்காவுடன் நெருக்கமாக இருப்பதை ஈரானியர்கள் அறிந்திருந்திருக்கின்றனர். மேலும் ரஷ்யா மற்றும் சீனாவுடன் நல்ல உறவுகளை கொண்டிருப்பதால் அமைதிக்கு புதுடெல்லி உத்தரவாதம் அளிக்க முடியும் என்று நினைத்தனர். நிறைவாக, ரஷ்யாவுடனான இந்தியாவின் நல்ல உறவை அது கட்டியெழுப்பவும், சர்வதேச வடக்கு தெற்கு போக்குவரத்து வழித்தடத்தை (INSTC) வலுப்படுத்தவும் முடியும் என்பதை ஈரானியர்கள் உணர்ந்தனர்.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இது போன்ற விஷயங்களில் தலையிடாவிட்டால், மேலும் பல நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. வர்த்தக ஒப்பந்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் போது, சபாஹர் மீது இந்தியா உறுதியாக ஒரு கண் வைத்திருக்கிறது என்பது புரிய வரும். அமெரிக்காவின் கண்காணிப்பை தவிர்த்து சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதித்தால் மட்டுமே, சபாஹர் துறைமுகத்தை மீண்டும் நிர்வகித்து பல லட்சியங்களை இந்தியாவால் நிறைவேற்ற முடியும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ளவை அனைத்தும் கட்டுரையாளரின் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள். அவை ETV பாரத்தின் கருத்துக்கள் அல்ல)